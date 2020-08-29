Россия "признает легитимность" выборов в Беларуси, - Путин

Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что признает захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко законным главой государства.

Об этом Путин сказал в интервью телеканалу "Россия-1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы исходим из того, что выборы состоялись. Я сразу это сделал. Мы признали их легитимность. Я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах", - сказал Путин.

Он добавил, что не уверен в честности тех, кто ставит под сомнение честность выборов в Беларуси.

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"У меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневается, были абсолютно честны", - утверждает Путин.

Российский президент обвинил представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в том, что они, вопреки приглашению властей Беларуси, не приехали наблюдать за выборами.

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"Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов", - сказал он.