Росія "визнає легітимність" виборів у Білорусі, - Путін

Президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що визнає "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, законним главою держави.

Про це Путін сказав в інтерв'ю телеканалу "Росія-1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З огляду на те, що вибори відбулися. Я відразу це зробив. Ми визнали їхню легітимність. Я привітав Олександра Григоровича Лукашенка з перемогою на цих виборах", - сказав Путін.

Він додав, що не впевнений у чесності тих, хто ставить під сумнів чесність виборів у Білорусі.

Дивіться також: Для допомоги Білорусі сформовано резерв із російських силовиків, - Путін. ВIДЕО

"У мене є всі підстави сумніватися в тому, що ті, хто сумнівається, були абсолютно чесними", - стверджує Путін.

Російський президент звинуватив представників Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ у тому, що вони попри запрошення влади Білорусі не приїхали спостерігати за виборами.

Читайте також: Лукашенко: Ми з Путіним розуміємо, що якщо проґавимо, то Білорусь може перетворитися на театр бойових дій

"Чого ж вони не приїхали? Це відразу наводить на думку про те, що вже була, власне кажучи, заготовлена ​​позиція щодо результатів цих виборів", - сказав він.