Похитителя девочки в Борисполе подозревают в трех преступлениях, включая изнасилование

Злоумышленнику, который похитил девочку под Киевом, объявлено о подозрении в совершении трех преступлений.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Следователи Бориспольского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры объявили 29-летнему мужчине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие), ст. 15 (Покушение на уголовное преступление), ч. 4 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, которое грозит мужчине - лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

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Напомним, вчера на автозаправочной станции в городе Борисполь неизвестный мужчина похитил 4-летнюю девочку, посадил ее в машину и скрылся в неизвестном направлении. Полиция Киевщины оперативно разыскала и задержала похитителя.