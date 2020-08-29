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Пологовий будинок під Києвом закрили через породіллю з коронавірусом

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Пологовий будинок під Києвом закрили через породіллю з коронавірусом

У смт Ворзель Київської області на карантин через виявлення випадку коронавірусу закривається пологовий будинок Ірпінської центральної лікарні.

Про це повідомив перший заступник міського голови Ірпеня Олександр Маркушин, передає Цензор.НЕТ.

"У ніч з середи на четвер швидка доставила туди вагітну (38 тиждень) мешканку Ворзеля із загрозою переривання вагітності. Жінці потрібно було екстрено зробити кесарів розтин. Оскільки у неї була температура і ознаки респіраторного захворювання, зробили експрес-тест на Covid-19. Він виявився негативним. Через безпосередню загрозу життю жінки і дитини, наші медики прийняли рішення негайно оперувати. Після операції жінку помістили в ізолятор і повідомили про потребу здачі аналізів для ПЛР діагностики. І тільки тоді вона розповіла про те, що напередодні вже здала цей тест. Сьогодні ми отримали результати – вони, на жаль, позитивні", - написав він.

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"Тому протягом двох тижнів пологовий буде закрито на карантин. Маємо 10 медиків, які безпосередньо контактували з хворою та 20 вагітних, які перебували у цей час в пологовому (з хворою жінкою не контактували!). 14 вагітних, які були на збереженні, виписуємо додому під нагляд сімейних лікарів. Контактні лікарі уже на самоізоляції. Усім 30 особам буде зроблено ПЛР-тестування", - додав Маркушин.

Вагітні мешканки нашого регіону направлятимуться на пологи у Бородянську центральну районну лікарню

Пологовий будинок під Києвом закрили через породіллю з коронавірусом 01
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Топ коментарі
+7
Експрес-тест негативний. Він має низьку чутливість і специфічність. ПЛР точніший, але я на КТ бачив вже понад десять квітучих коронавірусних пневмоній з негативними ПЛР.
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29.08.2020 16:10
+4
У пологовому будинку у Ворзелі тільки сьогодні дізнались, що у світі пандемія коронавірус. Ппц, не очікували, що до них по швидкій поступить вагітна із інфекцією. Це фіаско. Організація роботи в закладі на 6-му місяці карантину - ніяка
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29.08.2020 16:09
+1
Женщинам всегда труднее.
Берегите себя.
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29.08.2020 16:36
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Тест на COVID негативний, а рожениця хвора?
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29.08.2020 16:06 Відповісти
Експрес-тест негативний. Він має низьку чутливість і специфічність. ПЛР точніший, але я на КТ бачив вже понад десять квітучих коронавірусних пневмоній з негативними ПЛР.
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29.08.2020 16:10 Відповісти
за КТ неможливо достовірно встановити, що пневмонія саме "коронавірусна"
і взагалі цей вид пневмонії з тромбозом в нижчих відділах легенів називається інтерстиціальною
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29.08.2020 16:53 Відповісти
Звичайно, на КТ неможливо побачити віріони в тканині легень. І зміни при цих пневмоніях більш точно описуються терміном "інтерстиційний пневмоніт". Але є класифікація CO-RADS (https://radiologyassistant.nl/chest/covid-19/corads-classification) в якій чітко, по ступенях, прописано рівень імовірності приналежності змін на КТ-сканах до SARS-nCoV-2 походження. Від нехарактерних змін, CO-RADS 1, до дуже високого рівня CO-RADS 6, коли ПЛР+.
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29.08.2020 17:20 Відповісти
У пологовому будинку у Ворзелі тільки сьогодні дізнались, що у світі пандемія коронавірус. Ппц, не очікували, що до них по швидкій поступить вагітна із інфекцією. Це фіаско. Організація роботи в закладі на 6-му місяці карантину - ніяка
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29.08.2020 16:09 Відповісти
Все нікому не народжувати, носити в собі до закінчення "пандемії", а якщо зважити скільки в нас було перемирь без справжньої війни, то страшно подумати скільки прийдеться виношувати плід чекаючи коли пройдуть ХВИЛІ такої пандемії...
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29.08.2020 16:09 Відповісти
Доведеться виношувати, як слонихам. У цих тварин вагітність триває мало не 24 місяці
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29.08.2020 16:11 Відповісти
Женщинам всегда труднее.
Берегите себя.
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29.08.2020 16:36 Відповісти
никто не может заставить местную власть закрыть больницу. Это самодеятельность мисцевои влады. Геть продажную ковидную валаду вся она на крючке за воровство у зелених шмаркалей. КС вынес ришення карантин не конституционный вчера. Штрафы отменены.
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29.08.2020 17:16 Відповісти
 
 