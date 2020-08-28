Підприємства мають фінансово підтримувати технікуми та училища, вкладаючи кошти в інфраструктуру знань, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що українські підприємства мають фінансово підтримувати профільні технікуми та училища.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента, на зустрічі Зеленського з представниками бізнесу Кіровоградської області в четвер було порушено тему забезпечення виробничих галузей кваліфікованими економістами та інженерними кадрами.

"Якщо ви на підприємстві скажете, що у вас заробітна плата хорошого молодого спеціаліста після вишу – тисяча доларів, і таких людей берете... Скажете, що вам потрібні нові спеціалісти. Коли скажете, що у вас будуть отримувати такі кошти, ви побачите, який у вас буде конкурс в університеті. Як тільки почнеться конкурс – розумніші діти будуть вчитися. Щойно буде конкурс, після якого їх візьмуть, вони будуть вчитися якісно. Тому що ви будете присутні на профільних, виробничих іспитах. На іспитах після кожного курсу. І будете бачити, чи росте (студент. – Ред.) інтелектуально, чи ні. Це взаємне бажання", – наголосив Зеленський.

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