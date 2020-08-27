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Новости Коронавирус и карантин
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Выступавший на концерте на День Независимости Бабкин заболел COVID-19

Выступавший на концерте на День Независимости Бабкин заболел COVID-19

Певец Сергей Бабкин, который в понедельник принял участие в праздничном концерте на Софийской площади по случаю Дня Независимости, сообщил, что у получил позитивный результат теста на коронавирус.

Об этом музыкант написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Бабкина, первой недомогание почувствовала его жена Снежана, это было 4 дня назад.

"Она незамедлительно позвонила нашему семейному доктору Андрею Юрьевичу, рассказала о симптомах, врач тотчас порекомендовал сдать тест. Это был День Независимости. Я был на съемках с самого раннего утра. Чувствовал себя хорошо", - отметил музыкант.

Сегодня и Бабкин, и его жена получили позитивные результаты теста на коронавирус. "Кажется, что COVID-19 где-то далеко. Но, на самом деле, он очень близко", - отметил певец.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Официальная торжественная церемония ко Дню Независимости завершилась попурри песен на украинском и русском языках: Сердючка выступала на крыше вагона. ФОТОрепортаж

Выступавший на концерте на День Независимости Бабкин заболел COVID-19 01
Выступавший на концерте на День Независимости Бабкин заболел COVID-19 02Выступавший на концерте на День Независимости Бабкин заболел COVID-19 03

Автор: 

День Независимости (1196) карантин (16729) концерт (401) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+47
Выступавший на концерте на День Независимости Бабкин заболел COVID-19 - Цензор.НЕТ 4208
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27.08.2020 22:09
+47
Выступавший на концерте на День Независимости Бабкин заболел COVID-19 - Цензор.НЕТ 8394
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27.08.2020 22:10
+37
Карма. Нефиг в цирке участвовать
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27.08.2020 22:05
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Карма. Нефиг в цирке участвовать
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27.08.2020 22:05 Ответить
Вы Содом и Гомору цирком называете ?
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27.08.2020 22:09 Ответить
Бабкін, який виступав на концерті на День Незалежності, захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 1344
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28.08.2020 08:37 Ответить
да и йух с ним! Юлюля тоже забалела! савакупляйтесь
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27.08.2020 22:13 Ответить
Выступавший на концерте на День Независимости Бабкин заболел COVID-19 - Цензор.НЕТ 2241
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27.08.2020 22:06 Ответить
а що воно за чмо?
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27.08.2020 22:14 Ответить
...пивец ртом
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27.08.2020 22:18 Ответить
Бабкін, який виступав на концерті на День Незалежності, захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5491
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27.08.2020 22:15 Ответить
магила рулит! бабушка, решила тряхнуть СТАРИНОЙ!!!!
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27.08.2020 22:18 Ответить
Кормилицей
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27.08.2020 22:21 Ответить
Ну тряхнула она своей "стариной", аж вошки посыпались
Какая гадость ...
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27.08.2020 22:26 Ответить
**********... ...вошки это те которые на голове...
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27.08.2020 22:36 Ответить
не я все понимаю - тусовка, там, ето, но зачем рыгачка?
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27.08.2020 23:52 Ответить
показала какая дыра в бюджете образовалась
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28.08.2020 01:59 Ответить
Натаха, що ж ти помаранчеве наділа, ти що Криса? І поменше світи своїм "прохідним двором" - для зелених ти не актуальна, у них тепер в "почете" білі зайчики в коротких шортиках.
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28.08.2020 08:51 Ответить
С бубачкай обнимался?
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27.08.2020 22:06 Ответить
Взасос, по ихнему ...😍
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27.08.2020 22:10 Ответить
надеюсь на микрофон критически достаточно поплевал?
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27.08.2020 22:07 Ответить
Добре.
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27.08.2020 22:07 Ответить
Нехай щастить!
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27.08.2020 22:07 Ответить
Бабкин это ник пассивного
..идара ? 😂
Боженька содомитов не любит 🤔
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27.08.2020 22:08 Ответить
Бабкін...а бабка хто?
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27.08.2020 22:09 Ответить
Да не бабка у него, а дедка 😂
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27.08.2020 22:12 Ответить
Если бы не любил то Ослик бы не стал президентом!
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27.08.2020 22:11 Ответить
Ослик-идар президент это кара Господня нам грешным.
Боженька специально выбрал животное, чтоб мы поняли всю низость нашего поведения
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27.08.2020 22:17 Ответить
Бабкін від слова бабкі (гроші)?
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27.08.2020 22:08 Ответить
навряд, мабуть бабка якась його, тойво ...
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28.08.2020 07:11 Ответить
Выступавший на концерте на День Независимости Бабкин заболел COVID-19 - Цензор.НЕТ 4208
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27.08.2020 22:09 Ответить
А он с Осликом лобызался? Может бог любит на столько Украину что и Моника заболеет и сдохнет?!
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27.08.2020 22:10 Ответить
Зе-действо вызвало много вопросов, в которых «ну как так?» и «ну зачем?» стояли исключительно на втором месте.
Кажется, знаю. Величайший ОП - Огурчик Порубанный - приложил все усилия, чтобы о его гнилой тусовке говорили больше, чем о Марше Защитников.
Даже ценой лютого **********.
Этауспех, ящетаю. И постные рожи возле Стены Памяти, и пустая площадь. Про сцену уже сказано достаточно. Топтаться на украинском флаге - дурная примета. ЕЛДыНыРасы знают - кто фоткался ногами на прапоре, тем ходовую отрывало нахрен. И вот эти ступеньки как раз на месте ОРДЛО... Не думаю, что это специально. Просто феерическая жопоголовость и нефартовость этой публики выстреливают очень точно.
Речуха... ну шо речуха. Хоть читало откуда-то не заикаясь - и то спасибо. Отметило важность этой площади в истории. А про Томос - ни гу-гу. Жарко ж, так зачем ему термос. Ну «российскую аннексию Крыма» выговорило. Однако это не перекрывает лицемерного упоминания о «нашем разведчике», дочь которого шла с портретом отца на Марше Защитников. Впечатление, будто клиент хочет побыстрее сдрыснуть обратно в отпуск.
Вава-шоу оно такое. Роялист думал - два часа позора и поедем на шашлычки, а позора получилось как всегда - на порядок больше. Реальный диалог: «- Слушай, а шо то за хрен в трауре, шо гимн пел так, будто в туалет долго терпит? - Та хрен его знает, я в этих новых звездях...» - https://site.ua/ria.colos/30695-parad-i-poroda-vremya-i-stekaet/
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27.08.2020 22:10 Ответить
Выступавший на концерте на День Независимости Бабкин заболел COVID-19 - Цензор.НЕТ 8394
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27.08.2020 22:10 Ответить
так это и есть подлинное лицо зебила...
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27.08.2020 22:46 Ответить
А кто это?
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27.08.2020 22:10 Ответить
Вошь полуватная.
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27.08.2020 22:11 Ответить
Выступавший на концерте на День Независимости Бабкин заболел COVID-19 - Цензор.НЕТ 4303
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27.08.2020 22:11 Ответить
Для Сердючки это какой-то моветон.
Как можно было так опуститься до дешёвого и идиотскооо кича
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27.08.2020 22:22 Ответить
четыре дня назад? Значит на концерт шел уже готовый?
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27.08.2020 22:11 Ответить
Это хорошо....
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27.08.2020 22:27 Ответить
Цікаво, як цих всіх скоморохів випустили без тесту: я думала, що вони з переляку примусять їх здати тест і сидіти вдома ...
Думаєте, міг заразити блазня ?
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28.08.2020 01:13 Ответить
тоже брат в Одессе 28й раз с триппером...
кого ето интересует?
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27.08.2020 22:12 Ответить
Хто это такой? Шо я должен читать какую то галиматью о хер знает ком?
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27.08.2020 22:12 Ответить
от не начинайте!)))
может имя этого человека войдет в историю - как начало конца маппет-шоу и гей-парада
Бабкін, який виступав на концерті на День Незалежності, захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 234

...
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27.08.2020 22:20 Ответить
"хер знает ком" - як дихати почне
председателём всёго клованського шабаша може стати...
як то замом шмаркли по 4й повитсци - вы там ото, думай.... те )))
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27.08.2020 23:38 Ответить
приходь без масок..Гарантується дуже тісний колектив і гарячі обійми з поцілунками.
Запрошено Бабкіна.
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27.08.2020 22:15 Ответить
Бабкін, який виступав на концерті на День Незалежності, захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 4492
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27.08.2020 22:15 Ответить
Озонатор на шию не почепив, як КРАВчук!!🤗
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27.08.2020 22:12 Ответить
якось пох...

Ніколи Бабкіна не чув,не слухав і не збираюсь...
Як і всю Голіму Кацапську Попсу....
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27.08.2020 22:13 Ответить
если быть справедливым то у него есть что послушать, ну вот хотя бы это: https://www.youtube.com/watch?v=-svQdxQ1JIY https://www.youtube.com/watch?v=-svQdxQ1JIY или https://www.youtube.com/watch?v=BBOmt9JCcR4

и назвать его "голимой кацапской попсой" это большой комплимент этой самой попсе!
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28.08.2020 00:19 Ответить
Могилевська ,звезду не застудила ?
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27.08.2020 22:14 Ответить
Давай братан зарази их всех, жену то ты бросил, чай не заразится!!
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27.08.2020 22:16 Ответить
Я извиняюсь за свою неосведомлённость, а шо это за певец? Я правда из всей п..добратии, выступавшей перед клоуном, знаю Джамалу и Руслану и сердючку. Как по мне, если уже концерт, так пригласили бы АС/DC или Iron Maiden, было бы шо вспомнить.
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27.08.2020 22:16 Ответить
Какое ди-си? Это конченое сило, даже не слышало о таких!
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27.08.2020 22:19 Ответить
А Полякову что старую проститутку не знаешь? Я тоже не знаю но погуглил
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27.08.2020 22:23 Ответить
Честно? Не знаю.
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27.08.2020 22:24 Ответить
Если чесно из всей 3.14zдобратии собравшейся на концерт она самое большее нравилась как певица нравилась это громко сказано там вобще никого не было толкового. Голимая попса!
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27.08.2020 22:30 Ответить
Hardkiss, Руслана та Джамала - це не "голимая попса".
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27.08.2020 22:39 Ответить
Руслана и Джамала как раз голимая попса. А что если это не попса? Назови жанр!
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27.08.2020 22:43 Ответить
Человек, наверное, не знает что такое Fender Stratocaster. Не умеет держать его в руках. И по этому Руслана та Джамала для него - шедевр, *****!
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27.08.2020 23:14 Ответить
У Джамали в основному джаз, фолк і фолк-поп.
У Лижичко фолк-поп і поп-рок.
Та ж попса, але не зовсім "голімая" .
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27.08.2020 23:20 Ответить
У Джамали джаз?
Розкажи це https://www.jazzmap.ru/band/diana-krall-daiana-kroll.php Diana Krall
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27.08.2020 23:34 Ответить
. Ну не всі ж, хто тримав у руках Fender Stratocaster стали Мальстімом чи навіть Кутіковим.
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28.08.2020 00:32 Ответить
Ок! Ти правий - не всі. Тожі нефіг лізти в звьозди, та щей в політику, коли таланту нема!
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28.08.2020 00:37 Ответить
https://censor.net/ua/user/471653, звідки ви всі тут понабирались на Цензорі? Тільки якесь ватне чмо може Руслану та Джамалу назвати "голимими". Українець ніколи так не зробив би.

***** за порєбрік!
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27.08.2020 23:52 Ответить
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27.08.2020 23:18 Ответить
Є пара непоганих пісень. Наприклад
https://www.youtube.com/watch?v=-svQdxQ1JIY

Музику і слова до своїх пісень часто пише сам.
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27.08.2020 23:05 Ответить
не звертай увагу. тут давно вже москалів на Цензорі назбиралось. вони дійсно і гадки не мають хто такі Бабкін з П'ятниці, Саніна з Hardkiss та інші.
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27.08.2020 23:57 Ответить
Авжеж, всі тупі! Ще я не знаю, хто такий (це ж при вас прийшло! - молоддь!) отой винник. Раніше такого не було.
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28.08.2020 01:03 Ответить
Вінник з'явився у 2013, його обличчя спочатку на бордах розміщували, щоби люди запам'ятали, а потім випустили у простір
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28.08.2020 07:02 Ответить
Примерно 50-80% французской знати болело сифилисом, а у простолюдинов эта болезнь встречалась редко...
Точно так же и с ковид19...ковид косит верхушку...
совпадение..не думаю
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27.08.2020 22:16 Ответить
Ну да ну да. Это почему у простолюдинов она встречалась редко?
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27.08.2020 22:25 Ответить
причина одна и та же, простолюдины и нах ни кому не нужны! кого интересует что там у них сифилис или ковид.
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28.08.2020 00:48 Ответить
А шо это за чмо? Да здравствует аллилуя!
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27.08.2020 22:18 Ответить
COVID подрался незаметно....
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27.08.2020 22:20 Ответить
Подкралса
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27.08.2020 22:22 Ответить
Ждем геморой у сердючки и понос у потапа
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27.08.2020 22:23 Ответить
Не трогайте артистов, проституток и кучеров- они служат лююбоой власти..
Колчак
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27.08.2020 22:24 Ответить
Расстрелять в первую очередь. Колчака не трогать - нормальній поц!
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27.08.2020 23:20 Ответить
😁😁
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27.08.2020 23:26 Ответить
Огромная потеря для человечества...
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27.08.2020 22:37 Ответить
Кто это такой? Ватник известный в ватных кругах? Ну Могилевская понятно - пять раз выходить замуж исключительно за жидов ... это надо уметь! Ожидовела до ручки... ВОт и позвали...
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27.08.2020 22:44 Ответить
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27.08.2020 23:21 Ответить
Могилевская бездарная еврейка.
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27.08.2020 23:22 Ответить
Та ні. Скоріше "шабес шикса".
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27.08.2020 23:37 Ответить
Це не так. Принаймні, першим чоловіком у неї був українець, - Чалий Дмитро.
Тут йому 22, а їй 29.
Бабкін, який виступав на концерті на День Незалежності, захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 2144
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27.08.2020 23:28 Ответить
О! То мабуть після нього було 5. Ой лишенько! Держіть мене семеро - ну кому така підорва потрібна...
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27.08.2020 23:35 Ответить
Будет куда потратить 30 серебреников
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27.08.2020 22:45 Ответить
Куплю 30 серебренникоф, без посредника, у владельца, торг не предлагать.
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27.08.2020 23:24 Ответить
Это муж Бабкиной?
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27.08.2020 22:50 Ответить
сын
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27.08.2020 23:15 Ответить
Бабкін, який виступав на концерті на День Незалежності, захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 241
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27.08.2020 23:18 Ответить
Шоу умственноотсталых зебилов
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27.08.2020 23:16 Ответить
Где зелеБобка такого говна насобирал?
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27.08.2020 23:21 Ответить
Да и вротегочихпых
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27.08.2020 23:22 Ответить
Пусть выздоравливает. Надеюсь, что с Зелей он успел чмокнуться в засос.
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27.08.2020 23:25 Ответить
Да судя по тому зверинцу что выступал на зебильном шоу он мог оттуда не то что короновирус, бубонную чуму привезти.
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27.08.2020 23:40 Ответить
как минимум - триппер
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28.08.2020 01:57 Ответить
Десь я цей капелюшок вже бачила.

Минулого року реперша у ньому стрибала перед військовими, а в цьому році цей півєц ротом. Сподіваюсь, в наступному році ми не побачимо Потапа в рожевих труселях Могилєвськоі. Як вона взагалі не соромиться виставляти свою жирну тушу тюленя у такій сукні.
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27.08.2020 23:48 Ответить
Это не больше чем пиз-шь, просто так надо и так будет далее, у некоторых даже тяжёлая форма(Юля ) проявляется ,короче это договорняки за бабки на уровнях выше народного, цель которого управление населением и перебор нужных режимов при помощи запретов и ограничений , маски лишь интрумент ,а также прибыль от их продажи ,до многих это уже начало доходить в проекте выдуманном мировым правительством есть как плюсы по типу меньше размножаться , засирать планету и палить топливо, так и минусы типа управление населением и ограничение возможностей и прав граждан
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28.08.2020 02:25 Ответить
 
 