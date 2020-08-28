Мені підпалили машину, - "слуга народу" Лерос (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Народний депутат "Слуги народу" Лерос повідомив, що йому підпалили автомобіль.
Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Мені підпалили машину, це п##дець", - написав Лерос.
Деталі того, що сталося народний обранець не наводить.
Топ коментарі
+80 Перехватчик
показати весь коментар28.08.2020 22:50
+57 Ben23
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+38 Rhodesian
показати весь коментар28.08.2020 22:56
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и у него сожгли "Теслу"...
Где то среди "слуг" реально появился маньяк - поджигатель.
Пришла пора вам бежать, Слуги Народа, с Украины на самокатах...
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