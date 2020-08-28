Філатов перемагає вже в першому турі місцевих виборів, - опитування "Рейтингу"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Шанси перемогти в першому турі виборів на посаду міського голови чинного мера Дніпра Бориса Філатова значно зростають.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", яке проводилося з 8 по 17 серпня.
Роботою Філатова задоволені 60% опитаних городян. Серед місцевих політиків, до яких у жителів Дніпра позитивне ставлення, на першому місці теж Філатов. Під час опитування його назвали 50% респондентів.
У городян також запитали, кого вони готові підтримати серед кандидатів на посаду міського голови. З великим відривом і в цьому опитуванні лідирує чинний мер міста Філатов. Його кандидатуру схвалюють 50% респондентів.
Зазначається також зростання популярності партії "Пропозиція", яка лідирує в рейтингу політичних сил на виборах до міськради. Згідно з опитуванням, за партію "Пропозиція" готові віддати голоси майже 30% дніпрян, що визначилися і мають намір прийти на вибори. Водночас спостерігається подальше значне падіння рейтингу партії "Слуга народу". Їхній кандидат у мери Дніпра ледь набирає 7% голосів, пропускаючи вперед зі значним відривом Олександра Вілкула та Загіда Краснова.
Будь ласка, зачекайте...
не вважаю за етичне...
а тобі персонально пропоную -ПНХ!
https://web.gorod.dp.ua/news/177932
А від того, що все місто запаскужене рекламою Борі і Боріної "пропозиції" - тебе не нудить?
Можна питання тобі? Чому нік українською а цвірінькаєш кацапською? Навіщо тоді українською нік? Але, можеш не відповідати, твій вибір це вілкули. Тому і кацапською.
В мери.
"від ЗЕ"
Так что до конца Филатову и тем более Корбану нельзя верить, это все таки бывшие а может и нынешние представители мафии.
а во многих городах просто ВЪЕЗД в центр стоит денег
Предоставьте их прокуратуре
В каких офшорах кстати ?
Кипр давно не офшор
але таксомат приймає оплату максимум на годину.
ТОбто не встиг -далі штраф..
а він куди більший
Такие же наивные осла к власти привели....кто за растаможку по гривне...кто за колбасу по 2.20 ..кто за зарплату в 4000 баксов мечтал...
В ходе опроса face-to-face было опрошено 2975 респондентов. Теоретическая граничная погрешность составила до 2%.
По состоянию на конец июля за Бориса Филатова готовы отдать свои голоса 33,13% жителей Днепра, тогда как за Загида Краснова 22,47% горожан. Остальные кандидаты не дотягивают даже до 12%.
ні..ці 4-відсоткові лузери просто місцева злодійня..
Невже за рік "розумнийукраїнськийвиборець",так порозумнішав майже на батькивщині Зеленського?