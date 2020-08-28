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Главы МИД ЕС согласовали расширение санкций в отношении Минска

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Главы МИД ЕС согласовали расширение санкций в отношении Минска

Главы МИД стран ЕС сошлись во мнении о том, что санкции в отношении Беларуси необходимо расширить.

Об этом сообщил в пятницу у себя в Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, которые приводит Bloomberg, в частности, санкции должны быть распространены на основных представителей белорусского избиркома и на сотрудников правоохранительных органов.

Сийярто отметил, что страны Вышеградской группы - Венгрия, Польша, Словакия и Чехия - также обратились к главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю с призывом как можно скорее составить санкционный список и не ждать месяц следующей формальной встречи глав МИД стран ЕС.

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Топ комментарии
+2
Если б они нули регулярно не рубали, у них бы было уже давно круче, чем в Венесуэле. Деноминации у них уже были несколько раз.
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28.08.2020 16:16
+1
Снаружи санкции, внутри забастовки. ЗАШИБИСЬ таракану... апстену...
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28.08.2020 15:56
+1
Тоесть санкции на тех которым вообще пох. на поездки в ЕС. Называется порднули в лужу.
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28.08.2020 16:14
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Снаружи санкции, внутри забастовки. ЗАШИБИСЬ таракану... апстену...
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28.08.2020 15:56 Ответить
ОМОНу надо тоже с чего-то платить...
А денежный станок если перенагрузить - то будет, как в Венесуэле.
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28.08.2020 16:01 Ответить
Так как самые активные это завезенные из-за паребрика кацапы, то они на иждивение орды макшанской. Тут другой момент, так как белорусская экономика более чем на половину зависит от масковотатар, усатому больше нужно боятся как раз эрефию, нежели жалкие санкции обеспокоенных импотентов старушки Европы. Да если честно, то п...хуй на то, что там творится. У нас тут проблема с обоссаным укланистом-каратистом, который уже на прямую сливает нашу страну ******* одичалым.
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28.08.2020 16:14 Ответить
Если б они нули регулярно не рубали, у них бы было уже давно круче, чем в Венесуэле. Деноминации у них уже были несколько раз.
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28.08.2020 16:16 Ответить
Они все на па-рашку прут. совковый страх перед "заграницей" и иллюзии "братскости" берут своё.
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28.08.2020 16:30 Ответить
Все и везде, прут туда, где удобнее и выгоднее. А белорусам удобнее работать дома
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28.08.2020 16:54 Ответить
Не п#здИ. Гастарбайтят беларусы на па-рашке - аж гай шумит.
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28.08.2020 16:55 Ответить
Вот.. Путин доволен! Теперь он батьку приберёт до рук со всей Белорусией .
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28.08.2020 16:38 Ответить
Кому таракан бацька, тому ***** дядька. таракан уже списан. Его будут менять на внеочередных выборах. И тут Беларусам главное не ******** *****вских засланцев...
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28.08.2020 16:40 Ответить
хавай, корнеплод колхозный....
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28.08.2020 15:57 Ответить
Правильно, мочите совковых колхозников!
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28.08.2020 16:00 Ответить
Угорець за санкції?
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28.08.2020 16:00 Ответить
Різний формат питань.
Формат НАТО - кожна страна має право вето.
Рада МЗС ЄС - наголошення колективних рішень.
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28.08.2020 16:07 Ответить
вже так.. передумав
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28.08.2020 16:18 Ответить
15-20 тел не смогут выехать в ЕС, ужасающий удар по режиму.))
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28.08.2020 16:04 Ответить
Родычи имеют фирмы и недвижимость - вот это всегда действует...
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28.08.2020 16:08 Ответить
Так родичей и не затронут санкции
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28.08.2020 16:14 Ответить
Тоесть санкции на тех которым вообще пох. на поездки в ЕС. Называется порднули в лужу.
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28.08.2020 16:14 Ответить
Sami sankciji eto meloc,tolko investori na eto obracajet vnimanije,ne to sto tam nepridut,no i te sto jest ujdut takze s nix
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28.08.2020 17:17 Ответить
Глави МЗС ЄС погодили розширення санкцій щодо Мінська - Цензор.НЕТ 2116 Глави МЗС ЄС погодили розширення санкцій щодо Мінська - Цензор.НЕТ 5674
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28.08.2020 16:23 Ответить
А на Коленьку и деток Луки от первого брака санкции действуют???
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28.08.2020 16:24 Ответить
Раніше швейцарскі сири,оливки, ковбаси і ін. заборонена продукція в Рашку їхала через Білорусь. А тепер ******* в Кремль баби будуть в майтках переносити сири Пармезан і т.д. Смачного ******* і Лукашеску!
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28.08.2020 17:50 Ответить
 
 