Новые правила для детсадов: мягкие игрушки, ковры и полотенца - под запретом

Министерство здравоохранения обнародовало рекомендации по работе детских садов во время пандемии COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

"Воспитатели утром принимают детей от родителей на территории заведения, но за пределами здания. Исключительно на входе в заведение организуется место для обработки рук спиртовыми антисептиками. Все противоэпидемические мероприятия для детей должны быть организованы в игровой форме", - отмечается в сообщении.

В учреждениях дошкольного образования запрещается использование многоразовых тканевых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом. Запрещено заходить в помещение дошкольного учреждения в уличной обуви, проводить массовые мероприятия и родительские собрания.

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В учреждениях дошкольного образования необходимо проводить дезинфекцию поверхностей каждые два часа и чаще, а также сразу по окончанию занятий.

"Обязательны проветривания помещений не менее 15 минут перед открытием заведения и проветривание комнат (по очереди) в течение дня", - отмечается в сообщении.

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