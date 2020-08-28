Филатов побеждает уже в первом туре местных выборов, - опрос "Рейтинга"

Шансы победить в первом туре выборов на должность городского головы у действующего мэра Днепра Бориса Филатова значительно возрастают.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", который проводился с 8 по 17 августа.

Работой Филатова довольны 60% опрошенных горожан. Среди местных политиков, к которым у жителей Днепра позитивное отношение, на первом месте тоже Филатов. В ходе опроса его назвали 50% респондентов.

У горожан также спросили, кого они готовы поддержать среди кандидатов на должность городского головы. С большим отрывом и в этом опросе лидирует действующий мэр города Филатов. Его кандидатуру одобряют 50% респондентов.

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Отмечается также рост популярности партии "Пропозиция", которая лидирует в рейтинге политических сил на выборах в горсовет. Согласно опросу, за партию "Пропозиция" готовы отдать голоса почти 30% определившихся днепрян, которые намерены прийти на выборы. В то же время наблюдается дальнейшее значительное падение рейтинга партии "Слуга народа". Их кандидат в мэры Днепра едва набирает 7% голосов, пропуская вперед со значительным отрывом Александра Вилкула и Загида Краснова.



