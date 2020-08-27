Школярку зґвалтували у вбиральні ресторану в Чернігові. ФОТО
27 серпня близько 8-ї ранку до Чернігівського відділу поліції надійшло повідомлення, що в туалеті одного з ресторанів у центрі міста чоловік зґвалтував 17-річну дівчину.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.
На крики 17-річної старшокласниці прибігли працівники ресторану, вони ж і викликали правоохоронців. Наряд поліції прибув за лічені хвилини - вони саме патрулювали вулицю неподалік.
Підозрюваного у зґвалтуванні 27-річного чоловіка затримали. Триває розслідування.
Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування неповнолітньої особи), яке карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.
Триває досудове розслідування.
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Топ комментарий...
Хочется спросить отлайкавших, со скольки лет можно ходить в Мак?
Ну да. И тут воображение разыгралось.
Издержки карантина
8ч утра, ресторан работает? Что там вообще может делать школьница? Подрабатывать? Где полиция и другие "надзиратели" над порядком? Кто-нбудь, что-нибудь вообще в настоящее время контролирует? Это фейк для привлечения рейтинга или правда? Ау......Эй вы там, наверху .....
А некоторые работают 24 часа
Это мировая норма
Украина - не страна дикарей, где по свистку открывают пункты питания
Просто надо больше камер видеонаблюдения в таких местах
Пока тем розам 17 лет" (с)
о моральных критериях я промолчу.
интересно что бы написали, если бы на иместе девчонки были их сестры, подруги, дочки и жены?
И кривленнная психика олигархическими тв
Когда я возвращаюсь из словакиии, очень режет бьядская реклама глаз, она переходит нормы целомудрия
С такого разгула золотых цепей и коротких юбок и начался БЕЗДУХОВНЫЙ ЛУГАНДОН
А принимала ли она там минет на постоянной основе...вросто в этот раз ее решили отиметь во все дырочки бесплатно..
Тому що був виклик поліції працівниками ресторану..
Макдональс фаст фуд..навіть не кафе...Нікий не ресторан.НАпевне для "солідності так назвали...
2)Школярка -для звичайного читача не випускний клас ,а 6-7...
тому "школярка" в заголовку ,коли дівчині 17
-це теж"нагнітання"...
Мужик конечно *******, что **** в "общественном месте", спору нет. Но "поки **** не захоче - кобель не вскоче".
Вы ж должны понимать - это всё произошло в общественном месте! Никакой насильник, такого делать не будет. Она или спецом это сделала, или просто он ей мало заплатил...
"...опосля отец Онуфрий от оплаты отказался. Ольга огрела отца Онуфрия оглоблей. Отец Онуфрий околел!"