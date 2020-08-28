РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14498 посетителей онлайн
Новости Общество
6 716 17
МИД (6655) Кулеба Дмитрий (2657)

Для украинцев открыты 45 стран мира, - МИД. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Общество

Для украинцев открыты 45 стран мира, - МИД. СПИСОК

В Министерстве иностранных дел сообщили, что по состоянию на 28 августа 2020 года граждане Украины могут путешествовать в 45 стран мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

"Относительно перечня стран, которые открыты для путешествий украинцев. Мы понимаем, что сезон летних отпусков завершается, и соответственно спрос уже будет меньше. Сейчас открыты и относительно открыты для Украины 45 стран", - сказал он. По словам Кулебы, этот показатель изменился по сравнению с ситуацией две недели назад, когда для граждан Украины были открытыми 42 страны. На сегодняшний день к этим государствам добавились Казахстан, Сьерра-Леоне, Руанда и Судан. "Страны еще сохраняют правила въезда - в некоторые страны можно въехать свободно, в некоторые - соблюдать определенные правила", - добавил глава МИД. Как уточнили в пресс-службе МИД, Тунис, который ранее входил в список стран, открывших границы для украинцев, внес Украину в "красную зону" эпидопасности, и поэтому украинцы уже не могут посещать эту страну.

Полный список стран, куда могут поехать украинские туристы на отдых: Хорватия, Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Армения, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Багамские острова, Ливан, Джибути, Буркина-Фасо, Того, Республика Чад, Болгария, Словения, ОАЭ, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико (юрисдикция США) и островная страна Сент-Люсия, расположенная в Карибском море, Казахстан, Сьера-Лионе, Руанда и Судан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина требует от Никарагуа отменить решение о назначении почетного консула в оккупированном Крыму: иначе санкции, - Кулеба. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Ніяк не можу визначитись..в Судан чи Сомалі..? Для украинцев открыты 45 стран мира, - МИД - Цензор.НЕТ 6149
показать весь комментарий
28.08.2020 15:22
+5
Дай сразу в Бурунди, фигли там. Главное её сначала на карте найти))))
показать весь комментарий
28.08.2020 15:27
+5
Є ще і Афган..теж доволі екзотично.. Для украинцев открыты 45 стран мира, - МИД - Цензор.НЕТ 7064
показать весь комментарий
28.08.2020 15:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ніяк не можу визначитись..в Судан чи Сомалі..? Для украинцев открыты 45 стран мира, - МИД - Цензор.НЕТ 6149
показать весь комментарий
28.08.2020 15:22 Ответить
Дай сразу в Бурунди, фигли там. Главное её сначала на карте найти))))
показать весь комментарий
28.08.2020 15:27 Ответить
Є ще і Афган..теж доволі екзотично.. Для украинцев открыты 45 стран мира, - МИД - Цензор.НЕТ 7064
показать весь комментарий
28.08.2020 15:30 Ответить
Ливан с его всякими там Бейрутами уже, как вижу, не в тренде..
показать весь комментарий
28.08.2020 15:34 Ответить
Для українців відкриті 45 країн світу, - МЗС - Цензор.НЕТ 9233
показать весь комментарий
28.08.2020 15:45 Ответить
.... и 152 закрыты)
показать весь комментарий
28.08.2020 15:23 Ответить
Интересно, как это Словения нас пускает?
показать весь комментарий
28.08.2020 15:29 Ответить
Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Багамские острова, Ливан, Джибути, Буркина-Фасо, Того, Республика Чад, индекс паспортов до карантина 45 стран доступны аутсайдерам афганистану и ираку,нет уж сами в данные страны едьте сами
показать весь комментарий
28.08.2020 15:40 Ответить
"Есть острова, далекие,как сон, и нежные, как тихий голос альта,- Майорка, Менорка, Родос и Мальта..."
показать весь комментарий
28.08.2020 15:41 Ответить
Треба їхати на острови на яких нема корони.
показать весь комментарий
28.08.2020 15:42 Ответить
"выбор неплохой. страны, я вижу подобраны, со вкусом" (С)
показать весь комментарий
28.08.2020 15:42 Ответить
Решено! В республику Чад!!! Отдохнём по полной.
показать весь комментарий
28.08.2020 15:52 Ответить
Обережно, там оЧадіти можна😜
показать весь комментарий
28.08.2020 15:54 Ответить
Хто там хоче в Африку?
показать весь комментарий
28.08.2020 15:54 Ответить
Это что список мест, где профессиональный наемник легко сможет найти работу?
Конечно, есть много исключений, но все таки...
Для українців відкриті 45 країн світу, - МЗС - Цензор.НЕТ 6337
показать весь комментарий
28.08.2020 18:06 Ответить
"Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Багамские острова, Ливан, Джибути, Буркина-Фасо, Того, Республика Чад" - То что доктор прописал Для українців відкриті 45 країн світу, - МЗС - Цензор.НЕТ 8410
показать весь комментарий
28.08.2020 19:23 Ответить
Открыты 45 стран - и хорошо.
При чём тут опытный Ан-70 он что, перевозит выезжающих за рубеж ?
Редакторам нравятся винтовые транспортные самолёты ?
Фото Боинга найти куда легче, так что это отношение к Украине -
стремление даже мелочах тайно позлорадствовать.
показать весь комментарий
28.08.2020 21:30 Ответить
 
 