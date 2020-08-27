Експоліцейського підозрюють у зґвалтуванні дівчини на Кіровоградщині, - ДБР. ФОТО

Державне бюро розслідувань спільно з Кіровоградським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та за процесуального керівництва прокуратури Кіровоградської області повідомили про підозру у зґвалтуванні колишньому помічнику чергового Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУ Нацполіції в Кіровоградській області (ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 152 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Державне бюро розслідувань спільно з Кіровоградським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та за процесуального керівництва прокуратури Кіровоградської області повідомили про підозру у зґвалтуванні колишньому помічнику чергового Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУ Нацполіції в Кіровоградській області (ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 152 КК України).



Досудовим розслідуванням встановлено, що 1 лютого 2020 року близько опівночі підозрюваний, який на той момент працював у поліції, перебуваючи за кермом власного авто в стані алкогольного сп’яніння, запропонував дівчині підвезти її додому. Натомість він з'їхав на ґрунтову дорогу, де зупинив транспортний засіб. Після чого завдав дівчині декількох ударів по голові та тулубу, витягнув її з автомобіля та зґвалтував.

Припинити знущання чоловіка з дівчини допомогли місцеві мешканці, які почули її крики.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

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