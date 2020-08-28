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Меркель о пандемии: В ближайшие месяцы будет еще сложнее

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Меркель о пандемии: В ближайшие месяцы будет еще сложнее

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что рассчитывать на снятие ограничительных мер, принятых в связи с пандемией коронавируса, в ближайшие месяцы не следует.

"Очевидно, зимой и осенью все останется так же", - сказала она в пятницу, открывая ежегодную летнюю пресс-конференцию в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам канцлера, гражданам "придется еще долго жить с этим вирусом".

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"Надо рассчитывать на то, что в ближайшие месяцы многое будет еще сложнее, чем летом", - отметила Меркель.

По ее словам, летом эпидемическая ситуация улучшилась благодаря тому, что люди чаще находились на свежем воздухе, пишет Украинская правда.

"В следующие несколько месяцев будет важно сохранить низкое количество инфекций, когда мы снова будем в помещениях - на рабочих местах, в школах и дома", - сказала Меркель.

"Нам придется жить с этим вирусом дольше, и поэтому мое базовое отношение - это бдительность и внимание. Особенно сейчас, когда за последние несколько недель количество заражений значительно возросло. Все остается: это серьезно, все еще серьезно - и продолжайте относиться к этому серьезно", - отметила немецкий канцлер.

Меркель подчеркнула, что ситуация не будет "такой, как раньше", пока "у нас не будет вакцины и лекарств".
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Топ комментарии
+7
И то правда. Чё мне нервничать? У меня запас туалетной бумаги на два года усиленной срачки.
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28.08.2020 15:07
+7
было бы чем харчеваться Меркель о пандемии: В ближайшие месяцы будет еще сложнее - Цензор.НЕТ 2700
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28.08.2020 15:10
+6
Щось ніхто не говорить за Ковід в Білорусі.Спочатку в нас казали,що там буде апокаліпсис,навіть тут на форумі.Більше того,возовці лякали.Були ж мітинги,на яких всі без масок.То коли чекати кінця?

Давайте змоделюємо ситуацію.Диктатор вводить жорсткий карантин і переносить вибори спочатку на осінь,а потім на весну.То на мою думку навіть мітингів би не було.
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28.08.2020 15:18
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О, немецкая баба Ванга Меркель о пандемии: В ближайшие месяцы будет еще сложнее - Цензор.НЕТ 1444
Меркель о пандемии: В ближайшие месяцы будет еще сложнее - Цензор.НЕТ 7718
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28.08.2020 15:02 Ответить
Меркель о пандемии: В ближайшие месяцы будет еще сложнее - Цензор.НЕТ 7739прям копия
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28.08.2020 15:03 Ответить
А ведь я говорил же ж... будет и на нашей улице ху***во...
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28.08.2020 15:17 Ответить
Блин, если Меркель говорит, что будет жопа, хотя Германия лучше всех в этой части шарика подготовилась к эпидемии, то можно начинать нервничать
Хотя это больше к Европе относится...
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28.08.2020 15:03 Ответить
Не нервничайте, вам от этого лучше не станет Меркель о пандемии: В ближайшие месяцы будет еще сложнее - Цензор.НЕТ 1646
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28.08.2020 15:06 Ответить
И то правда. Чё мне нервничать? У меня запас туалетной бумаги на два года усиленной срачки.
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28.08.2020 15:07 Ответить
было бы чем харчеваться Меркель о пандемии: В ближайшие месяцы будет еще сложнее - Цензор.НЕТ 2700
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28.08.2020 15:10 Ответить
А с гречкой как дела обстоят? Запаслись?
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28.08.2020 15:44 Ответить
Меркель теж соросятниця?! Це просто ЖАХ!
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28.08.2020 15:04 Ответить
Конечно.
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28.08.2020 15:12 Ответить
Костянтин Залізняк Німеччина повністю ліва.
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28.08.2020 15:29 Ответить
З Німеччиною таке трапляється, а потім вона дає всім гіизди.
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28.08.2020 15:36 Ответить
В Швеции тоже будет сложнее?))))
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28.08.2020 15:07 Ответить
В Швеции шведские семьи - им легче Меркель про пандемію: Найближчими місяцями буде ще складніше - Цензор.НЕТ 6104
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28.08.2020 15:12 Ответить
У них и стол шведский, не говоря уж о стенках...
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28.08.2020 15:26 Ответить
а ще в них Ікеа..
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28.08.2020 15:42 Ответить
За пивом с колбасой продолжается гонка, здравствуй Лидл, здравствуй Бедронка
Тележки уже полные, куда вам, я ..уею, здравствуй Ашан, здравствуй Икея)))
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28.08.2020 16:01 Ответить
😁
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28.08.2020 16:44 Ответить
Тяжёлые го-оды ухо-одяяят...©
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28.08.2020 15:12 Ответить
епоха новітньої інквізиції
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28.08.2020 15:14 Ответить
Щось ніхто не говорить за Ковід в Білорусі.Спочатку в нас казали,що там буде апокаліпсис,навіть тут на форумі.Більше того,возовці лякали.Були ж мітинги,на яких всі без масок.То коли чекати кінця?

Давайте змоделюємо ситуацію.Диктатор вводить жорсткий карантин і переносить вибори спочатку на осінь,а потім на весну.То на мою думку навіть мітингів би не було.
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28.08.2020 15:18 Ответить
А хто казатиме? Лукашенківські айболіти? В КНДР теж КОВІДу немає... Я наприклад вірю Кім Чен Іну. вірю, майже як Лукашенці.
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28.08.2020 15:29 Ответить
Костянтин Залізняк Інтернет в Білорусі є,велику кількість трупів не приховаєш.Та й тут казали,що самі білоруси свідомі і всі в масках ходять.А по мітингу цього не помітно.
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28.08.2020 15:32 Ответить
Їх просто там лишень 9 млн сябров, плотність населення менша + країна уморвно закрита для в'їзда/виїзда, білоруси мало подорожують бо в них нема безвізу, як та КНДР і через це у них менше інфікованих. мабуть через це Меркель про пандемію: Найближчими місяцями буде ще складніше - Цензор.НЕТ 799
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28.08.2020 15:29 Ответить
Підлога Маккартні Та в Мінську густина населення не менша і в інших великих містах.Вони їхали по візі.Тут вже різниці немає.
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28.08.2020 15:42 Ответить
Сценарий Масоно-вируса и установления ,,Нового Мирового порядка,, уже прописан заранее, высказывание Меркель лишь подтверждает это
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28.08.2020 15:21 Ответить
Коли там 70 відсотків перехворіють,якщо більшість переносить без ніяких симптомів?
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28.08.2020 15:28 Ответить
тов. Мрекель, главное шоп к те Зеля о5 не приехал, ибо судоргами вы не отделаешься. Даже Трамп - и то обосрался после визита, как и Император Японии, а Султан Омана.... вообще погиб.
Либо снимай карантин, либо я позвоню Зели шоп приехал к тебе Меркель про пандемію: Найближчими місяцями буде ще складніше - Цензор.НЕТ 5143
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28.08.2020 15:52 Ответить
А що Нострадамус чи Ванга казали ? Чи про їхнє передбачення взнаєм через років так 20 ?
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28.08.2020 16:05 Ответить
Дура баба, да и Германия - сплошь дураки!
Вот счас наш Алехсандро вставит им пистон!
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28.08.2020 16:15 Ответить
А шо - ні? Впустити в країну біженців, що у більшості сядуть на шию працюючим німцям, це - розумно? А потік два - розумно?
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29.08.2020 00:44 Ответить
Вова, дорогой, нельзя сравнивать горячее с квадратным!
При чём тут беженцы к Потоку-2?
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29.08.2020 09:17 Ответить
Несомненно! Эта сволочь загнала себя ложью о Пандемии в глухой угол.
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28.08.2020 22:44 Ответить
 
 