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МЗС (3558) Кулеба Дмитро (3205)

Для українців відкриті 45 країн світу, - МЗС. СПИСОК

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Для українців відкриті 45 країн світу, - МЗС. СПИСОК

У Міністерстві закордонних справ повідомили, що станом на 28 серпня 2020 року громадяни України можуть подорожувати до 45 країн світу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.

"Щодо переліку країн, які відкриті для подорожей українців. Ми розуміємо, що сезон літніх відпусток завершується, і відповідно попит вже буде менший. Нині відкриті і відносно відкриті для України 45 країн", - сказав він. За словами Кулеби, цей показник змінився порівняно із ситуацією два тижні тому, коли для громадян України були відкритими 42 країни. На сьогодні до цих держав додалися Казахстан, Сьєрра-Леоне, Руанда і Судан. "Країни ще зберігають правила в'їзду - в деякі країни можна в'їхати вільно, в деякі - дотримуватися певних правил", - додав глава МЗС. Як уточнили в пресслужбі МЗС, Туніс, який раніше входив до списку країн, які відкрили кордони для українців, вніс Україну в "червону зону" епіднебезпеки, і тому українці вже не можуть відвідувати цю країну.

Повний список країн, куди можуть поїхати українські туристи на відпочинок: Хорватія, Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Вірменія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Багамські острови, Ліван, Джибуті, Буркіна-Фасо, Того, Республіка Чад, Болгарія, Словенія, ОАЕ, Ірландія, Мальдіви, Антигуа і Барбуда, Еквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморські острови, Пакистан, Пуерто-Ріко (юрисдикція США) і острівна країна Сент-Люсія, розташована в Карибському морі, Казахстан, Сьєрра-Леоне, Руанда і Судан.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Ніяк не можу визначитись..в Судан чи Сомалі..? Для украинцев открыты 45 стран мира, - МИД - Цензор.НЕТ 6149
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28.08.2020 15:22
+5
Дай сразу в Бурунди, фигли там. Главное её сначала на карте найти))))
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28.08.2020 15:27
+5
Є ще і Афган..теж доволі екзотично.. Для украинцев открыты 45 стран мира, - МИД - Цензор.НЕТ 7064
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28.08.2020 15:30
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Ніяк не можу визначитись..в Судан чи Сомалі..? Для украинцев открыты 45 стран мира, - МИД - Цензор.НЕТ 6149
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28.08.2020 15:22 Відповісти
Дай сразу в Бурунди, фигли там. Главное её сначала на карте найти))))
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28.08.2020 15:27 Відповісти
Є ще і Афган..теж доволі екзотично.. Для украинцев открыты 45 стран мира, - МИД - Цензор.НЕТ 7064
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28.08.2020 15:30 Відповісти
Ливан с его всякими там Бейрутами уже, как вижу, не в тренде..
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28.08.2020 15:34 Відповісти
Для українців відкриті 45 країн світу, - МЗС - Цензор.НЕТ 9233
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28.08.2020 15:45 Відповісти
.... и 152 закрыты)
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28.08.2020 15:23 Відповісти
Интересно, как это Словения нас пускает?
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28.08.2020 15:29 Відповісти
Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Багамские острова, Ливан, Джибути, Буркина-Фасо, Того, Республика Чад, индекс паспортов до карантина 45 стран доступны аутсайдерам афганистану и ираку,нет уж сами в данные страны едьте сами
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28.08.2020 15:40 Відповісти
"Есть острова, далекие,как сон, и нежные, как тихий голос альта,- Майорка, Менорка, Родос и Мальта..."
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28.08.2020 15:41 Відповісти
Треба їхати на острови на яких нема корони.
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28.08.2020 15:42 Відповісти
"выбор неплохой. страны, я вижу подобраны, со вкусом" (С)
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28.08.2020 15:42 Відповісти
Решено! В республику Чад!!! Отдохнём по полной.
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28.08.2020 15:52 Відповісти
Обережно, там оЧадіти можна😜
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28.08.2020 15:54 Відповісти
Хто там хоче в Африку?
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28.08.2020 15:54 Відповісти
Это что список мест, где профессиональный наемник легко сможет найти работу?
Конечно, есть много исключений, но все таки...
Для українців відкриті 45 країн світу, - МЗС - Цензор.НЕТ 6337
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28.08.2020 18:06 Відповісти
"Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Багамские острова, Ливан, Джибути, Буркина-Фасо, Того, Республика Чад" - То что доктор прописал Для українців відкриті 45 країн світу, - МЗС - Цензор.НЕТ 8410
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28.08.2020 19:23 Відповісти
Открыты 45 стран - и хорошо.
При чём тут опытный Ан-70 он что, перевозит выезжающих за рубеж ?
Редакторам нравятся винтовые транспортные самолёты ?
Фото Боинга найти куда легче, так что это отношение к Украине -
стремление даже мелочах тайно позлорадствовать.
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28.08.2020 21:30 Відповісти
 
 