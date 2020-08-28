Пристайко анонсував "значний контракт" на летальне озброєння з Великою Британією

Україна розраховує найближчим часом отримати військову допомогу від Великої Британії, в тому числі великий контракт на летальне озброєння.

Про це повідомив в інтерв'ю "Європейській правді" український посол у цій країні Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ.

"Британський трек - унікальний. Він зараз стає дедалі важливішим, і не тільки для України. Це також наш дуже важливий партнер у сфері безпеки, від якого, я сподіваюся, найближчим часом ми зможемо отримати реальну військову допомогу, сприяння в розвитку Збройних сил", - сказав Пристайко.

"У тому числі йдеться про значний контракт на летальне озброєння - не тільки придбання, а й виробництво в Україні, локалізацію", - уточнив дипломат.

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Пристайко зазначив, що питання локалізації - це позиція уряду України.