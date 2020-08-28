Метро в столиці закриють, якщо станеться вибух захворюваності на COVID-19, і пацієнтам не буде вистачати ліжок у столичних лікарнях.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Я не хочу про це говорити. Якщо станеться вибух (захворюваності. - Ред.), то ми будемо змушені переходити до таких речей, виключно турбуючись за здоров'я і життя людей", - сказав Кличко.

У той же час він чітко не відповів, чи зупиниться транспорт в Києві, якщо місто потрапить у "червону" карантинну зону, яку визначає уряд.

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"Я проти того, щоб зачісувати усіх під одну гребінку для того, щоб одні правила для всіх робити. Винятково мери міст, на місцях, відчувають і несуть відповідальність перед громадою для того, щоб спалаху не було... Що означає вибух? Вибух означає, що кількість ліжок, кількість лікарів буде меншою за кількість пацієнтів", – сказав мер Києва.

Нагадаємо, навесні метро в Києві не працювало протягом двох місяців.