КС признал неконституционным отдельные положения постановления о карантинных ограничениях в Украине, - СМИ
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Конституционный суд Украины (КС) признал неконституционными отдельные положения постановления Кабинета министров об установлении карантинных ограничений в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в пятницу агентству "Интерфакс-Украина" источник в суде.
"Конституционный суд принял решение по конституционному представлению Верховного суда и признал неконституционными отдельные положения постановления Кабинета министров об установлении карантина", - сказал источник.
Позже в этот же день на сайте КС было опубликовано соответствующее решение, согласно которому суд постановил признать не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) положения:
- частей первой, третьей статьи 29 закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" от 14 ноября 2019г № 294-IX с изменениями;
- абзаца девятого пункта 2 раздела II "Заключительные положения" закона "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год " от 13 апреля 2020г № 553-IX.
"Положения закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2020" от 14 ноября 2019г № 294-IX с изменениями, закона Украины "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год" от 13 апреля 2020г № 553-IX, признанные неконституционными, утрачивают силу с дня принятия Конституционным судом Украины этого решения", - говорится в решении суда.
Также КС постановил закрыть конституционное производство по делу о проверке конституционности положений подпунктов 5, 6, 7, 14 пункта 3, абзаца шестого пункта 6 постановления Кабинета министров Украины "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий" от 20 мая 2020г №392, пунктов 10, 17 Порядка осуществления противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией, утвержденного этим постановлением, на основании п.5 ст.62 закона "О Конституционном суде Украины" - утрата силы акта (его отдельных положений), по которому возбужден вопрос соответствия Конституции Украины.
Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.
Ранее в пятницу, комментируя данное решение суда, представитель президента Украины в КС Федор Вениславский назвал его ожидаемым. "По карантину КС признал неконституционным только закон о внесении изменений в закон Украины о госбюджете на 2020 год, а в части постановления Кабинета министров Украины, которым и был введен карантин, закрыл производство, поскольку в постановление неоднократно вносились изменения, а КС может рассматривать акт в пределах конституционного представления и действующий, - то есть только первоначальный текст, который уже не действует", - сказал он в комментарии агентству.
По мнению Вениславского, КС, по существу, принял обоснованное решение, поскольку Верховная Рада не могла законом о госбюджете изменять размер зарплаты, прежде всего - судей.
Как сообщалось, 4 июня в КС поступило конституционное представление Верховного суда относительно конституционности установления ограничений на время карантина, предусмотренных положениями отдельных нормативно-правовых актов, принятых Кабинетом министров Украины и Верховной Радой. Верховный суд просил проверить на соответствие Конституции Украины подпункты 5, 6, 7, 14 пункта 3, абзац шестой пункта 6 постановления Кабинета министров Украины "Об установлении карантина с целью предотвращения распространению на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабление противоэпидемических мероприятий" от 20 мая 2020 года №392.
В представлении утверждалось, что оспариваемые положения нормативно-правовых актов на период действия карантина устанавливают непропорциональные ограничения права на свободу передвижения, права на мирные собрания, права на предпринимательскую деятельность, права на доступ к медицинской помощи. Верховный суд также усмотрел непропорциональное ограничение уровня материального обеспечения бюджетных учреждений, прокуроров и судей, что нарушает принцип верховенства права и гарантии независимости судей и невыполнения судебных решений.
Речь идет о запрете на период карантина массовых мероприятий, работы заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, регулярных и нерегулярных перевозок, проведения плановой госпитализации медицинскими учреждениями.
Пожалуйста, подождите...
ШАПІТО.
Це зумисне приниження України.
Об этом представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский заявил в комментарии "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Если признан указ (о назначении Сытника. - Ред.) неконституционным, то следующий его указ о назначении кого-либо на должность директора НАБУ будет тоже неконституционным в перспективе", - отметил Вениславский.
По его словам, для исправления механизма назначения директора НАБУ нужны законодательные изменения.
"Что с этим делать, до конца непонятно. Вопросов больше чем ответов", - пояснил юрист.Источник: https://censor.net.ua/n3216479
Нет у нас конституционного суда.
3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно ЗАКОНОМ (!!!) - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.
тобто Кабмін перевищив свої повноваження
для повсякденного життя рішення чудове
особисто для мене, моєї родини та мого бізнесу карантин до побачення
Вот так наперсточники красиво поимели "населення" и изобразили бурную деятельность без последствий и с прикрытым задом.
читайте ДУЖЕ УВАЖНО
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"Конституционный суд принял решение по конституционному представлению Верховного суда и признал неконституционными отдельные положения постановления Кабинета министров об установлении карантина"Источник: https://censor.net.ua/n3216471
ще раз: в рішенні чітко вказано, що Кабмін не має права встановлювати карантин
"Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий" от 20 мая 2020г №392, пунктов 10, 17 Порядка осуществления противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией, утвержденного этим постановлением, на основании п.5 ст.62 закона "О Конституционном суде Украины" - утрата силы акта (его отдельных положений), по которому возбужден вопрос соответствия Конституции Украины.
Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.Источник: https://censor.net.ua/n3216471------------
"Конституційний Мавр" зробив свою справу - Мавр може йти, а закон (як відомо) як дишло - куди повернув туди й вишло
відкрий текст рішення
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/10p.pdf
знайди пункт 3.2
і читай
3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно ЗАКОНОМ (!!!) - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.
Не знаю, як тобі ще розтлумачити.
мій ресторан працює після 23ї
приїжджає поліція і каже "Вам штраф" "Підстава?" "Постанова Кабміну" "Дивись рішення КС"
поліція їде ні з чим
особисто ти можеш і далі носити маску і всіляко себе обмежувати
це якісь твої фантазії, плід уяви
поліція посилається на чинну постанову КМУ, тепер такої можливості немає
поліція виписує штраф на якій підставі? 365 ст. кку ніхто ще не відміняв
Боже, сколько самоучек-идиотов. Ты же ресторатор, а не юрист. Та и аппендицит сможешь оперировать, посмотрев фильм "Ученик Авиценны"?
ти що філолог?
в мене не може бути юридичної освіти? те, що ти - дуже обмежений, це ВЖЕ зрозуміло
у рішенні суду є про те, що Кабмін не має повноважень випускати такі постанови? є
що тобі ще потрібно?
вір собі, у що хочеш
мій знайомий юрист вже підтвердив, що карантину кінець
ну або ВР прийме закон, або введуть надзвичайний стан
головне те, що в суді тепер є тільки один варіант трактування: Кабмін із своїми постановами йде до бісової матері
Мабуть я чогось не розумію! Той же КСУ визнав неправомірним призначення Голови НАБУ, про яке в Конституції ані слова, і цей же КСУ дозволив обмеження прав і свобод громадян, шо прописані в Конституції на підставі якихось постанов та підзаконних рішень?
А ми дійсно в правовій державі живемо?
Например, с отнесением обжалования налоговых уведомлений к ИМУЩЕСТВЕННЫМ искам.
Если акт отменен к моменту рассмотрения КСУ, вопрос его соответствия Конституции не рассматривают.
А положения акта перекочевали в новый акт или уже в судебную практику.
п.с. судебный сбор по искам к налоговой с 2011 так и платим как за имущественные иски - от суммы начисленных налогов. Как будто взыскиваем сумму с налоговиков, а не отменяем незаконное начисление. Юридический нонсенс. В древнем Риме с нас бы ржали
3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно ЗАКОНОМ (!!!) - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.
тобто Кабмін перевищив свої повноваження
для повсякденного життя рішення чудове
особисто для мене, моєї родини та мого бізнесу карантин до побачення
3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно ЗАКОНОМ (!!!) - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.
тобто Кабмін перевищив свої повноваження
для повсякденного життя рішення чудове
особисто для мене, моєї родини та мого бізнесу карантин до побачення
Ограничения конституционных прав граждан - не рассмотрены по формальным основаниям.
Сторонники анти-конституционности карантина могут утереться и разойтись.
мне могут отказать в обслуживании на кассе за отсутствие маски?
Я могу потребовать предоставить мне маску бесплатно, на требование ее одеть?
А маска Вам еще пригодится.
3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно ЗАКОНОМ (!!!) - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.
вопрос не рассмотрен, поэтому мотивировочная часть остается "вещью в себе"
Кстати, с ЗАКОНОМ тоже не все так просто - есть такой Закон, про захист населення вид инф. хвороб, статья 29 если не запамятовал
3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно ЗАКОНОМ (!!!) - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.
тобто Кабмін перевищив свої повноваження
для повсякденного життя рішення чудове
особисто для мене, моєї родини та мого бізнесу карантин до побачення
стій рачки й далі
мне даже выгодно, чтобы идиоты сами толковали решения КСУ - мне больше работы, я адвокат
то был бесплатный совет, но ты можешь поступать как хочешь)