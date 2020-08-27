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Школярку зґвалтували у вбиральні ресторану в Чернігові. ФОТО

27 серпня близько 8-ї ранку до Чернігівського відділу поліції надійшло повідомлення, що в туалеті одного з ресторанів у центрі міста чоловік зґвалтував 17-річну дівчину.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.

На крики 17-річної старшокласниці прибігли працівники ресторану, вони ж і викликали правоохоронців. Наряд поліції прибув за лічені хвилини - вони саме патрулювали вулицю неподалік.

Школярку зґвалтували у вбиральні ресторану в Чернігові 01
Школярку зґвалтували у вбиральні ресторану в Чернігові 02
Школярку зґвалтували у вбиральні ресторану в Чернігові 03

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Підозрюваного у зґвалтуванні 27-річного чоловіка затримали. Триває розслідування.

Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування неповнолітньої особи), яке карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.

Триває досудове розслідування.

Автор: 

зґвалтування (385) Нацполіція (15164) Чернігів (787)


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Топ коментарі
+23
Эх вы! Это провидица! Кассандра! Она наглядно показала, что ждёт Украину под управлением зебилов.
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27.08.2020 16:00
+17
Знаешь почему в стране такое происходит. Потому что по телеку показывают вот такое. Вот тот чувак и перевозбудился
Школьницу изнасиловали в уборной ресторана в Чернигове - Цензор.НЕТ 8907
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27.08.2020 15:57
+15
- что 17 летняя макака делала в ресторане ?
Топ комментарий...
Хочется спросить отлайкавших, со скольки лет можно ходить в Мак?
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27.08.2020 16:14
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давайте пожалуйста без прелюдий
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27.08.2020 16:02 Відповісти
Ну да, а как же тогда свисток настобурчить?
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27.08.2020 16:05 Відповісти
Макдональдс в 7 открывается.
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27.08.2020 15:57 Відповісти
Если в заголовке к новости про изнасилование либо про сьемки порнухи, появляется фраза "ФОТО", то посещаемость статьи увеличивается в десятки раз.
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27.08.2020 15:58 Відповісти
А на фото два полицейских, причем мужчин, так что не катит
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27.08.2020 16:05 Відповісти
кому как )))
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27.08.2020 16:42 Відповісти
Жертва всегда виновата,как пешеход.Шла не по переходу.Срок ей дать
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27.08.2020 15:58 Відповісти
Пили,кушали вкусно,дорого.А расплачиваться все равно надо.
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27.08.2020 16:07 Відповісти
Єто как в стриптиз клюбе. Смотреть можна, трогать нельзя
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27.08.2020 16:15 Відповісти
Просто не заплатил,заявила.
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27.08.2020 16:13 Відповісти
- что 17 летняя макака делала в ресторане ?
Топ комментарий...
Хочется спросить отлайкавших, со скольки лет можно ходить в Мак?
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27.08.2020 16:14 Відповісти
А где в новости кроме шапки да еще и не полностью написано про Макдональдс? А ? Нашел? Тотоже. Просто редактор не посчитал нужным корректно написать
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27.08.2020 16:17 Відповісти
- Просто редактор не посчитал нужным корректно написать
Ну да. И тут воображение разыгралось.
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27.08.2020 16:51 Відповісти
с точки зрения здравого смысла, в МакДональдс вообще не стоит ходить, ни в каком возрасте.
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27.08.2020 16:21 Відповісти
А если ты нелох и тебе 42 то можно?
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27.08.2020 16:26 Відповісти
Тогда просто уже пофиг на калории-шмалории.
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27.08.2020 16:32 Відповісти
Купи шаверму в МАФі і не переймайся
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27.08.2020 19:43 Відповісти
а шо там такого? не, ну кроме того, что зєлєнского можно встретить
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27.08.2020 16:43 Відповісти
еда не полезна для организма, как и в большинстве других фастфудов, и многих ресторанах тоже, но в ресторан ходят больше для общения, а в фастфуд для наполнения желудка.
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27.08.2020 16:59 Відповісти
ну людям по своей природе требуется наполнять желудок, вот и ходят. а прям такого страшно вредного там почти ничего нет. ну разве что кола и картошка фри. а в бургерах ничего сильно страшного нет - немного пальмового масла + жареное мясо из вредного, консерванты из умеренно вредного. раз в неделю можно употребить.
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27.08.2020 17:02 Відповісти
к тому же настоящие рестораны в 8 утра не работают,только быстрого питания,типа мака
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27.08.2020 16:36 Відповісти
та да, каждая 17 летняя, посетившая туалет в 8 утра в макдаке - явная проститутка, это ж очевидно! таких абсолютно законно надо насиловать, чтоб понимаешь не повадно было шляться в 8 утра по макдакам
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27.08.2020 16:45 Відповісти
Что делала? Стояла согнувшись раком над унитазом и блевала, а поскольку была естественно без трусов, ее задравшаяся юбочка кого-то сооблазнила.
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27.08.2020 18:42 Відповісти
Кстати экспертиза легко выясняет было ли изнасилование или было что-то другое.
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27.08.2020 16:15 Відповісти
В восем утра в ресторане она повторяла математику за прошлый учебный год.
Издержки карантина
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27.08.2020 16:16 Відповісти
Мені здається недостатньо інформації для обговореня цієї теми
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27.08.2020 16:23 Відповісти
Достатньо, достатньо, далі ми самі дофантазуємо
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27.08.2020 16:53 Відповісти
Девушка в туалет ходила мыть руки .=Это для тех кто не знает .
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27.08.2020 16:25 Відповісти
Так вы там тоже были?
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27.08.2020 16:28 Відповісти
може, даже, не тільки "був"
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28.08.2020 10:05 Відповісти
Несколько лет ТВ канал 1+1 совместно с другими ТВ каналами, потом и другими СМИ превращали Украину в страну "криминальных новостей". И, наконец, такое время настало...
8ч утра, ресторан работает? Что там вообще может делать школьница? Подрабатывать? Где полиция и другие "надзиратели" над порядком? Кто-нбудь, что-нибудь вообще в настоящее время контролирует? Это фейк для привлечения рейтинга или правда? Ау......Эй вы там, наверху .....
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27.08.2020 16:26 Відповісти
ФАСТ ФУДЫ во всем мире открывают рано
А некоторые работают 24 часа
Это мировая норма
Украина - не страна дикарей, где по свистку открывают пункты питания
Просто надо больше камер видеонаблюдения в таких местах
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27.08.2020 18:55 Відповісти
Првільно, камєр нада пабольше, шоб ми нє довидумивалі, як там у ніх всьо проісходіло, а відєлі во всєй красє, так сказать ! І штоб камєри нє только свєрху фатаграфіравалі, а і снізу і сбоку !
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27.08.2020 19:10 Відповісти
Какая разница, что там она делала 8 часов утра? Тебя или твою дочку можно значит трахать и не спрашивать, если ты случайно окажешься в 2 утра, например выйдешь поблевать после пьянки? Если бы она "гулящая" зачем бы тогда поднимала шум?
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27.08.2020 19:35 Відповісти
Правильно Виктор Палыч (Антибиотик) говорил: Ведьмы они, упырихи. Они своим сладким местом мужичков заманивают и жизнь из них высасывают.
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27.08.2020 16:27 Відповісти
Мизогиния это всегда интересно и познавательно...
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27.08.2020 16:30 Відповісти
якщо "27летниймущина" проясниться шо мєнт чи син прокурора. то дівкі хана...краще б не кричала
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27.08.2020 16:53 Відповісти
да и удовольствие получила бы...
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29.08.2020 16:10 Відповісти
"А рвите розу и гните ветвь
Пока тем розам 17 лет" (с)
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27.08.2020 16:59 Відповісти
судя по коментам, процентов 90 метнувших какашки в ветке явно больны на голову.
о моральных критериях я промолчу.

интересно что бы написали, если бы на иместе девчонки были их сестры, подруги, дочки и жены?
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27.08.2020 17:18 Відповісти
Просто
И кривленнная психика олигархическими тв
Когда я возвращаюсь из словакиии, очень режет бьядская реклама глаз, она переходит нормы целомудрия
С такого разгула золотых цепей и коротких юбок и начался БЕЗДУХОВНЫЙ ЛУГАНДОН
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27.08.2020 19:01 Відповісти
А что они вообще делали в ресторане в 8 часов УТРА?
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27.08.2020 19:09 Відповісти
Я так понял, что сношались. Нет?
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27.08.2020 19:31 Відповісти
Ну похоже...только почему в 8 утра и в ресторане?
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27.08.2020 21:16 Відповісти
коли це макдак став рестораном?
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28.08.2020 07:22 Відповісти
Ужас, комменты настоящих дебилов. Наверное конец света уже где-то рядом. И они же еще осуждают кого-то в политике.
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27.08.2020 19:27 Відповісти
Это ж эти дауны орут что дороги чинятся неправильно, минималку повышать неправильно, войну прекращать не нужно, а малолеток насиловать-правильно , сама виновата. Цензор-помойка в который раз убеждаюсь!
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28.08.2020 08:48 Відповісти
Мне кажется нужно открывать публичные дома, дабы сбрасывать излишки тестостерона легально.
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27.08.2020 19:29 Відповісти
Что делала школьница в ресторане???
А принимала ли она там минет на постоянной основе...вросто в этот раз ее решили отиметь во все дырочки бесплатно..
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27.08.2020 22:21 Відповісти
в 8 утра ее уже ...бут в ресторане. а когда же и как она туда попала? может еще 26 вечером? это 100% ментовская шлюха подставная. а парень, отказался платить. под Одессой такая шняга с водилами фур случается. менты в доле пацаны платят. чтоб только не было огласки. и по...уй виноват ты или нет
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27.08.2020 23:06 Відповісти
Все-таки не той варіант.
Тому що був виклик поліції працівниками ресторану..
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28.08.2020 00:37 Відповісти
Злые вы...Школьница шла в школу....Задумалась... Ошиблась дверью... И попала в туалет ресторана.....Или другой вариант - школьница шла в школу, по дороге её прихватило по-большому, зашла в ресторанный туалет, уселась, ... Заходит мужик, девочка растерялась .... и взяла за щеку....
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27.08.2020 23:20 Відповісти
1) чернігівська поліція "нагнітає"..
Макдональс фаст фуд..навіть не кафе...Нікий не ресторан.НАпевне для "солідності так назвали...
2)Школярка -для звичайного читача не випускний клас ,а 6-7...
тому "школярка" в заголовку ,коли дівчині 17
-це теж"нагнітання"...
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28.08.2020 00:33 Відповісти
Малолетней ******** мало заплатили за отсос, не хватило на айфон - вот и подала заяву. Таких "школьниц" в любом заведении полно. Ходят, ищут себе "папулю". Кто не верит - просто проверьте. Вот прямо сейчас.

Мужик конечно *******, что **** в "общественном месте", спору нет. Но "поки **** не захоче - кобель не вскоче".
Вы ж должны понимать - это всё произошло в общественном месте! Никакой насильник, такого делать не будет. Она или спецом это сделала, или просто он ей мало заплатил...
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28.08.2020 01:24 Відповісти
В ресторан ходя совершеннолетние,поэтому статья должна быть другая, а если она попала в ресторан по вине работников ресторана,то основная вина за малолетство лежит на управляющем ресторана. Наверно так?
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28.08.2020 12:05 Відповісти
эти новости зеленого балаганчика достали...
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28.08.2020 05:53 Відповісти
Погоджуся, що коментарі в абсолютній більшості свідчать про моральне виродження.
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28.08.2020 05:58 Відповісти
які новини - такі і коментарі головне, що ніхто не помер, хоча іноді жертви ґвалтувань накладують на себе руки, але я думаю тут не той випадок...
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28.08.2020 08:12 Відповісти
Тоже мне школьница, в сша это уже дылда великовозрастная. Жопой крутят, будет наука впредь.
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28.08.2020 09:23 Відповісти
17 років, не дитинка вже точно. Не зрозуміло що там відбулось, невже є такі ідіоти, які гвалтують в туалеті якусь дівку, коли навколо купа таких, яких не треба гвалтувати, які самі згодні? Якась мутна історія.
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28.08.2020 10:10 Відповісти
17 лет? Школьница? Ну-ну... Скорее всего был аналтабу.
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28.08.2020 11:54 Відповісти
А эти два урода почему позируют?
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28.08.2020 15:13 Відповісти
Вероятно, что-то вроде
"...опосля отец Онуфрий от оплаты отказался. Ольга огрела отца Онуфрия оглоблей. Отец Онуфрий околел!"
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22.11.2020 21:26 Відповісти
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