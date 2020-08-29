МВД Беларуси призвало население провести выходные на природе в кругу семьи

В пятницу, 28 августа, на протестных акциях в Беларуси были задержаны 32 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Tut.by, об этом сообщает пресс-служба МВД РБ.

По данным ведомства, протестные акции были немноголюдны.

"Самые активные из них прошли традиционно в Минске. Участники собирались мелкими группами с различными плакатами и атрибутикой. Возле Национального академического театра им. Я. Купалы находилось около 200 человек. На пл. Независимости собралось не более 90 граждан", - говорится в сообщении.

Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 32 человека.

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В ведомстве также призвали белорусов провести последние выходные лета в кругу семьи, близких людей.

"Не принимайте участие в незаконных уличных акциях, а главное, не вовлекайте своих детей в подобные мероприятия", - говорится в сообщении.

Напомним, в Беларуси уже три недели проходят многотысячные протестные акции из-за фальсификации президентских выборов и захвата власти в стране Александром Лукашенко.