Выступавший на концерте на День Независимости Бабкин заболел COVID-19

Певец Сергей Бабкин, который в понедельник принял участие в праздничном концерте на Софийской площади по случаю Дня Независимости, сообщил, что у получил позитивный результат теста на коронавирус.

Об этом музыкант написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Бабкина, первой недомогание почувствовала его жена Снежана, это было 4 дня назад.

"Она незамедлительно позвонила нашему семейному доктору Андрею Юрьевичу, рассказала о симптомах, врач тотчас порекомендовал сдать тест. Это был День Независимости. Я был на съемках с самого раннего утра. Чувствовал себя хорошо", - отметил музыкант.

Сегодня и Бабкин, и его жена получили позитивные результаты теста на коронавирус. "Кажется, что COVID-19 где-то далеко. Но, на самом деле, он очень близко", - отметил певец.

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