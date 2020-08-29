Похитителя девочки в Борисполе подозревают в трех преступлениях, включая изнасилование
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Злоумышленнику, который похитил девочку под Киевом, объявлено о подозрении в совершении трех преступлений.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
Следователи Бориспольского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры объявили 29-летнему мужчине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие), ст. 15 (Покушение на уголовное преступление), ч. 4 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание, которое грозит мужчине - лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
Напомним, вчера на автозаправочной станции в городе Борисполь неизвестный мужчина похитил 4-летнюю девочку, посадил ее в машину и скрылся в неизвестном направлении. Полиция Киевщины оперативно разыскала и задержала похитителя.
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с ним будет фсе..
есть статистика по таким - не выживают
Знаю чувачка- за зґвалтування неповнолітньої відсидів. Вийшов в авторитеті.
А був у нас один- мєнта завалив. Так опустили, два роки не досидів- повісився.
если правда, то Мир летит в п**ду..
Чи була неповнолітня цнотною , або сама запросила ?
Якщо чи дісно був злочин , чи не було - то інша справа . Дійсно під цю справу певні янучарські ментяри можут дістати з архівного пилю усі "вісяки" по педофілії й гвалтуванню й повісити на цю істоту .
Странно, но к педофилам в Украине всегда мягкое отношение,если нет сильной шумихи. Взять например баяниста Завадского. Тварь, за которую масса диячив подписалось и оно таки недолго отсидело. Клянусь я когда то его увидел по ТВ, когда они с мальчика играли на своих гармошках, поспорил с друзьями что Завадский педофил - на лице просто все наприсано у него, выродок , учителя музыки это первые педофилы ( для всех родителей на заметку). Прошло пару лет и его таки засудили, было радостно что такую мразь выловили. Но за него "общественность" подписалась и он вскоре вышел. Мафия педофилов какая то.