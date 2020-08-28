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Підприємства мають фінансово підтримувати технікуми та училища, вкладаючи кошти в інфраструктуру знань, - Зеленський

Підприємства мають фінансово підтримувати технікуми та училища, вкладаючи кошти в інфраструктуру знань, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що українські підприємства мають фінансово підтримувати профільні технікуми та училища.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента, на зустрічі Зеленського з представниками бізнесу Кіровоградської області в четвер було порушено тему забезпечення виробничих галузей кваліфікованими економістами та інженерними кадрами.

"Якщо ви на підприємстві скажете, що у вас заробітна плата хорошого молодого спеціаліста після вишу – тисяча доларів, і таких людей берете... Скажете, що вам потрібні нові спеціалісти. Коли скажете, що у вас будуть отримувати такі кошти, ви побачите, який у вас буде конкурс в університеті. Як тільки почнеться конкурс – розумніші діти будуть вчитися. Щойно буде конкурс, після якого їх візьмуть, вони будуть вчитися якісно. Тому що ви будете присутні на профільних, виробничих іспитах. На іспитах після кожного курсу. І будете бачити, чи росте (студент. – Ред.) інтелектуально, чи ні. Це взаємне бажання", – наголосив Зеленський.

Також читайте: Питання погашення кредиторської заборгованості "Енергоатому" є дуже важливим - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) освіта (1297)


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Топ коментарі
+36
Сопля представляет себя генеральным секретарем СССР...
Объясните этому ослу кто - нибудь, что его ответственность это внешняя политика, безопасность и гарантия Конституции...
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28.08.2020 00:51
+23
В переводе это звучит как - государство не в состоянии выделять деньги на образование... ПЗДЦ
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28.08.2020 01:01
+21
Это будет работать тогда, когда такие как ты не будут указывать бизнесу как ему жить и грести все под Ахмета и Беню. Зачем вкладывать бабки в страну, которую в любой момент может продать якийсь дурачок?
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28.08.2020 01:00
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Бла-бла-бла...
Возьми например Арселор Миттал - где они берут специалистов?
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28.08.2020 08:57 Відповісти
ВОНО ПРОСТО ІДІЙОТ з совково-Ж-камуняцькими зехерами ПІДПРИЄМСТВА МУСЯТЬ ПЛАТИТИ ПОДАТКИ які держава витрачає на проф.підготовку. А як підприємство організовує щось своє для навчання то держава МУСИТЬ зменшити для нього вітповідний податок не треба вигадувати велосіпед - він вже Є
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28.08.2020 09:01 Відповісти
S.кa, они и поддерживают, платя налоги... Додик настолько дебильный, что даже не понимает пределы своего незнания...
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28.08.2020 09:55 Відповісти
Предпрениматели платят кучу налогов для этого,но идиоту об этом не сказали.
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28.08.2020 10:05 Відповісти
Зачем оно изобретает велосипед?
Предприятия сами знают как им эффективно набирать специалистов, без дурацких советов дилетанта.
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28.08.2020 10:06 Відповісти
Какой же оно идиот, вспомнило, видать, про фабрично- заводские училища на заре совка, наверное, родители навеяли.
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28.08.2020 10:14 Відповісти
а где сейчас учат токарей, слесарей...В Могилянке, что ли?
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28.08.2020 10:49 Відповісти
ПРЕДПРИЯТИЯ ДОЛЖНЫ:СОЗДАВАТЬ РАБОЧИЕ МЕСТА,ПЛЛАТИТЬ НАЛОГИ, ЗАРПЛАТУ, ОТЧИСЛЕНИЯ, сборы.....ПЛАТИТЬ ПЛАТИТЬ ПЛАТИТЬ.....
ПРЕДПРИЯТИЯМ ДОЛЖНЫ: НАЧИСЛЯТЬСЯ ДОСТОЙНЫЕ ШТРАФЫ СТРУКТУРАМИ КОТОРЫЕ СУЩЕСТВУЮТ ТАК И ТЕМ КОТОРЫЕ УЖЕ И НЕ СУЩЕСТВУЮТ, НО ПО ФАКТУ СУЩЕСТВУЮТ...
ЭТО НЕ ОТНОСИТЬСЯ К НЕБОЛЬШОЙ ГРУППЕ "ПРЕДПРИЯТИЙ" ИБО ДЛЯ НИХ ДЕЙСТВУЕТ ПРИНЦИП " ДРУЗЬЯМ - ВСЁ, ОСТАЛЬНЫМ-ЗАКОН"
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28.08.2020 10:27 Відповісти
Дитя...
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28.08.2020 10:29 Відповісти
Пусть твой квартал 95 покажет пример!!!!
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28.08.2020 12:47 Відповісти
В ГОРОДАХ ТОЛЬКО ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО СТРОИТЬ ДОМА, А ВЫГОДУ ОТ ПРОДАЖИ НАПРАВЛЯТЬ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ !!!
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28.08.2020 12:52 Відповісти
что за бред оно несет.
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28.08.2020 13:35 Відповісти
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