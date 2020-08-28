КС признал неконституционным отдельные положения постановления о карантинных ограничениях в Украине, - СМИ

Конституционный суд Украины (КС) признал неконституционными отдельные положения постановления Кабинета министров об установлении карантинных ограничений в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в пятницу агентству "Интерфакс-Украина" источник в суде.

"Конституционный суд принял решение по конституционному представлению Верховного суда и признал неконституционными отдельные положения постановления Кабинета министров об установлении карантина", - сказал источник.

Позже в этот же день на сайте КС было опубликовано соответствующее решение, согласно которому суд постановил признать не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) положения:

- частей первой, третьей статьи 29 закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" от 14 ноября 2019г № 294-IX с изменениями;

- абзаца девятого пункта 2 раздела II "Заключительные положения" закона "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год " от 13 апреля 2020г № 553-IX.

"Положения закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2020" от 14 ноября 2019г № 294-IX с изменениями, закона Украины "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год" от 13 апреля 2020г № 553-IX, признанные неконституционными, утрачивают силу с дня принятия Конституционным судом Украины этого решения", - говорится в решении суда.

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Также КС постановил закрыть конституционное производство по делу о проверке конституционности положений подпунктов 5, 6, 7, 14 пункта 3, абзаца шестого пункта 6 постановления Кабинета министров Украины "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий" от 20 мая 2020г №392, пунктов 10, 17 Порядка осуществления противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией, утвержденного этим постановлением, на основании п.5 ст.62 закона "О Конституционном суде Украины" - утрата силы акта (его отдельных положений), по которому возбужден вопрос соответствия Конституции Украины.

Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Ранее в пятницу, комментируя данное решение суда, представитель президента Украины в КС Федор Вениславский назвал его ожидаемым. "По карантину КС признал неконституционным только закон о внесении изменений в закон Украины о госбюджете на 2020 год, а в части постановления Кабинета министров Украины, которым и был введен карантин, закрыл производство, поскольку в постановление неоднократно вносились изменения, а КС может рассматривать акт в пределах конституционного представления и действующий, - то есть только первоначальный текст, который уже не действует", - сказал он в комментарии агентству.

По мнению Вениславского, КС, по существу, принял обоснованное решение, поскольку Верховная Рада не могла законом о госбюджете изменять размер зарплаты, прежде всего - судей.

Как сообщалось, 4 июня в КС поступило конституционное представление Верховного суда относительно конституционности установления ограничений на время карантина, предусмотренных положениями отдельных нормативно-правовых актов, принятых Кабинетом министров Украины и Верховной Радой. Верховный суд просил проверить на соответствие Конституции Украины подпункты 5, 6, 7, 14 пункта 3, абзац шестой пункта 6 постановления Кабинета министров Украины "Об установлении карантина с целью предотвращения распространению на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабление противоэпидемических мероприятий" от 20 мая 2020 года №392.

В представлении утверждалось, что оспариваемые положения нормативно-правовых актов на период действия карантина устанавливают непропорциональные ограничения права на свободу передвижения, права на мирные собрания, права на предпринимательскую деятельность, права на доступ к медицинской помощи. Верховный суд также усмотрел непропорциональное ограничение уровня материального обеспечения бюджетных учреждений, прокуроров и судей, что нарушает принцип верховенства права и гарантии независимости судей и невыполнения судебных решений.

Речь идет о запрете на период карантина массовых мероприятий, работы заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, регулярных и нерегулярных перевозок, проведения плановой госпитализации медицинскими учреждениями.