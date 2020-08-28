Кива обещал расстреливать автобусы с сепаратистами, - Казанский прокомментировал нападение на "Патриотов – за жизнь". ФОТО
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Есть версия, что сам Кива осуществил задуманное и подготовил нападение на автобус своей же организации "Патриоты – за жизнь".
Об этом на странице в Facebook написал журналист и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.
"Как тут не вспомнить, что именно Кива обещал в свое время расстреливать автобусы со сторонниками сепаратистов. ОПЗЖ еще потом троллили этой фразой на выборах, размещая ее на бордах. Есть версия, что это сам Кива наконец и осуществил давно задуманное", – заявил Казанский.
Он также добавил, что после происшествия сторонники ОПЗЖ, среди которых – блогер и лидер одноименной партии Анатолий Шарий, одновременно разгоняли в социальных сетях фейки об расстрелянных из автоматов людей, обвиняя Нацкорпус.
"ОПЗЖ наняли гопников и титушек для драк и провокаций, и теперь медведчуковская шобла качает ситуацию, вбрасывая фейки про убитых из автоматов. Цель этих вбросов – примерно та же, что и у распятого мальчика в трусиках. Стравить людей, спровоцировать противостояние и насилие", – подчеркнул Казанский.
Напомним, вчера, 27 августа, нардеп от ОПЗЖ и одновременно инициатор создания организации "Патриоты – за жизнь" Илья Кива записал видеообращение, в котором обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Генпрокурору Ирине Венедиктовой и министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием задержать представителей Нацкорпуса и полка "Азов", которые якобы совершили нападение на автобус. Кива также заявил, что двух людей из автобуса похитили, а некоторым нанесли ранения "несовместимые с жизнью". Однако позже выяснилось, что это неправда.
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Как бы " доброволец" !.
10 грудня 2014 наказом міністра Авакова призначений заступником начальника УМВС України в Донецькій області.
З 1 липня 2015 переведений на посаду заступника начальника УМВСУ в Херсонській області, тоді ж йому було достроково присвоєно спеціальне звання «підполковник міліції».
З серпня 2015 року - підполковник міліції.
«Його слова, особливо про АТОшніків, - це неприйнятно», - сказала вона.
История и интернет все помнитhttps://www.youtube.com/watch?v=twTa922QtCY&t=299s
воно ще приїхало на наш бп на каланчаку..
а от тобі інет у допомогу https://ua.112.ua/video/u-militsii-daly-100-vu-harantiiu-shcho-vid-pochatku-blokady-do-krymu-ne-zaikhala-zhodna-vantazhivka-172387.html
С Кивой - похожая ситуация.
Скорее всего, он просто изображал из себя паториота в 2014 году, выполняя конкретные задания, совмещая это с заработком на крышевании контрабанды на Донбассе во время своей службы и стремительного карьерного роста в МВД..
"Ківа у жовтні 2013 року був зареєстрований «технічним кандидатом» від Партії Регіонів у народні депутати по 223 виборчому округу (Шевченківський район Києва) в ході повторних виборів до Верховної Ради України VII скликання."
К тому же, он поганый онанист и уже спускает кровью...
Т.е. по сути расстреляны были враги Украины.
Если бы были растрелены, я бы сегодня уже второй день отмечал!
короткометражка
Исполнители: "Лидер" -Кива ....
"жертви"- дебіли Киви,
"бойовики"- решта дебілів Киви,
"спасатель"- залізний Арсен......
Всі друг другу наваляли....
победіл-Зеленський......
Кінець)
але арсенборисич виявився недоторканим, відповідно і його посіпаки теж..
похоже эта мразь уже задержалась на этом свете
"Олег Ширяев до перехода в "Патриоты - За Жизнь!" был руководителем харьковского филиала "Нацкорпуса" и организатор "Східного корпуса" в Харькове!"
Павло ШОвте в 27.08.2020 22:45
Мнения / Общество 28-авг, 05:089 2 650 0
Удивительно быстрая реакция попавшего недавно в опалу Зеленского министра внутренних дел, приводит к мысли, уж не был ли обстрел автобуса под Харьковом частью шоу?
Что лучше: пытаться в поте лица выполнить свою работу срывая себе здоровье и нервы или раз-два в год имитировать бурную деятельность проводя ряд громких пиар акций которые должны были продемонстрировать крайне эффективную твою работу?
Ответ логичен: конечно куда проще обмануть.
Собственно поэтому, памятуя особую черепашью расторопность Авакова в расследовании резонансных деля как-то очень слабо вериться в то, что бойцы его так быстро отреагировали на инцидент.
Подозрительно быстро.
Но помимо скорости есть еще ряд интересных фактов:
Кива - бывший помощник Авакова достался ему по наследству от террориста Корчинского, который страсть как любит кровь.
Кива и сегодня верен Авакову и по сути - он его представитель в ОПЗЖ.
Нацкорпус напрямую зависит от Авакова, который вливает в него сейчас деньги Медведчука, который, в свою очередь, инвестирует во все политические проекты, дабы иметь возможность управлять ими.
Новый проект Кивы - "Патриоты - За Жизнь", это некий силовой блок для ОПЗЖ, существование которого надо оправдать. Нацкорпус - точнее его акции, отличный стимул для оправдания развития антиукраинских силовых движений и структур.
Аваков в последнее время очень сильно надоел Зеленскому своим желание занять место Премьера.
А вот теперь загибайте пальцы считая сколько пользы принес данный инцидент Авакову.
По сути он один сегодня реально заработал на нем.
Так как Кива попался на вранье про трупы, а Нацкорпусу отродясь ничего не было за его акции.
Константин Кутепов
а так, по-факту, имеем в Раде, и в той же жОПе, кучу наркоманов, проституток, психов и Киву.. про тупо сепаров при здоровье даже и не говорю..
зебилы, вы сделали это вместе, дебилы-экспериментаторы..
https://twitter.com/i/status/1298989599528640520
Так що позичити в таких один одному авто - не проблема. Одна шайка-лейка.
https://youtu.be/8i1tt5puqfc
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3003283626365618&id=100000520317799
Всі ************* -медведчуковські канали гудуть !
.Вай ! Малоросам та прокасабам дали *звезди * !
K0५EGAR
@Rage4oK
·3 ч
По телику по ВСЕМ кАналам горит Вышивата. Звучат призывы к Власти: навести порядок закрутить гайки унять радикалов приструнить фашиствующих молодчиков которые из пулеметов "постреляли" ни в чем не повинных медвечуков. Нуу, вы поняли зачем Чорт с Кивой устроили этот спектакль.
K0५EGAR
@Rage4oK
·4 ч
У партии "Перемога Пальчевского" новый плакатик: Зупинимо знищення країни! Где-то я это уже видел. Власть не предлагает вам рост ВВП, рабочие места, инвестиции и минималку в 1000 евро. Нет.. Террор, война и ура-патриотический угар, позволяющий безнаказанно шарить по карманам
разницы нет
с такими методами, нападавшим место в омоне Белоруссии
с радостью примут
Пане Глузман, чому бездіємо?