Питання погашення кредиторської заборгованості "Енергоатому" є дуже важливим - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що питання погашення кредиторської заборгованості "Енергоатому" і стабільного фінансового стану компанії є важливим як для роботи паливно-енергетичного комплексу країни, так і для постачальників.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента, на зустрічі з представниками бізнесу Кіровоградської області в четвер глави держави розповіли про наявність заборгованості НАЕК "Енергоатом" перед НПП "Радій" за поставлене обладнання для модернізації енергоблоків на атомних електростанціях.
Президент нагадав, що нещодавно парламент ухвалив закон про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії. Він має системно вирішити питання накопичених боргів. Уряд працює над імплементацією документа.
Крім того, президент звернувся до Кабінету Міністрів та Міністерства енергетики України з дорученням вирішити проблемні питання погашення заборгованості НАЕК "Енергоатом" перед постачальниками.
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До тебя этой задолженности не было.
А при Пете подхватили эту тему и расширили, когда разрешили безпошлинный, без уплаты НДС, ввоз солнечных панелей.
Защита и поощрение инвестиций в энергетику
Свободная торговля энергетическими материалами;
Свобода энергетического транзита по трубопроводам и сетям;
Сокращение неблагоприятного воздействия на окружающую среду;
Механизм разрешения споров между государствами, а также между государствами и инвесторами
ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО лично Вам не по нутру? Где Вы тут увидели то, что творит команда Нелоха?
Так вот у меня НЕТ желания Вам что-то доказывать и рассказывать, потому что все-равно этого Вы не оцените.
а Энергоатом продаёт электричество Центрэнерго ниже себестоимости каждый месяц, начиная с ноября прошлого года.
Это факт.
Короче море мутной водички для рыжего рыбачка.
но если Беня (Центрэнерго) заявляет, что завтра вкинет в энергосистему +20% электрики, то нормальные люди понимают, что надо будет на 20% прикрутить атомный реактор. А это физически невозможно.
Они к Бене - Беня, не чуди !
А Беня отвечает - я уже этот объём по 30 копеек за мегатонну продал клиенту и не могу не выполнить договор.
Шо остаётся делать Энергоатому ?
Варианта два:
- остановить реакторы
- продать Бене свою электрику по 30 копеек.
С ноября прошлого года такая схема приносит Бене по лярду гривень в месяц.
А насчет того что делать Энергоатому - это для начала нанять киллера для Петиного партнера.
А у тебя она откуда ?
Ведь у тебя её тоже нет ?
Зачем ты тогда пишешь бред, который не можешь подтвердить ?
Работа такая ?
Гнусная работа.
А тут такое дело, ночью солнце не светит, энергия не вырабатывается, а днем свети, и энергия вырабатывается....
А вот атомные блоки так не могут - они или работают, либо стоят отключены., они не способны работать на 20-40-60% своей мощности. Зато тепловые станции запросто могут включаться и отключаться по потребности.
Там кто-то радовался "енергонезалежності", когда ставили солнечные панели, ну так вы ее получили, только почему-то тогда никто не вспоминал о балансировании системы.
А законы так замечательно прописаны, что Энергорынок должен брать или платить за "зеленую" энергию. Вот и берут, атомные станции останавливают, а за весь фуршет расплачивается потребитель.
Всегда так было, что есть какой то минимум, ниже которого суточное потребление не опускается обеспечивали АЭС, а пики сглаживали ТЭС
2. АЭС так тоже могут. Для чего по вашему вместе с каждой АЭС всегда строили водохранилище и ГЭС? Избыток мощности ночью идет на закачку воды в водохранилище, а днем воду спускают на турбины и вырабатывают доп. мощность. Водохранилище это по сути аккумулятор
3. "зеленая энергетика" бывает разная, а не только солнечная, которая зависит от солнца но и ветро, гидро, геотермальная.... Кроме того именно солнечная, как раз отлично дополняет АЭС покрывая пики днем (когда солнце)
2. ГАЭС в Украине построена только одна на Днестре, то что возле станций это пруды-охладители.
3. В Украине "зеленая энергетика" это ЗАКОННЫЙ способ выкачки денег. Прочитайте статью и посмотрите на диаграмму. Особенно обратите внимание что в 2018 году установленная мощность "зеленой энергетики" была 2,129 ГВт, то в 2020 году это уже 7,117 гВт (это по мощности 7 энергоблоков АЭС, а их в Украине всего 15) , т.е. увеличилась благодаря преференций Ахметову и КО в 3,5 раза! А теперь на фоне падения производства и сокращения потребления энергии, благодаря формуле "бери или плати" мы получили ПОЛНУЮ ЖОПУ.
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/zelenaya-energetika-kontroliruet-chetvert-denejnogo-oborota-energorynka#:~:text=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%22%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9%22%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5,%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20(%D0%9D%D0%9A%D0%A0%D0%AD%D0%9A%D0%A3)%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.
а про Ташлыкскую ГАЭС (Южно-украинский энергокомплекс) забыли?!
и пики сдвинули на 1-2 часа, как удобно для вашего поста
- дневной Рдн.max (с 8 до 11 ч по местному времени) и вечерний Рвч.max (с 16 до 20 ч) максимумы;
- ночной Рнч.min (с 0 до 6 ч) и дневной Рдн.min (с 11 до 13 ч) минимумы («провалы») нагрузок.
То, что ВИЭ это выкачка денег я и без статей знаю. Ставишь будку с солнечной панелью на крыше для виду (можно вообще из картона сделать), затягиваешь в нее входящий кабель от ЛЭП и исходящий кабель на ЛЭП, регистрируешь солнечную электростанцию, покупаешь например 1 гигават по цене для пром. потребителей, а продаешь по той же цене только в 4,6 раз дороже.
Ахметов при Порохе получал свою зелёную электричеству и Атом был в прибылях.
При Порохе Беня лярдами не воровал ликтричество,
а теперь это норма
а потом именно ворует
Але це все на фоні і в унісон з десятками мільярдів баксів кацапської пропагандонської машини.
"Зеленое электричество" тут вообще непричем! АЭС всегда были если не убыточными, то с минимальной прибылью, поскольку попадали под жесткое регулирование, что в свою очередь гарантировало минимально возможные тарифы для населения и промышленности.
Основные убытки АЭС началиси при Бубочке и его команде! Именно они в ручном режиме уменьшили долю выработки э/э АЭС (и как следствие их дохода) в пользу ахметовских ТЭС.
Не, ну если вы конечно растолкуете связь ТЭС с ее парниковыми газами, с "зеленой энергетикой", то я с вами соглашусь!!!
а тэс больше единиц производить не стали. доля может и увеличилась, но количественно больше не стало.
поэтому причина тут именно в сокращении потребления.
а причина сокращения потребления - спад промышленного производства.
зелёный тариф тут практически ни при чём
Есть падение производства, но это в основном мелкие предприятия (из за того же короновируса пострадали так же они) + рост за счет летнего роста.
А теперь давайте посчитаем "За 4 месяца 2020 года, объем производства электрической энергии электростанциями Украины в целом составил 51 536,0 млн кВтч, что на 4 515,7 млн кВтч, или на 8,1% меньше, чем за 4 месяца 2019 года" Но как правильно вы заметили есть импорт расейской э/э , что то около 1400 млн кВтч., который не относится к производству
Т.е., реальное падение потребления составляет около 5,5% за 1 квартал и скорее всего рост за 2й квартал (лето+окончание карантина). Есть конечно рост производства "зеленой э/э" но это капля в море. В любом случае, снижение потребления должны были компенсировать снижением производства причем ТЭС, а не АЭС и/или цены (что так же связано с тем кто производит ТЭС или АЭС)
штука баксов себестоимость
ты зачем вообще в оман летало и шейха замочило? - чем тебе уже рухлядь та помешала?
при всей любови к вам - шо б оно ни шагу в Америку!
беню да... - клован не - одного через край.
"Єто бальшая пабєда" - Взяв кредит і дав папіку.
А зебілам дві платіжки за газ і тільки за раз підняття ціни на 45% на всю морду.
https://censor.net/resonance/3193472/pravitelstvo_predlagaet_sdelat_energoatom_mirovym_tsentrom_kriptovalyut🤣
- И тем, и другим законы не писаны.
- А какая между ними разница?
- От олигофренов вреда меньше.
Как тебе такое, Илон Маск?
Уже раскашеливаюсь!
Где там няня?
Вы же долго ждали пока 600 тысяч жадных лохов наполнят для вас эту коробочку.
Як, свого часу, тимошенчиху у західних ЗМІ назвали королевою брехні, то сьогодні цей титул у тих же ЗМІ отримав вялічайший правітєль всєх времєн і нрідов!
Не для того готували блазня в московії чтобьі он, что то там на окраіне отстраівал!
(що Зе готували в московії для цієї ролі, вже заявляютьвідомі політологи і колишні співробітники пецслужб. Воно і без них всі, хто не тільки на Ґ+Ґ сидить, бачить руйнацію країни Зебланами !)
Ще, для упоротих масквафілав, хочу нагадати про програму "Єрмак 2.0" яку розробили до приєднання України в тайожний союз в 2012р., та Майдан і "майдануті" завадили!
Суть цього єрмака - переселення від 7 млн. малороссов в восточную Сибирь для создания етнического барьера от китайцев! (7 млн. це населення середньої області!)
Везли б не в теплушках, просто зруйнували, як на Донбасі, всю інфраструктуру і економіку (що й роблять Зе) і запропонували б переїхати туди, бо там є вільна земля і високооплачувана робота.
ДУМАЙ ТЕ !