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В Киеве могут опять закрыть метро, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

В Киеве могут опять закрыть метро, - Кличко

Метро в столице закроют, если произойдет взрыв заболеваемости COVID-19, и пациентам не будет хватать коек в столичных больницах.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Я не хочу об этом говорить. Если произойдет взрыв (заболеваемости. - Ред.), то мы будем вынуждены переходить к таким вещам, исключительно беспокоясь за здоровье и жизни людей", - сказал Кличко.

В то же время он четко не ответил, остановится ли транспорт в Киеве, если город попадет в "красную" карантинную зону, которую определяет правительство.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Огромная очередь к станции метро "Вокзальная" в Киеве. ВИДЕО

"Я против того, чтобы причесывать всех под одну гребенку для того, чтобы одни правила для всех делать. Исключительно мэры городов на местах испытывают и несут ответственность перед обществом для того, чтобы вспышки не было ... Что значит взрыв? Взрыв означает, что количество коек, количество врачей меньше количества пациентов", - сказал мэр Киева.

Напомним, весной метро в Киеве не работало в течение двух месяцев.

Также на Цензор.НЕТ: Кличко показал видео строительства метро на Виноградарь. ВИДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+17
Яркий применр, того, что множество ударов в голову не проходит безследно.... От вашего карантина уже пол города анкроты. Еше хотите карантин? Вы полные идиоты. Тупей Зеленского и количка не найти. В Белоруссии месяц толпы ходят? Где вирус, где трупы?
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28.08.2020 21:41
+13
Поясніть,чому за коронавірус в Білорусі ніхто не каже?Возовці і навіть наші змі,спочатку цієї епідемії казали,що якщо Білорусь не введе карантин,то там буде апокаліпсис.А зараз всі розповідають за багатотисячні протести.Це як зрозуміти,вірус що боїться протестів? Де логіка?

Тільки не потрібно казати за приховування.Там є інтернет.Багато трупів не сховаєш.
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28.08.2020 22:14
+11
А я сьогодні казав,що восени метро закриють.Це буде скоріше за все після виборів.Будуть добивати Україну до кінця.
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28.08.2020 21:37
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А я сьогодні казав,що восени метро закриють.Це буде скоріше за все після виборів.Будуть добивати Україну до кінця.
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28.08.2020 21:37 Ответить
накаркав У Києві можуть знову закрити метро, ​​- Кличко - Цензор.НЕТ 6129
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28.08.2020 22:00 Ответить
Зараз в тренді наквакав.
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28.08.2020 22:08 Ответить
віктор федорович 31ee1569 Квакають зелені.Я не з них.
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28.08.2020 22:46 Ответить
Після закриття метра Клячя поїде до Дойчеленду.
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28.08.2020 21:40 Ответить
Яркий применр, того, что множество ударов в голову не проходит безследно.... От вашего карантина уже пол города анкроты. Еше хотите карантин? Вы полные идиоты. Тупей Зеленского и количка не найти. В Белоруссии месяц толпы ходят? Где вирус, где трупы?
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28.08.2020 21:41 Ответить
Закрывайте метро, отключайте воду и тушите свет!
По последним данным ВОЗ, COVID-19 при отсутствии воды в темноте теряет способность к распространению
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28.08.2020 21:42 Ответить
Та да , - темнота - друг молодёжи ( така була приказка в совєцькоє врємя ) .
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28.08.2020 21:54 Ответить
А ещё - удешевить водку. По последним данным ВОЗ, постоянное наличие паров алкоголя в лёгких губительно для вируса COVID-19, и делает невозможным его воздушно-капельное распространение.
И вот тогда, без воды, без газа, без электричества, в темноте, но со стаканом в руке...,- мы его преодолеем!
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28.08.2020 22:24 Ответить
Сьогодні, 28 серпня 2020 року Конституційний Суд України визнав неконституційними карантинні постанови Кабміну.
http://www.ccu.gov.ua/novyna/konstytuciynyy-sud-********-uhvalyv-rishennya-u-spravi-shchodo-konstytuciynosti-vstanovlenyh
http://www.ccu.gov.ua/dokument/10-r2020
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/10p.pdf
Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.
Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у "Віснику Конституційного Суду України".

До побачення, карантин.
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28.08.2020 21:43 Ответить
Зе-гниды х.й ложили на все законы...
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28.08.2020 21:59 Ответить
Начебто про карантинні заходи не йшлося, їх прийняли як конституційні за першої редакції.
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28.08.2020 22:26 Ответить
3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно ЗАКОНОМ (!!!) - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.
З першого погляду цим можно користуватися у повсякденному житті (тикати в морду тим, хто розповідає Вам про маски та інші безглузді обмеження). Чекаємо на більш фахову оцінку юристів та правозахисників
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28.08.2020 22:30 Ответить
Кого волнует конституция? по конституции мы можем личится бесплатно иди так сказать полечись!! так что ту конституцию уже давно похерели и никого она не интересует но разве что КСУ чтобы ему было чего судить!!
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28.08.2020 22:33 Ответить
мене особисто хвилює
коли мені поліцейські скажуть, що мій ресторан не може працювати після 23-00 через якусь там "постанову", то буде показане це рішення Суду
туди ж маски, дистанційка для моїх дітей тощо

а Ви й далі живіть по поняттям)
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28.08.2020 22:54 Ответить
по поводу прав и решений суда на ютубе выступал один политик (имя забыл) он расказал такую историю
Вот пришел мент и говорит вам что вот по его документам (распоряжение его начальства) вам неззя то то и то то!! вы конечно в ответ типа конституция закон решение суда а он вам а у меня есть дубинка пистолет иправо насилия против вас более того если что могу вызвать подмогу и мы тут всей толпой вас так сказать обслужим!! и все ваши закону бумаги решения ему до одного места просто потому что у него есть дубина и пистолет!!
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28.08.2020 22:56 Ответить
після цього цей "мєнт" буде працювати двірником
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28.08.2020 22:59 Ответить
а это не факт! как раз наша новейшая история четко показывает что такие менты получают повышение от властей! потому что они так сказать на крючке и сделают все что им власть прикажет поэтому они лучшие псы власти! вы думаете власти менты нужны чтобы защищать закон АГА ЩАЗЗЗЗ! власти нашей менты нужны чтоыб защищать власть от ОБОРЗЕВШИХ ХОЛОПОВ которые придут требовать выполнения закона!!
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28.08.2020 23:03 Ответить
шановний, суди не йдуть проти рішення КС
тому у кожного тепер є інструмент для боротьби з антиконституційним карантином
більше сперечатися не маю бажання)
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28.08.2020 23:12 Ответить
а о чем тут спорить? вы еще напишите что у нас правовое государство!!
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28.08.2020 23:15 Ответить
Ваш діагноз - вивчена безпомічність, можновладці цим активно користуються
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28.08.2020 23:24 Ответить
Бюрократический класс, наемный государственный менеджмент, уличенный в узурпации власти поголовно увольняется, при вооруженном сопротивлении увольнению истребляется, в силу особой социальной опасности деяния. У Києві можуть знову закрити метро, ​​- Кличко - Цензор.НЕТ 4984 У Києві можуть знову закрити метро, ​​- Кличко - Цензор.НЕТ 7622 У Києві можуть знову закрити метро, ​​- Кличко - Цензор.НЕТ 7622
Нехрен было толерасить в 1991, 2004 и 2014 годах.
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29.08.2020 00:51 Ответить
На основании этого закона можно ездить на такси,собирать талоны на проезд а потом через суд заставить кличко заплатить с личного кармана,тогда боксерская тупость сразу пройдет.А вообще лучше прокотить эту тупость на выборах мера.
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28.08.2020 22:52 Ответить
навіщо такі збочення?) все простіше тепер
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28.08.2020 22:55 Ответить
А где-то ещё кроме нас закрывали метро? Москва или Шанхай должны были полностью вымереть.
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28.08.2020 21:43 Ответить
Терминология у Витальки ещё та - "взрыв заболеваемости".. В Киеве могут опять закрыть метро, - Кличко - Цензор.НЕТ 2218
Шо за херня - взорвется заболеваемость, а закроют метро ?! В Киеве могут опять закрыть метро, - Кличко - Цензор.НЕТ 9339
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28.08.2020 21:46 Ответить
Весною Україна буде нова.З областями банкрутами і з величезним бандитизмом,в рази більший,ніж зараз.
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28.08.2020 21:49 Ответить
У Авакова покращеться раскрываемость .
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28.08.2020 21:57 Ответить
Есть хорошее предложение!
Пусть правительство оглашает цвета зон, согласно алгоритма, а ответственность на себя, в случае беды, пусть на себя берут вновь обранные депутаны и желательно криминальную...
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28.08.2020 21:50 Ответить
Каждому по средней зарплате и закрывайте метро и все остальное. Не можете? Тогда бойтесь закрывая все и вся.
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28.08.2020 21:53 Ответить
А харчі де купуватимеш ? Знову в закритих супермаркетах ? ))
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28.08.2020 22:00 Ответить
Причому вироблятимуть ті харчі та розвозитимуть марсіяни...
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28.08.2020 22:31 Ответить
А ти що запасів на 10 років не маєш?
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29.08.2020 09:36 Ответить
Середній зарплаті Кличка!

Кожному!
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28.08.2020 23:21 Ответить
на вєліку і пішки - кияни чудово зустрінуть осінь і зиму !..))
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28.08.2020 21:53 Ответить


1.Метро в столице закроют, если произойдет взрыв заболеваемости COVID-19, и пациентам не будет хватать коек в столичных больницах.
тоді вже буде запізно..

2. чому забули про маршрутки і приміські електрички,якщо вже не можете зробити ефективну систему штрафів,НЕШАНОВНА ВЛАДО !!
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28.08.2020 21:56 Ответить
увянь, *****...
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28.08.2020 22:00 Ответить
Послушай, сиди себе дома и никуда не выходи. Остальные сами разберутся, без дегенератов вроде тебя.
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28.08.2020 23:29 Ответить
"...количество врачей меньше количества пациентов" - У Києві можуть знову закрити метро, ​​- Кличко - Цензор.НЕТ 8048
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28.08.2020 21:57 Ответить
Ночные клубы закрывать не пробовали ?
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28.08.2020 21:57 Ответить
Возьму я в руки дельтаплан
И полечу....

Не полечу, а полетаю, в смысле 🙄
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28.08.2020 22:01 Ответить
ваши меры бесполезны. В Беларуси при скоплениях народа заболеваемость даже в процентном соотношении ниже. А в Украине чуть не зомбиленд, закрыть, изолировать, запретить. И где диктатура? Если человеку сто раз повторить Волки, он будет спать с одеялом на голове.
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28.08.2020 22:13 Ответить
Поясніть,чому за коронавірус в Білорусі ніхто не каже?Возовці і навіть наші змі,спочатку цієї епідемії казали,що якщо Білорусь не введе карантин,то там буде апокаліпсис.А зараз всі розповідають за багатотисячні протести.Це як зрозуміти,вірус що боїться протестів? Де логіка?

Тільки не потрібно казати за приховування.Там є інтернет.Багато трупів не сховаєш.
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28.08.2020 22:14 Ответить
Істерічки не ******* чіпати цієї теми.
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28.08.2020 22:30 Ответить
Меркава Нині один дописувач казав.що там менша густина населення.Це так.якщо брати загальну площу.Але в Мінську не менше і в інших найбільших містах також.А ще казав.що білоруси нікуди не їздять.Це все повна маячня.
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28.08.2020 22:37 Ответить
Думаю, шо бацька може шантажувати цією "пандемією" весь свт. В цифрах.
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28.08.2020 23:17 Ответить
Меркава Я сам проти диктатури.Але він розумів,що карантин призведе до катастрофічних наслідків.А йому таке не потрібно.Хоча може зараз і вже жалкує,що його не вводив.
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28.08.2020 23:39 Ответить
Ееее, ні, він може поставити всіх на вуха, навряд чи жалкує. Подивимось.
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28.08.2020 23:50 Ответить
Меркава За Білорусь вже почали менше говорити.Лукашенко просто так не піде.Він тікати не збирається.як Яник.Бо він диктатор.а не просто бандит.А диктатори хочуть завжди бути царями.А на Московії він буде ніхто.Так що він краще помре,але не піде.
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29.08.2020 00:12 Ответить
Если бы во времена открытия вируса гриппа был интернет, то не сомневаюсь что появились бы паника, истерия и гриппобесы. Но "повезло" нам с ковидом и его сектантами.
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28.08.2020 23:37 Ответить
Логичный вопрос, на который у коронодрочеров и прчих параноиков ответа нет. Вирус - фэйк.
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28.08.2020 23:50 Ответить
всЁ закрывайте! всем по пять масок чтобы не могли дышать следовательно не распространяли вирус! и самое главное никому не выходить из дома кого поймают на улице сразу отрубать голову!!
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28.08.2020 22:15 Ответить
Сразу голову? Ну это уже немного... перебор, что ли.
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28.08.2020 22:22 Ответить
Ладно. Пусть не голову, но,- #$&!
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28.08.2020 22:28 Ответить
100% гарантирует не распространение вируса! как раз то что нашим властям и надо! они же не смотрят на последствия так что какая разница отрубать голову или оставлять людей без доходов результат один причем отрубание головы более так сказать мелосердно не надо людям мучится!!
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28.08.2020 22:29 Ответить
Вот интересно, а на этой ветке комментаторы, все жители Киева?
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28.08.2020 22:22 Ответить
"Усі ми - президент" (с)
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28.08.2020 22:35 Ответить
Понимаешь, у меня в городе нет метро и мне трудно судить об его закрытии...
Но раз речь идет о киевском метро, потому и спросил именно за киевлян...
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28.08.2020 22:42 Ответить
NEEGLS S. Звісно що ні.Але якщо в Києві все закриють.то і всюди також.А Київ в свою чергу.це найбагатше місто.Що буде в обласних центрах? Я вже не кажу про райцентри і села.Це ж тотальна бідність.В наших громадян немає запасних грошей.
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28.08.2020 22:40 Ответить
Мій коментар трохи вище
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28.08.2020 22:43 Ответить
и кто в этом виноват и что делать?
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28.08.2020 23:46 Ответить
Безенчук Я не при владі.Мене все одно ніхто не послухає.
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28.08.2020 23:48 Ответить
Ковид как Религия, как волшебный Мир Толкиена. Или как Страна Лжецов. Ложь и Магические ритуалы....
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28.08.2020 22:35 Ответить
А у кличко забрать джип на котором он ездит на работу пусть походит пешком и почувствует прелесть карантина.
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28.08.2020 22:55 Ответить
Кличко живет возле Оперного театра. Там до КМДА - 5 минут хотьбы
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28.08.2020 23:11 Ответить
Нармальна устроился. До работы 300 секунд пёхом.
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28.08.2020 23:18 Ответить
Кличко, собі на лобі набий піську могілевської!
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28.08.2020 23:19 Ответить
Как я понял разгон против Кличко, как по мне так пусть тупой боксер(за которого голосовали 45+) чем имбицилы кивы и прочие рабиновичи, я как Киевлянин ощущаю все прелести на себе, но это лучше чем днр(имхо)
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28.08.2020 23:35 Ответить
Ты хочешь сказать, что за Украину только такие дураки, как Кличко, а все умные за ДНР?
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29.08.2020 08:08 Ответить
...аха, ещё "растяжки" в парках и скверах расставил - реформаторы хреновы
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29.08.2020 06:10 Ответить
Владарі, які нічого не зробили для того щоб знизити ризики пандемій, як ходили жебраки, пєвуни і офені по поїздам так і ходять, і чомусь лягавих і близько не видно, ні тобі потужної вентиляції в вагонах метро, щоб на станціях все видувало назовні коли відкриваються двері, ні автоматичних систем дезінфкції, фонд ковидла розікрали де лікарям дісталось 7 відсотків а все інше пішло на ямковіий ремолнт, а от зірвати вибори, продати землю і Україну вцілому, ці зелені і шоколадні керманичі і мріють. Тому і зупинять все, як я ще весною писав в коментарях.
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29.08.2020 07:32 Ответить
А навіщо?
Ви ще трішки потяніть із закриттям Куіва і запровадженням там справжнього карантину і матимете щодня більше тисячі захворівших.........
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29.08.2020 07:41 Ответить
идинакуй!
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29.08.2020 08:20 Ответить
Скоро выборы! Неужели найдется хоть один чудак который проголосует за этого клячко
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29.08.2020 09:51 Ответить
М-дя! У него после тысяч ударов в голову хоть одна неповрежденная и неотбитая извилина в голове осталась???
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29.08.2020 09:53 Ответить
Школы вместо метро закрыть никак нельзя. Конгениально. Все для людей с точностью наоборот.
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29.08.2020 16:18 Ответить
молодець чувак. Це ідеальний варіант провалити передвиборчу кампанію у мери Києва. Якщо він таки закриє ще раз метро, то мером він вже не буде.
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31.08.2020 11:30 Ответить
 
 