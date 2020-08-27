Представителя Кадырова по фамилии Эдильсултанов задержали в оккупированном Крыму за мошенничество

По версии следствия, Иса Эдильсултанов пытался получить право на имущество компании из российского Иваново, которая сейчас проходить процедуру банкротства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Эдильсултанова, у которого было при себе удостоверение представителя главы Чечни, задержали в оккупированном Крыму. После его вывезли в Ивановскую область РФ.

Эдильсултанову вменяют статьи 159 ("Мошенничество") и 303 ("Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности") Уголовного кодекса России.

По версии следствия, подозреваемый пытался получить право на имущество проходящей процедуру банкротства ивановской компании на сумму 40 млн рублей. Предполагается, что он подделал документы, чтобы завладеть имуществом кредиторов.

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Вместе с Эдильсултановым задержали восемь человек, которые являются "сотрудниками и соратниками подозреваемого". Среди них 61-летняя женщина-бухгалтер.