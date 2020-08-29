Никто не пострадал. Проводятся первоочередные следственные действия, - Нацполиция о поджоге автомобиля Лероса

Правоохранители Киева устанавливают причины возгорания автомобиля народного депутата "Слуги народа" Гео Лероса в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Правоохранители устанавливают причины возгорания автомобиля народного депутата на столичном Печерске. В результате пожара никто не пострадал. На месте происшествия проводятся первоочередные следственные действия", – сказано в сообщении.

Правоохранители уточнили, что в столичную полицию поступило сообщение о том, что в переулке Лабораторный произошло возгорание автомобиля "Мерседес".

Прибывшие спасатели потушили пожар, в результате которого транспортное средство, которое принадлежит народному депутату Украины, было уничтожено.

"Правоохранители проводят осмотр места происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения и общаются со свидетелями и очевидцами для установления причины возгорания автомобиля", – сказано в сообщении.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 28 августа народный депутат "Слуги народа" Лерос сообщил, что ему подожгли автомобиль.



