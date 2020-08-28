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Глави МЗС ЄС погодили розширення санкцій щодо Мінська

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Глави МЗС ЄС погодили розширення санкцій щодо Мінська

Глави МЗС країн ЄС зійшлися на думці про те, що санкції щодо Білорусі необхідно розширити.

Про це повідомив у п'ятницю у себе у Facebook міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, які наводить Bloomberg, зокрема, санкції мають бути поширені на основних представників білоруського виборчкому і на співробітників правоохоронних органів.

Сіярто зазначив, що країни Вишеградської групи - Угорщина, Польща, Словаччина і Чехія - також звернулися до глави європейської дипломатії Жозепа Борреля із закликом якомога швидше скласти список санкцій і не чекати місяць на наступну формальну зустріч глав МЗС країн ЄС.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Если б они нули регулярно не рубали, у них бы было уже давно круче, чем в Венесуэле. Деноминации у них уже были несколько раз.
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28.08.2020 16:16
+1
Снаружи санкции, внутри забастовки. ЗАШИБИСЬ таракану... апстену...
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28.08.2020 15:56
+1
Тоесть санкции на тех которым вообще пох. на поездки в ЕС. Называется порднули в лужу.
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28.08.2020 16:14
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Снаружи санкции, внутри забастовки. ЗАШИБИСЬ таракану... апстену...
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28.08.2020 15:56 Відповісти
ОМОНу надо тоже с чего-то платить...
А денежный станок если перенагрузить - то будет, как в Венесуэле.
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28.08.2020 16:01 Відповісти
Так как самые активные это завезенные из-за паребрика кацапы, то они на иждивение орды макшанской. Тут другой момент, так как белорусская экономика более чем на половину зависит от масковотатар, усатому больше нужно боятся как раз эрефию, нежели жалкие санкции обеспокоенных импотентов старушки Европы. Да если честно, то п...хуй на то, что там творится. У нас тут проблема с обоссаным укланистом-каратистом, который уже на прямую сливает нашу страну ******* одичалым.
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28.08.2020 16:14 Відповісти
Если б они нули регулярно не рубали, у них бы было уже давно круче, чем в Венесуэле. Деноминации у них уже были несколько раз.
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28.08.2020 16:16 Відповісти
Они все на па-рашку прут. совковый страх перед "заграницей" и иллюзии "братскости" берут своё.
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28.08.2020 16:30 Відповісти
Все и везде, прут туда, где удобнее и выгоднее. А белорусам удобнее работать дома
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28.08.2020 16:54 Відповісти
Не п#здИ. Гастарбайтят беларусы на па-рашке - аж гай шумит.
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28.08.2020 16:55 Відповісти
Вот.. Путин доволен! Теперь он батьку приберёт до рук со всей Белорусией .
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28.08.2020 16:38 Відповісти
Кому таракан бацька, тому ***** дядька. таракан уже списан. Его будут менять на внеочередных выборах. И тут Беларусам главное не ******** *****вских засланцев...
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28.08.2020 16:40 Відповісти
хавай, корнеплод колхозный....
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28.08.2020 15:57 Відповісти
Правильно, мочите совковых колхозников!
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28.08.2020 16:00 Відповісти
Угорець за санкції?
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28.08.2020 16:00 Відповісти
Різний формат питань.
Формат НАТО - кожна страна має право вето.
Рада МЗС ЄС - наголошення колективних рішень.
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28.08.2020 16:07 Відповісти
вже так.. передумав
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28.08.2020 16:18 Відповісти
15-20 тел не смогут выехать в ЕС, ужасающий удар по режиму.))
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28.08.2020 16:04 Відповісти
Родычи имеют фирмы и недвижимость - вот это всегда действует...
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28.08.2020 16:08 Відповісти
Так родичей и не затронут санкции
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28.08.2020 16:14 Відповісти
Тоесть санкции на тех которым вообще пох. на поездки в ЕС. Называется порднули в лужу.
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28.08.2020 16:14 Відповісти
Sami sankciji eto meloc,tolko investori na eto obracajet vnimanije,ne to sto tam nepridut,no i te sto jest ujdut takze s nix
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28.08.2020 17:17 Відповісти
Глави МЗС ЄС погодили розширення санкцій щодо Мінська - Цензор.НЕТ 2116 Глави МЗС ЄС погодили розширення санкцій щодо Мінська - Цензор.НЕТ 5674
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28.08.2020 16:23 Відповісти
А на Коленьку и деток Луки от первого брака санкции действуют???
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28.08.2020 16:24 Відповісти
Раніше швейцарскі сири,оливки, ковбаси і ін. заборонена продукція в Рашку їхала через Білорусь. А тепер ******* в Кремль баби будуть в майтках переносити сири Пармезан і т.д. Смачного ******* і Лукашеску!
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28.08.2020 17:50 Відповісти
 
 