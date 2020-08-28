Пристайко анонсировал "значительный контракт" на летальное вооружение с Великобританией
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Украина рассчитывает в ближайшее время получить военную помощь от Великобритании, в том числе заключить крупный контракт на летальное вооружение.
Об этом сообщил в интервью "Европейской правде" украинский посол в этой стране Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ.
"Британский трек - уникален. Он сейчас становится все более важным, и не только для Украины. Это также наш очень важный партнер в сфере безопасности, от которого, я надеюсь, в ближайшее время мы сможем получить реальную военную помощь, содействие в развитии Вооруженных сил", - сказал Пристайко.
"В том числе речь идет о значительном контракте на летальное вооружение - не только приобретение, но и производство в Украине, локализацию", - уточнил дипломат.
Пристайко отметил, что вопрос локализации - это позиция правительства Украины.
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И чем тебя не устроил Еврофайтер, к примеру?
и кстати у F-16 гораздо больше шансов оказаться у нас на вооружении чем у Еврофайтера
на счет трускавецкого банбандировщика это вопросы к слугам и их местной команде поддержки
при встрече ему было 90 лет, но выглядел на очень хорошие 80 лет, не больше: сказалось благополучное проживание в течение 68 лет в зажиточной свободной Финляндии:
ветеран был из из воронежских украинских крестьян, большевиков ненавидел глубоко и осознанно именно крестьянской ненавистью: за то, что эти идейные выродки-доктринёры, которые за всю их жизнь ни одного дня не работали, не давали трудолюбивым украинским крестьянам свободно жить и трудиться на благодатных украинских чернозёмах. Старик так и говорил: "Эти мерзавцы своей революцией, своим коммунизмом испортили жизнь всему народу, всей стране. Без большевиков на наших чернозёмах мы давно бы жили в пять раз лучше, чем сейчас живёт Финляндия."
Проти 3 тисяч, у німців.
Так що правду кричав тоді Мальчіш-Кібальчіш: «Всьо у нас есть, і танкі і самольоти ! Людєй мало !».
А з людьми тоді наприкінці 1941 в РККА дійсно було туго.
Більше ЧОТИРЬОХ МІЛЬЙОНІВ сталінскіх красноармєйцев здались у полон німцям.