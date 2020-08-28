31 338 129
Мне подожгли машину, - "слуга народа" Лерос (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Народный депутат "Слуги народа" Лерос сообщил, что ему подожгли автомобиль.
Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Мне подожгли машину, это п##дец", - написал Лерос.
Детали случившегося народный избранник не приводит.
Также на Цензор.НЕТ: Богдан о поджоге "Теслы": Расцениваю это как угрозу от власти
Топ комментарии
+80 Перехватчик
показать весь комментарий28.08.2020 22:50
+57 Ben23
показать весь комментарий28.08.2020 22:52
+38 Rhodesian
показать весь комментарий28.08.2020 22:56
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
и у него сожгли "Теслу"...
Где то среди "слуг" реально появился маньяк - поджигатель.
Пришла пора вам бежать, Слуги Народа, с Украины на самокатах...
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)