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Меркель про пандемію: Найближчими місяцями буде ще складніше

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Меркель про пандемію: Найближчими місяцями буде ще складніше

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що розраховувати на зняття обмежувальних заходів, вжитих у зв'язку з пандемією коронавірусу, найближчими місяцями не варто.

"Очевидно, взимку і восени все залишиться так само", - сказала вона в п'ятницю, відкриваючи щорічну літню пресконференцію в Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами канцлера, громадянам "доведеться ще довго жити з цим вірусом".

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"Потрібно розраховувати на те, що найближчими місяцями багато що буде ще складнішим, ніж улітку", - зазначила Меркель.

За її словами, влітку епідемічна ситуація покращилася завдяки тому, що люди частіше перебували на свіжому повітрі, пише Українська правда.

"У наступні кілька місяців буде важливо зберегти низьку кількість інфекцій, коли ми знову будемо в приміщеннях - на робочих місцях, в школах і вдома", - сказала Меркель.

"Нам доведеться жити з цим вірусом довше, і тому моє базове ставлення - це пильність та увага. Особливо зараз, коли за останні кілька тижнів кількість заражень значно зросла. Все залишається: це серйозно, все ще серйозно - і продовжуйте ставитися до цього серйозно", - зазначила німецький канцлер.

Меркель наголосила, що ситуація не буде "такою, як раніше", поки "у нас не буде вакцини і ліків".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
И то правда. Чё мне нервничать? У меня запас туалетной бумаги на два года усиленной срачки.
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28.08.2020 15:07
+7
было бы чем харчеваться Меркель о пандемии: В ближайшие месяцы будет еще сложнее - Цензор.НЕТ 2700
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28.08.2020 15:10
+6
Щось ніхто не говорить за Ковід в Білорусі.Спочатку в нас казали,що там буде апокаліпсис,навіть тут на форумі.Більше того,возовці лякали.Були ж мітинги,на яких всі без масок.То коли чекати кінця?

Давайте змоделюємо ситуацію.Диктатор вводить жорсткий карантин і переносить вибори спочатку на осінь,а потім на весну.То на мою думку навіть мітингів би не було.
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28.08.2020 15:18
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О, немецкая баба Ванга Меркель о пандемии: В ближайшие месяцы будет еще сложнее - Цензор.НЕТ 1444
Меркель о пандемии: В ближайшие месяцы будет еще сложнее - Цензор.НЕТ 7718
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28.08.2020 15:02 Відповісти
Меркель о пандемии: В ближайшие месяцы будет еще сложнее - Цензор.НЕТ 7739прям копия
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28.08.2020 15:03 Відповісти
А ведь я говорил же ж... будет и на нашей улице ху***во...
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28.08.2020 15:17 Відповісти
Блин, если Меркель говорит, что будет жопа, хотя Германия лучше всех в этой части шарика подготовилась к эпидемии, то можно начинать нервничать
Хотя это больше к Европе относится...
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28.08.2020 15:03 Відповісти
Не нервничайте, вам от этого лучше не станет Меркель о пандемии: В ближайшие месяцы будет еще сложнее - Цензор.НЕТ 1646
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28.08.2020 15:06 Відповісти
И то правда. Чё мне нервничать? У меня запас туалетной бумаги на два года усиленной срачки.
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28.08.2020 15:07 Відповісти
было бы чем харчеваться Меркель о пандемии: В ближайшие месяцы будет еще сложнее - Цензор.НЕТ 2700
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28.08.2020 15:10 Відповісти
А с гречкой как дела обстоят? Запаслись?
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28.08.2020 15:44 Відповісти
Меркель теж соросятниця?! Це просто ЖАХ!
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28.08.2020 15:04 Відповісти
Конечно.
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28.08.2020 15:12 Відповісти
Костянтин Залізняк Німеччина повністю ліва.
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28.08.2020 15:29 Відповісти
З Німеччиною таке трапляється, а потім вона дає всім гіизди.
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28.08.2020 15:36 Відповісти
В Швеции тоже будет сложнее?))))
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28.08.2020 15:07 Відповісти
В Швеции шведские семьи - им легче Меркель про пандемію: Найближчими місяцями буде ще складніше - Цензор.НЕТ 6104
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28.08.2020 15:12 Відповісти
У них и стол шведский, не говоря уж о стенках...
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28.08.2020 15:26 Відповісти
а ще в них Ікеа..
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28.08.2020 15:42 Відповісти
За пивом с колбасой продолжается гонка, здравствуй Лидл, здравствуй Бедронка
Тележки уже полные, куда вам, я ..уею, здравствуй Ашан, здравствуй Икея)))
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28.08.2020 16:01 Відповісти
😁
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28.08.2020 16:44 Відповісти
Тяжёлые го-оды ухо-одяяят...©
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28.08.2020 15:12 Відповісти
епоха новітньої інквізиції
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28.08.2020 15:14 Відповісти
Щось ніхто не говорить за Ковід в Білорусі.Спочатку в нас казали,що там буде апокаліпсис,навіть тут на форумі.Більше того,возовці лякали.Були ж мітинги,на яких всі без масок.То коли чекати кінця?

Давайте змоделюємо ситуацію.Диктатор вводить жорсткий карантин і переносить вибори спочатку на осінь,а потім на весну.То на мою думку навіть мітингів би не було.
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28.08.2020 15:18 Відповісти
А хто казатиме? Лукашенківські айболіти? В КНДР теж КОВІДу немає... Я наприклад вірю Кім Чен Іну. вірю, майже як Лукашенці.
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28.08.2020 15:29 Відповісти
Костянтин Залізняк Інтернет в Білорусі є,велику кількість трупів не приховаєш.Та й тут казали,що самі білоруси свідомі і всі в масках ходять.А по мітингу цього не помітно.
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28.08.2020 15:32 Відповісти
Їх просто там лишень 9 млн сябров, плотність населення менша + країна уморвно закрита для в'їзда/виїзда, білоруси мало подорожують бо в них нема безвізу, як та КНДР і через це у них менше інфікованих. мабуть через це Меркель про пандемію: Найближчими місяцями буде ще складніше - Цензор.НЕТ 799
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28.08.2020 15:29 Відповісти
Підлога Маккартні Та в Мінську густина населення не менша і в інших великих містах.Вони їхали по візі.Тут вже різниці немає.
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28.08.2020 15:42 Відповісти
Сценарий Масоно-вируса и установления ,,Нового Мирового порядка,, уже прописан заранее, высказывание Меркель лишь подтверждает это
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28.08.2020 15:21 Відповісти
Коли там 70 відсотків перехворіють,якщо більшість переносить без ніяких симптомів?
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28.08.2020 15:28 Відповісти
тов. Мрекель, главное шоп к те Зеля о5 не приехал, ибо судоргами вы не отделаешься. Даже Трамп - и то обосрался после визита, как и Император Японии, а Султан Омана.... вообще погиб.
Либо снимай карантин, либо я позвоню Зели шоп приехал к тебе Меркель про пандемію: Найближчими місяцями буде ще складніше - Цензор.НЕТ 5143
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28.08.2020 15:52 Відповісти
А що Нострадамус чи Ванга казали ? Чи про їхнє передбачення взнаєм через років так 20 ?
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28.08.2020 16:05 Відповісти
Дура баба, да и Германия - сплошь дураки!
Вот счас наш Алехсандро вставит им пистон!
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28.08.2020 16:15 Відповісти
А шо - ні? Впустити в країну біженців, що у більшості сядуть на шию працюючим німцям, це - розумно? А потік два - розумно?
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29.08.2020 00:44 Відповісти
Вова, дорогой, нельзя сравнивать горячее с квадратным!
При чём тут беженцы к Потоку-2?
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29.08.2020 09:17 Відповісти
Несомненно! Эта сволочь загнала себя ложью о Пандемии в глухой угол.
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28.08.2020 22:44 Відповісти
 
 