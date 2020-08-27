Правозахисники повідомляють про майже 100 затриманих під час акції в Мінську
У Мінську на акції протесту в четвер було затримано близько 100 осіб, повідомляють правозахисники.
"97 осіб було затримано сьогодні в Мінську під час мирної акції протесту", - йдеться в повідомленні незареєстрованого правозахисного центру "Весна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Правозахисний центр наводить список затриманих, серед них прізвища журналістів.
За інформацією правозахисників, список затриманих оновлюється.
Як повідомлялося, в четвер увечері протестувальники в Мінську провели ходу від православного Свято-Духова кафедрального собору на площі Свободи до католицького Червоного костелу на площі Незалежності.
До початку ходи в районі площі Свободи було затримано понад десятка журналістів. Крім того, були затримані близько 10 журналістів на майдані Незалежності біля Червоного костьолу. Тут же затримувалися і протестувальники.
Акція протесту пов'язана з тим, що напередодні на площі Незалежності в Червоному костьолі співробітниками ОМОНу були заблоковані люди. Дії співробітників силових структур викликали обурення у керівництва католицької церкви в Білорусі. Митрополит Мінсько-Могилевський, голова Конференції католицьких єпископів в Білорусі Тадеуш Кондрусевич назвав "неадекватними і протиправними" дії співробітників силових структур ввечері в середу на території костелу святого Симеона і святої Олени в Мінську і зажадав розслідування.
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Белорусы это европейская, высококультурная и толерантная нация терпил...
2) ЗВР УКРАїни у більшості прої..ала КОСАТА БЛ...ДЬ.
бо не тока овоща выгнали, а еще и клована де по пути зацепили и вытащили на свет божий,
вместо шо б ногами затоптать....
И цветы Вы своим гоблинам дарили, и целовали их в засос. Только память у Вас, как у матыльков.
Девушки с Майдана провели акцию для беркутовцев «Не бей! Люби и защищай» (ФОТО)
Читать полностью на https://enovosty.com/news_politics/full/274-devushki-s-majdana-proveli-akciyu-dlya-berkutovcev-ne-bej-*****-i-zashhishhaj-foto
здається перспективи зміни Влади в Білорусі "уплили в синюю даль"...
(((((
власть Луки уже поменялась на власть путина..
скоро это оформится как нибудь официально..
уявляє...
Цього ,до речі не получилось навіть в Індії в часи ГАНДІ... там прийшлося Ганді піти на символічний акт самогубства...Навряд чи це прийнятно в Європейській країні зараз...
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противостояли Ганди и его единомышленникам вовсе не агнцы, а вооруженные люди в форме. Так что кровопролития было не избежать. 5 мая Ганди был арестован, а лидерство в борьбе против монополии на соль перешло к известной поэтессе, видной конгрессистке Сароджини Наиду. К этому времени 25 тыс. добровольцев собралось под ее началом, и она повела их к государственному предприятию по производству соли в Дхарасану. Там нужно было захватить солеварни. Акция, в которой приняли участие 2,5 тысячи человек, произошла 21 мая.
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«Вдруг, по условному знаку, дюжины полицейских из числа туземцев набросились на участников марша, шедших вперед, и стали бить их по головам стальными дубинками, - описывал кровавые сцены журналист. - Ни один из демонстрантов даже не поднял руки, чтобы отвести удар. Они валились, как кегли. С того места, где я стоял, я слышал тошнотворный звук дубинок, бьющих по беззащитным головам. Толпа ожидавших демонстрантов стонала и задерживала дыхание, вздрагивая от каждого удара. Раненые падали во все стороны, без сознания или корчась от боли, с проломленными черепами и плечами… Выжившие, не ломая строй, продолжали молча и упорно идти вперед, пока и их не убивали… Они шли ровным шагом, с поднятой головой, не подбадривая себя музыкой или возгласами, не имея ни малейшей возможности избегнуть серьезных увечий или смерти. Полиция ринулась вперед и систематически и автоматически крушила вторую колонну. Не было ни сражения, ни борьбы; демонстранты просто шли, а их убивали…».