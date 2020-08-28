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Вопрос погашения кредиторской задолженности "Энергоатома" является очень важным - Зеленский

Вопрос погашения кредиторской задолженности

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что вопрос погашения кредиторской задолженности "Энергоатома" и устойчивого финансового положения компании является важным как для работы топливно-энергетического комплекса страны, так и для поставщиков.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу президента, на встрече с представителями бизнеса Кировоградской области в четверг главе государства рассказали о наличии задолженности НАЭК "Энергоатом" перед НПП "Радий" за поставленное оборудование для модернизации энергоблоков на атомных электростанциях.

Президент напомнил, что недавно парламент принял закон о мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии. Он должен системно решить вопрос накопленных долгов. Правительство работает над имплементацией документа.

Кроме того, президент обратился к Кабинету министров и Министерству энергетики Украины с поручением решить проблемные вопросы погашения задолженности НАЭК "Энергоатом" перед поставщиками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский представил нового главу Кировоградской ОГА Назаренко: "Вы знаете, что история с его предшественником, закончилась не очень хорошо"

Автор: 

Зеленский Владимир (20246) Энергоатом (410)


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Топ комментарии
+16
а вопрос причины возникновения кредиторской задолженности не является важным ?

До тебя этой задолженности не было.
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28.08.2020 00:21
+13
настолько мощно ввёл, что монобольшинство с моноправительством и моноизвилинным презом отменить не могут ?
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28.08.2020 00:35
+12
та не Ахметова.

Ахметов при Порохе получал свою зелёную электричеству и Атом был в прибылях.

При Порохе Беня лярдами не воровал ликтричество,

а теперь это норма
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28.08.2020 00:25
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а вопрос причины возникновения кредиторской задолженности не является важным ?

До тебя этой задолженности не было.
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28.08.2020 00:21 Ответить
Так Гнойсман выполнил дембельский наряд для Петиного партнера, перед уходом ввел "энергорынок".
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28.08.2020 00:32 Ответить
настолько мощно ввёл, что монобольшинство с моноправительством и моноизвилинным презом отменить не могут ?
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28.08.2020 00:35 Ответить
Так там подвязали "энергетическую хартию" от ЕС. Короче наши европейские партнеры при отмене ну очень озаботились бы.
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28.08.2020 00:37 Ответить
так обязы по зелёнке подписал не гройсман, а Юля
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28.08.2020 00:40 Ответить
Да не там Азиров постарался, когда для фирмочек Клюева и Ахметова эту тему замутили.
А при Пете подхватили эту тему и расширили, когда разрешили безпошлинный, без уплаты НДС, ввоз солнечных панелей.
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28.08.2020 00:45 Ответить
тебе, сучёнку, дату подписания соглашения о зелёной энергетике с подписью тимошенко дать ?
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28.08.2020 01:02 Ответить
Заодно поищи о льготном ввозе солнечных панелей.
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28.08.2020 01:08 Ответить
заодно с чем ?
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28.08.2020 01:22 Ответить
вот за что тебя мамка в детстве головой об стену била?
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28.08.2020 08:13 Ответить
Положения Энергетической Хартии -
Защита и поощрение инвестиций в энергетику
Свободная торговля энергетическими материалами;
Свобода энергетического транзита по трубопроводам и сетям;
Сокращение неблагоприятного воздействия на окружающую среду;
Механизм разрешения споров между государствами, а также между государствами и инвесторами
ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО лично Вам не по нутру? Где Вы тут увидели то, что творит команда Нелоха?
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28.08.2020 01:01 Ответить
Мадам, лучше о борще, честное слово...
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28.08.2020 01:09 Ответить
Почитав Ваши комментарии, даже не сомневаюсь, что борщ - это Ваш потолок.
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28.08.2020 01:18 Ответить
Есть такое выражение "Метать бисер перед свиньями".
Так вот у меня НЕТ желания Вам что-то доказывать и рассказывать, потому что все-равно этого Вы не оцените.
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28.08.2020 15:42 Ответить
В Вашем случае можно оценить только абсолютное незнание того, о чем Вы пытаетесь рассуждать. Ну и безусловно, оценка хамства. В этом сложно соревноваться.
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28.08.2020 16:05 Ответить
чмошник, если ты в борще разбираешься так же, как в рынке электрики, то ты щи лаптем хлебаешь, а не борщ
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28.08.2020 01:23 Ответить
Ты порошенковский мудозвон, который только кучи наваливать способен, ты и твои коллеги по свиноферме здесь резвитесь под крышей админов этой помойки.
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28.08.2020 15:40 Ответить
а продажу мегатонн электрики с Центрэнерго вполовину ниже себестоимости фирмам Бени с ноября прошлого года тоже Гройсман ввёл ?
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28.08.2020 00:37 Ответить
Центрэнерго к Энергоатому имеет отношение как морская свинка к морю.
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28.08.2020 00:39 Ответить
Морская свинка не продаёт морю электричество ниже себестоимости,

а Энергоатом продаёт электричество Центрэнерго ниже себестоимости каждый месяц, начиная с ноября прошлого года.

Это факт.
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28.08.2020 00:43 Ответить
Ну так ТАКОЙ "энергорынок". Сейчас параллельно существует четыре тарифа, при чем три из них не фиксированы.
Короче море мутной водички для рыжего рыбачка.
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28.08.2020 00:48 Ответить
тарифов может быть хоть 800.

но если Беня (Центрэнерго) заявляет, что завтра вкинет в энергосистему +20% электрики, то нормальные люди понимают, что надо будет на 20% прикрутить атомный реактор. А это физически невозможно.

Они к Бене - Беня, не чуди !

А Беня отвечает - я уже этот объём по 30 копеек за мегатонну продал клиенту и не могу не выполнить договор.

Шо остаётся делать Энергоатому ?

Варианта два:

- остановить реакторы

- продать Бене свою электрику по 30 копеек.

С ноября прошлого года такая схема приносит Бене по лярду гривень в месяц.
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28.08.2020 00:54 Ответить
Не переубедить, ему по теле-ящику другое рассказывают.
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28.08.2020 01:03 Ответить
А ты знаешь что Энергоатому сейчас Рыжего министерка предложила продавать эл.энергию для населения по 1 коп. Так что 30 коп это в 30 раз больше.

А насчет того что делать Энергоатому - это для начала нанять киллера для Петиного партнера.
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28.08.2020 01:14 Ответить
нет, у меня нет такой информации.

А у тебя она откуда ?

Ведь у тебя её тоже нет ?

Зачем ты тогда пишешь бред, который не можешь подтвердить ?

Работа такая ?

Гнусная работа.
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28.08.2020 01:21 Ответить
Может вместо того, чтобы повторять чьи-то измышлизмы, стоит самому прочитать первоисточники? При чем тут энергорынок и то, что сделали великие умы от Нелоха? Или может Гройсман приказал сократить выработку на АЭС? Тарификацию, от которой все в шоке тоже в наследство Гройсман оставил?Или Гройсман обесценил все Облэнерго, чтобы липким ручонкам сейчас заплатить копейки на грядущей приватизации? Энергорынок должен был просто дать право любому желающему создать компанию, закупать на торгах объемы и заниматься поставками потребителям. А то, что пишите Вы, не имеет ничего общего с реальностью.
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28.08.2020 00:57 Ответить
А, так это Гройсман, начиная с прошлого года, в ручном режиме, сократил лимиты э/э передаваемые АЭС (так что АЭС теперь сидят на бобах) в энергосеть в пользу Ахметовскиэ ТЭС?!
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28.08.2020 09:40 Ответить
Ну вы же за "зеленную" энергетику?
А тут такое дело, ночью солнце не светит, энергия не вырабатывается, а днем свети, и энергия вырабатывается....
А вот атомные блоки так не могут - они или работают, либо стоят отключены., они не способны работать на 20-40-60% своей мощности. Зато тепловые станции запросто могут включаться и отключаться по потребности.
Там кто-то радовался "енергонезалежності", когда ставили солнечные панели, ну так вы ее получили, только почему-то тогда никто не вспоминал о балансировании системы.
А законы так замечательно прописаны, что Энергорынок должен брать или платить за "зеленую" энергию. Вот и берут, атомные станции останавливают, а за весь фуршет расплачивается потребитель.
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28.08.2020 15:57 Ответить
1. То, о чем вы говорите - это сглаживание пиков!
Всегда так было, что есть какой то минимум, ниже которого суточное потребление не опускается обеспечивали АЭС, а пики сглаживали ТЭС
2. АЭС так тоже могут. Для чего по вашему вместе с каждой АЭС всегда строили водохранилище и ГЭС? Избыток мощности ночью идет на закачку воды в водохранилище, а днем воду спускают на турбины и вырабатывают доп. мощность. Водохранилище это по сути аккумулятор
3. "зеленая энергетика" бывает разная, а не только солнечная, которая зависит от солнца но и ветро, гидро, геотермальная.... Кроме того именно солнечная, как раз отлично дополняет АЭС покрывая пики днем (когда солнце)
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28.08.2020 19:08 Ответить
1. Пиковые потребление электроэнергии это утренние часы с 7 до 10 часов и вечерние с 18 до 22 часов, т.е. в эти часы солнечные панели генерируют половину своей мощности. Т.е. солнечные панели не покрывают собой пиковые нагрузки.
2. ГАЭС в Украине построена только одна на Днестре, то что возле станций это пруды-охладители.
3. В Украине "зеленая энергетика" это ЗАКОННЫЙ способ выкачки денег. Прочитайте статью и посмотрите на диаграмму. Особенно обратите внимание что в 2018 году установленная мощность "зеленой энергетики" была 2,129 ГВт, то в 2020 году это уже 7,117 гВт (это по мощности 7 энергоблоков АЭС, а их в Украине всего 15) , т.е. увеличилась благодаря преференций Ахметову и КО в 3,5 раза! А теперь на фоне падения производства и сокращения потребления энергии, благодаря формуле "бери или плати" мы получили ПОЛНУЮ ЖОПУ.
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/zelenaya-energetika-kontroliruet-chetvert-denejnogo-oborota-energorynka#:~:text=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%22%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9%22%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5,%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20(%D0%9D%D0%9A%D0%A0%D0%AD%D0%9A%D0%A3)%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.
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28.08.2020 21:01 Ответить
Вы батенька манипулятор.
а про Ташлыкскую ГАЭС (Южно-украинский энергокомплекс) забыли?!

и пики сдвинули на 1-2 часа, как удобно для вашего поста

- дневной Рдн.max (с 8 до 11 ч по местному времени) и вечерний Рвч.max (с 16 до 20 ч) максимумы;
- ночной Рнч.min (с 0 до 6 ч) и дневной Рдн.min (с 11 до 13 ч) минимумы («провалы») нагрузок.

То, что ВИЭ это выкачка денег я и без статей знаю. Ставишь будку с солнечной панелью на крыше для виду (можно вообще из картона сделать), затягиваешь в нее входящий кабель от ЛЭП и исходящий кабель на ЛЭП, регистрируешь солнечную электростанцию, покупаешь например 1 гигават по цене для пром. потребителей, а продаешь по той же цене только в 4,6 раз дороже.
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29.08.2020 19:27 Ответить
пад кантроль?
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28.08.2020 00:23 Ответить
пздц.. загнали Энергоатом в долги чтобы спасти Ахметова, теперь будут спасать Энергоатом !!! .. и все это будут делать за счет Нас - налогоплательщиков !!! этот иепаный цЫрк уже уморил !!
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28.08.2020 00:23 Ответить
та не Ахметова.

Ахметов при Порохе получал свою зелёную электричеству и Атом был в прибылях.

При Порохе Беня лярдами не воровал ликтричество,

а теперь это норма
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28.08.2020 00:25 Ответить
Беня не краде він повертає борг за передвиборчу компанію зе-лоха ! це різні речі...
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28.08.2020 00:38 Ответить
то было 1 месяц,

а потом именно ворует
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28.08.2020 00:39 Ответить
я не знаю про які суми йдеться ... не забувай ,що компанія тривала декілька років .
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28.08.2020 00:43 Ответить
я саме за інвестиції Бєні - вони мізерні. Серіал і максимум лярд гривень на шапіто.

Але це все на фоні і в унісон з десятками мільярдів баксів кацапської пропагандонської машини.
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28.08.2020 01:00 Ответить
Нехрен дураком прикидываться!
"Зеленое электричество" тут вообще непричем! АЭС всегда были если не убыточными, то с минимальной прибылью, поскольку попадали под жесткое регулирование, что в свою очередь гарантировало минимально возможные тарифы для населения и промышленности.
Основные убытки АЭС началиси при Бубочке и его команде! Именно они в ручном режиме уменьшили долю выработки э/э АЭС (и как следствие их дохода) в пользу ахметовских ТЭС.
Не, ну если вы конечно растолкуете связь ТЭС с ее парниковыми газами, с "зеленой энергетикой", то я с вами соглашусь!!!
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28.08.2020 09:47 Ответить
причина - уменьшение потребления + российское электричество.

а тэс больше единиц производить не стали. доля может и увеличилась, но количественно больше не стало.

поэтому причина тут именно в сокращении потребления.

а причина сокращения потребления - спад промышленного производства.

зелёный тариф тут практически ни при чём
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28.08.2020 10:40 Ответить
Потребление особо меньше не стало, тем более летом, когда все включают кондиционеры!
Есть падение производства, но это в основном мелкие предприятия (из за того же короновируса пострадали так же они) + рост за счет летнего роста.
А теперь давайте посчитаем "За 4 месяца 2020 года, объем производства электрической энергии электростанциями Украины в целом составил 51 536,0 млн кВтч, что на 4 515,7 млн кВтч, или на 8,1% меньше, чем за 4 месяца 2019 года" Но как правильно вы заметили есть импорт расейской э/э , что то около 1400 млн кВтч., который не относится к производству
Т.е., реальное падение потребления составляет около 5,5% за 1 квартал и скорее всего рост за 2й квартал (лето+окончание карантина). Есть конечно рост производства "зеленой э/э" но это капля в море. В любом случае, снижение потребления должны были компенсировать снижением производства причем ТЭС, а не АЭС и/или цены (что так же связано с тем кто производит ТЭС или АЭС)
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28.08.2020 12:00 Ответить
импорт расейской э/э связан скорее всего с тем, что пытаются в первую очередь обеспечить загрузку ахметовских ТЭС + обязательная доля "зеленых". Но ТЭС имеет мощность на порядок меньшую чем АЭС в следствии чего транспортируют э/э "локально" (только в свой регион) и при этом получаем "дыры" в энергорынке (немольшой недостаток э/э который не может обеспечить АЭС - он ниже порога когда нужно глушить реактор). Вот и импортируют!
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28.08.2020 12:07 Ответить
Хто обирає у владу кловунів, той житиме в цирку. Було сказано ще до виборів.
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28.08.2020 00:29 Ответить
Якщо 30 років будувати цирк, то обрання кловунів - це лише питання часу...
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28.08.2020 00:46 Ответить
а как же не увеличение зарплат рабочих, а увеличение количества рабочих?
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28.08.2020 00:24 Ответить
надо просто снять видосик, что теперь зарплаты большие и мест много.

штука баксов себестоимость
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28.08.2020 00:27 Ответить
Клоун гоу ту Квартал...
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28.08.2020 00:27 Ответить
больной зеленый моск никто не поймет....
ты зачем вообще в оман летало и шейха замочило? - чем тебе уже рухлядь та помешала?
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28.08.2020 00:28 Ответить
как и мозк тех кто его выбрал вместо Пороха,поверить трудно...мы в это гавно 26 лет как влезли,так сегодня только одни губы для покурить торчат...и вариантов хороших нет.......все по кацапскому сценарию идет...
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28.08.2020 00:44 Ответить
так хлопцы, вы уже как себе знаете, но держите ето падло при себе....
при всей любови к вам - шо б оно ни шагу в Америку!
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28.08.2020 00:31 Ответить
а в Дэлаверском суде хочут присутствия
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28.08.2020 00:34 Ответить
я бы перенес Делаверский суд в нейтральную страну - тут своих падлюк валом.
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28.08.2020 00:37 Ответить
но хатки за немытые деньги беня покупал именно там
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28.08.2020 00:38 Ответить
все то можно решить на нейтральной территории - бедоносец тут никому не нужен,,,
беню да... - клован не - одного через край.
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28.08.2020 00:42 Ответить
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28.08.2020 00:41 Ответить
Зебіл вже всі перега попутав, воно вже навіть не прикривається рядовими слугами і ригами, особисто лобіює інтереси Коломойського. Це ж навіть перед мавпами прийшлося б хоч трохи шифруватись.
"Єто бальшая пабєда" - Взяв кредит і дав папіку.
А зебілам дві платіжки за газ і тільки за раз підняття ціни на 45% на всю морду.
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28.08.2020 00:41 Ответить
Правительство предлагает сделать Энергоатом мировым центром криптовалют
https://censor.net/resonance/3193472/pravitelstvo_predlagaet_sdelat_energoatom_mirovym_tsentrom_kriptovalyut🤣
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28.08.2020 00:44 Ответить
погасим за ваш счет, ваш клоун...
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28.08.2020 00:49 Ответить
- Что общего у олигархов и олигофренов?
- И тем, и другим законы не писаны.
- А какая между ними разница?
- От олигофренов вреда меньше.
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28.08.2020 01:05 Ответить
Вопрос погашения кредиторской задолженности "Энергоатома" является очень важным - Зеленский
Как тебе такое, Илон Маск?
Уже раскашеливаюсь!

Где там няня?
Вопрос погашения кредиторской задолженности "Энергоатома" является очень важным - Зеленский - Цензор.НЕТ 858
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28.08.2020 01:08 Ответить
А вы из отжатых бабок B2Bjevelry погасите.
Вы же долго ждали пока 600 тысяч жадных лохов наполнят для вас эту коробочку.
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28.08.2020 01:29 Ответить
Часть предприятий остановилось, часть закрылось, появился избыток генерирующих мощностей, но рынок всё урегулирует.
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28.08.2020 07:41 Ответить
Решение о приватизации энергетики было неправильным решением, впрочем как и многое за последние 15 лет, начиная со времён правления счетовода-пчеловода.
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28.08.2020 08:01 Ответить
тебе , лапоть, больше по душе шапкокрад,, мы в курсе
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28.08.2020 08:18 Ответить
ну для многих неправильным, а кто-то миллиарды зарабатывает - ему ок.
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28.08.2020 08:24 Ответить
Это важно загнать в долги обонкротить и продать.
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28.08.2020 08:26 Ответить
Спочатку блаЗень під керівництвом патронів знищує державну, атомну енергетику, а потім, як завжди, розпинається про порятунок того, що самі знищили!
Як, свого часу, тимошенчиху у західних ЗМІ назвали королевою брехні, то сьогодні цей титул у тих же ЗМІ отримав вялічайший правітєль всєх времєн і нрідов!
Не для того готували блазня в московії чтобьі он, что то там на окраіне отстраівал!
(що Зе готували в московії для цієї ролі, вже заявляютьвідомі політологи і колишні співробітники пецслужб. Воно і без них всі, хто не тільки на Ґ+Ґ сидить, бачить руйнацію країни Зебланами !)
Ще, для упоротих масквафілав, хочу нагадати про програму "Єрмак 2.0" яку розробили до приєднання України в тайожний союз в 2012р., та Майдан і "майдануті" завадили!
Суть цього єрмака - переселення від 7 млн. малороссов в восточную Сибирь для создания етнического барьера от китайцев! (7 млн. це населення середньої області!)
Везли б не в теплушках, просто зруйнували, як на Донбасі, всю інфраструктуру і економіку (що й роблять Зе) і запропонували б переїхати туди, бо там є вільна земля і високооплачувана робота.
ДУМАЙ ТЕ !

Питання погашення кредиторської заборгованості "Енергоатому" є дуже важливим - Зеленський - Цензор.НЕТ 9708
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28.08.2020 09:30 Ответить
Питання погашення кредиторської заборгованості "Енергоатому" є дуже важливим - Зеленський - Цензор.НЕТ 475
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28.08.2020 18:37 Ответить
 
 