Главы МИД ЕС согласовали расширение санкций в отношении Минска

Главы МИД стран ЕС сошлись во мнении о том, что санкции в отношении Беларуси необходимо расширить.

Об этом сообщил в пятницу у себя в Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, которые приводит Bloomberg, в частности, санкции должны быть распространены на основных представителей белорусского избиркома и на сотрудников правоохранительных органов.

Сийярто отметил, что страны Вышеградской группы - Венгрия, Польша, Словакия и Чехия - также обратились к главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю с призывом как можно скорее составить санкционный список и не ждать месяц следующей формальной встречи глав МИД стран ЕС.

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