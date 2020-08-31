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За сутки COVID-19 выявили у 112 детей и 122 медработников, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки COVID-19 выявили у 112 детей и 122 медработников, - Степанов

За минувшие сутки в Украине были госпитализированы 497 человек с COVID-19.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 2 438 человек, из них 112 детей и 122 медработника. Были госпитализированы 497 человек. Зафиксированы 48 летальных случаев. Выздоровели 866 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболели 114 497 человек, из них 7 616 детей и 10 964 медработника. Всего выздоровели 55 083 пациента. 2 451 случай летальный. За минувшие сутки всего были проведены 41 747 теста, из них 21 507 методом ПЦР и 20 240 методом ИФА", - рассказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки рекордные 2 438 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 114 497 человек
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Сегодня. Харьков. Переполненный трамвай 20 маршрута(впрочем на других скорее всего то же) Вагонважатая обьявляет - вход только в масках и не более чем наличие сидячих мест - "люди" в недоумении переглядыватся, оглядываются по сторонам и такой дружный гагага....
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28.08.2020 10:02 Ответить
Нормальный ход - вот это вам летние детские лагеря, которые вы открыли для «оздоровления» после полугода неучебы и каникул.
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28.08.2020 10:08 Ответить
 
 