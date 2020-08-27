Школьницу изнасиловали в уборной ресторана в Чернигове. ФОТО
27 августа около 8 утра в Черниговское отделение полиции поступило сообщение, что в туалете одного из ресторанов в центре города мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку.
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.
На крики 17-летней старшеклассницы прибежали работники ресторана, они же и вызвали правоохранителей. Наряд полиции прибыл за считанные минуты – они как раз патрулировали улицу неподалеку.
Подозреваемого в изнасиловании 27-летнего мужчину задержали. Продолжается расследование.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование несовершеннолетнего лица), которое наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.
Продолжается досудебное расследование.
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Топ комментарий...
Хочется спросить отлайкавших, со скольки лет можно ходить в Мак?
Ну да. И тут воображение разыгралось.
Издержки карантина
8ч утра, ресторан работает? Что там вообще может делать школьница? Подрабатывать? Где полиция и другие "надзиратели" над порядком? Кто-нбудь, что-нибудь вообще в настоящее время контролирует? Это фейк для привлечения рейтинга или правда? Ау......Эй вы там, наверху .....
А некоторые работают 24 часа
Это мировая норма
Украина - не страна дикарей, где по свистку открывают пункты питания
Просто надо больше камер видеонаблюдения в таких местах
Пока тем розам 17 лет" (с)
о моральных критериях я промолчу.
интересно что бы написали, если бы на иместе девчонки были их сестры, подруги, дочки и жены?
И кривленнная психика олигархическими тв
Когда я возвращаюсь из словакиии, очень режет бьядская реклама глаз, она переходит нормы целомудрия
С такого разгула золотых цепей и коротких юбок и начался БЕЗДУХОВНЫЙ ЛУГАНДОН
А принимала ли она там минет на постоянной основе...вросто в этот раз ее решили отиметь во все дырочки бесплатно..
Тому що був виклик поліції працівниками ресторану..
Макдональс фаст фуд..навіть не кафе...Нікий не ресторан.НАпевне для "солідності так назвали...
2)Школярка -для звичайного читача не випускний клас ,а 6-7...
тому "школярка" в заголовку ,коли дівчині 17
-це теж"нагнітання"...
Мужик конечно *******, что **** в "общественном месте", спору нет. Но "поки **** не захоче - кобель не вскоче".
Вы ж должны понимать - это всё произошло в общественном месте! Никакой насильник, такого делать не будет. Она или спецом это сделала, или просто он ей мало заплатил...
"...опосля отец Онуфрий от оплаты отказался. Ольга огрела отца Онуфрия оглоблей. Отец Онуфрий околел!"