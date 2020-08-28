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Мені підпалили машину, - "слуга народу" Лерос (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Народний депутат "Слуги народу" Лерос повідомив, що йому підпалили автомобіль.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені підпалили машину, це п##дець", - написав Лерос.

Деталі того, що сталося народний обранець не наводить.

Читайте: Підозрюваного у підпалі авто "Схем" заарештували на 2 місяці з можливістю вийти під заставу

Мені підпалили машину, - слуга народу Лерос (оновлено) 01
Мені підпалили машину, - слуга народу Лерос (оновлено) 02
Мені підпалили машину, - слуга народу Лерос (оновлено) 03
Мені підпалили машину, - слуга народу Лерос (оновлено) 04

Мені підпалили машину, - слуга народу Лерос (оновлено) 05

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+80
Мне подожгли машину, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 789
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28.08.2020 22:50
+57
Узнаётся почерк Офиса Президента
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28.08.2020 22:52
+38
Мені підпалили машину, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 9374
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28.08.2020 22:56
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Дебіли, ви зробили це разом !!!
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29.08.2020 08:29 Відповісти
Кстати Богдан тоже конфликтовал с Ермаком.
и у него сожгли "Теслу"...

Где то среди "слуг" реально появился маньяк - поджигатель.
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29.08.2020 08:29 Відповісти
а когда сожгли дом Гонтаревой , многие вспомнили каламойского
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29.08.2020 08:31 Відповісти
Так там из-за привата подожгли, а тут из-за слива измены ермака по вагнеровцам.
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29.08.2020 12:37 Відповісти
Скорее всего, это портновские. Цель кацапских тварей последовательными действиями углубить кризис власти и перевести политическое противостояние в горячий конфликт. Все это работает на руку *****, которому нужен повод для введения рашистских карателей. Аналогично расцениваю инсинуацию с автобусом суходрочера кивы. Это профессиональные действия фсб, которые умело используют маргинальные настроения и коварство *******, которое, по задумке хйлососов и должно подобрать с пола упавшую власть
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29.08.2020 18:56 Відповісти
Зеленые клоуны кидаются какашками в цирке...
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29.08.2020 08:34 Відповісти
говорил бы Лерос неправду никто бы его не трогал .правда глаза колет
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29.08.2020 08:47 Відповісти
Кажи вже прямо - краще б Лєрос мовчав про корупцію і була б автівка ціла
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29.08.2020 09:01 Відповісти
а чому для #бабЮлі не палять машини, бо вона бабця української корупції Мені підпалили машину, - "слуга народу" Лерос (оновлено) - Цензор.НЕТ 8612
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29.08.2020 10:31 Відповісти
спалили после того, как он запросил создание временной следственной комиссии по измене ермака и провалу спецоперации с 33 вагнеровцами..
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29.08.2020 12:38 Відповісти
Господин лервос легко отделался, а могло случиться как с шереметом или как с Гонгадзе. Знал же куда шёл, рисовал бы себе спокойно по заборах "Х" "У" и ещё кое-что и жопа была бы целой и очко не играло бы....
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29.08.2020 11:03 Відповісти
А "нові обличчя" тільки можуть брехати,красти,порушувати закони, бути зрадниками ну звичайно ще і підпалювати авто своїх опонентів А більні на що ця зелена чума не спроможна.
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29.08.2020 08:57 Відповісти
Машину подожгли по поручению Зеленского или Ермака?
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29.08.2020 10:13 Відповісти
Khmelnitskiy - Плейшнер, вы ошибаетесь, спросите у мертверчука, что как поступили с Гонгадзе??????
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29.08.2020 11:08 Відповісти
Продовження антимайдану? Що була пауза голубих і зелені запустили по-новому процес паралельно з лукашенко? Коли кацапи пришлють шуморозривні гранати, як робили під час Майдану? Правоохоронні органи вже давно переформатовані і готові до таких задач.
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29.08.2020 10:56 Відповісти
ты ж слуга народа?!байк в руки и ******)))))
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29.08.2020 11:39 Відповісти
Жалко машинуРука орды.
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29.08.2020 12:15 Відповісти
вали ватного Пид...ра ермака!!!!
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29.08.2020 12:21 Відповісти
А нечего про "пздц" на таможне было разглашать! Там, в Одессе, такого шикарного свинорыла назначили, что уже страшно становится (а прокормят ли?)!😁
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29.08.2020 13:13 Відповісти
ГОРІЛА ДУПА
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29.08.2020 13:54 Відповісти
Прямо "мор" какой напал на Слуг Народа (или морок): то у Богдана машину спалили, то у Лероса, а Сытника так просто с насиженного места выпнули.
Пришла пора вам бежать, Слуги Народа, с Украины на самокатах...
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29.08.2020 14:00 Відповісти
Эй, Лерос, а при Порошенко вам машины палили? Мені підпалили машину, - "слуга народу" Лерос (оновлено) - Цензор.НЕТ 3811
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
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29.08.2020 14:01 Відповісти
ой, кто же это сделал? ))))
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29.08.2020 14:08 Відповісти
значит все правильно говорил о зеленой плесени и ее куклаводах.
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29.08.2020 14:14 Відповісти
Это еще не ,,пи*дец,лерос. Он для вас,зеленосраких,начнется,когда начнут палить ваши машины с вами внутри.
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29.08.2020 14:45 Відповісти
И судя по новостям,с вашими каждодневными обсеронами и сдачей интересов Украины,вы приближаете это время с неимоверной скоростью.
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29.08.2020 14:47 Відповісти
Ермак - ***** и сжёг, а не он именно, так по его поручению, он тварь ещё та, а зелёнка его и не хочет посадить, дружбан - же ох#еный. Мені підпалили машину, - "слуга народу" Лерос (оновлено) - Цензор.НЕТ 221
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29.08.2020 15:54 Відповісти
Лерос; "Мені підпалили машину, але я за зелень, тому, що я придурок"(?) Мені підпалили машину, - "слуга народу" Лерос (оновлено) - Цензор.НЕТ 820
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29.08.2020 17:42 Відповісти
Мама не любит, чтобы кто то еще быстро ездил Мені підпалили машину, - "слуга народу" Лерос (оновлено) - Цензор.НЕТ 3616
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29.08.2020 17:44 Відповісти
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