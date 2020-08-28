Для украинцев открыты 45 стран мира, - МИД. СПИСОК

В Министерстве иностранных дел сообщили, что по состоянию на 28 августа 2020 года граждане Украины могут путешествовать в 45 стран мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

"Относительно перечня стран, которые открыты для путешествий украинцев. Мы понимаем, что сезон летних отпусков завершается, и соответственно спрос уже будет меньше. Сейчас открыты и относительно открыты для Украины 45 стран", - сказал он. По словам Кулебы, этот показатель изменился по сравнению с ситуацией две недели назад, когда для граждан Украины были открытыми 42 страны. На сегодняшний день к этим государствам добавились Казахстан, Сьерра-Леоне, Руанда и Судан. "Страны еще сохраняют правила въезда - в некоторые страны можно въехать свободно, в некоторые - соблюдать определенные правила", - добавил глава МИД. Как уточнили в пресс-службе МИД, Тунис, который ранее входил в список стран, открывших границы для украинцев, внес Украину в "красную зону" эпидопасности, и поэтому украинцы уже не могут посещать эту страну.

Полный список стран, куда могут поехать украинские туристы на отдых: Хорватия, Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Армения, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Багамские острова, Ливан, Джибути, Буркина-Фасо, Того, Республика Чад, Болгария, Словения, ОАЭ, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико (юрисдикция США) и островная страна Сент-Люсия, расположенная в Карибском море, Казахстан, Сьера-Лионе, Руанда и Судан.

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