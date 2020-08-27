Школярку зґвалтували у вбиральні ресторану в Чернігові. ФОТО

27 серпня близько 8-ї ранку до Чернігівського відділу поліції надійшло повідомлення, що в туалеті одного з ресторанів у центрі міста чоловік зґвалтував 17-річну дівчину.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.

На крики 17-річної старшокласниці прибігли працівники ресторану, вони ж і викликали правоохоронців. Наряд поліції прибув за лічені хвилини - вони саме патрулювали вулицю неподалік.







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Підозрюваного у зґвалтуванні 27-річного чоловіка затримали. Триває розслідування.

Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування неповнолітньої особи), яке карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.

Триває досудове розслідування.