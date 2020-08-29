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Росія "визнає легітимність" виборів у Білорусі, - Путін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія

Президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що визнає "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, законним главою держави.

Про це Путін сказав в інтерв'ю телеканалу "Росія-1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З огляду на те, що вибори відбулися. Я відразу це зробив. Ми визнали їхню легітимність. Я привітав Олександра Григоровича Лукашенка з перемогою на цих виборах", - сказав Путін.

Він додав, що не впевнений у чесності тих, хто ставить під сумнів чесність виборів у Білорусі.

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"У мене є всі підстави сумніватися в тому, що ті, хто сумнівається, були абсолютно чесними", - стверджує Путін.

Російський президент звинуватив представників Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ у тому, що вони попри запрошення влади Білорусі не приїхали спостерігати за виборами.

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"Чого ж вони не приїхали? Це відразу наводить на думку про те, що вже була, власне кажучи, заготовлена ​​позиція щодо результатів цих виборів", - сказав він.
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Топ коментарі
+27
Это хорошо, что признает - не будет "многоходовочек".
Сегодня, когда возрождается у граждан Беларуси национальное самосознание, солидарность, желание стать свободными - не должно быть иллюзий и предрассудков на счет путена. Это враг.
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29.08.2020 13:04
+19
Россия "признает легитимность" выборов в Беларуси, - Путин - Цензор.НЕТ 3148
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29.08.2020 12:58
+12
Ця світлина була б доречніша!

Россия "признает легитимность" выборов в Беларуси, - Путин - Цензор.НЕТ 760
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29.08.2020 13:00
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Півень і зозуля. Один диктатор дав добро іншому диктатору на вічне панування рабами, .
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29.08.2020 13:39 Відповісти
цвай шузе
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29.08.2020 13:42 Відповісти
"...у них были учения с пуском крылатой ракеты из подводного положения. Ракета застряла в пусковой шахте. Командир решил всплывать. Если она рванет в надводном положении есть шанс спастись, в подводном - нет." Осталось сдаться береговой охране США
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29.08.2020 13:56 Відповісти
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!! руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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29.08.2020 14:00 Відповісти
Гнали бы сябры этих оппозиционеров, да прямиком в ЕС и НАТО.
Если они полтив Луки, то и надо делать то, чего он боится
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29.08.2020 14:04 Відповісти
А теперь и Лукашенко присоединился... Тайна путина раскрыта https://www.youtube.com/watch?v=qKOczZf7eOc
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29.08.2020 14:07 Відповісти
Даже не было сомнения что признает.Удивило другое,сколько же еще в Украине совкового лукапутинского дерьма,верящего,что лукавый и Путин ,чем то отличаются по подходам к террора своих и соседних народов.
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29.08.2020 14:15 Відповісти
Украина тоже признаёт легитимность Бацьки! Держись Лука - прогрессивная Украина за тебя!
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29.08.2020 14:15 Відповісти
Прогрессивная Украина за народ Беларуси, а не за террориста, сверхоллигарха-бюрократа, предателя Лукашенко... Так что гуляй совкодрочер...
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29.08.2020 17:01 Відповісти
Сама ты совкодрочер - тупой совок-непуганный. К власти в Беларуси рвутся условные коломойские, ротенберги, гройсманы, порошенки, рабиновичи, пинчуки - олигархи-паразиты. Снесёте Батька не будет у вас индустрии, бесплатной медицины и образования, но будут грабительские тарифы и нищита как в Украине. Чи поспоришь?
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29.08.2020 17:46 Відповісти
Очень важная информация по сравнению зарплат - читать и вникать всем: и совкам и украинцам!

Кому где жить хорошо - НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, НЕ НА ВЧАРАШНИЙ, ДИБИЛЫ ВЫ КРЕПОСТНЫЕ (это к совкам позорным обращение)

Некоторые особо упоротые имбецилы, не дружащие с арифметикой с детства, тут начинают мычеть и пытаться сравнивать уровень жизни в Украине и двух других странах, типа братьях (у людей черти лучше) - в России и в Белоруссии.
Но сравниватели эти сравнивают все меркой 2014 года, когда экономика была еще насквозь ************* образца (камуняче-совково-бандюганского).

Но я приведу сравнения НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ (на 29 августа 2020 года).
Итак:
Минимальная з/п по местному Славянскому Треугольнику (Россия, Украина, Белоруссия)
1) Россия
На сегодня минимальная з/п в РФ = 12130 руб. (с 1.01.2020 по ФЗ от 27.12.2019 N 463-ФЗ)
12130 руб. это = 4111 грн
2) На сегодня минимальная з/п в Белоруссии = 375 BYN (белорусский рубль)
375 BYN это = 3860 грн
3) На сегодня минимальная з/п в Украине = 4723 грн.
4723 грн. это = 12484 (12130) руб. и 458 (375) BYN
В скобках указана мин. з/п для стран сравнения.

То есть по соотношению минимальных З/П на сегодня:
- УКРАИНА УЖЕ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!
- Россия на втором месте с разницей от первого места Украины в 612 руб., что =207 грн.
- Сябростан на последнем месте и уже довольно глубоко в жопе (иначе бы они и не бунтовали).

Для тех совкоупорков, которые мычат, что минималку сравнивают только в Украине, что надо
брать средние з/п и т. д. - это вы вспоминайте прошлый год, когда ВЫ ЖЕ САМИ во всю сравнивали минималки, когда они были не в пользу Украины.
И минималки сравнивают ВЕЗДЕ т. к. это ИСТИННЫЙ показатель уровня жизни основной массы населения.
По крайней мере в России и Белоруссии прослойка с минималками составляет половину всего массива зарплат.

НО!!!

Через 2 дня в Украине минимальная з/п станет 5000 грн (13216 руб.) и Россия уйдет еще глубже в задницу с разницей в 1086 руб. (368 грн.).

При этом:
Россия с 1 января планово повышает м/з и это составит - 12392 руб. т. е. аж на царских 176 руб. сцарь ***** Обнуленное своим смердам да холопям крепостным довольствие увеличит! То есть это не повышение, а чисто символическая галочка для попытки погашения инфляции.

А Украина аналогично с 1 января планово Повышает м/з и это составит - 6000 грн (15860 руб.). Это не символическая галочка, а реальное повышение.

То есть Украина держит Первое место в Славянском Треугольнике и вряд ли оттуда когда-либо уйдет т. к. убогие Совковии априори не могут тягаться даже с работающей вполоборота европейской системой, внедряемой на Украине. А ведь процесс идет и эта система все равно заработает на полную мощность в обозримой перспективе.

И при этом нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬ НЕХИЛЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТОГО, ЧТО ИЗ ТРЕХ СТРАН ТРЕУГОЛЬНИКА ТОЛЬКО В ОДНОЙ ИДЕТ ВОЙНА - В УКРАИНЕ.
Так как же так получилось??? Всего через 6 лет после изгнания позорных камуняк?
Ведь мычели же совки: "Замерзнити_здохнити_зголоду_биз_нас".

И ТЕПЕРЬ ВЫ ПОНЯЛИ ИСТИННУЮ ПРИЧИНУ ТОГО, ПОЧЕМУ СЯБРЫ ": 26 ЛЕТ СТОЯЛИ РАКОМ СМИРНО, ПОКА ИХ СОВКИ ПЕТУШИЛИ, А ТЕПЕРЬ ВДРУГ ВСКУКАРЕКАЛИСЬ??
Сябры первые все это просчитали, завистливо перекосились на бандер - ого, у них у хохлов и цеевропа, и цезарплата, и совков выгнали, и люди свободные, а у нас и поза рака и денег нет - БУНТУЕМ!
Вот и бунтуют.

В ********* пока не бунтуют, но в следующем году уже будут - "нищая, холодная и голодная" Украина же их "богатеев крепостных" обгонит по уровню жизни уже весьма существенно. И это же не предел.

И ИМЕННО ПОЭТОМУ И В ОСНОВНОМ ТОЛЬКО ПОЭТОМУ ***** ЗАТЕЯЛ ВОЙНУ НА ДАМБАСЕ - ЧТОБЫ ЗАДУШИТЬ УКРАИНУ И НЕ ДАВАТЬ ПОВОД СВОЕМУ КРЕПОСТНОМУ СКОТУ БУНТОВАТЬ ИЗ-ЗА ХРЕНОВОГО СРАВНЕНИЯ НЕ В ПОЛЬЗУ *********.
***** ВЕДЬ ОН ПОЛ-ЖИЗНИ ПРОЖИЛ В ЕВРОПЕ И ПРЕКРАСНО ЗНАЕТ, ЧТО ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА, ДАЖЕ ЕСЛИ КИНУТЬ ЕЕ К ДИКАРЯМ ТИПА РУМЫН, ОНА ВСЕ РАВНО АВТОМАТОМ НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ И ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, РАЗВИВАТЬ ГОСУДАРСТВО.

И ***** ЭТО СОВСЕМ НЕ НУЖНО, ЧТОБЫ ПОД БОКОМ БЫЛА ПРОЦВЕТАЮЩАЯ СТРАНА ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ (ХОТЯ БЫ УРОВНЯ ПОЛЬШИ, ЧТО АБСОЛЮТНО РЕАЛЬНО), А ЕГО СМЕРДЫ МЫЧЕЛИ "А_МЫ_ТОЖИ_ТАК_ХАТИМ". СМЕРДОВ ПО ОБЩЕМУ ПРАВИЛУ НУЖНО ДЕРЖАТЬ В ГОЛОДНОМ ТЕЛЕ, ИНАЧЕ ОНИ СЦАРЯ БОГОТВОРИТЬ ПЕРЕСТАЮТ, ЕСЛИ ЗАЖИРЕЮТ.

Вот вам и вся геополитика в наглядных нескольких абзацах.
Лично я, если мне предложат выбор где жить (из трех стран Треугольника) не задумываясь выберу уже вполне благополучную и перспективную Украину, а не нищие и упоротые Совковии.

Сравнивать что-либо с убогим Дамбасом мы не станем чисто из-за гуманной позиции ЕС к бродячим животным.
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29.08.2020 14:23 Відповісти
Росія (Московія) - це таке сатаністське створіння, яке нічого не робить для розвитку, а постійно колотить себе і своїх сусідів, не дає їм нормально жити і розвиватися. Постійно якісь розбірки і війни в самій засрашці, Грузії, Азербайджані, Арменії, Туркменістані, Україні, Казахстані і добралися повністю з брудними ногами до Білорусі. Якимсь чудом, коли московити були хворі вистрибнули до НАТО Литва, Латвія і Єстонія. А наші комуняки тварини Кравчуки і Кучмяки тримали націю на короткому ланцюжку біля хворої потвори, поки вона не вилікується і не візьметься нас катувати. З ними були вічні "щирі українці", яким в такій мутній воді нас краще грабувіати.
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29.08.2020 14:35 Відповісти
А почему х.йло здесь именуется именно ,,президент " а не ,,диктатор " ? Тогда как Лука ,,захватившим власть" в стране ? До каких пор будет это всеобщее позорище и пресмыкательство наших сми и политиков перед евразийским тираном ? Или ,,выборы" х.йла на оккупированных территориях уже признали действительными за глаза ?
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29.08.2020 14:55 Відповісти
Значит все таки Вова питерский вернулся к кандидатуре Луки на пост губернатора Минской областью, всякие там пешки типа Бабарыко и т.д. пока отставлены в "резерве".. Понятный шаг, ну во первых это сигнал остальным лидерам " таежного союза" что мол мы своих не бросаем, во вторых возможную замену Луки на другую марионетку все равно бы восприняли как победу восставшего народа, а оно Пукину нужно, вот такой негативный пример.. тоже нет. Показать силовикам Беларуси и РФ что вожди это навсегда и они кровью повязаны и то что как с Януковичем больше не повторится Ну и вдобавок по Луке все понятно, он на крючке, под санкциями, практически вне закона, под полным контролем, как говорится шаг влево, шаг вправо ( в случае начнет чудить, сделают прививку от ковида а ля Навальный) В общем видимо принято такое решение .. Это конечно не добавит любви к Пу и РФерии у белорусского народа, но это для них это как то не самое главное на этом этапе. А потом как устаканится будут крутить Луку на широкую интеграцию с постепенной передачи власти ( по состоянию здоровья) ну или на должность с Госсовете объединенного государства к примеру.
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29.08.2020 14:57 Відповісти
Так ненаситне чмо здало кацапу цілу країну, якому колись довірили крісло президента, але воно не побажало зняти з нього через багато років свій жирний зад. А далі все по схемі.- визнали московити - не визнав цивілізований світ -санкції США, Європи- маленькі подачки московії і повне переварювання білоруської промисловості і рабство білорусів. Бідне, голе, але ненаситне московське чмо лізе поближче до Європи на білоруські землі, а хитрі і багаті китайці заселяють землі мирними китайцями, які тимчасово окупували мосвовити, аж до Уралу. Ось така казочка.
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29.08.2020 15:01 Відповісти
Хто б сумнівався. Адже уйло однаково легітимний з тараканом. Брати-близнюки
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29.08.2020 15:12 Відповісти
Пост скопирован!!!

Очень важная информация по сравнению зарплат - читать и вникать всем: и совкам и украинцам!

Кому где жить хорошо - НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, НЕ НА ВЧАРАШНИЙ, ДИБИЛЫ ВЫ КРЕПОСТНЫЕ (это к совкам позорным обращение)

Некоторые особо упоротые имбецилы, не дружащие с арифметикой с детства, тут начинают мычеть и пытаться сравнивать уровень жизни в Украине и двух других странах, типа братьях (у людей черти лучше) - в России и в Белоруссии.
Но сравниватели эти сравнивают все меркой 2014 года, когда экономика была еще насквозь ************* образца (камуняче-совково-бандюганского).

Но я приведу сравнения НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ (на 29 августа 2020 года).
Итак:
Минимальная з/п по местному Славянскому Треугольнику (Россия, Украина, Белоруссия)
1) Россия
На сегодня минимальная з/п в РФ = 12130 руб. (с 1.01.2020 по ФЗ от 27.12.2019 N 463-ФЗ)
12130 руб. это = 4111 грн
2) На сегодня минимальная з/п в Белоруссии = 375 BYN (белорусский рубль)
375 BYN это = 3860 грн
3) На сегодня минимальная з/п в Украине = 4723 грн.
4723 грн. это = 12484 (12130) руб. и 458 (375) BYN
В скобках указана мин. з/п для стран сравнения.

То есть по соотношению минимальных З/П на сегодня:
- УКРАИНА УЖЕ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!
- Россия на втором месте с разницей от первого места Украины в 612 руб., что =207 грн.
- Сябростан на последнем месте и уже довольно глубоко в жопе (иначе бы они и не бунтовали).

Для тех совкоупорков, которые мычат, что минималку сравнивают только в Украине, что надо
брать средние з/п и т. д. - это вы вспоминайте прошлый год, когда ВЫ ЖЕ САМИ во всю сравнивали минималки, когда они были не в пользу Украины.
И минималки сравнивают ВЕЗДЕ т. к. это ИСТИННЫЙ показатель уровня жизни основной массы населения.
По крайней мере в России и Белоруссии прослойка с минималками составляет половину всего массива зарплат.

НО!!!

Через 2 дня в Украине минимальная з/п станет 5000 грн (13216 руб.) и Россия уйдет еще глубже в задницу с разницей в 1086 руб. (368 грн.).

При этом:
Россия с 1 января планово повышает м/з и это составит - 12392 руб. т. е. аж на царских 176 руб. сцарь ***** Обнуленное своим смердам да холопям крепостным довольствие увеличит! То есть это не повышение, а чисто символическая галочка для попытки погашения инфляции.

А Украина аналогично с 1 января планово Повышает м/з и это составит - 6000 грн (15860 руб.). Это не символическая галочка, а реальное повышение.

То есть Украина держит Первое место в Славянском Треугольнике и вряд ли оттуда когда-либо уйдет т. к. убогие Совковии априори не могут тягаться даже с работающей вполоборота европейской системой, внедряемой на Украине. А ведь процесс идет и эта система все равно заработает на полную мощность в обозримой перспективе.

И при этом нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬ НЕХИЛЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТОГО, ЧТО ИЗ ТРЕХ СТРАН ТРЕУГОЛЬНИКА ТОЛЬКО В ОДНОЙ ИДЕТ ВОЙНА - В УКРАИНЕ.
Так как же так получилось??? Всего через 6 лет после изгнания позорных камуняк?
Ведь мычели же совки: "Замерзнити_здохнити_зголоду_биз_нас".

И ТЕПЕРЬ ВЫ ПОНЯЛИ ИСТИННУЮ ПРИЧИНУ ТОГО, ПОЧЕМУ СЯБРЫ ": 26 ЛЕТ СТОЯЛИ РАКОМ СМИРНО, ПОКА ИХ СОВКИ ПЕТУШИЛИ, А ТЕПЕРЬ ВДРУГ ВСКУКАРЕКАЛИСЬ??
Сябры первые все это просчитали, завистливо перекосились на бандер - ого, у них у хохлов и цеевропа, и цезарплата, и совков выгнали, и люди свободные, а у нас и поза рака и денег нет - БУНТУЕМ!
Вот и бунтуют.

В ********* пока не бунтуют, но в следующем году уже будут - "нищая, холодная и голодная" Украина же их "богатеев крепостных" обгонит по уровню жизни уже весьма существенно. И это же не предел.

И ИМЕННО ПОЭТОМУ И В ОСНОВНОМ ТОЛЬКО ПОЭТОМУ ***** ЗАТЕЯЛ ВОЙНУ НА ДАМБАСЕ - ЧТОБЫ ЗАДУШИТЬ УКРАИНУ И НЕ ДАВАТЬ ПОВОД СВОЕМУ КРЕПОСТНОМУ СКОТУ БУНТОВАТЬ ИЗ-ЗА ХРЕНОВОГО СРАВНЕНИЯ НЕ В ПОЛЬЗУ *********.
***** ВЕДЬ ОН ПОЛ-ЖИЗНИ ПРОЖИЛ В ЕВРОПЕ И ПРЕКРАСНО ЗНАЕТ, ЧТО ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА, ДАЖЕ ЕСЛИ КИНУТЬ ЕЕ К ДИКАРЯМ ТИПА РУМЫН, ОНА ВСЕ РАВНО АВТОМАТОМ НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ И ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, РАЗВИВАТЬ ГОСУДАРСТВО.

И ***** ЭТО СОВСЕМ НЕ НУЖНО, ЧТОБЫ ПОД БОКОМ БЫЛА ПРОЦВЕТАЮЩАЯ СТРАНА ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ (ХОТЯ БЫ УРОВНЯ ПОЛЬШИ, ЧТО АБСОЛЮТНО РЕАЛЬНО), А ЕГО СМЕРДЫ МЫЧЕЛИ "А_МЫ_ТОЖИ_ТАК_ХАТИМ". СМЕРДОВ ПО ОБЩЕМУ ПРАВИЛУ НУЖНО ДЕРЖАТЬ В ГОЛОДНОМ ТЕЛЕ, ИНАЧЕ ОНИ СЦАРЯ БОГОТВОРИТЬ ПЕРЕСТАЮТ, ЕСЛИ ЗАЖИРЕЮТ.

Вот вам и вся геополитика в наглядных нескольких абзацах.
Лично я, если мне предложат выбор где жить (из трех стран Треугольника) не задумываясь выберу уже вполне благополучную и перспективную Украину, а не нищие и упоротые Совковии.

Сравнивать что-либо с убогим Дамбасом мы не станем чисто из-за гуманной позиции ЕС к бродячим животным.
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29.08.2020 15:12 Відповісти
К этому надо добавлять цены на товары первой необходимости и бензин.
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29.08.2020 15:56 Відповісти
и, даже, имея войну и неадекватние цени на бензин уровень жизни в Украине више чем на россии. Кстати, ви заправлялись когда нибудь расейским бензтном? Нет? Я заправлялся. Инжектор потом чистить будете или полгода машина чихает и кашляет на холостом ходу.
Учитивайте и качество товара, а его на россии НЕТ!!!
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29.08.2020 16:00 Відповісти
Росія "визнає легітимність" виборів у Білорусі, - Путін - Цензор.НЕТ 279
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29.08.2020 15:54 Відповісти
Все так як я і говорив. путін загнав в кут лукашенка, руками свого не розумного стада і змусив його покласти Білорусь до ніг кремля. Казав я баранам, що не час робити такі недореволюції, бо по-перше занадто пізно, а по-друге занадто рано... А для України наслідки теж зрозумілі.
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29.08.2020 15:59 Відповісти
ну если обнуленное ***** сказало, что "выборы" были честные, значит у лукашеску на самом деле и трех процентов не было.
как-то так.
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29.08.2020 16:00 Відповісти
Ну так то да.Выборы состоялись,но победила Тихановская.Тому Пуйло не того поздравил,а близкого по духу к себе маньячиллу.Пуйло всех маньячилл мировых поздравляет.Асада,Мадуро,Лукашенко...А вот Тихановскую победившую,чомусь не поздравляет Росія "визнає легітимність" виборів у Білорусі, - Путін - Цензор.НЕТ 221
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29.08.2020 16:16 Відповісти
Po drugomu i nenado byla zdat,on vezde poderzyt rezimi poskolku sam takoj jest.Emu narod eto ovcy i svoj v tom cysle.Belorus dlia nego kak narod nesucestvujet,jest tolko sestiorka polni pridurek tarakan.On na strani smotret cerez licnosti cem tupej tem luce,a narod eto 0
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29.08.2020 16:43 Відповісти
Вот это поворот! Вот это новость! Росія "визнає легітимність" виборів у Білорусі, - Путін - Цензор.НЕТ 8697
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29.08.2020 17:16 Відповісти
Кукушка хвалит Петуха, за то что хвалит он Какашку.
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30.08.2020 00:11 Відповісти
ну что, сябры, расклад прояснился?
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30.08.2020 00:21 Відповісти
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