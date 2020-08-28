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Новини Київські новини Коронавірус і карантин
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У Києві можуть знову закрити метро, ​​- Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

У Києві можуть знову закрити метро, ​​- Кличко

Метро в столиці закриють, якщо станеться вибух захворюваності на COVID-19, і пацієнтам не буде вистачати ліжок у столичних лікарнях.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Я не хочу про це говорити. Якщо станеться вибух (захворюваності. - Ред.), то ми будемо змушені переходити до таких речей, виключно турбуючись за здоров'я і життя людей", - сказав Кличко.

У той же час він чітко не відповів, чи зупиниться транспорт в Києві, якщо місто потрапить у "червону" карантинну зону, яку визначає уряд.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Величезна черга до станції метро "Вокзальна" в Києві. ВIДЕО

"Я проти того, щоб зачісувати усіх під одну гребінку для того, щоб одні правила для всіх робити. Винятково мери міст, на місцях, відчувають і несуть відповідальність перед громадою для того, щоб спалаху не було... Що означає вибух? Вибух означає, що кількість ліжок, кількість лікарів буде меншою за кількість пацієнтів", – сказав мер Києва.

Нагадаємо, навесні метро в Києві не працювало протягом двох місяців.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Яркий применр, того, что множество ударов в голову не проходит безследно.... От вашего карантина уже пол города анкроты. Еше хотите карантин? Вы полные идиоты. Тупей Зеленского и количка не найти. В Белоруссии месяц толпы ходят? Где вирус, где трупы?
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28.08.2020 21:41
+13
Поясніть,чому за коронавірус в Білорусі ніхто не каже?Возовці і навіть наші змі,спочатку цієї епідемії казали,що якщо Білорусь не введе карантин,то там буде апокаліпсис.А зараз всі розповідають за багатотисячні протести.Це як зрозуміти,вірус що боїться протестів? Де логіка?

Тільки не потрібно казати за приховування.Там є інтернет.Багато трупів не сховаєш.
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28.08.2020 22:14
+11
А я сьогодні казав,що восени метро закриють.Це буде скоріше за все після виборів.Будуть добивати Україну до кінця.
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28.08.2020 21:37
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А я сьогодні казав,що восени метро закриють.Це буде скоріше за все після виборів.Будуть добивати Україну до кінця.
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28.08.2020 21:37 Відповісти
накаркав У Києві можуть знову закрити метро, ​​- Кличко - Цензор.НЕТ 6129
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28.08.2020 22:00 Відповісти
Зараз в тренді наквакав.
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28.08.2020 22:08 Відповісти
віктор федорович 31ee1569 Квакають зелені.Я не з них.
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28.08.2020 22:46 Відповісти
Після закриття метра Клячя поїде до Дойчеленду.
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28.08.2020 21:40 Відповісти
Яркий применр, того, что множество ударов в голову не проходит безследно.... От вашего карантина уже пол города анкроты. Еше хотите карантин? Вы полные идиоты. Тупей Зеленского и количка не найти. В Белоруссии месяц толпы ходят? Где вирус, где трупы?
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28.08.2020 21:41 Відповісти
Закрывайте метро, отключайте воду и тушите свет!
По последним данным ВОЗ, COVID-19 при отсутствии воды в темноте теряет способность к распространению
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28.08.2020 21:42 Відповісти
Та да , - темнота - друг молодёжи ( така була приказка в совєцькоє врємя ) .
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28.08.2020 21:54 Відповісти
А ещё - удешевить водку. По последним данным ВОЗ, постоянное наличие паров алкоголя в лёгких губительно для вируса COVID-19, и делает невозможным его воздушно-капельное распространение.
И вот тогда, без воды, без газа, без электричества, в темноте, но со стаканом в руке...,- мы его преодолеем!
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28.08.2020 22:24 Відповісти
Сьогодні, 28 серпня 2020 року Конституційний Суд України визнав неконституційними карантинні постанови Кабміну.
http://www.ccu.gov.ua/novyna/konstytuciynyy-sud-********-uhvalyv-rishennya-u-spravi-shchodo-konstytuciynosti-vstanovlenyh
http://www.ccu.gov.ua/dokument/10-r2020
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/10p.pdf
Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.
Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у "Віснику Конституційного Суду України".

До побачення, карантин.
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28.08.2020 21:43 Відповісти
Зе-гниды х.й ложили на все законы...
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28.08.2020 21:59 Відповісти
Начебто про карантинні заходи не йшлося, їх прийняли як конституційні за першої редакції.
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28.08.2020 22:26 Відповісти
3.2. Конституційний Суд України зазначає, що згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно ЗАКОНОМ (!!!) - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.
З першого погляду цим можно користуватися у повсякденному житті (тикати в морду тим, хто розповідає Вам про маски та інші безглузді обмеження). Чекаємо на більш фахову оцінку юристів та правозахисників
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28.08.2020 22:30 Відповісти
Кого волнует конституция? по конституции мы можем личится бесплатно иди так сказать полечись!! так что ту конституцию уже давно похерели и никого она не интересует но разве что КСУ чтобы ему было чего судить!!
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28.08.2020 22:33 Відповісти
мене особисто хвилює
коли мені поліцейські скажуть, що мій ресторан не може працювати після 23-00 через якусь там "постанову", то буде показане це рішення Суду
туди ж маски, дистанційка для моїх дітей тощо

а Ви й далі живіть по поняттям)
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28.08.2020 22:54 Відповісти
по поводу прав и решений суда на ютубе выступал один политик (имя забыл) он расказал такую историю
Вот пришел мент и говорит вам что вот по его документам (распоряжение его начальства) вам неззя то то и то то!! вы конечно в ответ типа конституция закон решение суда а он вам а у меня есть дубинка пистолет иправо насилия против вас более того если что могу вызвать подмогу и мы тут всей толпой вас так сказать обслужим!! и все ваши закону бумаги решения ему до одного места просто потому что у него есть дубина и пистолет!!
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28.08.2020 22:56 Відповісти
після цього цей "мєнт" буде працювати двірником
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28.08.2020 22:59 Відповісти
а это не факт! как раз наша новейшая история четко показывает что такие менты получают повышение от властей! потому что они так сказать на крючке и сделают все что им власть прикажет поэтому они лучшие псы власти! вы думаете власти менты нужны чтобы защищать закон АГА ЩАЗЗЗЗ! власти нашей менты нужны чтоыб защищать власть от ОБОРЗЕВШИХ ХОЛОПОВ которые придут требовать выполнения закона!!
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28.08.2020 23:03 Відповісти
шановний, суди не йдуть проти рішення КС
тому у кожного тепер є інструмент для боротьби з антиконституційним карантином
більше сперечатися не маю бажання)
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28.08.2020 23:12 Відповісти
а о чем тут спорить? вы еще напишите что у нас правовое государство!!
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28.08.2020 23:15 Відповісти
Ваш діагноз - вивчена безпомічність, можновладці цим активно користуються
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28.08.2020 23:24 Відповісти
Бюрократический класс, наемный государственный менеджмент, уличенный в узурпации власти поголовно увольняется, при вооруженном сопротивлении увольнению истребляется, в силу особой социальной опасности деяния. У Києві можуть знову закрити метро, ​​- Кличко - Цензор.НЕТ 4984 У Києві можуть знову закрити метро, ​​- Кличко - Цензор.НЕТ 7622 У Києві можуть знову закрити метро, ​​- Кличко - Цензор.НЕТ 7622
Нехрен было толерасить в 1991, 2004 и 2014 годах.
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29.08.2020 00:51 Відповісти
На основании этого закона можно ездить на такси,собирать талоны на проезд а потом через суд заставить кличко заплатить с личного кармана,тогда боксерская тупость сразу пройдет.А вообще лучше прокотить эту тупость на выборах мера.
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28.08.2020 22:52 Відповісти
навіщо такі збочення?) все простіше тепер
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28.08.2020 22:55 Відповісти
А где-то ещё кроме нас закрывали метро? Москва или Шанхай должны были полностью вымереть.
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28.08.2020 21:43 Відповісти
Терминология у Витальки ещё та - "взрыв заболеваемости".. В Киеве могут опять закрыть метро, - Кличко - Цензор.НЕТ 2218
Шо за херня - взорвется заболеваемость, а закроют метро ?! В Киеве могут опять закрыть метро, - Кличко - Цензор.НЕТ 9339
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28.08.2020 21:46 Відповісти
Весною Україна буде нова.З областями банкрутами і з величезним бандитизмом,в рази більший,ніж зараз.
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28.08.2020 21:49 Відповісти
У Авакова покращеться раскрываемость .
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28.08.2020 21:57 Відповісти
Есть хорошее предложение!
Пусть правительство оглашает цвета зон, согласно алгоритма, а ответственность на себя, в случае беды, пусть на себя берут вновь обранные депутаны и желательно криминальную...
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28.08.2020 21:50 Відповісти
Каждому по средней зарплате и закрывайте метро и все остальное. Не можете? Тогда бойтесь закрывая все и вся.
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28.08.2020 21:53 Відповісти
А харчі де купуватимеш ? Знову в закритих супермаркетах ? ))
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28.08.2020 22:00 Відповісти
Причому вироблятимуть ті харчі та розвозитимуть марсіяни...
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28.08.2020 22:31 Відповісти
А ти що запасів на 10 років не маєш?
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29.08.2020 09:36 Відповісти
Середній зарплаті Кличка!

Кожному!
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28.08.2020 23:21 Відповісти
на вєліку і пішки - кияни чудово зустрінуть осінь і зиму !..))
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28.08.2020 21:53 Відповісти


1.Метро в столице закроют, если произойдет взрыв заболеваемости COVID-19, и пациентам не будет хватать коек в столичных больницах.
тоді вже буде запізно..

2. чому забули про маршрутки і приміські електрички,якщо вже не можете зробити ефективну систему штрафів,НЕШАНОВНА ВЛАДО !!
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28.08.2020 21:56 Відповісти
увянь, *****...
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28.08.2020 22:00 Відповісти
Послушай, сиди себе дома и никуда не выходи. Остальные сами разберутся, без дегенератов вроде тебя.
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28.08.2020 23:29 Відповісти
"...количество врачей меньше количества пациентов" - У Києві можуть знову закрити метро, ​​- Кличко - Цензор.НЕТ 8048
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28.08.2020 21:57 Відповісти
Ночные клубы закрывать не пробовали ?
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28.08.2020 21:57 Відповісти
Возьму я в руки дельтаплан
И полечу....

Не полечу, а полетаю, в смысле 🙄
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28.08.2020 22:01 Відповісти
ваши меры бесполезны. В Беларуси при скоплениях народа заболеваемость даже в процентном соотношении ниже. А в Украине чуть не зомбиленд, закрыть, изолировать, запретить. И где диктатура? Если человеку сто раз повторить Волки, он будет спать с одеялом на голове.
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28.08.2020 22:13 Відповісти
Поясніть,чому за коронавірус в Білорусі ніхто не каже?Возовці і навіть наші змі,спочатку цієї епідемії казали,що якщо Білорусь не введе карантин,то там буде апокаліпсис.А зараз всі розповідають за багатотисячні протести.Це як зрозуміти,вірус що боїться протестів? Де логіка?

Тільки не потрібно казати за приховування.Там є інтернет.Багато трупів не сховаєш.
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28.08.2020 22:14 Відповісти
Істерічки не ******* чіпати цієї теми.
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28.08.2020 22:30 Відповісти
Меркава Нині один дописувач казав.що там менша густина населення.Це так.якщо брати загальну площу.Але в Мінську не менше і в інших найбільших містах також.А ще казав.що білоруси нікуди не їздять.Це все повна маячня.
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28.08.2020 22:37 Відповісти
Думаю, шо бацька може шантажувати цією "пандемією" весь свт. В цифрах.
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28.08.2020 23:17 Відповісти
Меркава Я сам проти диктатури.Але він розумів,що карантин призведе до катастрофічних наслідків.А йому таке не потрібно.Хоча може зараз і вже жалкує,що його не вводив.
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28.08.2020 23:39 Відповісти
Ееее, ні, він може поставити всіх на вуха, навряд чи жалкує. Подивимось.
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28.08.2020 23:50 Відповісти
Меркава За Білорусь вже почали менше говорити.Лукашенко просто так не піде.Він тікати не збирається.як Яник.Бо він диктатор.а не просто бандит.А диктатори хочуть завжди бути царями.А на Московії він буде ніхто.Так що він краще помре,але не піде.
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29.08.2020 00:12 Відповісти
Если бы во времена открытия вируса гриппа был интернет, то не сомневаюсь что появились бы паника, истерия и гриппобесы. Но "повезло" нам с ковидом и его сектантами.
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28.08.2020 23:37 Відповісти
Логичный вопрос, на который у коронодрочеров и прчих параноиков ответа нет. Вирус - фэйк.
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28.08.2020 23:50 Відповісти
всЁ закрывайте! всем по пять масок чтобы не могли дышать следовательно не распространяли вирус! и самое главное никому не выходить из дома кого поймают на улице сразу отрубать голову!!
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28.08.2020 22:15 Відповісти
Сразу голову? Ну это уже немного... перебор, что ли.
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28.08.2020 22:22 Відповісти
Ладно. Пусть не голову, но,- #$&!
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28.08.2020 22:28 Відповісти
100% гарантирует не распространение вируса! как раз то что нашим властям и надо! они же не смотрят на последствия так что какая разница отрубать голову или оставлять людей без доходов результат один причем отрубание головы более так сказать мелосердно не надо людям мучится!!
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28.08.2020 22:29 Відповісти
Вот интересно, а на этой ветке комментаторы, все жители Киева?
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28.08.2020 22:22 Відповісти
"Усі ми - президент" (с)
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28.08.2020 22:35 Відповісти
Понимаешь, у меня в городе нет метро и мне трудно судить об его закрытии...
Но раз речь идет о киевском метро, потому и спросил именно за киевлян...
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28.08.2020 22:42 Відповісти
NEEGLS S. Звісно що ні.Але якщо в Києві все закриють.то і всюди також.А Київ в свою чергу.це найбагатше місто.Що буде в обласних центрах? Я вже не кажу про райцентри і села.Це ж тотальна бідність.В наших громадян немає запасних грошей.
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28.08.2020 22:40 Відповісти
Мій коментар трохи вище
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28.08.2020 22:43 Відповісти
и кто в этом виноват и что делать?
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28.08.2020 23:46 Відповісти
Безенчук Я не при владі.Мене все одно ніхто не послухає.
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28.08.2020 23:48 Відповісти
Ковид как Религия, как волшебный Мир Толкиена. Или как Страна Лжецов. Ложь и Магические ритуалы....
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28.08.2020 22:35 Відповісти
А у кличко забрать джип на котором он ездит на работу пусть походит пешком и почувствует прелесть карантина.
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28.08.2020 22:55 Відповісти
Кличко живет возле Оперного театра. Там до КМДА - 5 минут хотьбы
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28.08.2020 23:11 Відповісти
Нармальна устроился. До работы 300 секунд пёхом.
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28.08.2020 23:18 Відповісти
Кличко, собі на лобі набий піську могілевської!
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28.08.2020 23:19 Відповісти
Как я понял разгон против Кличко, как по мне так пусть тупой боксер(за которого голосовали 45+) чем имбицилы кивы и прочие рабиновичи, я как Киевлянин ощущаю все прелести на себе, но это лучше чем днр(имхо)
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28.08.2020 23:35 Відповісти
Ты хочешь сказать, что за Украину только такие дураки, как Кличко, а все умные за ДНР?
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29.08.2020 08:08 Відповісти
...аха, ещё "растяжки" в парках и скверах расставил - реформаторы хреновы
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29.08.2020 06:10 Відповісти
Владарі, які нічого не зробили для того щоб знизити ризики пандемій, як ходили жебраки, пєвуни і офені по поїздам так і ходять, і чомусь лягавих і близько не видно, ні тобі потужної вентиляції в вагонах метро, щоб на станціях все видувало назовні коли відкриваються двері, ні автоматичних систем дезінфкції, фонд ковидла розікрали де лікарям дісталось 7 відсотків а все інше пішло на ямковіий ремолнт, а от зірвати вибори, продати землю і Україну вцілому, ці зелені і шоколадні керманичі і мріють. Тому і зупинять все, як я ще весною писав в коментарях.
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29.08.2020 07:32 Відповісти
А навіщо?
Ви ще трішки потяніть із закриттям Куіва і запровадженням там справжнього карантину і матимете щодня більше тисячі захворівших.........
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29.08.2020 07:41 Відповісти
идинакуй!
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29.08.2020 08:20 Відповісти
Скоро выборы! Неужели найдется хоть один чудак который проголосует за этого клячко
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29.08.2020 09:51 Відповісти
М-дя! У него после тысяч ударов в голову хоть одна неповрежденная и неотбитая извилина в голове осталась???
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29.08.2020 09:53 Відповісти
Школы вместо метро закрыть никак нельзя. Конгениально. Все для людей с точностью наоборот.
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29.08.2020 16:18 Відповісти
молодець чувак. Це ідеальний варіант провалити передвиборчу кампанію у мери Києва. Якщо він таки закриє ще раз метро, то мером він вже не буде.
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31.08.2020 11:30 Відповісти
 
 