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Питання погашення кредиторської заборгованості "Енергоатому" є дуже важливим - Зеленський

Питання погашення кредиторської заборгованості

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що питання погашення кредиторської заборгованості "Енергоатому" і стабільного фінансового стану компанії є важливим як для роботи паливно-енергетичного комплексу країни, так і для постачальників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента, на зустрічі з представниками бізнесу Кіровоградської області в четвер глави держави розповіли про наявність заборгованості НАЕК "Енергоатом" перед НПП "Радій" за поставлене обладнання для модернізації енергоблоків на атомних електростанціях.

Президент нагадав, що нещодавно парламент ухвалив закон про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії. Він має системно вирішити питання накопичених боргів. Уряд працює над імплементацією документа.

Крім того, президент звернувся до Кабінету Міністрів та Міністерства енергетики України з дорученням вирішити проблемні питання погашення заборгованості НАЕК "Енергоатом" перед постачальниками.

Також читайте: Зеленський представив нового голову Кіровоградської ОДА Назаренка: "Ви знаєте, що історія з його попередником закінчилася не дуже добре"

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) Енергоатом (1633)


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Топ коментарі
+16
а вопрос причины возникновения кредиторской задолженности не является важным ?

До тебя этой задолженности не было.
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28.08.2020 00:21
+13
настолько мощно ввёл, что монобольшинство с моноправительством и моноизвилинным презом отменить не могут ?
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28.08.2020 00:35
+12
та не Ахметова.

Ахметов при Порохе получал свою зелёную электричеству и Атом был в прибылях.

При Порохе Беня лярдами не воровал ликтричество,

а теперь это норма
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28.08.2020 00:25
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а вопрос причины возникновения кредиторской задолженности не является важным ?

До тебя этой задолженности не было.
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28.08.2020 00:21 Відповісти
Так Гнойсман выполнил дембельский наряд для Петиного партнера, перед уходом ввел "энергорынок".
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28.08.2020 00:32 Відповісти
настолько мощно ввёл, что монобольшинство с моноправительством и моноизвилинным презом отменить не могут ?
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28.08.2020 00:35 Відповісти
Так там подвязали "энергетическую хартию" от ЕС. Короче наши европейские партнеры при отмене ну очень озаботились бы.
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28.08.2020 00:37 Відповісти
так обязы по зелёнке подписал не гройсман, а Юля
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28.08.2020 00:40 Відповісти
Да не там Азиров постарался, когда для фирмочек Клюева и Ахметова эту тему замутили.
А при Пете подхватили эту тему и расширили, когда разрешили безпошлинный, без уплаты НДС, ввоз солнечных панелей.
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28.08.2020 00:45 Відповісти
тебе, сучёнку, дату подписания соглашения о зелёной энергетике с подписью тимошенко дать ?
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28.08.2020 01:02 Відповісти
Заодно поищи о льготном ввозе солнечных панелей.
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28.08.2020 01:08 Відповісти
заодно с чем ?
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28.08.2020 01:22 Відповісти
вот за что тебя мамка в детстве головой об стену била?
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28.08.2020 08:13 Відповісти
Положения Энергетической Хартии -
Защита и поощрение инвестиций в энергетику
Свободная торговля энергетическими материалами;
Свобода энергетического транзита по трубопроводам и сетям;
Сокращение неблагоприятного воздействия на окружающую среду;
Механизм разрешения споров между государствами, а также между государствами и инвесторами
ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО лично Вам не по нутру? Где Вы тут увидели то, что творит команда Нелоха?
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28.08.2020 01:01 Відповісти
Мадам, лучше о борще, честное слово...
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28.08.2020 01:09 Відповісти
Почитав Ваши комментарии, даже не сомневаюсь, что борщ - это Ваш потолок.
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28.08.2020 01:18 Відповісти
Есть такое выражение "Метать бисер перед свиньями".
Так вот у меня НЕТ желания Вам что-то доказывать и рассказывать, потому что все-равно этого Вы не оцените.
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28.08.2020 15:42 Відповісти
В Вашем случае можно оценить только абсолютное незнание того, о чем Вы пытаетесь рассуждать. Ну и безусловно, оценка хамства. В этом сложно соревноваться.
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28.08.2020 16:05 Відповісти
чмошник, если ты в борще разбираешься так же, как в рынке электрики, то ты щи лаптем хлебаешь, а не борщ
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28.08.2020 01:23 Відповісти
Ты порошенковский мудозвон, который только кучи наваливать способен, ты и твои коллеги по свиноферме здесь резвитесь под крышей админов этой помойки.
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28.08.2020 15:40 Відповісти
а продажу мегатонн электрики с Центрэнерго вполовину ниже себестоимости фирмам Бени с ноября прошлого года тоже Гройсман ввёл ?
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28.08.2020 00:37 Відповісти
Центрэнерго к Энергоатому имеет отношение как морская свинка к морю.
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28.08.2020 00:39 Відповісти
Морская свинка не продаёт морю электричество ниже себестоимости,

а Энергоатом продаёт электричество Центрэнерго ниже себестоимости каждый месяц, начиная с ноября прошлого года.

Это факт.
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28.08.2020 00:43 Відповісти
Ну так ТАКОЙ "энергорынок". Сейчас параллельно существует четыре тарифа, при чем три из них не фиксированы.
Короче море мутной водички для рыжего рыбачка.
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28.08.2020 00:48 Відповісти
тарифов может быть хоть 800.

но если Беня (Центрэнерго) заявляет, что завтра вкинет в энергосистему +20% электрики, то нормальные люди понимают, что надо будет на 20% прикрутить атомный реактор. А это физически невозможно.

Они к Бене - Беня, не чуди !

А Беня отвечает - я уже этот объём по 30 копеек за мегатонну продал клиенту и не могу не выполнить договор.

Шо остаётся делать Энергоатому ?

Варианта два:

- остановить реакторы

- продать Бене свою электрику по 30 копеек.

С ноября прошлого года такая схема приносит Бене по лярду гривень в месяц.
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28.08.2020 00:54 Відповісти
Не переубедить, ему по теле-ящику другое рассказывают.
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28.08.2020 01:03 Відповісти
А ты знаешь что Энергоатому сейчас Рыжего министерка предложила продавать эл.энергию для населения по 1 коп. Так что 30 коп это в 30 раз больше.

А насчет того что делать Энергоатому - это для начала нанять киллера для Петиного партнера.
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28.08.2020 01:14 Відповісти
нет, у меня нет такой информации.

А у тебя она откуда ?

Ведь у тебя её тоже нет ?

Зачем ты тогда пишешь бред, который не можешь подтвердить ?

Работа такая ?

Гнусная работа.
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28.08.2020 01:21 Відповісти
Может вместо того, чтобы повторять чьи-то измышлизмы, стоит самому прочитать первоисточники? При чем тут энергорынок и то, что сделали великие умы от Нелоха? Или может Гройсман приказал сократить выработку на АЭС? Тарификацию, от которой все в шоке тоже в наследство Гройсман оставил?Или Гройсман обесценил все Облэнерго, чтобы липким ручонкам сейчас заплатить копейки на грядущей приватизации? Энергорынок должен был просто дать право любому желающему создать компанию, закупать на торгах объемы и заниматься поставками потребителям. А то, что пишите Вы, не имеет ничего общего с реальностью.
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28.08.2020 00:57 Відповісти
А, так это Гройсман, начиная с прошлого года, в ручном режиме, сократил лимиты э/э передаваемые АЭС (так что АЭС теперь сидят на бобах) в энергосеть в пользу Ахметовскиэ ТЭС?!
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28.08.2020 09:40 Відповісти
Ну вы же за "зеленную" энергетику?
А тут такое дело, ночью солнце не светит, энергия не вырабатывается, а днем свети, и энергия вырабатывается....
А вот атомные блоки так не могут - они или работают, либо стоят отключены., они не способны работать на 20-40-60% своей мощности. Зато тепловые станции запросто могут включаться и отключаться по потребности.
Там кто-то радовался "енергонезалежності", когда ставили солнечные панели, ну так вы ее получили, только почему-то тогда никто не вспоминал о балансировании системы.
А законы так замечательно прописаны, что Энергорынок должен брать или платить за "зеленую" энергию. Вот и берут, атомные станции останавливают, а за весь фуршет расплачивается потребитель.
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28.08.2020 15:57 Відповісти
1. То, о чем вы говорите - это сглаживание пиков!
Всегда так было, что есть какой то минимум, ниже которого суточное потребление не опускается обеспечивали АЭС, а пики сглаживали ТЭС
2. АЭС так тоже могут. Для чего по вашему вместе с каждой АЭС всегда строили водохранилище и ГЭС? Избыток мощности ночью идет на закачку воды в водохранилище, а днем воду спускают на турбины и вырабатывают доп. мощность. Водохранилище это по сути аккумулятор
3. "зеленая энергетика" бывает разная, а не только солнечная, которая зависит от солнца но и ветро, гидро, геотермальная.... Кроме того именно солнечная, как раз отлично дополняет АЭС покрывая пики днем (когда солнце)
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28.08.2020 19:08 Відповісти
1. Пиковые потребление электроэнергии это утренние часы с 7 до 10 часов и вечерние с 18 до 22 часов, т.е. в эти часы солнечные панели генерируют половину своей мощности. Т.е. солнечные панели не покрывают собой пиковые нагрузки.
2. ГАЭС в Украине построена только одна на Днестре, то что возле станций это пруды-охладители.
3. В Украине "зеленая энергетика" это ЗАКОННЫЙ способ выкачки денег. Прочитайте статью и посмотрите на диаграмму. Особенно обратите внимание что в 2018 году установленная мощность "зеленой энергетики" была 2,129 ГВт, то в 2020 году это уже 7,117 гВт (это по мощности 7 энергоблоков АЭС, а их в Украине всего 15) , т.е. увеличилась благодаря преференций Ахметову и КО в 3,5 раза! А теперь на фоне падения производства и сокращения потребления энергии, благодаря формуле "бери или плати" мы получили ПОЛНУЮ ЖОПУ.
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/zelenaya-energetika-kontroliruet-chetvert-denejnogo-oborota-energorynka#:~:text=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%22%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9%22%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5,%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20(%D0%9D%D0%9A%D0%A0%D0%AD%D0%9A%D0%A3)%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.
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28.08.2020 21:01 Відповісти
Вы батенька манипулятор.
а про Ташлыкскую ГАЭС (Южно-украинский энергокомплекс) забыли?!

и пики сдвинули на 1-2 часа, как удобно для вашего поста

- дневной Рдн.max (с 8 до 11 ч по местному времени) и вечерний Рвч.max (с 16 до 20 ч) максимумы;
- ночной Рнч.min (с 0 до 6 ч) и дневной Рдн.min (с 11 до 13 ч) минимумы («провалы») нагрузок.

То, что ВИЭ это выкачка денег я и без статей знаю. Ставишь будку с солнечной панелью на крыше для виду (можно вообще из картона сделать), затягиваешь в нее входящий кабель от ЛЭП и исходящий кабель на ЛЭП, регистрируешь солнечную электростанцию, покупаешь например 1 гигават по цене для пром. потребителей, а продаешь по той же цене только в 4,6 раз дороже.
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29.08.2020 19:27 Відповісти
пад кантроль?
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28.08.2020 00:23 Відповісти
пздц.. загнали Энергоатом в долги чтобы спасти Ахметова, теперь будут спасать Энергоатом !!! .. и все это будут делать за счет Нас - налогоплательщиков !!! этот иепаный цЫрк уже уморил !!
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28.08.2020 00:23 Відповісти
та не Ахметова.

Ахметов при Порохе получал свою зелёную электричеству и Атом был в прибылях.

При Порохе Беня лярдами не воровал ликтричество,

а теперь это норма
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28.08.2020 00:25 Відповісти
Беня не краде він повертає борг за передвиборчу компанію зе-лоха ! це різні речі...
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28.08.2020 00:38 Відповісти
то было 1 месяц,

а потом именно ворует
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28.08.2020 00:39 Відповісти
я не знаю про які суми йдеться ... не забувай ,що компанія тривала декілька років .
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28.08.2020 00:43 Відповісти
я саме за інвестиції Бєні - вони мізерні. Серіал і максимум лярд гривень на шапіто.

Але це все на фоні і в унісон з десятками мільярдів баксів кацапської пропагандонської машини.
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28.08.2020 01:00 Відповісти
Нехрен дураком прикидываться!
"Зеленое электричество" тут вообще непричем! АЭС всегда были если не убыточными, то с минимальной прибылью, поскольку попадали под жесткое регулирование, что в свою очередь гарантировало минимально возможные тарифы для населения и промышленности.
Основные убытки АЭС началиси при Бубочке и его команде! Именно они в ручном режиме уменьшили долю выработки э/э АЭС (и как следствие их дохода) в пользу ахметовских ТЭС.
Не, ну если вы конечно растолкуете связь ТЭС с ее парниковыми газами, с "зеленой энергетикой", то я с вами соглашусь!!!
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28.08.2020 09:47 Відповісти
причина - уменьшение потребления + российское электричество.

а тэс больше единиц производить не стали. доля может и увеличилась, но количественно больше не стало.

поэтому причина тут именно в сокращении потребления.

а причина сокращения потребления - спад промышленного производства.

зелёный тариф тут практически ни при чём
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28.08.2020 10:40 Відповісти
Потребление особо меньше не стало, тем более летом, когда все включают кондиционеры!
Есть падение производства, но это в основном мелкие предприятия (из за того же короновируса пострадали так же они) + рост за счет летнего роста.
А теперь давайте посчитаем "За 4 месяца 2020 года, объем производства электрической энергии электростанциями Украины в целом составил 51 536,0 млн кВтч, что на 4 515,7 млн кВтч, или на 8,1% меньше, чем за 4 месяца 2019 года" Но как правильно вы заметили есть импорт расейской э/э , что то около 1400 млн кВтч., который не относится к производству
Т.е., реальное падение потребления составляет около 5,5% за 1 квартал и скорее всего рост за 2й квартал (лето+окончание карантина). Есть конечно рост производства "зеленой э/э" но это капля в море. В любом случае, снижение потребления должны были компенсировать снижением производства причем ТЭС, а не АЭС и/или цены (что так же связано с тем кто производит ТЭС или АЭС)
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28.08.2020 12:00 Відповісти
импорт расейской э/э связан скорее всего с тем, что пытаются в первую очередь обеспечить загрузку ахметовских ТЭС + обязательная доля "зеленых". Но ТЭС имеет мощность на порядок меньшую чем АЭС в следствии чего транспортируют э/э "локально" (только в свой регион) и при этом получаем "дыры" в энергорынке (немольшой недостаток э/э который не может обеспечить АЭС - он ниже порога когда нужно глушить реактор). Вот и импортируют!
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28.08.2020 12:07 Відповісти
Хто обирає у владу кловунів, той житиме в цирку. Було сказано ще до виборів.
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28.08.2020 00:29 Відповісти
Якщо 30 років будувати цирк, то обрання кловунів - це лише питання часу...
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28.08.2020 00:46 Відповісти
а как же не увеличение зарплат рабочих, а увеличение количества рабочих?
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28.08.2020 00:24 Відповісти
надо просто снять видосик, что теперь зарплаты большие и мест много.

штука баксов себестоимость
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28.08.2020 00:27 Відповісти
Клоун гоу ту Квартал...
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28.08.2020 00:27 Відповісти
больной зеленый моск никто не поймет....
ты зачем вообще в оман летало и шейха замочило? - чем тебе уже рухлядь та помешала?
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28.08.2020 00:28 Відповісти
как и мозк тех кто его выбрал вместо Пороха,поверить трудно...мы в это гавно 26 лет как влезли,так сегодня только одни губы для покурить торчат...и вариантов хороших нет.......все по кацапскому сценарию идет...
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28.08.2020 00:44 Відповісти
так хлопцы, вы уже как себе знаете, но держите ето падло при себе....
при всей любови к вам - шо б оно ни шагу в Америку!
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28.08.2020 00:31 Відповісти
а в Дэлаверском суде хочут присутствия
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28.08.2020 00:34 Відповісти
я бы перенес Делаверский суд в нейтральную страну - тут своих падлюк валом.
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28.08.2020 00:37 Відповісти
но хатки за немытые деньги беня покупал именно там
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28.08.2020 00:38 Відповісти
все то можно решить на нейтральной территории - бедоносец тут никому не нужен,,,
беню да... - клован не - одного через край.
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28.08.2020 00:42 Відповісти
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28.08.2020 00:41 Відповісти
Зебіл вже всі перега попутав, воно вже навіть не прикривається рядовими слугами і ригами, особисто лобіює інтереси Коломойського. Це ж навіть перед мавпами прийшлося б хоч трохи шифруватись.
"Єто бальшая пабєда" - Взяв кредит і дав папіку.
А зебілам дві платіжки за газ і тільки за раз підняття ціни на 45% на всю морду.
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28.08.2020 00:41 Відповісти
Правительство предлагает сделать Энергоатом мировым центром криптовалют
https://censor.net/resonance/3193472/pravitelstvo_predlagaet_sdelat_energoatom_mirovym_tsentrom_kriptovalyut🤣
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28.08.2020 00:44 Відповісти
погасим за ваш счет, ваш клоун...
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28.08.2020 00:49 Відповісти
- Что общего у олигархов и олигофренов?
- И тем, и другим законы не писаны.
- А какая между ними разница?
- От олигофренов вреда меньше.
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28.08.2020 01:05 Відповісти
Вопрос погашения кредиторской задолженности "Энергоатома" является очень важным - Зеленский
Как тебе такое, Илон Маск?
Уже раскашеливаюсь!

Где там няня?
Вопрос погашения кредиторской задолженности "Энергоатома" является очень важным - Зеленский - Цензор.НЕТ 858
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28.08.2020 01:08 Відповісти
А вы из отжатых бабок B2Bjevelry погасите.
Вы же долго ждали пока 600 тысяч жадных лохов наполнят для вас эту коробочку.
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28.08.2020 01:29 Відповісти
Часть предприятий остановилось, часть закрылось, появился избыток генерирующих мощностей, но рынок всё урегулирует.
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28.08.2020 07:41 Відповісти
Решение о приватизации энергетики было неправильным решением, впрочем как и многое за последние 15 лет, начиная со времён правления счетовода-пчеловода.
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28.08.2020 08:01 Відповісти
тебе , лапоть, больше по душе шапкокрад,, мы в курсе
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28.08.2020 08:18 Відповісти
ну для многих неправильным, а кто-то миллиарды зарабатывает - ему ок.
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28.08.2020 08:24 Відповісти
Это важно загнать в долги обонкротить и продать.
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28.08.2020 08:26 Відповісти
Спочатку блаЗень під керівництвом патронів знищує державну, атомну енергетику, а потім, як завжди, розпинається про порятунок того, що самі знищили!
Як, свого часу, тимошенчиху у західних ЗМІ назвали королевою брехні, то сьогодні цей титул у тих же ЗМІ отримав вялічайший правітєль всєх времєн і нрідов!
Не для того готували блазня в московії чтобьі он, что то там на окраіне отстраівал!
(що Зе готували в московії для цієї ролі, вже заявляютьвідомі політологи і колишні співробітники пецслужб. Воно і без них всі, хто не тільки на Ґ+Ґ сидить, бачить руйнацію країни Зебланами !)
Ще, для упоротих масквафілав, хочу нагадати про програму "Єрмак 2.0" яку розробили до приєднання України в тайожний союз в 2012р., та Майдан і "майдануті" завадили!
Суть цього єрмака - переселення від 7 млн. малороссов в восточную Сибирь для создания етнического барьера от китайцев! (7 млн. це населення середньої області!)
Везли б не в теплушках, просто зруйнували, як на Донбасі, всю інфраструктуру і економіку (що й роблять Зе) і запропонували б переїхати туди, бо там є вільна земля і високооплачувана робота.
ДУМАЙ ТЕ !

Питання погашення кредиторської заборгованості "Енергоатому" є дуже важливим - Зеленський - Цензор.НЕТ 9708
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28.08.2020 09:30 Відповісти
Питання погашення кредиторської заборгованості "Енергоатому" є дуже важливим - Зеленський - Цензор.НЕТ 475
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28.08.2020 18:37 Відповісти
 
 