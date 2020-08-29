Новые правила для детсадов: мягкие игрушки, ковры и полотенца - под запретом
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Министерство здравоохранения обнародовало рекомендации по работе детских садов во время пандемии COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.
"Воспитатели утром принимают детей от родителей на территории заведения, но за пределами здания. Исключительно на входе в заведение организуется место для обработки рук спиртовыми антисептиками. Все противоэпидемические мероприятия для детей должны быть организованы в игровой форме", - отмечается в сообщении.
В учреждениях дошкольного образования запрещается использование многоразовых тканевых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом. Запрещено заходить в помещение дошкольного учреждения в уличной обуви, проводить массовые мероприятия и родительские собрания.
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В учреждениях дошкольного образования необходимо проводить дезинфекцию поверхностей каждые два часа и чаще, а также сразу по окончанию занятий.
"Обязательны проветривания помещений не менее 15 минут перед открытием заведения и проветривание комнат (по очереди) в течение дня", - отмечается в сообщении.
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тебе парады Порошенко не нравились и захотелось поменять их на демонстрацию шмоньки Могилевской ?
Ты агитировала против одной из сторон
У нынешних очень короткая память. Но, ведь и верёвка для такого дела длинная тоже не нужна.
Вы какое слово не поняли ? "Коммунистическая" или "диктатура" ?
Невозможно обратиться к врачам ни по какому поводу за исключением абсолютно неотложных.
Комендантский час с 20:00 до 5:00.
Город в оцеплении полицией - ни въехать, ни выехать.
Две трети малых бизнесов убиты. Запрещена даже работа парикмахерских.
Этого мало ?
Записывайте фамилии, должности и т.д. всех кто издаёт такие приказы.
Всех их придётся судить, как в Нюрнберге.
...если шо, из Нюрнберга моё мнение...*)
Касательно немецких карантинных мероприятий -- поддерживаю и соблюдаю -- эффект наблюдаю.
Даже считаю, что покруче гаечки надо прикрутить.
Но базар за тебя и таких, как ты -- бо вы все -- мощи немощные... ...даже если помоложе и платные... *)
У него обширные планы.
Мне пофиг, натюрлихь, но, как бывший медик -- доврачебную психологическую помошь оказать тебе обязан -- шо б ты поменьше дураков позаражал... ! *)
Красиво рванули две килотонны гашиша в Бейруте, правда ? Похудели ваши карманы сильно. Теперь бы с мадурой разобраться.
А вот эфиопский гоминид - да, уже покрупнее.