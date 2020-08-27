Представника Кадирова на прізвище Едільсултанов затримали в окупованому Криму за шахрайство

За версією слідства, Іса Едільсултанов намагався отримати право на майно компанії з російського Іваново, яка зараз проходить процедуру банкрутства.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

Едільсултанова, у якого було при собі посвідчення представника глави Чечні, затримали в окупованому Криму. Пізніше його вивезли в Івановську область РФ.

Едільсултанову закидають статті 159 (Шахрайство") і 303 ("Фальсифікація доказів і результатів оперативно-розшукової діяльності") Кримінального кодексу Росії.

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За версією слідства, підозрюваний намагався отримати право на майно івановської компанії, яка проходить процедуру банкрутства, на суму 40 млн рублів. Припускається, що він підробив документи, щоб заволодіти майном кредиторів.

Разом із Едільсултановим затримали вісьмох осіб, які є "співробітниками і соратниками підозрюваного". Серед них 61-річна жінка-бухгалтер.