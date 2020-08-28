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КС признал неконституционным отдельные положения постановления о карантинных ограничениях в Украине, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

КС признал неконституционным отдельные положения постановления о карантинных ограничениях в Украине, - СМИ

Конституционный суд Украины (КС) признал неконституционными отдельные положения постановления Кабинета министров об установлении карантинных ограничений в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в пятницу агентству "Интерфакс-Украина" источник в суде.

"Конституционный суд принял решение по конституционному представлению Верховного суда и признал неконституционными отдельные положения постановления Кабинета министров об установлении карантина", - сказал источник.

Позже в этот же день на сайте КС было опубликовано соответствующее решение, согласно которому суд постановил признать не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) положения:

- частей первой, третьей статьи 29 закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" от 14 ноября 2019г № 294-IX с изменениями;

- абзаца девятого пункта 2 раздела II "Заключительные положения" закона "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год " от 13 апреля 2020г № 553-IX.

"Положения закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2020" от 14 ноября 2019г № 294-IX с изменениями, закона Украины "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год" от 13 апреля 2020г № 553-IX, признанные неконституционными, утрачивают силу с дня принятия Конституционным судом Украины этого решения", - говорится в решении суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решения КС о незаконности назначения Сытника и некоторым карантинным ограничениям были ожидаемыми, - представитель Зеленского в КС Вениславский

Также КС постановил закрыть конституционное производство по делу о проверке конституционности положений подпунктов 5, 6, 7, 14 пункта 3, абзаца шестого пункта 6 постановления Кабинета министров Украины "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий" от 20 мая 2020г №392, пунктов 10, 17 Порядка осуществления противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией, утвержденного этим постановлением, на основании п.5 ст.62 закона "О Конституционном суде Украины" - утрата силы акта (его отдельных положений), по которому возбужден вопрос соответствия Конституции Украины.

Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Ранее в пятницу, комментируя данное решение суда, представитель президента Украины в КС Федор Вениславский назвал его ожидаемым. "По карантину КС признал неконституционным только закон о внесении изменений в закон Украины о госбюджете на 2020 год, а в части постановления Кабинета министров Украины, которым и был введен карантин, закрыл производство, поскольку в постановление неоднократно вносились изменения, а КС может рассматривать акт в пределах конституционного представления и действующий, - то есть только первоначальный текст, который уже не действует", - сказал он в комментарии агентству.

По мнению Вениславского, КС, по существу, принял обоснованное решение, поскольку Верховная Рада не могла законом о госбюджете изменять размер зарплаты, прежде всего - судей.

Как сообщалось, 4 июня в КС поступило конституционное представление Верховного суда относительно конституционности установления ограничений на время карантина, предусмотренных положениями отдельных нормативно-правовых актов, принятых Кабинетом министров Украины и Верховной Радой. Верховный суд просил проверить на соответствие Конституции Украины подпункты 5, 6, 7, 14 пункта 3, абзац шестой пункта 6 постановления Кабинета министров Украины "Об установлении карантина с целью предотвращения распространению на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабление противоэпидемических мероприятий" от 20 мая 2020 года №392.

В представлении утверждалось, что оспариваемые положения нормативно-правовых актов на период действия карантина устанавливают непропорциональные ограничения права на свободу передвижения, права на мирные собрания, права на предпринимательскую деятельность, права на доступ к медицинской помощи. Верховный суд также усмотрел непропорциональное ограничение уровня материального обеспечения бюджетных учреждений, прокуроров и судей, что нарушает принцип верховенства права и гарантии независимости судей и невыполнения судебных решений.

Речь идет о запрете на период карантина массовых мероприятий, работы заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, регулярных и нерегулярных перевозок, проведения плановой госпитализации медицинскими учреждениями.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+19
Я правильно зрозумів, що обмеження громадян, відповідно до положення Конституції, про свободу переміщення навіть не розглядали? Тобто законність самих обмежень і відповідність їх Конституції навіть не ставилась під питання? Значить права громадян можна порушувати, якщо правильно подати запит до КСУ?
Мабуть я чогось не розумію! Той же КСУ визнав неправомірним призначення Голови НАБУ, про яке в Конституції ані слова, і цей же КСУ дозволив обмеження прав і свобод громадян, шо прописані в Конституції на підставі якихось постанов та підзаконних рішень?
А ми дійсно в правовій державі живемо?
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28.08.2020 20:01
+9
Цирк в державі...
ШАПІТО.
Це зумисне приниження України.
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28.08.2020 19:51
+9
как удобно...приняли антиконституционное решение,поделили бюджет,а потом,когда деньги потратили-отменили...и все законно КС признал неконституционным отдельные положения постановления о карантинных ограничениях в Украине, - СМИ - Цензор.НЕТ 4313
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28.08.2020 19:58
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цирк в державі...
ШАПІТО.
Це зумисне приниження України.
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28.08.2020 19:51 Ответить
і звичайно винуватий Зеленський
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28.08.2020 20:55 Ответить
как удобно...приняли антиконституционное решение,поделили бюджет,а потом,когда деньги потратили-отменили...и все законно КС признал неконституционным отдельные положения постановления о карантинных ограничениях в Украине, - СМИ - Цензор.НЕТ 4313
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28.08.2020 19:58 Ответить
Невзирая на то, что Конституционный Суд признал назначение Артема Сытника главой НАБУ неконституционным, он останется на своей должности. Для его замены не существует юридического механизма.
Об этом представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский заявил в комментарии "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Если признан указ (о назначении Сытника. - Ред.) неконституционным, то следующий его указ о назначении кого-либо на должность директора НАБУ будет тоже неконституционным в перспективе", - отметил Вениславский.
По его словам, для исправления механизма назначения директора НАБУ нужны законодательные изменения.
"Что с этим делать, до конца непонятно. Вопросов больше чем ответов", - пояснил юрист.Источник: https://censor.net.ua/n3216479
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28.08.2020 21:05 Ответить
А сам коронавирус прописан в Конституции? Есть для суда ссылка???
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28.08.2020 19:59 Ответить
Чума, холера и оспа тоже не прописаны.
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28.08.2020 20:12 Ответить
Как это только про бюджет, а права граждан нарушать признал конституционно?
Нет у нас конституционного суда.
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28.08.2020 20:00 Ответить
з рішення Суду
3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно ЗАКОНОМ (!!!) - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.

тобто Кабмін перевищив свої повноваження
для повсякденного життя рішення чудове
особисто для мене, моєї родини та мого бізнесу карантин до побачення
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28.08.2020 22:58 Ответить
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/10p.pdf
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28.08.2020 23:37 Ответить
И получается они только напомнили что права граждан нарушать нельзя, а по факту карантина что был то так как он "втратив чиннiсть, то i впровадження перевiрки на вiдповiднiсть Конституцiї України чиннiсть втрачае."
Вот так наперсточники красиво поимели "населення" и изобразили бурную деятельность без последствий и с прикрытым задом.
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28.08.2020 23:51 Ответить
не весь карантин, а лише окремі карантинні обмеження, сказав КС
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28.08.2020 23:59 Ответить
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно ЗАКОНОМ (!!!) - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.

читайте ДУЖЕ УВАЖНО
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29.08.2020 00:02 Ответить
читайте дуже уважно і будьте обережні, а то спіймаєте штраф і суд відмовиться його відміняти....
--------------------------
"Конституционный суд принял решение по конституционному представлению Верховного суда и признал неконституционными отдельные положения постановления Кабинета министров об установлении карантина"Источник: https://censor.net.ua/n3216471
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29.08.2020 00:06 Ответить
Ви краще читайте текст повного рішення Суду, а не перекручену і некомпетентну оцінку журнашльондр

ще раз: в рішенні чітко вказано, що Кабмін не має права встановлювати карантин
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29.08.2020 00:12 Ответить
а на Вкраїні влада продовжить душити громадян карантином, будьте обережні за ваш бізнес та капітал
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29.08.2020 00:14 Ответить
так не сказано в рішенні, що Кабмін не має право встановлюванти карантин, а сказано

"Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий" от 20 мая 2020г №392, пунктов 10, 17 Порядка осуществления противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией, утвержденного этим постановлением, на основании п.5 ст.62 закона "О Конституционном суде Украины" - утрата силы акта (его отдельных положений), по которому возбужден вопрос соответствия Конституции Украины.
Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.Источник: https://censor.net.ua/n3216471------------
"Конституційний Мавр" зробив свою справу - Мавр може йти, а закон (як відомо) як дишло - куди повернув туди й вишло
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29.08.2020 00:22 Ответить
вперте ти чудо
відкрий текст рішення
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/10p.pdf

знайди пункт 3.2
і читай
3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно ЗАКОНОМ (!!!) - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.

Не знаю, як тобі ще розтлумачити.
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29.08.2020 00:26 Ответить
вперта ти, а не я, тому не розумієш повністю прочитанного, а розумієш тільке, що хочеш бачити для себе, в реальності побачите інше, карантин не відмінять, а тебе можуть штрафанути, і сперечаєшся та спамиш одне й те ж саме на гілці ти, а не я
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29.08.2020 00:30 Ответить
добре, давай спочатку
мій ресторан працює після 23ї
приїжджає поліція і каже "Вам штраф" "Підстава?" "Постанова Кабміну" "Дивись рішення КС"
поліція їде ні з чим

особисто ти можеш і далі носити маску і всіляко себе обмежувати
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29.08.2020 00:32 Ответить
якщо це ОКРЕМЕ ОБМЕЖЕННЯ не протиричить КУ, я є у компетенціі навіть Кличка, не те що там Кабміну - поліція виписує штраф, вручає його тобі, кладее болт на тебе і твій ресторан і тоді їде, а штраф іде у реєстр юстиції до держ виконавців... не рискуй бізнесом - закриють ресторан так, що не відкриєшься вже!
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29.08.2020 00:38 Ответить
"якщо це ОКРЕМЕ ОБМЕЖЕННЯ не протиричить КУ"

це якісь твої фантазії, плід уяви
поліція посилається на чинну постанову КМУ, тепер такої можливості немає
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29.08.2020 00:43 Ответить
я тобі це довів вище, уперта жінка
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29.08.2020 00:46 Ответить
без маски охорона викене тебе із супремаркету наприклад - не носи маску
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29.08.2020 00:39 Ответить
я її і так ніколи не носила, дякую за дозвіл
поліція виписує штраф на якій підставі? 365 ст. кку ніхто ще не відміняв
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29.08.2020 00:41 Ответить
вперед, работай после 23 )))
Боже, сколько самоучек-идиотов. Ты же ресторатор, а не юрист. Та и аппендицит сможешь оперировать, посмотрев фильм "Ученик Авиценны"?
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29.08.2020 14:39 Ответить
а як ти букви в слова складаєш? а слова в речення?
ти що філолог?

в мене не може бути юридичної освіти? те, що ти - дуже обмежений, це ВЖЕ зрозуміло
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29.08.2020 16:02 Ответить
написано, я тобі привів "утрата силы акта (его отдельных положений)"...... все - це дишло, маневр для трактування
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29.08.2020 00:34 Ответить
і це ще я спамлю? КС визнав неконституційними окремі положення постанови про карантинні обмеження в Україні, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8275
у рішенні суду є про те, що Кабмін не має повноважень випускати такі постанови? є
що тобі ще потрібно?

вір собі, у що хочеш
мій знайомий юрист вже підтвердив, що карантину кінець
ну або ВР прийме закон, або введуть надзвичайний стан
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29.08.2020 00:38 Ответить
от якби цього пункту не було, тоді я б з тобою погодилася
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29.08.2020 00:38 Ответить
але вона виписує штраф і він іде до держвиконавців та під пеню ще.... гуляй вже, роби що хочеш
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29.08.2020 00:47 Ответить
виписує штраф НА ЯКІЙ ПІДСТАВІ?
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29.08.2020 00:51 Ответить
спитаєш у поліціїї знову, я тобі вже відповів на якій - карантин увесь не відмінено
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29.08.2020 00:58 Ответить
та він навіть в законну силу не вступав, навіщо його відміняти? КС визнав неконституційними окремі положення постанови про карантинні обмеження в Україні, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4492
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29.08.2020 01:01 Ответить
давай перевіремо це на твоєму досвіді..))
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29.08.2020 01:02 Ответить
до речі.. місцеві органи самоврядування, адміністрації, мери можуть відміняти також деякі положення Кабміну, що входять до їх регіональних компетенцій та повноважень, збираючи для цього місцеві ради депутатів, що видають рішення із силою ЗАКОНУ... можеш звернутись туди з проханням дозволити ресторанам працювати після 23:00 у твоєму місті
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29.08.2020 01:08 Ответить
тобто Влада буде трактувати так рішення КС: карантин складається із багатьох обмежень, окремі обмеження протирічать Коституції України та незаконні, а йнші ні, тобто діють законно, не протирічать КУ.... от побачите
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29.08.2020 00:26 Ответить
там чітко вказано: Кабмін не має повноважень встановлювати карантин, на цьому все
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29.08.2020 00:27 Ответить
мені все одно, як буде трактувати влада із зелених клоунів
головне те, що в суді тепер є тільки один варіант трактування: Кабмін із своїми постановами йде до бісової матері
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29.08.2020 00:29 Ответить
ти не можеш послати Кабмін і поліцію та виконавчу службу до бісової матері... ти не в силах це зробити
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29.08.2020 00:31 Ответить
в судді трактують судді так як їм скаже Влада
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29.08.2020 00:32 Ответить
розберемось, дякуючи тепер КС
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29.08.2020 00:39 Ответить
дай поляціянту в морду) а потім прийди до виконавчої служби та дай їм по мордасам))
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29.08.2020 00:48 Ответить
мда... і навіщо ці провокації? інші аргументи закінчилися?
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29.08.2020 00:50 Ответить
ти ж сама казала, що поліція йде до біса і Кабмін - от і виженеш поліцію)) - вона сама тебе спровокує, не я, якщо ти не підкоришся
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29.08.2020 00:56 Ответить
Я правильно зрозумів, що обмеження громадян, відповідно до положення Конституції, про свободу переміщення навіть не розглядали? Тобто законність самих обмежень і відповідність їх Конституції навіть не ставилась під питання? Значить права громадян можна порушувати, якщо правильно подати запит до КСУ?
Мабуть я чогось не розумію! Той же КСУ визнав неправомірним призначення Голови НАБУ, про яке в Конституції ані слова, і цей же КСУ дозволив обмеження прав і свобод громадян, шо прописані в Конституції на підставі якихось постанов та підзаконних рішень?
А ми дійсно в правовій державі живемо?
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28.08.2020 20:01 Ответить
есть такой фокус с КСУ. Работал задолго до 2020 года.
Например, с отнесением обжалования налоговых уведомлений к ИМУЩЕСТВЕННЫМ искам.

Если акт отменен к моменту рассмотрения КСУ, вопрос его соответствия Конституции не рассматривают.
А положения акта перекочевали в новый акт или уже в судебную практику.
п.с. судебный сбор по искам к налоговой с 2011 так и платим как за имущественные иски - от суммы начисленных налогов. Как будто взыскиваем сумму с налоговиков, а не отменяем незаконное начисление. Юридический нонсенс. В древнем Риме с нас бы ржали
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28.08.2020 20:33 Ответить
так они приняли что их зарплату ограничивать нельзя!
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28.08.2020 21:29 Ответить
з рішення Суду
3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно ЗАКОНОМ (!!!) - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.

тобто Кабмін перевищив свої повноваження
для повсякденного життя рішення чудове
особисто для мене, моєї родини та мого бізнесу карантин до побачення
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28.08.2020 22:58 Ответить
Ожидаемо. В карантин могут работиать только олигархи и х магазины, Эпицентры, Сильпо и Рошены. Народ должен идти в ломбарды олигархов и брать кредиты в банках олигархов. Зато то у нас демократия)))
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28.08.2020 20:12 Ответить
з рішення Суду
3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно ЗАКОНОМ (!!!) - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.

тобто Кабмін перевищив свої повноваження
для повсякденного життя рішення чудове
особисто для мене, моєї родини та мого бізнесу карантин до побачення
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28.08.2020 22:58 Ответить
Ограничения зарплаты судей - неконституционны.
Ограничения конституционных прав граждан - не рассмотрены по формальным основаниям.
Сторонники анти-конституционности карантина могут утереться и разойтись.
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28.08.2020 20:28 Ответить
КС суд окупований інопланетянами з планети Плюк галактики Кін-дза-дза , вони кричали Ку! Кучмі на третій термін, вони пацаку Януковичу хотіли одіти сині штани, Судді істоти подібні до людей, але не люди, чи нелюди як кому ближче. Ку зеленим штанам шушери!
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28.08.2020 20:35 Ответить
Короче при заходе в АТБ я могу охранника послать на 3 буквы на требование одеть маску?
мне могут отказать в обслуживании на кассе за отсутствие маски?
Я могу потребовать предоставить мне маску бесплатно, на требование ее одеть?
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28.08.2020 20:51 Ответить
1. нет. 2. да. 3. нет. 4. штраф 3 х 17000 = 51000 грн. КС визнав неконституційними окремі положення постанови про карантинні обмеження в Україні, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4744
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28.08.2020 21:08 Ответить
Нет, судьи просто сняли ограничение своей зарплаты.
А маска Вам еще пригодится.
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28.08.2020 21:22 Ответить
з рішення Суду
3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно ЗАКОНОМ (!!!) - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.
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28.08.2020 22:56 Ответить
и никуда это не "пришить" кроме как к будущим судам
вопрос не рассмотрен, поэтому мотивировочная часть остается "вещью в себе"
Кстати, с ЗАКОНОМ тоже не все так просто - есть такой Закон, про захист населення вид инф. хвороб, статья 29 если не запамятовал
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29.08.2020 14:05 Ответить
Конституція важливіша за закон, але зацитована частина є міркувальною, а не рішенням суду.
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29.08.2020 16:09 Ответить
более того, ничего нового КСУ не сказал. Повторено то, что и так написано в КУ
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29.08.2020 23:11 Ответить
ты можешь прийти с решением КС в АТБ и подраться с охраной... я не берусь сказать кому от этого будет хуже
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29.08.2020 00:45 Ответить
Оскільки президент Зеленський постійно і стабільно впевнено "імєєт ввиду всю конституцію України" ( що вона вже не варта і паперу,на якій написана) пропоную: 1-10 вигнати цього президента на Майдан і нехай він дасть пояснення усім його державним порушенням!?
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28.08.2020 20:56 Ответить
Є гарні онлайн курси польської мови?
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28.08.2020 20:56 Ответить
Є високо кваліфікована вчителька польської мови. Ціна досить адекватна.
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28.08.2020 21:32 Ответить
Этот КС можно назвать ,, компанией саботажников,, А Сытник уже поди пятилетку отработал парни ,,оперативно,, признали то что не законно понимаеш, а значит и все его решения незаконное. Я не за не против Сытника но где же вы раньше были трудяги.
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28.08.2020 21:52 Ответить
Жесть. В этой Стране Закон что дышло.....
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28.08.2020 22:38 Ответить
так было всегда в этой стране, это тебе не США, где идеально и конкретно выписаны законы
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29.08.2020 00:43 Ответить
з рішення Суду
3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно ЗАКОНОМ (!!!) - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.

тобто Кабмін перевищив свої повноваження
для повсякденного життя рішення чудове
особисто для мене, моєї родини та мого бізнесу карантин до побачення
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28.08.2020 22:57 Ответить
желаю удачи) по 17000 за каждое до побачення
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29.08.2020 14:06 Ответить
все верно, но до слова "тобто"
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29.08.2020 14:07 Ответить
на лохах і воду з дровами можно безкоштовно возити
стій рачки й далі
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29.08.2020 14:12 Ответить
давай-давай, я же пожелал удачи, Жанна Д'арк из АТБ
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29.08.2020 14:16 Ответить
давай-давай, істота з рабським менталітетом та вивченою безпомічністю КС визнав неконституційними окремі положення постанови про карантинні обмеження в Україні, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4975
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29.08.2020 14:27 Ответить
это с чего ты взяла? я знаю и законы, и как действовать

мне даже выгодно, чтобы идиоты сами толковали решения КСУ - мне больше работы, я адвокат
то был бесплатный совет, но ты можешь поступать как хочешь)
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29.08.2020 14:35 Ответить
 
 