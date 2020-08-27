Правозахисники повідомляють про майже 100 затриманих під час акції в Мінську

У Мінську на акції протесту в четвер було затримано близько 100 осіб, повідомляють правозахисники.

"97 осіб було затримано сьогодні в Мінську під час мирної акції протесту", - йдеться в повідомленні незареєстрованого правозахисного центру "Весна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Правозахисний центр наводить список затриманих, серед них прізвища журналістів.

За інформацією правозахисників, список затриманих оновлюється.

Як повідомлялося, в четвер увечері протестувальники в Мінську провели ходу від православного Свято-Духова кафедрального собору на площі Свободи до католицького Червоного костелу на площі Незалежності.

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До початку ходи в районі площі Свободи було затримано понад десятка журналістів. Крім того, були затримані близько 10 журналістів на майдані Незалежності біля Червоного костьолу. Тут же затримувалися і протестувальники.

Акція протесту пов'язана з тим, що напередодні на площі Незалежності в Червоному костьолі співробітниками ОМОНу були заблоковані люди. Дії співробітників силових структур викликали обурення у керівництва католицької церкви в Білорусі. Митрополит Мінсько-Могилевський, голова Конференції католицьких єпископів в Білорусі Тадеуш Кондрусевич назвав "неадекватними і протиправними" дії співробітників силових структур ввечері в середу на території костелу святого Симеона і святої Олени в Мінську і зажадав розслідування.

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