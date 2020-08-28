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Філатов перемагає вже в першому турі місцевих виборів, - опитування "Рейтингу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Філатов перемагає вже в першому турі місцевих виборів, - опитування

Шанси перемогти в першому турі виборів на посаду міського голови чинного мера Дніпра Бориса Філатова значно зростають.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", яке проводилося з 8 по 17 серпня.

Роботою Філатова задоволені 60% опитаних городян. Серед місцевих політиків, до яких у жителів Дніпра позитивне ставлення, на першому місці теж Філатов. Під час опитування його назвали 50% респондентів.

У городян також запитали, кого вони готові підтримати серед кандидатів на посаду міського голови. З великим відривом і в цьому опитуванні лідирує чинний мер міста Філатов. Його кандидатуру схвалюють 50% респондентів.

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Зазначається також зростання популярності партії "Пропозиція", яка лідирує в рейтингу політичних сил на виборах до міськради. Згідно з опитуванням, за партію "Пропозиція" готові віддати голоси майже 30% дніпрян, що визначилися і мають намір прийти на вибори. Водночас спостерігається подальше значне падіння рейтингу партії "Слуга народу". Їхній кандидат у мери Дніпра ледь набирає 7% голосів, пропускаючи вперед зі значним відривом Олександра Вілкула та Загіда Краснова.

Філатов перемагає вже в першому турі місцевих виборів, - опитування Рейтингу 01
Філатов перемагає вже в першому турі місцевих виборів, - опитування Рейтингу 02
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Топ коментарі
+33
Не фанат Филатова, но простите , какие нах Вилкул с Красновым?.. Им уже давно пора на свалку истории, а последнему прямиком к нашим "правоохранительным" органам
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28.08.2020 10:44
+18
Це гуд.
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28.08.2020 10:43
+13
Дай Бог
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28.08.2020 10:44
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що пропонуєш окрім завивань? Конкретно що? Чи кого?
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28.08.2020 11:01 Відповісти
Дніпру я нічого не пропоную..
не вважаю за етичне...

а тобі персонально пропоную -ПНХ! Філатов перемагає вже в першому турі місцевих виборів, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9133
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28.08.2020 18:51 Відповісти
Так ты там своим седалищем все места занял🍌
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29.08.2020 06:46 Відповісти
не багато в дебілів аргументів)). Воно і не дивно)
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01.09.2020 10:34 Відповісти
А эксклюзивность Филатова в том, что он -первый мэр Днепра, который оплачивает рекламу за счет самих же избирателей. 170 млн грн на свой пиар. Нет денег на музыкальные школы, нет денег на больницы, зато есть деньги на свою рекламу, - отметил Золотарев. - При этом бюджет Днепра немногим меньше бюджета Харькова, но колоссальная разница не в пользу Днепра в ухоженности, в эффективности работы городского хозяйства.

https://web.gorod.dp.ua/news/177932

А від того, що все місто запаскужене рекламою Борі і Боріної "пропозиції" - тебе не нудить?
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28.08.2020 11:57 Відповісти
а я і не казав що він ідеальний. Для мене зараз зовсім інші критерії вибору. Описав вже їх.
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28.08.2020 12:01 Відповісти
"пропозицію" бачив, Боріну фізіономію ні. Тому і не нудить.
Можна питання тобі? Чому нік українською а цвірінькаєш кацапською? Навіщо тоді українською нік? Але, можеш не відповідати, твій вибір це вілкули. Тому і кацапською.
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28.08.2020 12:04 Відповісти
Вілкул - таке ж самісіньке зло для Дніпра , як і Боря з Красновим. Одного поля ягоди. Тому й проголосую за Риженка.
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28.08.2020 12:10 Відповісти
тобто, ви без каломойші вже і жити не можете)). Зрозуміло))
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28.08.2020 12:16 Відповісти
невже вам не вистачає одного беніного кловуна? ))
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28.08.2020 12:18 Відповісти
Це ти про того, котрий працював замом бені в Дніпропетровській облдержадміністрації?
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28.08.2020 12:20 Відповісти
ні, це я про того, який зараз вхопився за гетьманську булаву своїми липкими рученятами, так, що й не відірвеш.
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28.08.2020 14:13 Відповісти
За то, что вы обвиняете в воровстве, в приличной компании морду бьют. На каждое решение горсовета и мэра Днепра есть уголовное дело. Его рассматривают "в микроскоп", до "атомов"... и ничего не могут найти! И тут некое недоразумение излагает - "он вор". А вы кто тогда? У вас в голове, кроме говна есть другие субстанции?
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28.08.2020 13:56 Відповісти
чуєш, номерний васільєвіч, набий морду собі. Куди йдуть гроші за паркування 15 гривень за годину по Дніпровських вулицях? На це питання адміністрація мера мені відповідь не надала. А гроші йдуть на рахунки фірми "бізнесмена" з Підгороднього, яка зареєстрована на Кіпрі. Тож, йди в солому чухатись.
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28.08.2020 14:08 Відповісти
Сергія Риженко, головного лікаря лікарні ім. Мечникова було висунуто кандидатом на посаду мера Дніпра лише на цьому тижні. Людина авторитетна й досвідчена. Ще майже два місяці до дати виборів. Я б на місці Борі і Краснова - не дуже б плекав себе мріями про мерське крісло. Пролетять обоє, як фанера.
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28.08.2020 10:57 Відповісти
нічого не маю проти лікарні Мечнікова, а от проти пана Риженка маю. Корумпований та керований. Там є один дійсний патріот це пан Юрій Скребець. От за його я б обома руками проголосував. А за Риженка - ні.
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28.08.2020 10:59 Відповісти
але, на жаль, таких в нас не висувають на державні посади!!
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28.08.2020 11:00 Відповісти
Риженко весь час війни годувався з рук каломойши. Інші лікарі не спали по три доби, оперуючи поранених хлопців, а з екрану гівноплюсів не викисав лише Риженко. Тому вважаю його прикормленим та не гідним бути мером мого міста.
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28.08.2020 11:05 Відповісти
НА ЖАЛЬ ,маловідомі ,хоч "найрозумніші і найпрекрасніші"кандидати в Україні не мають шансів.. Народ У МАСІ СВОЇЙ не цікавиться політикою,тому теперішні мери мають "гандикап" у 20-30 відсотків до початку виборів..
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28.08.2020 11:01 Відповісти
давай мну - я Главарь дворником города и поля - Кринжополя! Мой девиз на месте мэра Днепробурга - Верну все взад, а если не поезет, то вовремя! Слово Боку и Переду, Каминь!
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28.08.2020 11:14 Відповісти
Рыженко страшный коррупционер. Пиарщик на раненых солдатах. Особенно стошнило, как его называют: Хирург с золотыми руками. Тьфу, ******. Какой он хирург, в жопу? Кого он там прооперировал? За Рыженко ни в коем случае. И других просвещайте. А как он картину про себя любимого в глав. корпусе бол. Мечникова повесил. Обблеваться можно.
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28.08.2020 11:29 Відповісти
Риженко, Губа дійсно працювали на себе. В Губи вже маєток за часи війни придбаний. В Риженка якась нерухомість за кордоном. Це від щедрих рук каломойші за вірну служу, але не службу Україні, а за службу йому, каломойші.. Вся ця шобла дійсно піарилась на крові та болі українців. Не поважаю їх. Всі хто живе в Дніпрі, і хто весь час душею був з патріотами, хто носив іжу та одяг в лікарню Мечнікова, купував ліки за власний кошт, ті знають ХТО там є ХТО. Але шикрокому колу це не відомо, на жаль.
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28.08.2020 11:39 Відповісти
У Львові теж хірург рветься..
В мери.
"від ЗЕ" Філатов перемагає вже в першому турі місцевих виборів, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7882
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28.08.2020 18:52 Відповісти
Ви ще напишіть, як анекдот, що в Україні існують некорумповані гол. лікарі. Філатов перемагає вже в першому турі місцевих виборів, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6779
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28.08.2020 20:42 Відповісти
Да.... В списке кандидатов или клептоманы-беспредельщики, или откровенные сепаратисты, или туалетная бумага..... Пипец. Не знаю как в других городах, но в Днепре так точно...
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28.08.2020 11:00 Відповісти
Молодцы днепровцы что выбирают Филатова, все таки главный город Украины был в 14м! НО! Вот заметил что Калом_мойский уже много лет используют тактику "Публичной ссоры" со своими поддельниками. Например, первое в жизни интервью Калом-мойский дал по поводу ссоры с Тимошенко. Возможно многие вспомнят этот эпизод, пару лет висели рекламки этого интервью в Интете, с заголовком типа "Если Тимошенко станет президетном я уеду из страны". А потом оказалось, что они был поддельниками все эти годы, еще попомните окажется в итоге, что эта парочка и слила Крым *****. Да-да! это еще всплывет наверняка.
Так что до конца Филатову и тем более Корбану нельзя верить, это все таки бывшие а может и нынешние представители мафии.
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28.08.2020 11:01 Відповісти
Вот и славно.
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28.08.2020 11:16 Відповісти
Значит парковки можно и по 20 грн. Делать!!)
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28.08.2020 11:17 Відповісти
а парковки везде в центре ПЛАТНЫЕ
а во многих городах просто ВЪЕЗД в центр стоит денег
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28.08.2020 11:25 Відповісти
во многих странах "парк-сервис-группе" не зарегестрировані в офшорах)))
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28.08.2020 11:46 Відповісти
у Вас есть факты что деньги разворовываются ?
Предоставьте их прокуратуре
В каких офшорах кстати ?
Кипр давно не офшор
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28.08.2020 15:57 Відповісти
Конечно есть, все уже там, не переживайте!
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28.08.2020 17:20 Відповісти
в Цюріху,здається,,парковки платні у центрі,..
але таксомат приймає оплату максимум на годину.

ТОбто не встиг -далі штраф..
а він куди більший
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28.08.2020 18:55 Відповісти
А ты думаешь что если вместо Филатова будет кто то другой эти парковки станут бесплатными...или будут стоить 2 гривны?? Наивный мечтатель....
Такие же наивные осла к власти привели....кто за растаможку по гривне...кто за колбасу по 2.20 ..кто за зарплату в 4000 баксов мечтал...
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28.08.2020 11:26 Відповісти
ну расстаможку твой божок с 500 до 100 евриков опустил - так чтоя не верю НИКОМУ!)
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28.08.2020 11:45 Відповісти
О каком божке речь болезный?? Божки они только у зебилов и йулькой...более ни кого их нет...
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28.08.2020 11:53 Відповісти
))))
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28.08.2020 11:39 Відповісти
Филатов - лучший кандидат из всех рейтинговых на этот пост. Тут вопросов нет.
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28.08.2020 11:18 Відповісти
Были бы Вы из Днепра, тогда бы могли что то говорить. А так вы банальный бот.
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28.08.2020 11:36 Відповісти
а ти, щойнозареєстрована нульовка, не бот? Цього дописувача ми вже декілька років знаємо, а от тебе, номерне, лише один день. Тому, краще помовч.
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28.08.2020 11:40 Відповісти
Я на цензоре с 2014 года
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28.08.2020 12:09 Відповісти
в якості примари? Бо щось не пам"ятаю я такого персонажу. Та й невже з 2014-го не знайшов однодумців на форумі ? Філатов перемагає вже в першому турі місцевих виборів, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8775
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28.08.2020 12:11 Відповісти
я к этому не стремлюсь
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28.08.2020 12:27 Відповісти
я помітив))
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28.08.2020 12:43 Відповісти
пис, а ще я помітив що у 2014-му не було реєстрації на форумі через соцмережі, тобто, номерних ніків не було в той час Філатов перемагає вже в першому турі місцевих виборів, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6506
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28.08.2020 12:45 Відповісти
Когда именно зарегистрировался я уже не помню. Может в 15, но кажется что в 14. Еще до Иловайска.
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28.08.2020 13:00 Відповісти
ну, хай буде гречка.
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28.08.2020 13:11 Відповісти
Я в Днепре прожил одни из лучших лет моей жизни, так что не вякай, лапоть. Это мой родной город.
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28.08.2020 11:41 Відповісти
Как давно ты, туфля, уехала из Днепра?
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28.08.2020 12:02 Відповісти
Филатов, Вилкул и Краснов. Три проходных кандидата. Я предпочитаю Филатова, а ты?
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28.08.2020 11:45 Відповісти
Из этих троих выбрал бы Краснова по принципу лишь бы не за Филатова или Вилкула.
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28.08.2020 12:08 Відповісти
Понятно...такие же идиоты и осла к власти привели...по принципу лишь бы не Порошенко....теперь обтекают....
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28.08.2020 12:17 Відповісти
Действующий городской голова Днепра Борис Филатов и лидер «Громадской силы» Загид Краснов значительно опережают остальных вероятных кандидатов на пост мэра Днепра на предстоящих 25 октября местных выборах. Таковы результаты соцопроса, который был проведен Социологическим центром им. Драгоманова с 24 по 27 июля и обнародован в ИА «Интерфакс-Украина» руководителем центра Сергеем Штепой.
В ходе опроса face-to-face было опрошено 2975 респондентов. Теоретическая граничная погрешность составила до 2%.
По состоянию на конец июля за Бориса Филатова готовы отдать свои голоса 33,13% жителей Днепра, тогда как за Загида Краснова 22,47% горожан. Остальные кандидаты не дотягивают даже до 12%.
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28.08.2020 18:58 Відповісти
загіди хай стають мерами країн, з яких вони повтікали в Україну, Дагестану, Чечні, і т.і.
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01.09.2020 16:06 Відповісти
Краснова? Ахахахахах)) Яаааасно... Ну, давай!
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28.08.2020 12:19 Відповісти
Загиддин Габибулаевич Габибулиев при рождении...лучший друг скота царева.... Філатов перемагає вже в першому турі місцевих виборів, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 30 и подельник паши лазоренка....
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28.08.2020 12:21 Відповісти
А,що там українськи прокурори повернули гроші взяті П.Лазоренко в борг у батька олігархічної мафіі в Україні Л.Д. Кучми?
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28.08.2020 13:07 Відповісти
Был предложен список из трех кандидатов.
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28.08.2020 12:33 Відповісти
на жаль, так і є.
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28.08.2020 11:41 Відповісти
Только полный дебил может голосовать за Филатова! Тут, Днепре, на каждом углу свидетельства его преступлений. И даже на улицу выходить не надо - включил радио и слушаешь его саморекламу за БЮДЖЕТНЫЕ деньги.
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28.08.2020 11:24 Відповісти
Полные дебилы голосовали за осла...и проголосуют за представителя зеленого стада....зебилами их ныне зовут...
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28.08.2020 11:27 Відповісти
ПНХ
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28.08.2020 11:27 Відповісти
Так, я не понял, мальчик, мне в мэры идти или нет. Ты уж определись!
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28.08.2020 23:58 Відповісти
зЕбілам й радіо слухати не треба - зняв штани , а там - насрано!!!
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28.08.2020 13:04 Відповісти
К;то про Днепр,а я -про Харьков.Геня -сепар и его команда сформируют харьковский ворсовет..Путепровод по Ландау, благодаря многолетнему капремонту изрядно одряхлел и скоро разрушится.
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28.08.2020 11:29 Відповісти
Теж думаю, що буде один тур
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28.08.2020 11:29 Відповісти
Не говорите об этом ослу оманскому Філатов перемагає вже в першому турі місцевих виборів, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9728
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28.08.2020 11:30 Відповісти
Начало конца зебилов, правда оно началось сразу после выборов, но колесо только будет набирать обороты!
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28.08.2020 11:33 Відповісти
Кто и когда это опрос проводил? Нигде него не встречал..
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28.08.2020 11:35 Відповісти
я навіть участь прийняв тому опитуванні. На лівому березі підійшла жіночка і поставила питання За кого голосуватиму. Тож, якщо в вас не питали, може ви довіри не викликаєте в соціологів? Філатов перемагає вже в першому турі місцевих виборів, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 435
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28.08.2020 11:43 Відповісти
Цікавішим є рейтинг політичних партій, що можуть пройти до міської ради. Суцільна вата, усі патріотичні сили у нижній частині рейтингу.
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28.08.2020 11:48 Відповісти
Єс і Батьківщина у Дніпрі "патріотичні" ? Філатов перемагає вже в першому турі місцевих виборів, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4833
ні..ці 4-відсоткові лузери просто місцева злодійня..

Філатов перемагає вже в першому турі місцевих виборів, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3958
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28.08.2020 19:02 Відповісти
Та зрозуміло що тобі опзж ближче, голосуй, не стримуй себе.
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28.08.2020 21:16 Відповісти
Филатов который когда нужно притворяется русским.

Філатов перемагає вже в першому турі місцевих виборів, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 356
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28.08.2020 11:54 Відповісти
И то г и другое г .... Нужен закон ,который бы запретил муниципальной власти заниматься политикой . Всякие чмэры должны городом заниматься и меньше воровать.
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28.08.2020 12:05 Відповісти
Саме для того "аби не займались політикою" зЕбуїни протягли закон, згідно якого кандидатів у мери та депутати місцевих рад висувають ПАРТІЇ... Звісно, що буде "без політики"...
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28.08.2020 13:07 Відповісти
***... это жесть... ладно зеленоплеснявые 2, и то, это печалька... ну б....дь, блок вилкула, гуфман... эй... Днепр... ты *******?
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28.08.2020 12:42 Відповісти
А что удивительного. При союзе, в Днепр пёрли отставные ахфицеры СА эшелонами, со всей РСФСР. Оно как было совок так и осталось, + отпрыски. При Украине, 30% горожан(украинцев и евреев) выехало за рубеж на ПМЖ, а понаехало кацапское быдло. Спасибо кравчуку и кучме - те всё, Орде жопу и яйца вылизывали. Кучма, тот вообще, хотел КБЮ Орде подарить, вместе с ЮМЗ и Павлоградом! За что, Макаров, ****** кучму палкой по голове... а эта пъянь орала шо "мы же ж братья"... Как говорит Филатов - "город сложный", и он таки прав. Мэр у нас умный!!! Это не криворожская шелупень.
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28.08.2020 14:28 Відповісти
А щож таке з зюзіками?
Невже за рік "розумнийукраїнськийвиборець",так порозумнішав майже на батькивщині Зеленського?
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28.08.2020 13:03 Відповісти
Касаемо Краснова, не важно, Загиддин он, Михайло или Джонни - не имя делает человека. Но его нельзя назвать достойным кандидатом. В свое время с Царевым на пару вертели горсовет как хотели. Да, он что-то делает, это обеспечивает ему определенный рейтинг, но нет перспектив, чтобы он честным путем мог получить мэрство или большинство в горсовете.
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28.08.2020 13:47 Відповісти
любители вилкула и его блока..., люди отзовитесь, хочется на вас посмотреть..., что у вас в жизни не так?
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28.08.2020 14:03 Відповісти
Спасибо Зеле. Он своим приездом в Днепр сделал Филатову нехилую рекламу. Вава - человек-катастрофа. Кропивницкий и Черкассы на очереди. Все боятся этого каратиста-уклониста.
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28.08.2020 14:18 Відповісти
филатов побеждает в проплаченой статье. Парковку платную отменили.
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29.08.2020 00:26 Відповісти
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