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Новости Политика УкраиныПроисшествия
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авто (4067) Киев (24542) поджог (900) Нацполиция (15752) Лерос Гео (375)

Никто не пострадал. Проводятся первоочередные следственные действия, - Нацполиция о поджоге автомобиля Лероса

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Правоохранители Киева устанавливают причины возгорания автомобиля народного депутата "Слуги народа" Гео Лероса в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Правоохранители устанавливают причины возгорания автомобиля народного депутата на столичном Печерске. В результате пожара никто не пострадал. На месте происшествия проводятся первоочередные следственные действия", – сказано в сообщении.

Правоохранители уточнили, что в столичную полицию поступило сообщение о том, что в переулке Лабораторный произошло возгорание автомобиля "Мерседес".

Прибывшие спасатели потушили пожар, в результате которого транспортное средство, которое принадлежит народному депутату Украины, было уничтожено.

"Правоохранители проводят осмотр места происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения и общаются со свидетелями и очевидцами для установления причины возгорания автомобиля", – сказано в сообщении.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 28 августа народный депутат "Слуги народа" Лерос сообщил, что ему подожгли автомобиль.

Никто не пострадал. Проводятся первоочередные следственные действия, - Нацполиция о поджоге автомобиля Лероса 01
Никто не пострадал. Проводятся первоочередные следственные действия, - Нацполиция о поджоге автомобиля Лероса 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+15
Ненависть сеяли Слуги с Вовкой и БЕдваждыговно каналом- при этом поводы для ненависти - РОтердамы с плюсами и прочая зрада Пороха оказалась фейками, опровергнутыми судами... Но Дед леня кричит , что это Порох разрывает страну а не зеговнюк
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29.08.2020 05:02
+15
зеленые занялись террором
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29.08.2020 06:30
+14
Ненависть посеянная Зеленским и СН к оппонентам дает свои всходы. Политика нынешней власти - страх за свою ничтожную жизнь и ненависть к иной точке зрения. Расплата за такую политику -досрочные выборы...., изгнание, позор.
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29.08.2020 04:49
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Наверняка у Авакова уже и подозреваемый назначен. Возможно даже еще до поджога.
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29.08.2020 02:26 Ответить
Это кто-то из участников АТО или врачей, которые были в зоне боевых действий.
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29.08.2020 07:11 Ответить
Да стопудово ветеран АТО какой-нить, увлекшийся националистическими идеями.
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29.08.2020 13:02 Ответить
А чего назначать-если в СИЗО для этого уже очередь из насильников и душегубов стоит!?Чем идти в тюрьму или на зону с плохой статьёй (например за изнасилование малолетней)-можно "признаться" и за поджог авто и за "захват" автобуса,и что написял во всех подьездах города!!! Ніхто не постраждав. Проводяться першочергові слідчі дії, - Нацполіція про підпал автомобіля Лероса - Цензор.НЕТ 8340
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29.08.2020 16:30 Ответить
Какая разница, раз СН, значит дебил...
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29.08.2020 07:30 Ответить
Ненависть посеянная Зеленским и СН к оппонентам дает свои всходы. Политика нынешней власти - страх за свою ничтожную жизнь и ненависть к иной точке зрения. Расплата за такую политику -досрочные выборы...., изгнание, позор.
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29.08.2020 04:49 Ответить
Ненависть сеяли Слуги с Вовкой и БЕдваждыговно каналом- при этом поводы для ненависти - РОтердамы с плюсами и прочая зрада Пороха оказалась фейками, опровергнутыми судами... Но Дед леня кричит , что это Порох разрывает страну а не зеговнюк
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29.08.2020 05:02 Ответить
Какими судами опровергнутая? Самыми справедливыми в мире
Купил Ахметов решение, а его партнер Поро прицепом пошел.
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29.08.2020 06:22 Ответить
никто не пострадал....Лерос не в счет.... нравы полиции сабакова ниже плинтуса.
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29.08.2020 05:50 Ответить
Все, и шофёр, получили увечья, Только который в гробу - ничего.
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29.08.2020 06:57 Ответить
зеленые занялись террором
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29.08.2020 06:30 Ответить
Коррупционерам легче. У них наградное оружие от Авакова.
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29.08.2020 07:18 Ответить
и не спится же клоуну ночью
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29.08.2020 06:31 Ответить
Ленка не дает.
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29.08.2020 10:05 Ответить
мерседес жалко
наши американские рабочие трудились собирали
а если AMG на что указывают диски то вдвойне жаль
хамы!!
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29.08.2020 06:35 Ответить
ты хоть сам понял что ты накалякал ?
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29.08.2020 06:54 Ответить
То твій саатєчєствєннік
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29.08.2020 13:15 Ответить
следующий Щевченко
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29.08.2020 06:42 Ответить
Ніхто не постраждав. Проводяться першочергові слідчі дії, - Нацполіція про підпал автомобіля Лероса - Цензор.НЕТ 7552

какой еще Шевченко ???? уточните )))))
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29.08.2020 12:26 Ответить
Наши олигархи и коррупционеры не стесняются применять насилие к своим "рабам". Это народ почему-то выходит на мирные демонстрации.
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29.08.2020 07:09 Ответить
Гео, тебе бросили перчатку. Если не поднимешь, уничтожат.
Собери прессуху, начинай.
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29.08.2020 07:26 Ответить
Зелень пошла по беспределу.
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29.08.2020 07:31 Ответить
Шеремета вместе с авто рванули - но то ж святой пеця, а не беспредел ?
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29.08.2020 09:00 Ответить
Думаю, что недалек тот час, когда и у нас начнут оппозиционеров травить и стрелять. Не знаю, кто будет первым. Но точно не Порошенко.
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29.08.2020 07:35 Ответить
Никто не пострадал. Проводятся первоочередные следственные действия, - Нацполиция о поджоге автомобиля Лероса - Цензор.НЕТ 7728
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29.08.2020 08:03 Ответить
ага
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29.08.2020 08:10 Ответить
Смакуйте дибіли! Настали омріяні вами "інші часи" !
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29.08.2020 08:16 Ответить
ага
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29.08.2020 08:35 Ответить
Чи є дно хохляцького дебілізму?
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29.08.2020 13:19 Ответить
Хто тобі сказав?
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29.08.2020 20:07 Ответить
Скорее бы они перешли к следующему этапу - начали стрелять друг в друга.
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29.08.2020 07:52 Ответить
щас всё бросят и начнут этих глупостей.... они все делом заняты - деньги зарабатывают.
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29.08.2020 09:02 Ответить
Уже 8:00 шо там ситуация с короновирусом ....Шансы есть
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29.08.2020 08:09 Ответить
Мне по барабану , Я переболел
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29.08.2020 08:11 Ответить
Я тоже болел зимой но не понял что это было ...По-новому как бы
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29.08.2020 08:13 Ответить
обычный грипп длится 2 недели , а этот у Меня был больше трех недель и температура до глюков
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29.08.2020 08:16 Ответить
коронавиру из семейства ОРВИ вирусов, от которых не вырабатывается стойкий имунитет, повторная болезнь возможна через три месяца, вакцина от него - блеф и вранье невежд!
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29.08.2020 08:20 Ответить
ПроФФесор ты ?
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29.08.2020 08:26 Ответить
я практик и
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29.08.2020 08:28 Ответить
реалист
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29.08.2020 08:28 Ответить
Він правий. В людському організмі відсутні механізми боротьби з короною, бо ще ні один коронавірус ніколи він не вражав людину. Поки виробиться більш-менш стійкий механізм боротьби з цією заразою нею має перехворіти 3-5 поколінь А це, що найменше, до 100 років. Така ось херня, малята. Ну, хіба, то вдасться вченим якусь херню створити.
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29.08.2020 08:50 Ответить
и после него три месяца было тяжело дышать
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29.08.2020 08:21 Ответить
Никто не пострадал. Проводятся первоочередные следственные действия, - Нацполиция о поджоге автомобиля Лероса - Цензор.НЕТ 4888
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29.08.2020 08:15 Ответить
Это малая жертва и предупреждение, желаешь переходить дорогу интересам бандюг, будь готов ко всему, в том числе распрощаться с жизнью, но правильно нужно рассчитывать свои силы и возможности!
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29.08.2020 08:26 Ответить
выходит сегодняшняя власть и есть бандюги
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29.08.2020 08:33 Ответить
А є сумніви?
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29.08.2020 08:45 Ответить
любая власть - бандюги! и даже неважно это власть большинства или меньшинства!
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29.08.2020 09:00 Ответить
Вже в котрий раз повторю - завданням цієї зеленої мерзоти є хаос, бедлам і кровопролиття. Все, як йому наказав пуйло. А зробили це ви, тих 73% ідіотів. разом. І тут, дійсно, дострокові вибори хіба можуть врятувати державу, але при умові, що 73% пройдуть психіатричну експертизу.
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29.08.2020 08:44 Ответить
Полиции ещё надо пробить, откуда у 31-летнего хача, который официально никогда в жизни не работал, бабки на БМВ образовались.
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29.08.2020 08:47 Ответить
А, вот откуда.
Був куратором проекту "More than us" від Міністерства інформаційної політики, а саме привіз митців, які намалювали 8 муралів. Для цього з державного бюджету було виділено 3,6 млн гривень, але виявилось, що закордонні митці малювали їх безкоштовно. Після корупційного скандалу обіцяв відзвітувати перед суспільством
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29.08.2020 08:48 Ответить
Кому у нас последнее время что-то сжигали?
Гонтаревой.(враг Коломойский)
Богдану(враг Коломойский и Зеленский)
Леросу,ну он по всёй слуге народа прошёлся,хотя больше всех досталось конечно Ярмак с Зеленским.
Продолжайте список,кому эта шайка обиженных жидов палила имущество!
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29.08.2020 08:49 Ответить
Мда. Статистика невтішна. Тоді хто ж буде шукати зелених провладних підпалювачів?
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29.08.2020 08:59 Ответить
Вночі 17 серпня підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший).

Ніхто не постраждав. Проводяться першочергові слідчі дії, - Нацполіція про підпал автомобіля Лероса - Цензор.НЕТ 6444
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29.08.2020 10:36 Ответить
Точно!Забыл про журналистов
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29.08.2020 11:11 Ответить
Тобто як це "ніхто не постраждав"?! Фізично може й ні, але постраждалий таки є - це Лєрос, що втратив майно і нерви. "Відсутність постраждалого" це таке тупе обгрунтування для невідкриття кримінальної справи?
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29.08.2020 08:54 Ответить
Знову нейрохіруги балуються?
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29.08.2020 08:56 Ответить
тсссс... а то щас с фермы налетчт и забанят ..
то ж при ПетреВяликом было, а его нельзя упоминать всуе, о нем или хорошо, или.... .
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29.08.2020 09:07 Ответить
Столько комментов, и ни одного слова про ермака-козыря...
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29.08.2020 09:41 Ответить
Ляшко в том районе не видели?
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29.08.2020 09:58 Ответить
у зювлади такі завзяті фани, що навіть палять авто її критиків!
еге ж!
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29.08.2020 10:36 Ответить
Мне, как порохоботу, неинтересны внутривидовые разборки из серии "в мире животных".
Хотя я не уверена, что Слуги Народа и ОПЗЖ вообще могут быть пречислены в развитым живым организмам, а не к кишечно-полостным.

Что же касается полиции, то в Мельбурне. Австралия, 5 сентября на марше против антиконститиционных и антидемократических мер, принятых премьером штата Виктория, Эндрюсом, полицию будут "шупать за вымя" (Остап Бендер) Ніхто не постраждав. Проводяться першочергові слідчі дії, - Нацполіція про підпал автомобіля Лероса - Цензор.НЕТ 775
Полиции поставлена "вилка": будут стрелять в митингующих, прольется кровь - станут убийцами собственного народа. Не будут стрелять - тогда все будут считать, что полицаев можно в прямом смысле слова киздить ногами (как их киздила молодежь в западных районах мельбурна год назад, но тогда был дан приказ полиции не сопротивляться, премьер Эндрюс банды растил молодежные для беспорядков во время дурантина).
С восторгом наблюдаю я за развитием событий, это полицейским за то, что они во время дурантина пенсионеров, сидящих на скамеечке штрафовали.
Это полицейским не игроков в гольф штрафовать во время дурантина, это не штрафы выписывать за неношение масок.
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29.08.2020 14:10 Ответить
Ну что, Квартал-95, запевайте про вторую тачку которая "палала" (первая была Богдана), не все же вам петь о хате Гонтаревой.
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29.08.2020 14:13 Ответить
Поджигатели . вы так по миру пустите товарища Богдана ! Пузан , хватати сидеть , выходи на тропу войны с Ермачком .
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29.08.2020 20:16 Ответить
Лерос ніхто? Чи знищена машина то такоє?
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30.08.2020 08:34 Ответить
 
 