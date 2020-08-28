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За добу COVID-19 виявили у 112 дітей та 122 медпрацівників, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу COVID-19 виявили у 112 дітей та 122 медпрацівників, - Степанов

За минулу добу в Україні було госпіталізовано 467 осіб із COVID-19.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 2 438 осіб, із них 112 дітей і 122 медпрацівники. Було госпіталізовано 497 осіб. Зафіксовано 48 летальних випадків. Одужали 866 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 114 497 осіб, із них 7 616 дітей і 10 964 медпрацівники. Всього одужало 55 083 пацієнти. 2 451 випадок летальний. За минулу добу всього було проведено 41 747 тестів, із них 21 507 методом ПЛР і 20 240 методом ІФА", - розповів Степанов.

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Сегодня. Харьков. Переполненный трамвай 20 маршрута(впрочем на других скорее всего то же) Вагонважатая обьявляет - вход только в масках и не более чем наличие сидячих мест - "люди" в недоумении переглядыватся, оглядываются по сторонам и такой дружный гагага....
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28.08.2020 10:02 Відповісти
Нормальный ход - вот это вам летние детские лагеря, которые вы открыли для «оздоровления» после полугода неучебы и каникул.
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28.08.2020 10:08 Відповісти
 
 