Експоліцейського підозрюють у зґвалтуванні дівчини на Кіровоградщині, - ДБР. ФОТО
Державне бюро розслідувань спільно з Кіровоградським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та за процесуального керівництва прокуратури Кіровоградської області повідомили про підозру у зґвалтуванні колишньому помічнику чергового Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУ Нацполіції в Кіровоградській області (ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 152 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Державне бюро розслідувань спільно з Кіровоградським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та за процесуального керівництва прокуратури Кіровоградської області повідомили про підозру у зґвалтуванні колишньому помічнику чергового Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУ Нацполіції в Кіровоградській області (ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 152 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 1 лютого 2020 року близько опівночі підозрюваний, який на той момент працював у поліції, перебуваючи за кермом власного авто в стані алкогольного сп’яніння, запропонував дівчині підвезти її додому. Натомість він з'їхав на ґрунтову дорогу, де зупинив транспортний засіб. Після чого завдав дівчині декількох ударів по голові та тулубу, витягнув її з автомобіля та зґвалтував.
Припинити знущання чоловіка з дівчини допомогли місцеві мешканці, які почули її крики.
У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
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Тут дело во власти над другим человеком!
Тут дело в безнаказанности!
Тут дело в возможности унизить (это им самая сласть).
Вся проституция сконцентрирована в миллионниках.
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Я теж чув, що Аваков бісексуал.