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Предприятия должны финансово поддерживать техникумы и училища, вкладывая средства в инфраструктуру знаний, - Зеленский

Предприятия должны финансово поддерживать техникумы и училища, вкладывая средства в инфраструктуру знаний, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинские предприятия должны финансово поддерживать профильные техникумы и училища.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента, на встрече Зеленского с представителями бизнеса Кировоградской области в четверг была затронута тема обеспечения производственных отраслей квалифицированными экономистами и инженерными кадрами.

"Если вы на предприятии скажете, что у вас заработная плата хорошего молодого специалиста после вуза - тысяча долларов, и таких людей берете ... Скажете, что вам нужны новые специалисты. Когда скажете, что у вас будут получать такие средства, вы увидите, какой у вас будет конкурс в университете. Как только начнется конкурс - самые умные дети будут учиться. Как только будет конкурс, после которого их примут, они будут учиться качественно. Потому что вы будете присутствовать на профильных, производственных экзаменах. На экзаменах после каждого курса. И будете видеть, растет (студент - прим.) интеллектуально или нет. Это взаимное желание", - подчеркнул Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20246) образование (2264)


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Топ комментарии
+36
Сопля представляет себя генеральным секретарем СССР...
Объясните этому ослу кто - нибудь, что его ответственность это внешняя политика, безопасность и гарантия Конституции...
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28.08.2020 00:51
+23
В переводе это звучит как - государство не в состоянии выделять деньги на образование... ПЗДЦ
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28.08.2020 01:01
+21
Это будет работать тогда, когда такие как ты не будут указывать бизнесу как ему жить и грести все под Ахмета и Беню. Зачем вкладывать бабки в страну, которую в любой момент может продать якийсь дурачок?
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28.08.2020 01:00
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Бла-бла-бла...
Возьми например Арселор Миттал - где они берут специалистов?
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28.08.2020 08:57 Ответить
ВОНО ПРОСТО ІДІЙОТ з совково-Ж-камуняцькими зехерами ПІДПРИЄМСТВА МУСЯТЬ ПЛАТИТИ ПОДАТКИ які держава витрачає на проф.підготовку. А як підприємство організовує щось своє для навчання то держава МУСИТЬ зменшити для нього вітповідний податок не треба вигадувати велосіпед - він вже Є
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28.08.2020 09:01 Ответить
S.кa, они и поддерживают, платя налоги... Додик настолько дебильный, что даже не понимает пределы своего незнания...
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28.08.2020 09:55 Ответить
Предпрениматели платят кучу налогов для этого,но идиоту об этом не сказали.
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28.08.2020 10:05 Ответить
Зачем оно изобретает велосипед?
Предприятия сами знают как им эффективно набирать специалистов, без дурацких советов дилетанта.
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28.08.2020 10:06 Ответить
Какой же оно идиот, вспомнило, видать, про фабрично- заводские училища на заре совка, наверное, родители навеяли.
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28.08.2020 10:14 Ответить
а где сейчас учат токарей, слесарей...В Могилянке, что ли?
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28.08.2020 10:49 Ответить
ПРЕДПРИЯТИЯ ДОЛЖНЫ:СОЗДАВАТЬ РАБОЧИЕ МЕСТА,ПЛЛАТИТЬ НАЛОГИ, ЗАРПЛАТУ, ОТЧИСЛЕНИЯ, сборы.....ПЛАТИТЬ ПЛАТИТЬ ПЛАТИТЬ.....
ПРЕДПРИЯТИЯМ ДОЛЖНЫ: НАЧИСЛЯТЬСЯ ДОСТОЙНЫЕ ШТРАФЫ СТРУКТУРАМИ КОТОРЫЕ СУЩЕСТВУЮТ ТАК И ТЕМ КОТОРЫЕ УЖЕ И НЕ СУЩЕСТВУЮТ, НО ПО ФАКТУ СУЩЕСТВУЮТ...
ЭТО НЕ ОТНОСИТЬСЯ К НЕБОЛЬШОЙ ГРУППЕ "ПРЕДПРИЯТИЙ" ИБО ДЛЯ НИХ ДЕЙСТВУЕТ ПРИНЦИП " ДРУЗЬЯМ - ВСЁ, ОСТАЛЬНЫМ-ЗАКОН"
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28.08.2020 10:27 Ответить
Дитя...
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28.08.2020 10:29 Ответить
Пусть твой квартал 95 покажет пример!!!!
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28.08.2020 12:47 Ответить
В ГОРОДАХ ТОЛЬКО ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО СТРОИТЬ ДОМА, А ВЫГОДУ ОТ ПРОДАЖИ НАПРАВЛЯТЬ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ !!!
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28.08.2020 12:52 Ответить
что за бред оно несет.
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28.08.2020 13:35 Ответить
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