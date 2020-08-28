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Велика Британія (3697) зброя (5764) Пристайко (482)

Пристайко анонсував "значний контракт" на летальне озброєння з Великою Британією

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Пристайко анонсував

Україна розраховує найближчим часом отримати військову допомогу від Великої Британії, в тому числі великий контракт на летальне озброєння.

Про це повідомив в інтерв'ю "Європейській правді" український посол у цій країні Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ.

"Британський трек - унікальний. Він зараз стає дедалі важливішим, і не тільки для України. Це також наш дуже важливий партнер у сфері безпеки, від якого, я сподіваюся, найближчим часом ми зможемо отримати реальну військову допомогу, сприяння в розвитку Збройних сил", - сказав Пристайко.

"У тому числі йдеться про значний контракт на летальне озброєння - не тільки придбання, а й виробництво в Україні, локалізацію", - уточнив дипломат.

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Пристайко зазначив, що питання локалізації - це позиція уряду України.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
ув, Сенатор, в 1989 году в Хельсинки среди прихожан православного храма я встретил чудом выжившего в мартовских боях 1921 года матроса, участника Кронштадтского восстания:
при встрече ему было 90 лет, но выглядел на очень хорошие 80 лет, не больше: сказалось благополучное проживание в течение 68 лет в зажиточной свободной Финляндии:

ветеран был из из воронежских украинских крестьян, большевиков ненавидел глубоко и осознанно именно крестьянской ненавистью: за то, что эти идейные выродки-доктринёры, которые за всю их жизнь ни одного дня не работали, не давали трудолюбивым украинским крестьянам свободно жить и трудиться на благодатных украинских чернозёмах. Старик так и говорил: "Эти мерзавцы своей революцией, своим коммунизмом испортили жизнь всему народу, всей стране. Без большевиков на наших чернозёмах мы давно бы жили в пять раз лучше, чем сейчас живёт Финляндия."
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28.08.2020 17:29
+4
это прецедент, открытие ручейка для запуска полноводной реки, Англия подает инициативу по вооружению Украины
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28.08.2020 17:10
+4
Британия единственная страна в Мире которавя воевала с Гитлером с первого дня 2 Мировой...с 1 сентября 1939 года...с кем воевало рюсскае быдло..догадайтесь сами Пристайко анонсував "значний контракт" на летальне озброєння з Великою Британією - Цензор.НЕТ 4258
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28.08.2020 17:15
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Гарна новина, годі старі "Саксони" закуповувати, краще британськи "Челенджери" бо нащі "Оплоти" з якогось дива йдуть за кордон, а не в ЗСУ Пристайко анонсировал "значительный контракт" на летальное вооружение с Великобританией - Цензор.НЕТ 483
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28.08.2020 16:49 Відповісти
У британцев очень своеобразная инженерная мысль. Может лучше с бельгийцами? Или с австрийцами...
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28.08.2020 16:49 Відповісти
Боевая авиация надеюсь там будет представлена.
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28.08.2020 16:50 Відповісти
Ага... Британская Пристайко анонсировал "значительный контракт" на летальное вооружение с Великобританией - Цензор.НЕТ 3782
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28.08.2020 16:51 Відповісти
Ты что то имеешь против Британской авиации?
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28.08.2020 17:25 Відповісти
А шо они смогли показать миру такого же успешного, как Хокер Сидли Харриер?
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28.08.2020 17:30 Відповісти
Ничего успешнее миг29 и су27 они конечно же не показали.
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28.08.2020 18:06 Відповісти
Т.е. ты своим ёрничаньем признал, что ответить тебе нечего.
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28.08.2020 18:14 Відповісти
Спитфайр!

И чем тебя не устроил Еврофайтер, к примеру?
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28.08.2020 18:17 Відповісти
Ты еще за Сопвич вспомни. А что касается Еврофайтера, так чем Еврофайер так примечателен на фоне, к примеру, Ф-35?
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28.08.2020 18:19 Відповісти
" ...К примеру ф35" - не ну че так, сравнение равных😁
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28.08.2020 18:26 Відповісти
Ну так давай - шевелись. Или всё? Нема что сказать?
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28.08.2020 18:28 Відповісти
А что тебе сказать? У тебя в колоде козырный туз затесался😁. Ф35 так ф35! Давай определяться с количеством, 100,200 или 300шт.?
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28.08.2020 18:32 Відповісти
Всяко лучше твоих миг29 и су27. Так что - всё? Петляешь?
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28.08.2020 18:34 Відповісти
Ты о чем? Какие мои миг29 и су27? Это ты петляешь, я тебе вопрос задал, сколько ф35х ты планируешь купить?
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28.08.2020 18:37 Відповісти
Я ничего не планирую. Это ты заявил, что надо британской авиацией разжиться. Вот к тебе и вопрос - что они такого примечательного наваяли на современном этапе, что оно обязательно нам надо?
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28.08.2020 18:38 Відповісти
Отвечаю еще раз - Еврофайтер. Кому не нравится, пусть покупают ф16 или ф35. Но ни первого, ни второго и уж тем более третьего у нас не будет.
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28.08.2020 18:49 Відповісти
Ты ж заявил, что нам надо британская авиация. И шо ты предлагаешь? Или уже не надо?
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28.08.2020 18:54 Відповісти
Не петляй. Давай развивай тему дальше. Расскажи, к примеру, о преимуществах ф35, посчитай сколько их нам надо и сколько вы готовы купить.
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28.08.2020 19:03 Відповісти
Преимуществах для чего? Ты ж так и не определился, зачем вообще покупать у британцев самолёт.
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28.08.2020 19:14 Відповісти
Альо! Так шо там за Еврофайтер? Как оно решит задачи, которые возникают и/или могут возникнуть в небе Украины? Особенно интересует перечень этих самых задач и соотношение цена-эффективность.
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28.08.2020 19:00 Відповісти
То же самое от тебя про ф35. Жду.
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28.08.2020 19:04 Відповісти
Я ж не предлагаю Ф35 купить. А ты Еврофайтеры предлагаешь. Вот и обоснуй.
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28.08.2020 19:06 Відповісти
представлять особо нечего . Еврофайтер самолет не первой свожести . а Темпест пока только разрабатывается
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28.08.2020 17:01 Відповісти
Посвежее будет наших сухарей и мигов.
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28.08.2020 17:22 Відповісти
по свежей . но не на столько свежий что бы брать на вооружение . если мы конечно хотим усилить ВВС а не собираем экспонаты для музея
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28.08.2020 17:36 Відповісти
Некоторые "эксперты" говорят об Ф-16, другие о jas-39, а особо продвинутые сразу с Ф-35 начинают... Скорее всего будем брать на вооружение мегабонбандировщик, который уже к новому году будет выпущен построен в секретных цехах под Трускавцом.
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28.08.2020 17:47 Відповісти
У юристов было 6 вертолета морских пума вывели с эксплуатации на продажу если бы они но мало вериться.
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28.08.2020 18:09 Відповісти
ну и к чему эта писанина ? если думаешь что это остроумно то и нет

и кстати у F-16 гораздо больше шансов оказаться у нас на вооружении чем у Еврофайтера

на счет трускавецкого банбандировщика это вопросы к слугам и их местной команде поддержки
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28.08.2020 18:11 Відповісти
Получается, что еще более не свежий Ф16 гораздо гораздее?
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28.08.2020 18:13 Відповісти
"гораздо гораздее" для чего? Ты так и не обосновал зачем вообще оно нам надо?
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28.08.2020 19:12 Відповісти
ты читаешь что я пишу ? я не пишу что Фалкон лучше . я пишу что вероятность его появления у нас значительно выше . они уже оба древние . фактически тоже совковое железо что у нас есть на сегодня только разработанные под требования НАТО . но разница в у них в том что Файтинг Фалкон разрабатывался как относительно недорогой истребитель для небогатых стран ( наследник F-5 ) а Еврофайтер для тех кто его в состоянии обслужить . посмотри у кого на вооружении они состоят . мы обслуживание F-16 с трудом потянем а Тайфуны нам с нашим бюджетом просто не по зубам
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28.08.2020 20:28 Відповісти
Ну вы как дети наивные ..Щас Ермак все помешает НИЧЕГО НЕ БУДЕТ.
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28.08.2020 18:07 Відповісти
ермака вычеркиваем.
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28.08.2020 19:13 Відповісти
англосаксонский мир заходит в Украину)
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28.08.2020 16:51 Відповісти
Подлодку Курск замочат в сортире сам РАБссиянцы....Беслан... Норд Ост помните? НАТО завалило... и Чечню 2 раза... Пристайко анонсировал "значительный контракт" на летальное вооружение с Великобританией - Цензор.НЕТ 6818
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28.08.2020 16:52 Відповісти
наверно, что-то военно-морское будет..
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28.08.2020 16:56 Відповісти
Еще будучи студентом в 1993 году меня заинтересовал мятеж матросов в Кронштадте.Поехал в Питер,нашел молодую экскурсоводку,а потом ее отца и деда.Рассказали все....пуль жалели...утопили чуваков в речке...Большевики тогда экономили даже на пулях для диктатуры ПРОЛЕТАЙрята...
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28.08.2020 16:58 Відповісти
ув, Сенатор, в 1989 году в Хельсинки среди прихожан православного храма я встретил чудом выжившего в мартовских боях 1921 года матроса, участника Кронштадтского восстания:
при встрече ему было 90 лет, но выглядел на очень хорошие 80 лет, не больше: сказалось благополучное проживание в течение 68 лет в зажиточной свободной Финляндии:

ветеран был из из воронежских украинских крестьян, большевиков ненавидел глубоко и осознанно именно крестьянской ненавистью: за то, что эти идейные выродки-доктринёры, которые за всю их жизнь ни одного дня не работали, не давали трудолюбивым украинским крестьянам свободно жить и трудиться на благодатных украинских чернозёмах. Старик так и говорил: "Эти мерзавцы своей революцией, своим коммунизмом испортили жизнь всему народу, всей стране. Без большевиков на наших чернозёмах мы давно бы жили в пять раз лучше, чем сейчас живёт Финляндия."
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28.08.2020 17:29 Відповісти
праворульные списанные мастифы?)
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28.08.2020 17:00 Відповісти
чего вдруг списанные, ты в курсе что на самом деле, закулисно, США выполняет волю Британии? ))
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28.08.2020 17:03 Відповісти
Британское Содружество Наций - Commonwealth of Nations - 53 государства-члена. Председатель Борис Джонсон
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28.08.2020 17:01 Відповісти
Англия не славится своим вооружением, покупать надо у американцев. Похоже опять решили какое-то старье, металлолом скупить типа "Саксонов".
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28.08.2020 17:06 Відповісти
это прецедент, открытие ручейка для запуска полноводной реки, Англия подает инициативу по вооружению Украины
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28.08.2020 17:10 Відповісти
В 1941 году на вооружении Красной армии состояло 872 новейших танка Т-34....2 000 танков новейших КВ и 2773 танкка ИС...но они все были устаревшие и списанные Пристайко анонсировал "значительный контракт" на летальное вооружение с Великобританией - Цензор.НЕТ 7108 Пристайко анонсировал "значительный контракт" на летальное вооружение с Великобританией - Цензор.НЕТ 7108
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28.08.2020 17:07 Відповісти
А всіх типів танків в РККА, на 1941 рік було десь 30 тисяч.
Проти 3 тисяч, у німців.
Так що правду кричав тоді Мальчіш-Кібальчіш: «Всьо у нас есть, і танкі і самольоти ! Людєй мало !».
А з людьми тоді наприкінці 1941 в РККА дійсно було туго.
Більше ЧОТИРЬОХ МІЛЬЙОНІВ сталінскіх красноармєйцев здались у полон німцям.
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28.08.2020 17:17 Відповісти
Британия единственная страна в Мире которавя воевала с Гитлером с первого дня 2 Мировой...с 1 сентября 1939 года...с кем воевало рюсскае быдло..догадайтесь сами Пристайко анонсував "значний контракт" на летальне озброєння з Великою Британією - Цензор.НЕТ 4258
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28.08.2020 17:15 Відповісти
В 1939 шарашці Туполєва було дано зввдання розробити 4-моторний ( !) пікіруючий бомбардувальник, щоб допомогти гітлерівцям знищити Флот Її Величності у його базі Скапа-Флоу.
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28.08.2020 17:21 Відповісти
Одни имеют откаты на строительстве дорог, другие на ремонтах спортзалов, а Пристайко на списанных и ржавых английских танках! Пристайко, у нас дыра в бюджете 300 млрд, где британские инвестиции? Пристайко анонсував "значний контракт" на летальне озброєння з Великою Британією - Цензор.НЕТ 441
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28.08.2020 17:20 Відповісти
На Уралвагонзаводе восстановили 30 танков Т-34...видать и правда Мавзолейное быдло дойдет до ЛОНДОНА...Захарченко дохляк прав... Пристайко анонсував "значний контракт" на летальне озброєння з Великою Британією - Цензор.НЕТ 3574 Пристайко анонсував "значний контракт" на летальне озброєння з Великою Британією - Цензор.НЕТ 3574
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28.08.2020 17:25 Відповісти
так технології "Уралвагонзаводу" якраз і були "заточені" під Т-34 Пристайко анонсував "значний контракт" на летальне озброєння з Великою Британією - Цензор.НЕТ 1055
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28.08.2020 18:46 Відповісти
Дыра в бюджете уже 400 ярдов.... Пристайко анонсував "значний контракт" на летальне озброєння з Великою Британією - Цензор.НЕТ 5277Зеля чемпион Мира Пристайко анонсував "значний контракт" на летальне озброєння з Великою Британією - Цензор.НЕТ 2667к новому году будет 700
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28.08.2020 17:31 Відповісти
Анонсирует то, к чему не имеет отношения. Чужие лавры не дают покоя?
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28.08.2020 18:19 Відповісти
Нам бы не авиацию создавать, а системы - ПВО. Авиацию Расия числом задавит.
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28.08.2020 18:38 Відповісти
ну да...счас ермак все подправит....как с вагнеровцами
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28.08.2020 19:13 Відповісти
Патронов много не бывает. Пристайко анонсував "значний контракт" на летальне озброєння з Великою Британією - Цензор.НЕТ 2639
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28.08.2020 21:52 Відповісти
Контракт! Вау! Так вот в чём заключаются английские "гарантии" неприкосновенности стране. Заплатите за Саксоны, и нашим инструкторам. Мы будем выражать озабоченность на международных встречах, а вы будете покупать наши снаряды. Дешёвые меркантильные сцыкуны.
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31.08.2020 17:25 Відповісти
Лучше нормальная дружба с Англией , чем тесное братсво-тюрьма с татаро-монгольской россией!!
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06.10.2020 14:26 Відповісти
 
 