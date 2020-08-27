Школьницу изнасиловали в уборной ресторана в Чернигове. ФОТО

27 августа около 8 утра в Черниговское отделение полиции поступило сообщение, что в туалете одного из ресторанов в центре города мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

На крики 17-летней старшеклассницы прибежали работники ресторана, они же и вызвали правоохранителей. Наряд полиции прибыл за считанные минуты – они как раз патрулировали улицу неподалеку.







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Подозреваемого в изнасиловании 27-летнего мужчину задержали. Продолжается расследование.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование несовершеннолетнего лица), которое наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Продолжается досудебное расследование.