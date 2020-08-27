Выступавший на концерте на День Независимости Бабкин заболел COVID-19
Певец Сергей Бабкин, который в понедельник принял участие в праздничном концерте на Софийской площади по случаю Дня Независимости, сообщил, что у получил позитивный результат теста на коронавирус.
Об этом музыкант написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Бабкина, первой недомогание почувствовала его жена Снежана, это было 4 дня назад.
"Она незамедлительно позвонила нашему семейному доктору Андрею Юрьевичу, рассказала о симптомах, врач тотчас порекомендовал сдать тест. Это был День Независимости. Я был на съемках с самого раннего утра. Чувствовал себя хорошо", - отметил музыкант.
Сегодня и Бабкин, и его жена получили позитивные результаты теста на коронавирус. "Кажется, что COVID-19 где-то далеко. Но, на самом деле, он очень близко", - отметил певец.
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Какая гадость ...
..идара ? 😂
Боженька содомитов не любит 🤔
Боженька специально выбрал животное, чтоб мы поняли всю низость нашего поведения
Кажется, знаю. Величайший ОП - Огурчик Порубанный - приложил все усилия, чтобы о его гнилой тусовке говорили больше, чем о Марше Защитников.
Даже ценой лютого **********.
Этауспех, ящетаю. И постные рожи возле Стены Памяти, и пустая площадь. Про сцену уже сказано достаточно. Топтаться на украинском флаге - дурная примета. ЕЛДыНыРасы знают - кто фоткался ногами на прапоре, тем ходовую отрывало нахрен. И вот эти ступеньки как раз на месте ОРДЛО... Не думаю, что это специально. Просто феерическая жопоголовость и нефартовость этой публики выстреливают очень точно.
Речуха... ну шо речуха. Хоть читало откуда-то не заикаясь - и то спасибо. Отметило важность этой площади в истории. А про Томос - ни гу-гу. Жарко ж, так зачем ему термос. Ну «российскую аннексию Крыма» выговорило. Однако это не перекрывает лицемерного упоминания о «нашем разведчике», дочь которого шла с портретом отца на Марше Защитников. Впечатление, будто клиент хочет побыстрее сдрыснуть обратно в отпуск.
Вава-шоу оно такое. Роялист думал - два часа позора и поедем на шашлычки, а позора получилось как всегда - на порядок больше. Реальный диалог: «- Слушай, а шо то за хрен в трауре, шо гимн пел так, будто в туалет долго терпит? - Та хрен его знает, я в этих новых звездях...» - https://site.ua/ria.colos/30695-parad-i-poroda-vremya-i-stekaet/
Как можно было так опуститься до дешёвого и идиотскооо кича
Думаєте, міг заразити блазня ?
кого ето интересует?
может имя этого человека войдет в историю - как начало конца маппет-шоу и гей-парада
...
председателём всёго клованського шабаша може стати...
як то замом шмаркли по 4й повитсци - вы там ото, думай.... те )))
Запрошено Бабкіна.
Ніколи Бабкіна не чув,не слухав і не збираюсь...
Як і всю Голіму Кацапську Попсу....
и назвать его "голимой кацапской попсой" это большой комплимент этой самой попсе!
У Лижичко фолк-поп і поп-рок.
Та ж попса, але не зовсім "голімая" .
Розкажи це https://www.jazzmap.ru/band/diana-krall-daiana-kroll.php Diana Krall
***** за порєбрік!
https://www.youtube.com/watch?v=-svQdxQ1JIY
Музику і слова до своїх пісень часто пише сам.
Точно так же и с ковид19...ковид косит верхушку...
совпадение..не думаю
Колчак
Тут йому 22, а їй 29.
Минулого року реперша у ньому стрибала перед військовими, а в цьому році цей півєц ротом. Сподіваюсь, в наступному році ми не побачимо Потапа в рожевих труселях Могилєвськоі. Як вона взагалі не соромиться виставляти свою жирну тушу тюленя у такій сукні.