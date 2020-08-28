Питання погашення кредиторської заборгованості "Енергоатому" є дуже важливим - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що питання погашення кредиторської заборгованості "Енергоатому" і стабільного фінансового стану компанії є важливим як для роботи паливно-енергетичного комплексу країни, так і для постачальників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента, на зустрічі з представниками бізнесу Кіровоградської області в четвер глави держави розповіли про наявність заборгованості НАЕК "Енергоатом" перед НПП "Радій" за поставлене обладнання для модернізації енергоблоків на атомних електростанціях.

Президент нагадав, що нещодавно парламент ухвалив закон про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії. Він має системно вирішити питання накопичених боргів. Уряд працює над імплементацією документа.

Крім того, президент звернувся до Кабінету Міністрів та Міністерства енергетики України з дорученням вирішити проблемні питання погашення заборгованості НАЕК "Енергоатом" перед постачальниками.

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