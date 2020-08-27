УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5058 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
5 492 12

Представника Кадирова на прізвище Едільсултанов затримали в окупованому Криму за шахрайство

Представника Кадирова на прізвище Едільсултанов затримали в окупованому Криму за шахрайство

За версією слідства, Іса Едільсултанов намагався отримати право на майно компанії з російського Іваново, яка зараз проходить процедуру банкрутства.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

Едільсултанова, у якого було при собі посвідчення представника глави Чечні, затримали в окупованому Криму. Пізніше його вивезли в Івановську область РФ.

Едільсултанову закидають статті 159 (Шахрайство") і 303 ("Фальсифікація доказів і результатів оперативно-розшукової діяльності") Кримінального кодексу Росії.

Читайте також: Кадиров хоче побудувати в окупованому Криму дитячий табір

За версією слідства, підозрюваний намагався отримати право на майно івановської компанії, яка проходить процедуру банкрутства, на суму 40 млн рублів. Припускається, що він підробив документи, щоб заволодіти майном кредиторів.

Разом із Едільсултановим затримали вісьмох осіб, які є "співробітниками і соратниками підозрюваного". Серед них 61-річна жінка-бухгалтер.

Автор: 

Кадиров Рамзан (527) Крим (14133) Чечня (284)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Дві макаки.Хоча ні,це образа для макаки.
показати весь коментар
27.08.2020 23:19
+3
Попросит прощения и отпустят
показати весь коментар
27.08.2020 23:19
+3
Отпустят и извиняться. Кадыров наРаше больше, чем губернатор. Наших сепарков надо к нему в Чеченю выселять, пусть голову свою подлечат, посмотрят как русским живётся и где они там? Будет им там и федерализация , и русский язык, и права и свободы
показати весь коментар
27.08.2020 23:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Попросит прощения и отпустят
показати весь коментар
27.08.2020 23:19 Відповісти
Дві макаки.Хоча ні,це образа для макаки.
показати весь коментар
27.08.2020 23:19 Відповісти
Рамзанка Дыров плотно Крым держит в своих петушиных лапах
показати весь коментар
27.08.2020 23:21 Відповісти
ну так практически отжал Ставрополь уже у тупых кацапов.. дома отдают за безценок .. нет такой улице что бы не продавалось несколько домов..." «Вы здесь скоро будете дома бросать и убегать» - межнациональный мир в Ставропольском крае, кажется, остался только на бумаге. Десятки задержанных, ножи, стволы, драки, убийства - регион стал новой зоной нестабильности в России." местные называют свой край новым Косово... поделом кацапам.. и это пока они дань чеченам платят.. дойдет до дележа территорий ставрополь придется отдать или опять война
показати весь коментар
28.08.2020 07:46 Відповісти
Отпустят и извиняться. Кадыров наРаше больше, чем губернатор. Наших сепарков надо к нему в Чеченю выселять, пусть голову свою подлечат, посмотрят как русским живётся и где они там? Будет им там и федерализация , и русский язык, и права и свободы
показати весь коментар
27.08.2020 23:22 Відповісти
Невероятная новость - кабздыровский ублюдок облапошивает лапотников.....
показати весь коментар
27.08.2020 23:26 Відповісти
Кадыров уже держит под Мацквабадом на всякий случай три дивизии по полному штату/а может и больше /
показати весь коментар
27.08.2020 23:28 Відповісти
Эти татары совсем обнаглели.
показати весь коментар
27.08.2020 23:29 Відповісти
В Грозном теперь как в Хабаровске каждые выходные будут демонстрации "Верните Эдильсултанова"! Он нивчёмневиноватый!
показати весь коментар
27.08.2020 23:43 Відповісти
Чекаємо вибачень. П'ятниця, до речі, для мусульман день молитви. Чи гяури будуть тримати правовірного до вечора, чи зранку вже відпустять?
показати весь коментар
28.08.2020 00:19 Відповісти
Кадыровский наперсточник?
показати весь коментар
28.08.2020 00:29 Відповісти
ну...во-первых - пофиг
во-вторых...от шото на этого эдиль-мудиль тоже конкретно пофиг..
показати весь коментар
28.08.2020 09:24 Відповісти
 
 