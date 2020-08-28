Пристайко анонсував "значний контракт" на летальне озброєння з Великою Британією
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Україна розраховує найближчим часом отримати військову допомогу від Великої Британії, в тому числі великий контракт на летальне озброєння.
Про це повідомив в інтерв'ю "Європейській правді" український посол у цій країні Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ.
"Британський трек - унікальний. Він зараз стає дедалі важливішим, і не тільки для України. Це також наш дуже важливий партнер у сфері безпеки, від якого, я сподіваюся, найближчим часом ми зможемо отримати реальну військову допомогу, сприяння в розвитку Збройних сил", - сказав Пристайко.
"У тому числі йдеться про значний контракт на летальне озброєння - не тільки придбання, а й виробництво в Україні, локалізацію", - уточнив дипломат.
Пристайко зазначив, що питання локалізації - це позиція уряду України.
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И чем тебя не устроил Еврофайтер, к примеру?
и кстати у F-16 гораздо больше шансов оказаться у нас на вооружении чем у Еврофайтера
на счет трускавецкого банбандировщика это вопросы к слугам и их местной команде поддержки
при встрече ему было 90 лет, но выглядел на очень хорошие 80 лет, не больше: сказалось благополучное проживание в течение 68 лет в зажиточной свободной Финляндии:
ветеран был из из воронежских украинских крестьян, большевиков ненавидел глубоко и осознанно именно крестьянской ненавистью: за то, что эти идейные выродки-доктринёры, которые за всю их жизнь ни одного дня не работали, не давали трудолюбивым украинским крестьянам свободно жить и трудиться на благодатных украинских чернозёмах. Старик так и говорил: "Эти мерзавцы своей революцией, своим коммунизмом испортили жизнь всему народу, всей стране. Без большевиков на наших чернозёмах мы давно бы жили в пять раз лучше, чем сейчас живёт Финляндия."
Проти 3 тисяч, у німців.
Так що правду кричав тоді Мальчіш-Кібальчіш: «Всьо у нас есть, і танкі і самольоти ! Людєй мало !».
А з людьми тоді наприкінці 1941 в РККА дійсно було туго.
Більше ЧОТИРЬОХ МІЛЬЙОНІВ сталінскіх красноармєйцев здались у полон німцям.