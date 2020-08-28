Считаю такое вмешательство неуместным, - Макрон о вводе российских силовиков в Беларусь
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против внешнего вмешательства во внутриполитический кризис в Беларуси. По его мнению, любое внешнее силовое вмешательство было бы неуместным.
Об этом он заявил во время пресс-конференции вблизи Эйфелевой башни, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на агентство Reuters.
По словам французского президента, вмешательство России или любых других стран, будь то введение военных или сил внутренней безопасности, приведет к регионализации и интернационализации вопроса Беларуси.
"Я считаю такое вмешательство неуместным", - подчеркнул он.
В то же время Макрон выступает за вовлечение российской стороны в диалог по Беларуси и хочет, чтобы Москва помогла убедить действующего белорусского президента Александра Лукашенко в необходимости посредничества ОБСЕ в решении внутриполитического кризиса.
Пожалуйста, подождите...
Красиво излагает, скотина. Учитесь, Киса!(с)
"Россия - очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. Есть прогресс по многим политическим и экономическим вопросам, ведь мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений"
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2019/08/20/7099869/
Дружити Макрону,Меркель з ХУ№ЛО і періодично його совістити -"ай..я...яй ..."
И почему бы )(уйлу не срать на вечно озабоченный Запад, прекрасно понимая его не способность на действия, а не разговоры.
Є лише певні тонкощі..
1)Росія не відносно цивілізована навіть на той час Англія...
2) метод "завалити трупми протестувальників Владу,щоб в неї проснулась совість" -це трішки не метод для 21 "інформаційного століття".
3) вже у часи Ганді в Британській Імперії була Суспільна думка,з якою рахувалась Влада,А ЦАрю ПУ абсолютно на неї насрати.Тим більше на неї тепер насрати білоруському Диктатору..
- Дорогие граждане Российской Федерации ("Союзного государства")! На данном этапе нашего прогресивного развития мы уже всё благополучно украли и розбазарили… А теперь давайте сплотимся перед лицом многочисленных внешних угроз, чтобы за щитить то, что нами у вас было украдено, иначе «силы зла» (НАТО, ЕС, китайцы, США, известные «демоны» - мировой терроризм), отберут у нас наворованное и тогда вам будет ещё хуже…,
Ох...еваю от ТЕРМИНОВ
Да.. Как в том анекдоте: "...и перед ребятами как-то неудобно получится..."
Порошенко к беларусам: ЦИТАТА"-"Украинцы уже живут по-европейски. Теперь ваша очередь". НО…1 UAH дорівнює 0,090 білоруський рубль Пенсии в Белоруссии - одни из самых высоких в СНГ. Недавно в республике их проиндексировали - средний размер выплаты теперь составляет 470,6 белорусского рубля ) в месяц. Или 5312,78 грн. Батон весом 500 граммов стоит около 1,45 белорусского рубля или 14 ,5 грн Литр молока стоит 1,8 белорусского рубля =18 грн Килограмм куриного филе 8,69 белорусского рубля =86 грн Литр бензина стоит 1,82 рубля=18 грн В Минске месячный счет за «коммуналку» составляет 125,93 белорусского рубля =1250 грн за квартиру площадью 85 квадратных метров. Сумма включает плату за отопление, водоснабжение, электроэнергию, вывоз мусора. И сравни с жизнью народа в УКРОИНЕ!!!!И ВВП ППСВВП за паритетом купівельної спроможності на душу населення (реальний ВВП) - є мірою випуску продукції на душу населення в доларах постійної купівельної спроможності, при цьому нівелюється вплив інфляційних процесів. Вищий реальний ВВП на душу населення є показником вищого рівня життя.
111 Україна 9,283 101
101 Грузія 11,485
91 Монголія 13,447
65 Білорусь 20,003
50Россия 27474
43 Польща 31,939
44 Угорщина 31,903
16 Німеччина 52,559
6 Норвегія 74,356
1 доллар США = 2,67 сяброзайчивов
Минимальная з/п сябров = 375 сяброзайчиков, что = 119,84 доллара США, что = 3870 грн (по сервису Беларуси)
Во "богатеи сябры" )))
А в Украине через 2 дня минимальная з/п = 5000 грн!
Ты с рождения дибил? Скачи лечиться пока трамваи до Кащенко ходят, придурок малограмотный!
Пусть ее ***** и дальше на хйю вертит как всю совкоисторию.
Вмешиваться в дела таких Бананий как Сябростан - это зашквар. Нормальные страны с нормальными должны общаться. А сябры пусть сами решают в какой позе им дальше жить - в позорно-ракозагнутой крепостного смерда или свободного гражданина.
Захотят - возьмут оружие в руки и скинут жыдокремлядскую банду. Без оружия там вопрос все равно никак не решить, пока *****стан не доразвален.
А не захотят, то пусть и дальше плакатиками трусят ссыкливо, а полицаи их дубиносом насилуют массово - мы только паржом над убогой совкоссыкотой, не способной отстоять собственное человеческое достоинство!
Кому где жить хорошо - НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, НЕ НА ВЧАРАШНИЙ, ДИБИЛЫ ВЫ КРЕПОСТНЫЕ (это к совкам позорным обращение)
Некоторые особо упоротые имбецилы, не дружащие с арифметикой с детства, тут начинают мычеть и пытаться сравнивать уровень жизни в Украине и двух других странах, типа братьях (у людей черти лучше) - в России и в Белоруссии.
Но сравниватели эти сравнивают все меркой 2014 года, когда экономика была еще насквозь ************* образца (камуняче-совково-бандюганского).
Но я приведу сравнения НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ (на 29 августа 2020 года).
Итак:
Минимальная з/п по местному Славянскому Треугольнику (Россия, Украина, Белоруссия)
1) Россия
На сегодня минимальная з/п в РФ = 12130 руб. (с 1.01.2020 по ФЗ от 27.12.2019 N 463-ФЗ)
12130 руб. это = 4111 грн
2) На сегодня минимальная з/п в Белоруссии = 375 BYN (белорусский рубль)
375 BYN это = 3860 грн
3) На сегодня минимальная з/п в Украине = 4723 грн.
4723 грн. это = 12484 (12130) руб. и 458 (375) BYN
В скобках указана мин. з/п для стран сравнения.
То есть по соотношению минимальных З/П на сегодня:
Сябростан на последнем месте и уже довольно глубоко в жопе (иначе бы они и не бунтовали).
Россия пока на первом месте с чисто символической разницей от второго места Украины в 354 руб., что =120 грн.
НО!!!
Через 2 дня в Украине минимальная з/п станет 5000 грн (13216 руб.) и Россия уйдет на второе место с разницей в уже существенные 1086 руб. (368 грн.)
При этом:
Россия с 1 января планово повышает м/з и это составит - 12392 руб. т. е. аж на царских 176 руб. сцарь ***** Обнуленное своим смердам да холопям крепостным довольствие увеличит!
А Украина аналогично с 1 января планово повышает м/з и это составит - 6000 грн (15860 руб.).
То есть Россия по любому уйдет с первого места в Славянском Треугольнике и вряд ли туда когда-либо вернется т. к. его по праву заняла Украина.
И при этом нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬ НЕХИЛЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТОГО, ЧТО ИЗ ТРЕХ СТРАН ТРЕУГОЛЬНИКА ТОЛЬКО В ОДНОЙ ИДЕТ ВОЙНА - В УКРАИНЕ.
Так как же так получилось??? Всего через 6 лет после изгнания позорных камуняк?
Ведь мычели же совки: "Замерзнити_здохнити_сголоду_биз_нас".
И ТЕПЕРЬ ВЫ ПОНЯЛИ ИСТИННУЮ ПРИЧИНУ ТОГО, ПОЧЕМУ СЯБРЫ ": ЛЕТ СТОЯЛИ РАКОМ СМИРНО, ПОКА ИХ СОВКИ ПЕТУШИЛИ, А ТЕПЕРЬ ВДРУГ ВСКУКАРЕКАЛИСЬ??
Сябры первые все это просчитали, завистливо перекосились на бандер - ого, у них у хохлов и цеевропа, и цезарплата, и совков выгнали, и люди свободные, а у нас и поза рака и денег нет - БУНТУЕМ!
Вот и бунтуют.
В ********* пока не бунтуют, но в следующем году уже будут - "нищая, холодная и голодная" Украина же их "богатеев крепостных" обгонит по уровню жизни уже весьма существенно. И это же не предел.
И ИМЕННО ПОЭТОМУ И В ОСНОВНОМ ТОЛЬКО ПОЭТОМУ ***** ЗАТЕЯЛ ВОЙНУ НА ДАМБАСЕ - ЧТОБЫ ЗАДУШИТЬ УКРАИНУ И НЕ ДАВАТЬ ПОВОД СВОЕМУ КРЕПОСТНОМУ СКОТУ БУНТОВАТЬ ИЗ-ЗА ХРЕНОВОГО СРАВНЕНИЯ НЕ В ПОЛЬЗУ *********.
***** ВЕДЬ ОН ПОЛ-ЖИЗНИ ПРОЖИЛ В ЕВРОПЕ И ПРЕКРАСНО ЗНАЕТ, ЧТО ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА, ДАЖЕ ЕСЛИ КИНУТЬ ЕЕ К ДИКАРЯМ ТИПА РУМЫН, ОНА ВСЕ РАВНО АВТОМАТОМ НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ И ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, РАЗВИВАТЬ ГОСУДАРСТВО.
И ***** ЭТО СОВСЕМ НЕ НУЖНО, ЧТОБЫ ПОД БОКОМ БЫЛА ПРОЦВЕТАЮЩАЯ СТРАНА ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ (ХОТЯ БЫ УРОВНЯ ПОЛЬШИ, ЧТО АБСОЛЮТНО РЕАЛЬНО), А ЕГО СМЕРДЫ МЫЧЕЛИ "А_МЫ_ТОЖИ_ТАК_ХАТИМ". СМЕРДОВ ПО ОБЩЕМУ ПРАВИЛУ НУЖНО ДЕРЖАТЬ В ГОЛОДНОМ ТЕЛЕ, ИНАЧЕ ОНИ СЦАРЯ БОГОТВОРИТЬ ПЕРЕСТАЮТ, ЕСЛИ ЗАЖИРЕЮТ.
Вот вам и вся геополитика в наглядных нескольких абзацах.
Лично я, если мне предложат выбор где жить (из трех стран Треугольника) не задумываясь выберу уже вполне благополучную и перспективную Украину, а не нищие и упоротые Совковии.