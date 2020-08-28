Мне подожгли машину, - "слуга народа" Лерос (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Народный депутат "Слуги народа" Лерос сообщил, что ему подожгли автомобиль.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне подожгли машину, это п##дец", - написал Лерос.

Детали случившегося народный избранник не приводит.

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