РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8919 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
5 492 12

Представителя Кадырова по фамилии Эдильсултанов задержали в оккупированном Крыму за мошенничество

Представителя Кадырова по фамилии Эдильсултанов задержали в оккупированном Крыму за мошенничество

По версии следствия, Иса Эдильсултанов пытался получить право на имущество компании из российского Иваново, которая сейчас проходить процедуру банкротства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Эдильсултанова, у которого было при себе удостоверение представителя главы Чечни, задержали в оккупированном Крыму. После его вывезли в Ивановскую область РФ.

Эдильсултанову вменяют статьи 159 ("Мошенничество") и 303 ("Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности") Уголовного кодекса России.

По версии следствия, подозреваемый пытался получить право на имущество проходящей процедуру банкротства ивановской компании на сумму 40 млн рублей. Предполагается, что он подделал документы, чтобы завладеть имуществом кредиторов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кадыров хочет построить в оккупированном Крыму детский лагерь

Вместе с Эдильсултановым задержали восемь человек, которые являются "сотрудниками и соратниками подозреваемого". Среди них 61-летняя женщина-бухгалтер.

Автор: 

Кадыров Рамзан (801) Крым (26371) Чечня (637)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Дві макаки.Хоча ні,це образа для макаки.
показать весь комментарий
27.08.2020 23:19
+3
Попросит прощения и отпустят
показать весь комментарий
27.08.2020 23:19
+3
Отпустят и извиняться. Кадыров наРаше больше, чем губернатор. Наших сепарков надо к нему в Чеченю выселять, пусть голову свою подлечат, посмотрят как русским живётся и где они там? Будет им там и федерализация , и русский язык, и права и свободы
показать весь комментарий
27.08.2020 23:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Попросит прощения и отпустят
показать весь комментарий
27.08.2020 23:19 Ответить
Дві макаки.Хоча ні,це образа для макаки.
показать весь комментарий
27.08.2020 23:19 Ответить
Рамзанка Дыров плотно Крым держит в своих петушиных лапах
показать весь комментарий
27.08.2020 23:21 Ответить
ну так практически отжал Ставрополь уже у тупых кацапов.. дома отдают за безценок .. нет такой улице что бы не продавалось несколько домов..." «Вы здесь скоро будете дома бросать и убегать» - межнациональный мир в Ставропольском крае, кажется, остался только на бумаге. Десятки задержанных, ножи, стволы, драки, убийства - регион стал новой зоной нестабильности в России." местные называют свой край новым Косово... поделом кацапам.. и это пока они дань чеченам платят.. дойдет до дележа территорий ставрополь придется отдать или опять война
показать весь комментарий
28.08.2020 07:46 Ответить
Отпустят и извиняться. Кадыров наРаше больше, чем губернатор. Наших сепарков надо к нему в Чеченю выселять, пусть голову свою подлечат, посмотрят как русским живётся и где они там? Будет им там и федерализация , и русский язык, и права и свободы
показать весь комментарий
27.08.2020 23:22 Ответить
Невероятная новость - кабздыровский ублюдок облапошивает лапотников.....
показать весь комментарий
27.08.2020 23:26 Ответить
Кадыров уже держит под Мацквабадом на всякий случай три дивизии по полному штату/а может и больше /
показать весь комментарий
27.08.2020 23:28 Ответить
Эти татары совсем обнаглели.
показать весь комментарий
27.08.2020 23:29 Ответить
В Грозном теперь как в Хабаровске каждые выходные будут демонстрации "Верните Эдильсултанова"! Он нивчёмневиноватый!
показать весь комментарий
27.08.2020 23:43 Ответить
Чекаємо вибачень. П'ятниця, до речі, для мусульман день молитви. Чи гяури будуть тримати правовірного до вечора, чи зранку вже відпустять?
показать весь комментарий
28.08.2020 00:19 Ответить
Кадыровский наперсточник?
показать весь комментарий
28.08.2020 00:29 Ответить
ну...во-первых - пофиг
во-вторых...от шото на этого эдиль-мудиль тоже конкретно пофиг..
показать весь комментарий
28.08.2020 09:24 Ответить
 
 