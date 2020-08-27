Экс-полицейский подозревается в изнасиловании девушки на Кировоградщине, - ГБР. ФОТО
Государственное бюро расследований совместно с Кировоградским управлением Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины и при процессуальном руководстве прокуратуры Кировоградской области сообщили о подозрении в изнасиловании бывшему помощнику дежурного Ольшанского ОП Голованевского ОП ГУ Нацполиции в Кировоградской области (ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 152 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Досудебным расследованием установлено, что 1 февраля 2020 около полуночи подозреваемый, который на тот момент работал в полиции, находясь за рулем собственного авто в состоянии алкогольного опьянения предложил девушке подвезти ее домой. Вместо этого он съехал на грунтовую дорогу, где остановил транспортное средство. После чего нанес девушке несколько ударов по голове и туловищу, вытащил ее из автомобиля и изнасиловал.
Прекратить издевательства мужчины над девушкой помогли местные жители, которые услышали крики.
В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
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Тут дело во власти над другим человеком!
Тут дело в безнаказанности!
Тут дело в возможности унизить (это им самая сласть).
Вся проституция сконцентрирована в миллионниках.
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Я теж чув, що Аваков бісексуал.