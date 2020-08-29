Никто не пострадал. Проводятся первоочередные следственные действия, - Нацполиция о поджоге автомобиля Лероса
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Правоохранители Киева устанавливают причины возгорания автомобиля народного депутата "Слуги народа" Гео Лероса в Киеве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"Правоохранители устанавливают причины возгорания автомобиля народного депутата на столичном Печерске. В результате пожара никто не пострадал. На месте происшествия проводятся первоочередные следственные действия", – сказано в сообщении.
Правоохранители уточнили, что в столичную полицию поступило сообщение о том, что в переулке Лабораторный произошло возгорание автомобиля "Мерседес".
Прибывшие спасатели потушили пожар, в результате которого транспортное средство, которое принадлежит народному депутату Украины, было уничтожено.
"Правоохранители проводят осмотр места происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения и общаются со свидетелями и очевидцами для установления причины возгорания автомобиля", – сказано в сообщении.
Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 28 августа народный депутат "Слуги народа" Лерос сообщил, что ему подожгли автомобиль.
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Купил Ахметов решение, а его партнер Поро прицепом пошел.
наши американские рабочие трудились собирали
а если AMG на что указывают диски то вдвойне жаль
хамы!!
какой еще Шевченко ???? уточните )))))
Собери прессуху, начинай.
Був куратором проекту "More than us" від Міністерства інформаційної політики, а саме привіз митців, які намалювали 8 муралів. Для цього з державного бюджету було виділено 3,6 млн гривень, але виявилось, що закордонні митці малювали їх безкоштовно. Після корупційного скандалу обіцяв відзвітувати перед суспільством
Гонтаревой.(враг Коломойский)
Богдану(враг Коломойский и Зеленский)
Леросу,ну он по всёй слуге народа прошёлся,хотя больше всех досталось конечно Ярмак с Зеленским.
Продолжайте список,кому эта шайка обиженных жидов палила имущество!
то ж при ПетреВяликом было, а его нельзя упоминать всуе, о нем или хорошо, или.... .
еге ж!
Хотя я не уверена, что Слуги Народа и ОПЗЖ вообще могут быть пречислены в развитым живым организмам, а не к кишечно-полостным.
Что же касается полиции, то в Мельбурне. Австралия, 5 сентября на марше против антиконститиционных и антидемократических мер, принятых премьером штата Виктория, Эндрюсом, полицию будут "шупать за вымя" (Остап Бендер)
Полиции поставлена "вилка": будут стрелять в митингующих, прольется кровь - станут убийцами собственного народа. Не будут стрелять - тогда все будут считать, что полицаев можно в прямом смысле слова киздить ногами (как их киздила молодежь в западных районах мельбурна год назад, но тогда был дан приказ полиции не сопротивляться, премьер Эндрюс банды растил молодежные для беспорядков во время дурантина).
С восторгом наблюдаю я за развитием событий, это полицейским за то, что они во время дурантина пенсионеров, сидящих на скамеечке штрафовали.
Это полицейским не игроков в гольф штрафовать во время дурантина, это не штрафы выписывать за неношение масок.