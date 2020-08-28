У Києві можуть знову закрити метро, - Кличко
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Метро в столиці закриють, якщо станеться вибух захворюваності на COVID-19, і пацієнтам не буде вистачати ліжок у столичних лікарнях.
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Я не хочу про це говорити. Якщо станеться вибух (захворюваності. - Ред.), то ми будемо змушені переходити до таких речей, виключно турбуючись за здоров'я і життя людей", - сказав Кличко.
У той же час він чітко не відповів, чи зупиниться транспорт в Києві, якщо місто потрапить у "червону" карантинну зону, яку визначає уряд.
"Я проти того, щоб зачісувати усіх під одну гребінку для того, щоб одні правила для всіх робити. Винятково мери міст, на місцях, відчувають і несуть відповідальність перед громадою для того, щоб спалаху не було... Що означає вибух? Вибух означає, що кількість ліжок, кількість лікарів буде меншою за кількість пацієнтів", – сказав мер Києва.
Нагадаємо, навесні метро в Києві не працювало протягом двох місяців.
Будь ласка, зачекайте...
По последним данным ВОЗ, COVID-19 при отсутствии воды в темноте теряет способность к распространению
И вот тогда, без воды, без газа, без электричества, в темноте, но со стаканом в руке...,- мы его преодолеем!
http://www.ccu.gov.ua/novyna/konstytuciynyy-sud-********-uhvalyv-rishennya-u-spravi-shchodo-konstytuciynosti-vstanovlenyh
http://www.ccu.gov.ua/dokument/10-r2020
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/10p.pdf
Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.
Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у "Віснику Конституційного Суду України".
До побачення, карантин.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно ЗАКОНОМ (!!!) - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.
З першого погляду цим можно користуватися у повсякденному житті (тикати в морду тим, хто розповідає Вам про маски та інші безглузді обмеження). Чекаємо на більш фахову оцінку юристів та правозахисників
коли мені поліцейські скажуть, що мій ресторан не може працювати після 23-00 через якусь там "постанову", то буде показане це рішення Суду
туди ж маски, дистанційка для моїх дітей тощо
а Ви й далі живіть по поняттям)
Вот пришел мент и говорит вам что вот по его документам (распоряжение его начальства) вам неззя то то и то то!! вы конечно в ответ типа конституция закон решение суда а он вам а у меня есть дубинка пистолет иправо насилия против вас более того если что могу вызвать подмогу и мы тут всей толпой вас так сказать обслужим!! и все ваши закону бумаги решения ему до одного места просто потому что у него есть дубина и пистолет!!
тому у кожного тепер є інструмент для боротьби з антиконституційним карантином
більше сперечатися не маю бажання)
Нехрен было толерасить в 1991, 2004 и 2014 годах.
Шо за херня - взорвется заболеваемость, а закроют метро ?!
Пусть правительство оглашает цвета зон, согласно алгоритма, а ответственность на себя, в случае беды, пусть на себя берут вновь обранные депутаны и желательно криминальную...
Кожному!
1.Метро в столице закроют, если произойдет взрыв заболеваемости COVID-19, и пациентам не будет хватать коек в столичных больницах.
тоді вже буде запізно..
2. чому забули про маршрутки і приміські електрички,якщо вже не можете зробити ефективну систему штрафів,НЕШАНОВНА ВЛАДО !!
И полечу....
Не полечу, а полетаю, в смысле 🙄
Тільки не потрібно казати за приховування.Там є інтернет.Багато трупів не сховаєш.
Но раз речь идет о киевском метро, потому и спросил именно за киевлян...
Ви ще трішки потяніть із закриттям Куіва і запровадженням там справжнього карантину і матимете щодня більше тисячі захворівших.........