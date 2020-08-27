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Експоліцейського підозрюють у зґвалтуванні дівчини на Кіровоградщині, - ДБР. ФОТО

Державне бюро розслідувань спільно з Кіровоградським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та за процесуального керівництва прокуратури Кіровоградської області повідомили про підозру у зґвалтуванні колишньому помічнику чергового Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУ Нацполіції в Кіровоградській області (ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 152 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Державне бюро розслідувань спільно з Кіровоградським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та за процесуального керівництва прокуратури Кіровоградської області повідомили про підозру у зґвалтуванні колишньому помічнику чергового Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУ Нацполіції в Кіровоградській області (ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 152 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 1 лютого 2020 року близько опівночі підозрюваний, який на той момент працював у поліції, перебуваючи за кермом власного авто в стані алкогольного сп’яніння, запропонував дівчині підвезти її додому. Натомість він з'їхав на ґрунтову дорогу, де зупинив транспортний засіб. Після чого завдав дівчині декількох ударів по голові та тулубу, витягнув її з автомобіля та зґвалтував.

Припинити знущання чоловіка з дівчини допомогли місцеві мешканці, які почули її крики.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

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Експоліцейського підозрюють у зґвалтуванні дівчини на Кіровоградщині, - ДБР 01
Експоліцейського підозрюють у зґвалтуванні дівчини на Кіровоградщині, - ДБР 02

Автор: 

зґвалтування (385) ДБР (3491) Кіровоградська область (568)


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Топ коментарі
+19
Вы не понимаете. Тут дело не в "разгрузиться" в сексуальном плане.
Тут дело во власти над другим человеком!
Тут дело в безнаказанности!
Тут дело в возможности унизить (это им самая сласть).
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27.08.2020 14:55
+12
Очередной ублюдок-правоохранитель.
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27.08.2020 14:35
+7
Курва його маць,та в ті жандарі пойшли єдні батяри та гамани.
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27.08.2020 14:33
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Шо? Опять?
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27.08.2020 14:28 Відповісти
Курва його маць,та в ті жандарі пойшли єдні батяри та гамани.
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27.08.2020 14:33 Відповісти
Очередной ублюдок-правоохранитель.
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27.08.2020 14:35 Відповісти
Поклади чикнути му.
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27.08.2020 14:36 Відповісти
Вот интересно - ментам реально проблема найти себе "партнёршу"? Та хоть крышуемые ими же "путаны" - бери-нихачу...
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27.08.2020 14:49 Відповісти
Вы не понимаете. Тут дело не в "разгрузиться" в сексуальном плане.
Тут дело во власти над другим человеком!
Тут дело в безнаказанности!
Тут дело в возможности унизить (это им самая сласть).
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27.08.2020 14:55 Відповісти
Ну так это ж чмошество - это признание того, что в нормальной ситуации ему "никакая баба не даст".
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27.08.2020 15:00 Відповісти
В том то и проблема, что путан в райцентрах нет.
Вся проституция сконцентрирована в миллионниках.
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27.08.2020 15:46 Відповісти
А не путан? Если менты такие мачо, как они о себе думают?..
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27.08.2020 16:08 Відповісти
нормальным не проблема. На насилие идут те, кому нормальные женщины не дают. Ну, например, с козлиными чертами характера или которые унижают кого-либо для самоутверждения (психически не совсем).
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27.08.2020 16:00 Відповісти
Об этом же и речь...
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27.08.2020 16:07 Відповісти
Вседозволенность развращает.
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27.08.2020 14:55 Відповісти
ударить женщину пару раз, а потом получить удовлетворение ------ это признак человека с криминальными наклонностями, которые можно определить до приема на службу.Во всех нормальных странах это четко определяют и козлы не попадают в силовые структуры. У нас - чем больше лижешь жопы шефам, тем больше людей можешь насиловать...
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27.08.2020 16:04 Відповісти
счас его заберут куда нибудь советником при сопле....там и депутат насильник от его партии уже готов поделится схожими впечатлениями. Будет что вспомнить двоим.
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27.08.2020 16:34 Відповісти
В любой другой ЦИВИЛИЗОВАННОЙ стране, после всех художеств ментов, министр бі уже год как ... нет не ушел в отставку...! Застрелился бі нах!
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27.08.2020 16:46 Відповісти
министр бі

*********
Я теж чув, що Аваков бісексуал.
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27.08.2020 17:53 Відповісти
😁😁😁
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27.08.2020 18:24 Відповісти
и вот такие вот животные, называются правоохранителями млять.. сколько этого мусора в стране?
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27.08.2020 19:40 Відповісти
 
 