Пристайко анонсировал "значительный контракт" на летальное вооружение с Великобританией

Украина рассчитывает в ближайшее время получить военную помощь от Великобритании, в том числе заключить крупный контракт на летальное вооружение.

Об этом сообщил в интервью "Европейской правде" украинский посол в этой стране Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ.

"Британский трек - уникален. Он сейчас становится все более важным, и не только для Украины. Это также наш очень важный партнер в сфере безопасности, от которого, я надеюсь, в ближайшее время мы сможем получить реальную военную помощь, содействие в развитии Вооруженных сил", - сказал Пристайко.

"В том числе речь идет о значительном контракте на летальное вооружение - не только приобретение, но и производство в Украине, локализацию", - уточнил дипломат.

Пристайко отметил, что вопрос локализации - это позиция правительства Украины.

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