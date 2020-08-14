Кличко показав відео будівництва метро на Виноградар. ВIДЕО

У Києві встановили планшайбу на комплекс для будівництва тунелю метро на Виноградар.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора під керівництвом фахівців з Німеччини встановили планшайбу на тунелепрохідницький щит вагою майже 60 тонн і діаметром більш ніж 6 метрів. Встановили її на комплекс "Галина", за допомогою якого будуть прокладати тунелі двох нових станцій метро", - написав Кличко.

Він зазначив, що за місяць комплекс пройде близько 200 метрів під землею, і приблизно через пів року буде прокладено один із тунелів.

"До кінця наступного року ми плануємо відкрити дві станції метро на Виноградар - "Мостицьку" і "Проспект Правди", - наголосив Кличко.

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Кличко також оприлюднив відео, як відбувався процес встановлення обладнання.

Як повідомлялося, в столиці в межах будівництва метро на Виноградар орієнтовно через два тижні метробудівці планують розпочати роботи з розробки тунелю між станціями "Сирець" і "Мостицька".

Дві нові станції Сирецько-Печерської лінії - "Мостицька" і "Проспект Правди" - планують відкрити в грудні 2021 року.

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