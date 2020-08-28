Мені підпалили машину, - "слуга народу" Лерос (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Народний депутат "Слуги народу" Лерос повідомив, що йому підпалили автомобіль.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені підпалили машину, це п##дець", - написав Лерос.

Деталі того, що сталося народний обранець не наводить.

Читайте: Підозрюваного у підпалі авто "Схем" заарештували на 2 місяці з можливістю вийти під заставу







