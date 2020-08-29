Военные США перехватили у берегов Аляски 6 военных самолетов РФ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Американские военные перехватили шесть российских военных самолетов у побережья Аляски. Эти инциденты произошли в ночь с четверга на пятницу.
О перехвате сообщило Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
Американские истребители F-22 при поддержке авиации по дозаправке топливом в небе KC-135 перехватили три группы российских патрульных самолетов Ту-142, вошедшие в идентификационную зону воздушной обороны Аляски.
Российская авиация подошла на 50 морских миль к берегу Аляски и в течение около 5-ти часов находилась в международном воздушном пространстве, - заявили в NORAD.
Читайте на Цензор.НЕТ: Главарь "ДНР" Пушилин обвинил ВСУ в "оборудовании позиций" и грозит уничтожить их
"Наши соперники продолжают расширять свое военное присутствие и испытывают нашу оборону", - сказал командующий аэрокосмической обороной Северной Америки генерал Глен Вангерк.
Перехват произошел через несколько часов после того, как американские военные сообщили о появлении неподалеку от Аляски российской субмарины.
Также на Цензор.НЕТ: Проект "Помним": СБУ опубликовала сюжеты о погибших на Донбассе снайперах центра "А" Денисе Волочаеве и Дмитрии Каплунове ВИДЕО
Пожалуйста, подождите...
tZE inform
@tZEinform
·5 минАмериканская авиация оттеснила из района терпящего бедствие ПЛАРК К-186 "Омск", группу (ведущий группы Ту-142МЗ борт № 53 красный) из шести противолодочных самолетов Ту-142 (по класификации НАТО - Bear-F)
Самое интересное - эта стая противолодочных самолетов летела ремонтировать "Омск" глубинными бомбами?
Гидросмесь , используемая на Ту-95 имеет маркировку АМГ-10. НИКОГДА на самолётах дальней авиации не применялись масла и гидросмеси импортного производства. Толко рассеянские. И далее ..идиот безмозглый!!!))) Импортные масла сейчас разрешено применять на транспортных самолётах и только тех, что выведены из категории военных и сертифицированы , как гражданские. И это даже не рассее, а у нас в Украине.
Твои сведения абсолютно брехливые. Пока... тупорылое!!!))))
Что сможет сделать США беспилотное турбовинтовое говно (пока еще не создали кацапі)
Авот пассажирский самолет нафаршированній ракетами (и пассажирами граждан США и Европі) даже очень может в условиях гибридной войні
и пусть валит обратно на одном (крайнем) в экономиченом режиме.
************ - ещё на Аляске русского мира не хватало.
Что они о себе возомнили - царя убили. думу разогнали, пришли к власти на красном терроре, и теперь всю дорогу шантажируют остальной мир возможной войной -
пора прижечь этот гнойник на теле планеты.