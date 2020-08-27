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Новини Революція в Білорусі
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Правозахисники повідомляють про майже 100 затриманих під час акції в Мінську

Правозахисники повідомляють про майже 100 затриманих під час акції в Мінську

У Мінську на акції протесту в четвер було затримано близько 100 осіб, повідомляють правозахисники.

"97 осіб було затримано сьогодні в Мінську під час мирної акції протесту", - йдеться в повідомленні незареєстрованого правозахисного центру "Весна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Правозахисний центр наводить список затриманих, серед них прізвища журналістів.

За інформацією правозахисників, список затриманих оновлюється.

Як повідомлялося, в четвер увечері протестувальники в Мінську провели ходу від православного Свято-Духова кафедрального собору на площі Свободи до католицького Червоного костелу на площі Незалежності.

Також дивіться: У Мінську силовики затримали понад десять журналістів. ФОТО

До початку ходи в районі площі Свободи було затримано понад десятка журналістів. Крім того, були затримані близько 10 журналістів на майдані Незалежності біля Червоного костьолу. Тут же затримувалися і протестувальники.

Акція протесту пов'язана з тим, що напередодні на площі Незалежності в Червоному костьолі співробітниками ОМОНу були заблоковані люди. Дії співробітників силових структур викликали обурення у керівництва католицької церкви в Білорусі. Митрополит Мінсько-Могилевський, голова Конференції католицьких єпископів в Білорусі Тадеуш Кондрусевич назвав "неадекватними і протиправними" дії співробітників силових структур ввечері в середу на території костелу святого Симеона і святої Олени в Мінську і зажадав розслідування.

Читайте також: Україна приєдналася до декларації ЄС, яка визнає, що вибори в Білорусі не були вільними та не відповідали міжнародним стандартам, - МЗС

Автор: 

Білорусь (7925) затримання (4336) правозахисники (377)


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Топ коментарі
+6
это вам не какие нибудь дикие кавказцы, что бы отбивать своих..

Белорусы это европейская, высококультурная и толерантная нация терпил...
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27.08.2020 22:04
+5
Так відбийте їх!
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27.08.2020 22:01
+4
И поэтому вам Зеля на голову свой инструмент от рояля положил.))
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27.08.2020 22:16
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Так відбийте їх!
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27.08.2020 22:01 Відповісти
это вам не какие нибудь дикие кавказцы, что бы отбивать своих..

Белорусы это европейская, высококультурная и толерантная нация терпил...
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27.08.2020 22:04 Відповісти
Белорусы это никак не европейская нация а нация совковых дрочеров и совковых терпил!
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27.08.2020 22:14 Відповісти
И поэтому вам Зеля на голову свой инструмент от рояля положил.))
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27.08.2020 22:16 Відповісти
Все мы не без греха но мы хоть своего Януковича выгнали да и гоблинам своим цветов не дарили!
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27.08.2020 22:33 Відповісти
Выгнали)) Да конечно, парасюка тамаду испугался. А как он вещи так быстро собрал за час!!!! и все деньги Украины с золотым запасом? 6 лет прошло ,а до вас не дошло.
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27.08.2020 22:52 Відповісти
1)не пи..ди про "всє дєньгі"...

2) ЗВР УКРАїни у більшості прої..ала КОСАТА БЛ...ДЬ.
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27.08.2020 23:26 Відповісти
Вова заткнись - тот случай когда тебя заклюют беларусы и будут правы.
бо не тока овоща выгнали, а еще и клована де по пути зацепили и вытащили на свет божий,
вместо шо б ногами затоптать....
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27.08.2020 23:10 Відповісти
Как же быстро Вы научились о своём Майдане создавать сказки, типа 28-ми панфиловцев.
И цветы Вы своим гоблинам дарили, и целовали их в засос. Только память у Вас, как у матыльков.
Девушки с Майдана провели акцию для беркутовцев «Не бей! Люби и защищай» (ФОТО)

Читать полностью на https://enovosty.com/news_politics/full/274-devushki-s-majdana-proveli-akciyu-dlya-berkutovcev-ne-bej-*****-i-zashhishhaj-foto
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27.08.2020 23:13 Відповісти
Правозахисники повідомляють про майже 100 затриманих під час акції в Мінську - Цензор.НЕТ 6795
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27.08.2020 23:15 Відповісти
Правозахисники повідомляють про майже 100 затриманих під час акції в Мінську - Цензор.НЕТ 1755
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27.08.2020 23:18 Відповісти
Кстати задержанных своих отбивали а не тупо на телефон снимали задержание!
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27.08.2020 22:34 Відповісти
Тебе припомнить как вы отбивали раздетого до гола Гаврилюка? Тоже ходили как пони по Майдану,чай пили,стихи рассказывали и Янука упрашивали уйти первые месяцы.Так вас хоть кормили поили олигархи ,кого ваш саша стамотолог уже ****...А у нас нет второй силы.Такие вы все смелые,только Зели с ермаками насмехаются.
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27.08.2020 23:06 Відповісти
Nexocet oni zyt sovke,xocet zyt kak Evrope.
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27.08.2020 22:47 Відповісти
НЕ знаю.. ..
здається перспективи зміни Влади в Білорусі "уплили в синюю даль"...
(((((
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27.08.2020 23:03 Відповісти
совсем нет..
власть Луки уже поменялась на власть путина..
скоро это оформится как нибудь официально..
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27.08.2020 23:17 Відповісти
https://youtu.be/e2cyca-Aw1A?t=8732
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27.08.2020 23:20 Відповісти
97 переодетых солдат НАТО.
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27.08.2020 22:05 Відповісти
Білоруським Альенде Лукашеску себе
уявляє...
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27.08.2020 22:06 Відповісти
Еще немножко осталось.Всех запресуют и запугают. Была Беларусь!
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27.08.2020 22:11 Відповісти
Видно они на акцию без цветов пришли вот гоблины и обиделись!
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27.08.2020 22:16 Відповісти
Власти имеют тех, кто не имеет власти над собой...
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27.08.2020 22:16 Відповісти
Если люди не хотят исполнить свой гражданский долг, то государство выполнит "супружеский"..
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27.08.2020 22:18 Відповісти
Когда на улицы выйдет хотя бы половина голосовавших против Лукашенко с вилами все сразу прекратится.
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27.08.2020 22:46 Відповісти
99 відсотків тих,кого Лука наї..ав з виборами ВСЕ ЩЕ ВІРЯТЬ в БЕЗКРОВНЕ ВЗЯТТЯ ВЛАДИ.....
Цього ,до речі не получилось навіть в Індії в часи ГАНДІ... там прийшлося Ганді піти на символічний акт самогубства...Навряд чи це прийнятно в Європейській країні зараз...
------------------
противостояли Ганди и его единомышленникам вовсе не агнцы, а вооруженные люди в форме. Так что кровопролития было не избежать. 5 мая Ганди был арестован, а лидерство в борьбе против монополии на соль перешло к известной поэтессе, видной конгрессистке Сароджини Наиду. К этому времени 25 тыс. добровольцев собралось под ее началом, и она повела их к государственному предприятию по производству соли в Дхарасану. Там нужно было захватить солеварни. Акция, в которой приняли участие 2,5 тысячи человек, произошла 21 мая.

-----------
«Вдруг, по условному знаку, дюжины полицейских из числа туземцев набросились на участников марша, шедших вперед, и стали бить их по головам стальными дубинками, - описывал кровавые сцены журналист. - Ни один из демонстрантов даже не поднял руки, чтобы отвести удар. Они валились, как кегли. С того места, где я стоял, я слышал тошнотворный звук дубинок, бьющих по беззащитным головам. Толпа ожидавших демонстрантов стонала и задерживала дыхание, вздрагивая от каждого удара. Раненые падали во все стороны, без сознания или корчась от боли, с проломленными черепами и плечами… Выжившие, не ломая строй, продолжали молча и упорно идти вперед, пока и их не убивали… Они шли ровным шагом, с поднятой головой, не подбадривая себя музыкой или возгласами, не имея ни малейшей возможности избегнуть серьезных увечий или смерти. Полиция ринулась вперед и систематически и автоматически крушила вторую колонну. Не было ни сражения, ни борьбы; демонстранты просто шли, а их убивали…».
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27.08.2020 23:11 Відповісти
Менталитет индийцев, у них только пару каст воинственные.
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27.08.2020 23:16 Відповісти
Задержали за что?что им то предъявят?
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28.08.2020 05:49 Відповісти
 
 