Меркель о пандемии: В ближайшие месяцы будет еще сложнее

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что рассчитывать на снятие ограничительных мер, принятых в связи с пандемией коронавируса, в ближайшие месяцы не следует.

"Очевидно, зимой и осенью все останется так же", - сказала она в пятницу, открывая ежегодную летнюю пресс-конференцию в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам канцлера, гражданам "придется еще долго жить с этим вирусом".

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"Надо рассчитывать на то, что в ближайшие месяцы многое будет еще сложнее, чем летом", - отметила Меркель.

По ее словам, летом эпидемическая ситуация улучшилась благодаря тому, что люди чаще находились на свежем воздухе, пишет Украинская правда.

"В следующие несколько месяцев будет важно сохранить низкое количество инфекций, когда мы снова будем в помещениях - на рабочих местах, в школах и дома", - сказала Меркель.

"Нам придется жить с этим вирусом дольше, и поэтому мое базовое отношение - это бдительность и внимание. Особенно сейчас, когда за последние несколько недель количество заражений значительно возросло. Все остается: это серьезно, все еще серьезно - и продолжайте относиться к этому серьезно", - отметила немецкий канцлер.

Меркель подчеркнула, что ситуация не будет "такой, как раньше", пока "у нас не будет вакцины и лекарств".