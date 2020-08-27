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Экс-полицейский подозревается в изнасиловании девушки на Кировоградщине, - ГБР. ФОТО

Государственное бюро расследований совместно с Кировоградским управлением Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины и при процессуальном руководстве прокуратуры Кировоградской области сообщили о подозрении в изнасиловании бывшему помощнику дежурного Ольшанского ОП Голованевского ОП ГУ Нацполиции в Кировоградской области (ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 152 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что 1 февраля 2020 около полуночи подозреваемый, который на тот момент работал в полиции, находясь за рулем собственного авто в состоянии алкогольного опьянения предложил девушке подвезти ее домой. Вместо этого он съехал на грунтовую дорогу, где остановил транспортное средство. После чего нанес девушке несколько ударов по голове и туловищу, вытащил ее из автомобиля и изнасиловал.

Прекратить издевательства мужчины над девушкой помогли местные жители, которые услышали крики.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Экс-полицейский подозревается в изнасиловании девушки на Кировоградщине, - ГБР 01
Экс-полицейский подозревается в изнасиловании девушки на Кировоградщине, - ГБР 02

Автор: 

изнасилование (917) ГБР (2988) Кировоградская область (630)


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Топ комментарии
+19
Вы не понимаете. Тут дело не в "разгрузиться" в сексуальном плане.
Тут дело во власти над другим человеком!
Тут дело в безнаказанности!
Тут дело в возможности унизить (это им самая сласть).
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27.08.2020 14:55
+12
Очередной ублюдок-правоохранитель.
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27.08.2020 14:35
+7
Курва його маць,та в ті жандарі пойшли єдні батяри та гамани.
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27.08.2020 14:33
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Шо? Опять?
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27.08.2020 14:28 Ответить
Курва його маць,та в ті жандарі пойшли єдні батяри та гамани.
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27.08.2020 14:33 Ответить
Очередной ублюдок-правоохранитель.
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27.08.2020 14:35 Ответить
Поклади чикнути му.
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27.08.2020 14:36 Ответить
Вот интересно - ментам реально проблема найти себе "партнёршу"? Та хоть крышуемые ими же "путаны" - бери-нихачу...
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27.08.2020 14:49 Ответить
Вы не понимаете. Тут дело не в "разгрузиться" в сексуальном плане.
Тут дело во власти над другим человеком!
Тут дело в безнаказанности!
Тут дело в возможности унизить (это им самая сласть).
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27.08.2020 14:55 Ответить
Ну так это ж чмошество - это признание того, что в нормальной ситуации ему "никакая баба не даст".
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27.08.2020 15:00 Ответить
В том то и проблема, что путан в райцентрах нет.
Вся проституция сконцентрирована в миллионниках.
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27.08.2020 15:46 Ответить
А не путан? Если менты такие мачо, как они о себе думают?..
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27.08.2020 16:08 Ответить
нормальным не проблема. На насилие идут те, кому нормальные женщины не дают. Ну, например, с козлиными чертами характера или которые унижают кого-либо для самоутверждения (психически не совсем).
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27.08.2020 16:00 Ответить
Об этом же и речь...
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27.08.2020 16:07 Ответить
Вседозволенность развращает.
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27.08.2020 14:55 Ответить
ударить женщину пару раз, а потом получить удовлетворение ------ это признак человека с криминальными наклонностями, которые можно определить до приема на службу.Во всех нормальных странах это четко определяют и козлы не попадают в силовые структуры. У нас - чем больше лижешь жопы шефам, тем больше людей можешь насиловать...
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27.08.2020 16:04 Ответить
счас его заберут куда нибудь советником при сопле....там и депутат насильник от его партии уже готов поделится схожими впечатлениями. Будет что вспомнить двоим.
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27.08.2020 16:34 Ответить
В любой другой ЦИВИЛИЗОВАННОЙ стране, после всех художеств ментов, министр бі уже год как ... нет не ушел в отставку...! Застрелился бі нах!
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27.08.2020 16:46 Ответить
министр бі

*********
Я теж чув, що Аваков бісексуал.
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27.08.2020 17:53 Ответить
😁😁😁
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27.08.2020 18:24 Ответить
и вот такие вот животные, называются правоохранителями млять.. сколько этого мусора в стране?
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27.08.2020 19:40 Ответить
 
 