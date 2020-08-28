Филатов побеждает уже в первом туре местных выборов, - опрос "Рейтинга"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Шансы победить в первом туре выборов на должность городского головы у действующего мэра Днепра Бориса Филатова значительно возрастают.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", который проводился с 8 по 17 августа.
Работой Филатова довольны 60% опрошенных горожан. Среди местных политиков, к которым у жителей Днепра позитивное отношение, на первом месте тоже Филатов. В ходе опроса его назвали 50% респондентов.
У горожан также спросили, кого они готовы поддержать среди кандидатов на должность городского головы. С большим отрывом и в этом опросе лидирует действующий мэр города Филатов. Его кандидатуру одобряют 50% респондентов.
Отмечается также рост популярности партии "Пропозиция", которая лидирует в рейтинге политических сил на выборах в горсовет. Согласно опросу, за партию "Пропозиция" готовы отдать голоса почти 30% определившихся днепрян, которые намерены прийти на выборы. В то же время наблюдается дальнейшее значительное падение рейтинга партии "Слуга народа". Их кандидат в мэры Днепра едва набирает 7% голосов, пропуская вперед со значительным отрывом Александра Вилкула и Загида Краснова.
Пожалуйста, подождите...
не вважаю за етичне...
а тобі персонально пропоную -ПНХ!
https://web.gorod.dp.ua/news/177932
А від того, що все місто запаскужене рекламою Борі і Боріної "пропозиції" - тебе не нудить?
Можна питання тобі? Чому нік українською а цвірінькаєш кацапською? Навіщо тоді українською нік? Але, можеш не відповідати, твій вибір це вілкули. Тому і кацапською.
В мери.
"від ЗЕ"
Так что до конца Филатову и тем более Корбану нельзя верить, это все таки бывшие а может и нынешние представители мафии.
а во многих городах просто ВЪЕЗД в центр стоит денег
Предоставьте их прокуратуре
В каких офшорах кстати ?
Кипр давно не офшор
але таксомат приймає оплату максимум на годину.
ТОбто не встиг -далі штраф..
а він куди більший
Такие же наивные осла к власти привели....кто за растаможку по гривне...кто за колбасу по 2.20 ..кто за зарплату в 4000 баксов мечтал...
В ходе опроса face-to-face было опрошено 2975 респондентов. Теоретическая граничная погрешность составила до 2%.
По состоянию на конец июля за Бориса Филатова готовы отдать свои голоса 33,13% жителей Днепра, тогда как за Загида Краснова 22,47% горожан. Остальные кандидаты не дотягивают даже до 12%.
ні..ці 4-відсоткові лузери просто місцева злодійня..
Невже за рік "розумнийукраїнськийвиборець",так порозумнішав майже на батькивщині Зеленського?