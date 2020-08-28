РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14319 посетителей онлайн
Новости Технологии
40 136 93
стрельба (3159) Харьковщина (4162) Казанский Денис (307) Кива (395)

Кива обещал расстреливать автобусы с сепаратистами, - Казанский прокомментировал нападение на "Патриотов – за жизнь". ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Технологии

Есть версия, что сам Кива осуществил задуманное и подготовил нападение на автобус своей же организации "Патриоты – за жизнь".

Об этом на странице в Facebook написал журналист и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

Кива обещал расстреливать автобусы с сепаратистами, - Казанский прокомментировал нападение на Патриотов – за жизнь 01

"Как тут не вспомнить, что именно Кива обещал в свое время расстреливать автобусы со сторонниками сепаратистов. ОПЗЖ еще потом троллили этой фразой на выборах, размещая ее на бордах. Есть версия, что это сам Кива наконец и осуществил давно задуманное", – заявил Казанский.

Кива обещал расстреливать автобусы с сепаратистами, - Казанский прокомментировал нападение на Патриотов – за жизнь 02

Читайте также: Куратором организации депутата ОПЗЖ Кивы стал подозреваемый в рейдерстве ветеран Ширяев

Он также добавил, что после происшествия сторонники ОПЗЖ, среди которых – блогер и лидер одноименной партии Анатолий Шарий, одновременно разгоняли в социальных сетях фейки об расстрелянных из автоматов людей, обвиняя Нацкорпус.

"ОПЗЖ наняли гопников и титушек для драк и провокаций, и теперь медведчуковская шобла качает ситуацию, вбрасывая фейки про убитых из автоматов. Цель этих вбросов – примерно та же, что и у распятого мальчика в трусиках. Стравить людей, спровоцировать противостояние и насилие", – подчеркнул Казанский.

Кива обещал расстреливать автобусы с сепаратистами, - Казанский прокомментировал нападение на Патриотов – за жизнь 03

Напомним, вчера, 27 августа, нардеп от ОПЗЖ и одновременно инициатор создания организации "Патриоты – за жизнь" Илья Кива записал видеообращение, в котором обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Генпрокурору Ирине Венедиктовой и министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием задержать представителей Нацкорпуса и полка "Азов", которые якобы совершили нападение на автобус. Кива также заявил, что двух людей из автобуса похитили, а некоторым нанесли ранения "несовместимые с жизнью". Однако позже выяснилось, что это неправда.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+50
лысого петушилу банально купили.
показать весь комментарий
28.08.2020 10:29
+47
Да Кива вот как раз и не страдает, вылез не понятно откуда и будучи никем присел на держбюджет. А вот кто у нас голосует за подобное недоразумение и потом все не знают, что делать с подобными недо-депутатами, платя налоги, вот это да
показать весь комментарий
28.08.2020 10:29
+44
кива давно является активной и последовательной пророссийской консервой. вспомните как он с аброськиным пытался разогнать патриотов, подрывающих ЛЭП в Крым....
показать весь комментарий
28.08.2020 10:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
лысого петушилу банально купили.
показать весь комментарий
28.08.2020 10:29 Ответить
вышел бы вы на Крещатик 24-го числа и сказал бы это.... какой-то костоправ бы озолотился.
показать весь комментарий
28.08.2020 11:52 Ответить
Придурок клинический. Ты вот патриот ********, гнать тебя урод в шею, в твой мухосранск. Тебе же больше заплатили, утырок, в фабрике троллей. вот и кизди там, в своей тьмутаракани
показать весь комментарий
28.08.2020 13:01 Ответить
Кива - провокатор, а его ОПЗЖопа - это предатели и сепары. Пусть себя и свое кодло стреляет.
показать весь комментарий
29.08.2020 09:41 Ответить
Сказав би ти то хлопцям на фронті
показать весь комментарий
28.08.2020 15:48 Ответить
Да Кива вот как раз и не страдает, вылез не понятно откуда и будучи никем присел на держбюджет. А вот кто у нас голосует за подобное недоразумение и потом все не знают, что делать с подобными недо-депутатами, платя налоги, вот это да
показать весь комментарий
28.08.2020 10:29 Ответить
Кива банальный НАРКОТОРГОВЕЦ , а в зону АТО попал по " распределеннию " наркомафии ЛУГАНДОНИИ ..
..
.
Как бы " доброволец" !.
показать весь комментарий
28.08.2020 10:44 Ответить
Он занимался этим в зоне АТО в качестве кадра МВД.

10 грудня 2014 наказом міністра Авакова призначений заступником начальника УМВС України в Донецькій області.

З 1 липня 2015 переведений на посаду заступника начальника УМВСУ в Херсонській області, тоді ж йому було достроково присвоєно спеціальне звання «підполковник міліції».
З серпня 2015 року - підполковник міліції.
показать весь комментарий
28.08.2020 10:48 Ответить
22 квітня 2016 року Глава Національної поліції України Хатія Деканоїдзе ініціювала звільнення Киви з посади голови департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції у зв'язку із його висловлюваннями, розкритикувавши його інтерв'ю.
«Його слова, особливо про АТОшніків, - це неприйнятно», - сказала вона.
показать весь комментарий
28.08.2020 10:52 Ответить
Кива вылез не из неоткуда, а из питомника Сабакова. Там только таких ублюдков и выращивают.
показать весь комментарий
28.08.2020 14:32 Ответить
Шапошников неплохо рассказывает об этих кивах и аваковых. мрак просто - за тысячную долю такого шо они мутят в норм стране они бы......
показать весь комментарий
28.08.2020 15:19 Ответить
14 автолюбителей поимели банду из 20 дрочеров любителей киви
показать весь комментарий
28.08.2020 10:30 Ответить
кива давно является активной и последовательной пророссийской консервой. вспомните как он с аброськиным пытался разогнать патриотов, подрывающих ЛЭП в Крым....
показать весь комментарий
28.08.2020 10:32 Ответить
плюс ківа тоді був неофіційним "куратором" кримблокади від мвс і на початку навіть сприяв патріотичним силам, що блокували КПВВ з окупованим Кримом
показать весь комментарий
28.08.2020 10:59 Ответить
Ты что то путаешь. Кива как раз под руководством Пети и Авакова разгонял блокадников дамбаса которые не давали Пете снабжать окупированный крым електроенергией буквально до конца 2015 года!!!
История и интернет все помнитhttps://www.youtube.com/watch?v=twTa922QtCY&t=299s Казанський нагадав Ківі, що саме він обіцяв блокувати автобуси з прихильниками терористів: "Збулася його мрія" - Цензор.НЕТ 316
показать весь комментарий
28.08.2020 11:15 Ответить
звісно, плутаю.. Ти зараз спілкуєшся з одним з тих, хто там був, з 20.09.2015 по 12.12.2015
воно ще приїхало на наш бп на каланчаку..
а от тобі інет у допомогу https://ua.112.ua/video/u-militsii-daly-100-vu-harantiiu-shcho-vid-pochatku-blokady-do-krymu-ne-zaikhala-zhodna-vantazhivka-172387.html
показать весь комментарий
28.08.2020 11:39 Ответить
Кива так далеко не помнит, как и лохторат ОПЗЖ, две недели максимум...
показать весь комментарий
28.08.2020 10:33 Ответить
В своё время Колесниченко таким был. Сначала ходил везде в вышиванке и шпрехал на мове. Потом с другой стороны пообещали реальные нищяки - и он переобулся и стал апологетом "русского мира".
С Кивой - похожая ситуация.
показать весь комментарий
28.08.2020 10:34 Ответить
Кива до войны был с рыгами и сейчас с рыгами.
Скорее всего, он просто изображал из себя паториота в 2014 году, выполняя конкретные задания, совмещая это с заработком на крышевании контрабанды на Донбассе во время своей службы и стремительного карьерного роста в МВД..

"Ківа у жовтні 2013 року був зареєстрований «технічним кандидатом» від Партії Регіонів у народні депутати по 223 виборчому округу (Шевченківський район Києва) в ході повторних виборів до Верховної Ради України VII скликання."
показать весь комментарий
28.08.2020 10:45 Ответить
А еще это тварь предлагала свои услуги зеленым человечкам в Крыму, был послан, прибыл в Украину и вдруг стал патриотом на время. Видать был послан конторой, как консерва и агент. Сейчас этот больной на всю голову урод показал себя во всей мокшанской красе.
показать весь комментарий
28.08.2020 13:05 Ответить
Не забывайте что этот Кива- недолеченный в полтавской психбольнице больной, откуда он сбежал, чтобы стать депутатом.
К тому же, он поганый онанист и уже спускает кровью...
показать весь комментарий
28.08.2020 10:36 Ответить
Циркачи кивожопоушлепки. Когда уже эти кивобойкомертвеччуки исчезнут навсегда, паскуды.
показать весь комментарий
28.08.2020 10:37 Ответить
самі не зникнуть, їм потрібна допомога..
показать весь комментарий
28.08.2020 11:00 Ответить
Безпардонна мразотна ківа спробувала себе в кіно- жанрі:попередні постановчі акти від законного злодія, були нікчемні.
показать весь комментарий
28.08.2020 10:41 Ответить
Дайте Киве селёдку.
показать весь комментарий
28.08.2020 10:44 Ответить
.. и не мешайте. У него руки заняты, не успевает менять передергивая затвор. Казанський нагадав Ківі, що саме він обіцяв блокувати автобуси з прихильниками терористів: "Збулася його мрія" - Цензор.НЕТ 3676
показать весь комментарий
28.08.2020 11:16 Ответить
Казанський нагадав Ківі, що саме він обіцяв блокувати автобуси з прихильниками терористів: "Збулася його мрія" - Цензор.НЕТ 3244
показать весь комментарий
28.08.2020 14:18 Ответить
Больной человек! Он что помнит, что он говорил?
показать весь комментарий
28.08.2020 10:47 Ответить
Почему Цензор не особо акцентирует внимание на том, что в автобусах ехали сепары ОПЗЖ?

Т.е. по сути расстреляны были враги Украины.
показать весь комментарий
28.08.2020 10:52 Ответить
А кого вбили, поранили ?
показать весь комментарий
28.08.2020 13:06 Ответить
Да никто и ни кого не разстреливал, хотя и стило бы, просто сепарня устроила трепухло для картинки и самопиара.
показать весь комментарий
28.08.2020 14:41 Ответить
Ківа обіцяв розстрілювати автобуси із сепаратистами, - Казанський прокоментував напад на "Патріотів - за життя" - Цензор.НЕТ 4356

Если бы были растрелены, я бы сегодня уже второй день отмечал! Ківа обіцяв розстрілювати автобуси із сепаратистами, - Казанський прокоментував напад на "Патріотів - за життя" - Цензор.НЕТ 7501
показать весь комментарий
28.08.2020 16:52 Ответить
Квартал 95 " Харьківська різаніна"
короткометражка
Исполнители: "Лидер" -Кива ....
"жертви"- дебіли Киви,
"бойовики"- решта дебілів Киви,
"спасатель"- залізний Арсен......
Всі друг другу наваляли....
победіл-Зеленський......
Кінець)
показать весь комментарий
28.08.2020 10:53 Ответить
Голобородько третій сезон
показать весь комментарий
28.08.2020 14:09 Ответить
Петушара из ЖОПОблока
показать весь комментарий
28.08.2020 10:54 Ответить
Они со слугами 🤢🤡***** одна шобла
показать весь комментарий
28.08.2020 14:40 Ответить
якщо говорити по суті, то ківа завжди був людиною арсенборисича
показать весь комментарий
28.08.2020 11:01 Ответить
відповідальність на першій особі, це беззаперечно..
але арсенборисич виявився недоторканим, відповідно і його посіпаки теж..
показать весь комментарий
28.08.2020 11:09 Ответить
вообще то Киви верный друг и соратник Авакова . который в свою очередь сейчас такой же верный друг и соратник вашего Зели . так что ты бы зебобик лучше помалкивал Казанський нагадав Ківі, що саме він обіцяв блокувати автобуси з прихильниками терористів: "Збулася його мрія" - Цензор.НЕТ 8477
показать весь комментарий
28.08.2020 11:21 Ответить
Да да.. было такое.. таким був " патриЕтом" мама не горюй.. Хотя ну там же на роже все было написано изначально.. , вот есть физиономии по которым ни чего не скажешь, а есть как открытая книга , или газета " Медицинский вестник".. Кива из таких, а если еще рот откроет, то хоть выноси...
показать весь комментарий
28.08.2020 11:02 Ответить
как горит огонь, течёт вода и как ****** бамбасян можно смотреть вечно Казанський нагадав Ківі, що саме він обіцяв блокувати автобуси з прихильниками терористів: "Збулася його мрія" - Цензор.НЕТ 4969
показать весь комментарий
28.08.2020 11:13 Ответить
Закончилось хождение кивы так и не начавшись, популярно объяснили пацанчикам))))), правда еще не везде п**зды получили, давай к нам,на юга, встретим и отоварим тоже Казанський нагадав Ківі, що саме він обіцяв блокувати автобуси з прихильниками терористів: "Збулася його мрія" - Цензор.НЕТ 2152
показать весь комментарий
28.08.2020 11:37 Ответить
Казанський нагадав Ківі, що саме він обіцяв блокувати автобуси з прихильниками терористів: "Збулася його мрія" - Цензор.НЕТ 8349
показать весь комментарий
28.08.2020 12:24 Ответить
интересно, когда дегенерат кива споткнется, упадет и не очнется ? Казанський нагадав Ківі, що саме він обіцяв блокувати автобуси з прихильниками терористів: "Збулася його мрія" - Цензор.НЕТ 7509
похоже эта мразь уже задержалась на этом свете Казанський нагадав Ківі, що саме він обіцяв блокувати автобуси з прихильниками терористів: "Збулася його мрія" - Цензор.НЕТ 7509
показать весь комментарий
28.08.2020 12:52 Ответить
не просто дегенерат, а провокатор. Зверни увагу на таке повідомлення:
"Олег Ширяев до перехода в "Патриоты - За Жизнь!" был руководителем харьковского филиала "Нацкорпуса" и организатор "Східного корпуса" в Харькове!"
Павло ШОвте в 27.08.2020 22:45
показать весь комментарий
28.08.2020 13:29 Ответить
Аваков "подделал" инцидент под Харьковом
Мнения / Общество 28-авг, 05:089 2 650 0

Удивительно быстрая реакция попавшего недавно в опалу Зеленского министра внутренних дел, приводит к мысли, уж не был ли обстрел автобуса под Харьковом частью шоу?

Что лучше: пытаться в поте лица выполнить свою работу срывая себе здоровье и нервы или раз-два в год имитировать бурную деятельность проводя ряд громких пиар акций которые должны были продемонстрировать крайне эффективную твою работу?

Ответ логичен: конечно куда проще обмануть.

Собственно поэтому, памятуя особую черепашью расторопность Авакова в расследовании резонансных деля как-то очень слабо вериться в то, что бойцы его так быстро отреагировали на инцидент.

Подозрительно быстро.

Но помимо скорости есть еще ряд интересных фактов:

Кива - бывший помощник Авакова достался ему по наследству от террориста Корчинского, который страсть как любит кровь.

Кива и сегодня верен Авакову и по сути - он его представитель в ОПЗЖ.

Нацкорпус напрямую зависит от Авакова, который вливает в него сейчас деньги Медведчука, который, в свою очередь, инвестирует во все политические проекты, дабы иметь возможность управлять ими.

Новый проект Кивы - "Патриоты - За Жизнь", это некий силовой блок для ОПЗЖ, существование которого надо оправдать. Нацкорпус - точнее его акции, отличный стимул для оправдания развития антиукраинских силовых движений и структур.

Аваков в последнее время очень сильно надоел Зеленскому своим желание занять место Премьера.

А вот теперь загибайте пальцы считая сколько пользы принес данный инцидент Авакову.

По сути он один сегодня реально заработал на нем.

Так как Кива попался на вранье про трупы, а Нацкорпусу отродясь ничего не было за его акции.

Константин Кутепов
показать весь комментарий
28.08.2020 13:36 Ответить
если бы на пути к депутатству, президентству и их обслуге присутствовал, хотя бы минимальный контроль здоровья, физического и психического, то Кива и многие его подельники остались бы за бортом "керування державою"..
а так, по-факту, имеем в Раде, и в той же жОПе, кучу наркоманов, проституток, психов и Киву.. про тупо сепаров при здоровье даже и не говорю..
зебилы, вы сделали это вместе, дебилы-экспериментаторы..
показать весь комментарий
28.08.2020 13:42 Ответить
Киву, даже звания не лишили........
показать весь комментарий
28.08.2020 14:07 Ответить
Звание - совкодрочер с желтой карточкой,если , что ему даже ничего не будет !
показать весь комментарий
28.08.2020 14:44 Ответить
Сєльдмаршал Ківі дає настанови поцріотам імені себе

https://twitter.com/i/status/1298989599528640520
показать весь комментарий
28.08.2020 14:09 Ответить
да, был бы 14-15-16 год, был бы Правый сектор, а сегодня- Нацкорпус..., история стара как мир...
показать весь комментарий
28.08.2020 14:10 Ответить
Надо полагать, что это Кива сам арендовал у одного из лидеров Нацкорпуса его автомобиль для перевозки нападавших?
показать весь комментарий
28.08.2020 14:10 Ответить
серед нацсук мінімум тих, які стоять за ідею незалежної від касапів України. Переважна більшість їх - "аби кулаками помахати", чи аби постріляти - в будь-яку сторону. Короче: нацсуки - такі же терористи-анархісти, як і шарікови, різниці практично ніякої (за виключенням отих патріотів, які попросту заблудились в ********).
Так що позичити в таких один одному авто - не проблема. Одна шайка-лейка.
показать весь комментарий
28.08.2020 14:26 Ответить
Вас не поймешь, как же отличить истинных патриотов от всяких сук, если все они не работают, ходят с дубинками, орут на улицах по ночам толпой матюки и бьют, кого хотят, называя избитых врагами Украины?
показать весь комментарий
28.08.2020 14:33 Ответить
шо б там кива не делал - мнять у него по любому лучше получается.
показать весь комментарий
28.08.2020 14:12 Ответить
Корчинський - Медведчук, Кива, Нацкорпус, харківський оплот патриоты за жизнь

https://youtu.be/8i1tt5puqfc

Казанський нагадав Ківі, що саме він обіцяв блокувати автобуси з прихильниками терористів: "Збулася його мрія" - Цензор.НЕТ 4176
показать весь комментарий
28.08.2020 14:15 Ответить
у этого писькодроча писюн еще не вырос, чтобы сепаратистов расстреливать...
показать весь комментарий
28.08.2020 14:20 Ответить
опять нападение на Запорожье ватных сил северных орд Ківа обіцяв розстрілювати автобуси із сепаратистами, - Казанський прокоментував напад на "Патріотів - за життя" - Цензор.НЕТ 9728
показать весь комментарий
28.08.2020 14:23 Ответить
На фото - сладкая парочка: онанист-наркоман и урка, отсидевший 8 лет на зоне !Ківа обіцяв розстрілювати автобуси із сепаратистами, - Казанський прокоментував напад на "Патріотів - за життя" - Цензор.НЕТ 3839
показать весь комментарий
28.08.2020 14:24 Ответить
Ты что, придурок, бл#ть! Я тебе сейчас голову отрежу, с#ка! Кива пригрозил человеку на улице из-за замечания

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3003283626365618&id=100000520317799
показать весь комментарий
28.08.2020 14:24 Ответить
О той *зажопний др ....* Кива створив інформаційний щабаш ..
Всі ************* -медведчуковські канали гудуть !
.Вай ! Малоросам та прокасабам дали *звезди * ! Ківа обіцяв розстрілювати автобуси із сепаратистами, - Казанський прокоментував напад на "Патріотів - за життя" - Цензор.НЕТ 1529
показать весь комментарий
28.08.2020 14:25 Ответить
а старые билборды где он социалист
показать весь комментарий
28.08.2020 14:27 Ответить
Этот лысый дрочер тоже курит айкосы со стремным наполнением?
показать весь комментарий
28.08.2020 14:39 Ответить
Если на одного человека представителя оппозиции вылевается столько гадостей причём без всяких доказательств, значит все эти комментарии лож и неправда и вышли они из одного кабинета.
показать весь комментарий
28.08.2020 14:54 Ответить
Ківа обіцяв розстрілювати автобуси із сепаратистами, - Казанський прокоментував напад на "Патріотів - за життя" - Цензор.НЕТ 437
показать весь комментарий
28.08.2020 15:34 Ответить
Дівчата! Які речі?! Дебелий копняк!
показать весь комментарий
28.08.2020 19:20 Ответить












K0५EGAR

@Rage4oK

·3 ч

По телику по ВСЕМ кАналам горит Вышивата. Звучат призывы к Власти: навести порядок закрутить гайки унять радикалов приструнить фашиствующих молодчиков которые из пулеметов "постреляли" ни в чем не повинных медвечуков. Нуу, вы поняли зачем Чорт с Кивой устроили этот спектакль.

K0५EGAR

@Rage4oK

·4 ч

У партии "Перемога Пальчевского" новый плакатик: Зупинимо знищення країни! Где-то я это уже видел. Власть не предлагает вам рост ВВП, рабочие места, инвестиции и минималку в 1000 евро. Нет.. Террор, война и ура-патриотический угар, позволяющий безнаказанно шарить по карманам
показать весь комментарий
28.08.2020 15:37 Ответить
Просто у ах кокого меністра, яєчка акуратно розкладені. В слугах урода основні - штук 40-50 депів, в ОПЗЖ - ківи, в "націоналістах" - бєлєцький. Навіть вонючий пєтушарій жодного кривогослова не сказав в його сторону, що якби багато шо пояснює... Тому й маємо щоденне кіно, коли одні найняті клоуни піарять інших б`ючи морди та вимагаючи заборонити "противників"...
показать весь комментарий
28.08.2020 15:43 Ответить
Это вообще не имеет значение кто это сделал. Имеет значение только то что этого не сделала власть и поэтому эти медвечуковские под)(уйловники творят что хотят и защиты от них у государства ждать не приходится.
показать весь комментарий
28.08.2020 15:44 Ответить
ОПЖ--це бивші зекі і психічно хворі люди---рабинович, медведчук.кива. Бойко вкрав на своїх вишках 150 млн дол. То ви за цих голосуєте. ? Народ проснись. --то голосуєте за дважди зека.то за клоуна,то за комуняк.,а коли будете голосувати за УКРАЇНЦЯ,який буде захищати свою землю (хотя би так як її захищав Порошенко)
показать весь комментарий
28.08.2020 17:10 Ответить
Опустите случайно кирпич на голову этого мудака КИВЫ!!
показать весь комментарий
28.08.2020 17:28 Ответить
Не допоможе. Треба тільки бетонну плиту. Там лобова броня 10 мм.
показать весь комментарий
28.08.2020 19:23 Ответить
А в мене не виходить з голови питання, кого розстрілював Ківа на Донбасі, коли бігав з автоматом? Сепари - то його виборці, виходить стрілява в іншу сторону, в нашу?
показать весь комментарий
28.08.2020 17:32 Ответить
А вопрос решается просто. Всего навсего один звонок Баканову про этого чёрта. Хотя в том "омуте" уже столько чертей развелося что нужно "крестный ход" делать.
показать весь комментарий
28.08.2020 19:17 Ответить
судя по видео с трассы и смотря на бойню в Белоруссии,
разницы нет
с такими методами, нападавшим место в омоне Белоруссии
с радостью примут
показать весь комментарий
28.08.2020 19:23 Ответить
Чергове завдання для провокатора Кремля від Медведчука. Один вже в Криму,а інший диверсантів готує...
показать весь комментарий
28.08.2020 20:49 Ответить
Кррруто! "Покидьки За Жом" тепер називаться "Патріоти За Життя".
Пане Глузман, чому бездіємо?
показать весь комментарий
28.08.2020 23:25 Ответить
Ківа обіцяв розстрілювати автобуси із сепаратистами, - Казанський прокоментував напад на "Патріотів - за життя" - Цензор.НЕТ 2771
показать весь комментарий
29.08.2020 07:33 Ответить
петюнька, прикинь, они тоже патриоты, могут с тобой на Майдан выходить))
показать весь комментарий
29.08.2020 12:07 Ответить
Штирлицов Путлера выгнапи из Словакии,Чехии,Латвии,Черногории...процесс пойдет круто...Германия сегодня отказалась от экономического сотрудничества с РАБссией....Крыс Мавзолейных выгонгяюь отовсюду...
показать весь комментарий
29.08.2020 13:49 Ответить
 
 