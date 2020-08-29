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Похитителя девочки в Борисполе подозревают в трех преступлениях, включая изнасилование

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Похитителя девочки в Борисполе подозревают в трех преступлениях, включая изнасилование

Злоумышленнику, который похитил девочку под Киевом, объявлено о подозрении в совершении трех преступлений.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Следователи Бориспольского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры объявили 29-летнему мужчине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие), ст. 15 (Покушение на уголовное преступление), ч. 4 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, которое грозит мужчине - лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

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Напомним, вчера на автозаправочной станции в городе Борисполь неизвестный мужчина похитил 4-летнюю девочку, посадил ее в машину и скрылся в неизвестном направлении. Полиция Киевщины оперативно разыскала и задержала похитителя.
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Топ комментарии
+11
Та фіг там. Пан наслухався шансону і є прихильником блатної романтики?
Знаю чувачка- за зґвалтування неповнолітньої відсидів. Вийшов в авторитеті.
А був у нас один- мєнта завалив. Так опустили, два роки не досидів- повісився.
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29.08.2020 16:00
+5
Вас обманули, у кого есть бабло, даже по таким статьям нормально живут там
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29.08.2020 16:03
+4
Но зато какие это будут половина срока! Сплошной праздник!
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29.08.2020 15:52
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Чувак пришел к успеху. Скорее его на зону...
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29.08.2020 15:49 Ответить
Да, похоже что этот ублюдок не первый раз пытался украсть ребенка и там могут быть не только изнасилования, но и убийства детей и продажи. Уж очень он прыткий, прямо перед носом у мамаши потащил ребенка в машину.
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29.08.2020 16:00 Ответить
такие были во все времена и у всех народов и будут..увы ..но таковы реалии человеческого бытия пороков запросов того разврата в обществе и мире.. казалось бы наличие Интернета должно было бы снизить такие вещи в реальности (в СССР как известно секса не было) зато косяком шли изнасилования а по сути первый со скандалом опыт девочки и мальчика и тут как правило родители дочери дабы соседи пальцем не закидали писали жалобы про изнасилования...и сколько судеб и жизней покалечено десятки тысяч... если не сотни.. тут вопрос 4 года ребенку что она делал с мамой на автозаправке???? я понимаю оставлять ребенка нельзя одного в автомобиле так сегодня вирус.... и почти 99% АЗС предлагают и только такой бесконтактный способ заправки если ей захотелось в туалет то почему и главное как ребенок оказался вне зоны ВНИМАНИЯ И КОНТРОЛЯ мамаши???? с любовником что ли перепихивалась пардон??? чем курево покупала в магазине или кофе пила...так чем??? повторяю еще раз и много раз.. тут вина матери и папаня должен мамашке той дурепе- это хорошо что все обошлось.. мозги прочистить и причем доходчиво чтобы с пару месяцев "уроки болели"...
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29.08.2020 16:25 Ответить
получит от десяти до пятнадцати и выйдет по половине срока по удо
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29.08.2020 15:50 Ответить
Но зато какие это будут половина срока! Сплошной праздник!
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29.08.2020 15:52 Ответить
может он к етому и стремился. как знать!
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29.08.2020 16:11 Ответить
вообще не выйдет...
с ним будет фсе..
есть статистика по таким - не выживают
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29.08.2020 15:53 Ответить
Та фіг там. Пан наслухався шансону і є прихильником блатної романтики?
Знаю чувачка- за зґвалтування неповнолітньої відсидів. Вийшов в авторитеті.
А був у нас один- мєнта завалив. Так опустили, два роки не досидів- повісився.
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29.08.2020 16:00 Ответить
страшные истории вы рассказали.. Похитителя девочки в Борисполе подозревают в трех преступлениях, включая изнасилование - Цензор.НЕТ 6480
если правда, то Мир летит в п**ду..
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29.08.2020 16:03 Ответить
Служил в МВД. Да никто их там уже не опускает. Времена изменились, даже за тату нет спроса
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29.08.2020 16:56 Ответить
Правда такова, что когда я служил, в зоне от 7до10 % сидельцев сидело за взлом "лохматого сейфа" минимум четверть по по бабской подставе....такая толпа сама кого хочешь вдует. Викрадача дівчинки в Борисполі підозрюють у трьох злочинах, включно із зґвалтуванням - Цензор.НЕТ 3917
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29.08.2020 17:05 Ответить
Вас обманули, у кого есть бабло, даже по таким статьям нормально живут там
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29.08.2020 16:03 Ответить
не прихильник смертної кари(враховуючи стан "правосуддя"), але тут напрошується виключення з правил..чи хоча б довічне та кастрація..
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29.08.2020 15:52 Ответить
Нефиг тягомотиться - в зоне по поводу изнасилования были и пока ещё есть свои законы типа обпетушить и пр.
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29.08.2020 16:03 Ответить
Еще с десяток преступлений на него повесить и будет до конца своих дней ублажать всю зону.
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29.08.2020 16:09 Ответить
Я буду давать за это расстрел через повешение. Голосуйте за меня.
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29.08.2020 16:09 Ответить
Як колись Дуче, розстріляли і за ноги повісили?
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29.08.2020 16:26 Ответить
В мене буде за яйця
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29.08.2020 17:20 Ответить
Навішали на дурня підозр.
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29.08.2020 16:11 Ответить
мабуть нi - щось йому таке зробили, що зiзнався..
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29.08.2020 16:43 Ответить
Істерія проти педофілії не зовсім здорове явище при якому часто втрачається об'єктивність фактів. Достатньо крикнути "Це педофіл" і звинуваченному довести протилежне буде дуже тяжко.
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29.08.2020 17:19 Ответить
Сил родителям
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29.08.2020 16:14 Ответить
Они опоздали переживать и воспитывать лет на 25.
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29.08.2020 16:36 Ответить
В Украине 90 % лагеря "красные", администрация с "козами" у руля,будущий "козёл",но до лагеря ещё доехать надо, СИЗО у нас "чёрные" разное бывает.
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29.08.2020 17:17 Ответить
Істерія проти педофілії не зовсім здорове явище при якому часто втрачається об'єктивність фактів. Достатньо крикнути "Це педофіл" і звинуваченному довести протилежне буде дуже тяжко.
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29.08.2020 17:20 Ответить
Не достаньо - в усьому світі є різниця , якщо хтось ходить по сайтах з відповідним контекстом й ніколи в житті не підійде до дитини за певних особистих вадів , й тим хто як Чекотило - має навіть жінку й родину , дідей своїх ... Першім дають примусове лікування , інколи пів року в легкий камері . А других : в певних штатах йще й страчають -- але обов"язково після 10 років усяких апеляцій , перевірок й чекают ...
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29.08.2020 18:08 Ответить
А вот в Верховной Раде Украины извращенцы чувствуют себя превосходно.
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29.08.2020 18:12 Ответить
Й потім , що Ви особисто вважаєте за "об'єктивність фактів" ?!
Чи була неповнолітня цнотною , або сама запросила ?

Якщо чи дісно був злочин , чи не було - то інша справа . Дійсно під цю справу певні янучарські ментяри можут дістати з архівного пилю усі "вісяки" по педофілії й гвалтуванню й повісити на цю істоту .
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29.08.2020 18:13 Ответить
Украл ребенка,порвал штаны на девочке,САМ признался что одел презерватив и хотел изнасиловать ребенка-суммы этих фактов ДОСТАТОЧНО для любого честного суда чтобы определить похищение и попытку изнасилования. Я считаю что попытка совершения тяжелого преступления будь-то изнасилования или убийства должна равнятся совершению этого тяжелого преступления А то что человек выжил после 3 удара ножем или насильник не успел завершить свои намерения-это только случайность. главное были НАМЕРЕНИЯ совершить эти преступления. Мой вердикт честного суда:пожизненное лишение свободы без права УДО и помилования. Такой вид извращений никогда не лечится-этот недочеловек всю жизнь будет маньяком опасным для общества. так что либо пожизненное,либо смертная казнь. Поскольку улики 100% однозначные то я за смертную казнь-ведь судебной ошибки быть не может. я за то чтобы просто похищение несовершеннолетних не достигших 14летнего возраста рассматривать как тяжелое преступление наряду с убийством,или нанесением тяжких телесных-думаю любой родитель меня поддержит
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29.08.2020 21:43 Ответить
Де вказані усі вами перераховані про штани з презервативом факти? Ви більш інформовані ніж журналісти "цензору" чи то лише ваша буйна фантазія?
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31.08.2020 19:09 Ответить
Ну шо "блатные" теперь ваши "понятия" докажите !
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29.08.2020 18:04 Ответить
Надеюсь у отца девочки найдутся хорошие знакомства, очень надеюсь.
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29.08.2020 18:48 Ответить
А где скулежь соевой шоблы, что аваківські пси нічого не роблять?! Или "- Це все постанова 95-го Кварталу"?
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29.08.2020 19:53 Ответить
10 лет ему дадут максимум. А выйдет мразь лет через 7, в 36 и продложит насиловать, а может и убивать. НУ а за что садить подумаешь девочку выкрал и изнасиловал, это же не пару стаканов полезного канабисса у студента за которые можно и 12 схлопотать с конфискацией имущества.
Странно, но к педофилам в Украине всегда мягкое отношение,если нет сильной шумихи. Взять например баяниста Завадского. Тварь, за которую масса диячив подписалось и оно таки недолго отсидело. Клянусь я когда то его увидел по ТВ, когда они с мальчика играли на своих гармошках, поспорил с друзьями что Завадский педофил - на лице просто все наприсано у него, выродок , учителя музыки это первые педофилы ( для всех родителей на заметку). Прошло пару лет и его таки засудили, было радостно что такую мразь выловили. Но за него "общественность" подписалась и он вскоре вышел. Мафия педофилов какая то.
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29.08.2020 20:42 Ответить
шарий - педофил, поэтому в Украину нос не показывает.
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29.08.2020 21:00 Ответить
Дело в том что часто те кто идут в политику-это извращенцы разных форм. Думаю в Раде много таких и они не будут принимать жесткие законы против своих
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29.08.2020 21:35 Ответить
Тут не просто педофилия но и похишение ребенка. За такое в нормальных странах дают пожизненное или смертную казнь. В Украине дадут максимуи 10 лет из которых он отсидит всего 5. А если есть деньги и связи-сидеть будет в комфортных условиях с хорошим питанием и никто его не опустит
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29.08.2020 21:33 Ответить
****.. его на кол нужно, что бы долго сдыхал гнида... Какие 10-15
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30.08.2020 00:02 Ответить
 
 