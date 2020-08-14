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Новости
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Кличко показал видео строительства метро на Виноградарь. ВИДЕО

Кличко показал видео строительства метро на Виноградарь. ВИДЕО

В Киеве установили планшайбу на комплекс для строительства тоннеля метро на Виноградарь.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера под руководством специалистов из Германии установили планшайбу на тоннелепроходческий щит весом почти 60 тонн и диаметром более 6 метров. Установили ее на комплекс "Галина", с помощью которого будут прокладывать тоннели двух новых станций метро", - написал Кличко.

Он отметил, что за месяц комплекс пройдет около 200 метров под землей, и примерно через полгода будет проложен один из туннелей.

"К концу следующего года мы планируем открыть две станции метро на Виноградарь - " Мостицкая" и "Проспект Правды", - подчеркнул Кличко.

Смотрите: В следующем году планируется открытие двух станций метро на Виноградаре, - Кличко. ВИДЕО

Кличко также обнародовал видео, как проходил процесс установки оборудования.

Как сообщалось, в столице в рамках строительства метро на Виноградарь, ориентировочно через две недели метростроевцы планируют начать работы по разработке тоннеля между станциями "Сырец" и "Мостицкая".

Две новые станции Сырецко-Печерской линии - "Мостицкая" и "Проспект Правды" планируют открыть в декабре 2021 года.

Читайте: У Кличко будут софинансировать покупку жилья для льготных категорий граждан

Автор: 

Киев (25794) Кличко Виталий (4660) Метрополитен (1017) Хомчак Руслан (250)


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Выборы нужно проводить каждый месяц)))
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14.08.2020 17:03 Ответить
Кожен тиждень .... як серіал .... "Свати" ... в моцк .
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14.08.2020 17:21 Ответить
Позвоните Илону Маску - он сделает на Виноградарь хайперлуп до Нового года.
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14.08.2020 19:13 Ответить
ПЕДАЛИК НЕ ХОЧЕТ ПОВЕДАТЬ ПРО РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ МЕТРОСТРОЯ ЗЕБОБИКАМИ
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14.08.2020 19:20 Ответить
Чем любая зеленая мразь, то лучше за Кличка
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14.08.2020 21:51 Ответить
Тоже видосики любит, непобедимый наш
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14.08.2020 22:10 Ответить
 
 