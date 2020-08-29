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Роддом под Киевом закрыли из-за роженицы с коронавирусом

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Роддом под Киевом закрыли из-за роженицы с коронавирусом

В пгт Ворзель Киевской области на карантин из-за обнаружения случая коронавируса закрывается родильный дом Ирпенской центральной больницы.

Об этом сообщил первый заместитель городского головы Ирпеня Александр Маркушин, передает Цензор.НЕТ.

"В ночь со среды на четверг скорая доставила туда беременную (38 неделя) жительницу Ворзеля с угрозой прерывания беременности. Женщине нужно было экстренно сделать кесарево сечение. Поскольку у нее была температура и признаки респираторного заболевания, сделали экспресс-тест на Covid-19. Он оказался отрицательным. Из-за прямой угрозы жизни женщины и ребенка, наши медики приняли решение немедленно оперировать. После операции женщину поместили в изолятор и сообщили о необходимости сдачи анализов для ПЦР-диагностики. И только тогда она рассказала о том, что накануне уже сдала этот тест. Сегодня мы получили результаты - они, к сожалению, положительные", - написал Маркушин в фейсбуке.

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Роддом будет закрыт на карантин в течение двух недель.

"Есть 10 медиков, которые непосредственно контактировали с больной и 20 беременных, находившихся в это время в родильном (с больной женщиной не контактировали!). 14 беременных, которые были на сохранении, выписываем домой под наблюдение семейных врачей. Контактные врачи уже на самоизоляции. Всем 30 лицам будет сделано ПЦР-тестирование", - добавил Маркушин.

Беременные жительницы района будут направляться на роды в Бородянскую центральную районную больницу.

Роддом под Киевом закрыли из-за роженицы с коронавирусом 01
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Топ комментарии
+7
Експрес-тест негативний. Він має низьку чутливість і специфічність. ПЛР точніший, але я на КТ бачив вже понад десять квітучих коронавірусних пневмоній з негативними ПЛР.
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29.08.2020 16:10
+4
У пологовому будинку у Ворзелі тільки сьогодні дізнались, що у світі пандемія коронавірус. Ппц, не очікували, що до них по швидкій поступить вагітна із інфекцією. Це фіаско. Організація роботи в закладі на 6-му місяці карантину - ніяка
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29.08.2020 16:09
+1
Женщинам всегда труднее.
Берегите себя.
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29.08.2020 16:36
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Тест на COVID негативний, а рожениця хвора?
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29.08.2020 16:06 Ответить
Експрес-тест негативний. Він має низьку чутливість і специфічність. ПЛР точніший, але я на КТ бачив вже понад десять квітучих коронавірусних пневмоній з негативними ПЛР.
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29.08.2020 16:10 Ответить
за КТ неможливо достовірно встановити, що пневмонія саме "коронавірусна"
і взагалі цей вид пневмонії з тромбозом в нижчих відділах легенів називається інтерстиціальною
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29.08.2020 16:53 Ответить
Звичайно, на КТ неможливо побачити віріони в тканині легень. І зміни при цих пневмоніях більш точно описуються терміном "інтерстиційний пневмоніт". Але є класифікація CO-RADS (https://radiologyassistant.nl/chest/covid-19/corads-classification) в якій чітко, по ступенях, прописано рівень імовірності приналежності змін на КТ-сканах до SARS-nCoV-2 походження. Від нехарактерних змін, CO-RADS 1, до дуже високого рівня CO-RADS 6, коли ПЛР+.
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29.08.2020 17:20 Ответить
У пологовому будинку у Ворзелі тільки сьогодні дізнались, що у світі пандемія коронавірус. Ппц, не очікували, що до них по швидкій поступить вагітна із інфекцією. Це фіаско. Організація роботи в закладі на 6-му місяці карантину - ніяка
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29.08.2020 16:09 Ответить
Все нікому не народжувати, носити в собі до закінчення "пандемії", а якщо зважити скільки в нас було перемирь без справжньої війни, то страшно подумати скільки прийдеться виношувати плід чекаючи коли пройдуть ХВИЛІ такої пандемії...
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29.08.2020 16:09 Ответить
Доведеться виношувати, як слонихам. У цих тварин вагітність триває мало не 24 місяці
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29.08.2020 16:11 Ответить
Женщинам всегда труднее.
Берегите себя.
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29.08.2020 16:36 Ответить
никто не может заставить местную власть закрыть больницу. Это самодеятельность мисцевои влады. Геть продажную ковидную валаду вся она на крючке за воровство у зелених шмаркалей. КС вынес ришення карантин не конституционный вчера. Штрафы отменены.
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29.08.2020 17:16 Ответить
 
 