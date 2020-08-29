Військові США перехопили біля берегів Аляски 6 військових літаків РФ

Американські військові перехопили шість російських військових літаків біля узбережжя Аляски. Ці інциденти сталися в ніч з четверга на п'ятницю.

Про перехоплення повідомило Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Американські винищувачі F-22 за підтримки авіації з дозаправки паливом у небі KC-135 перехопили три групи російських патрульних літаків Ту-142, що увійшли в ідентифікаційну зону повітряної оборони Аляски.

Російська авіація наблизилась на 50 морських миль до берега Аляски і впродовж близько 5-ти годин перебувала у міжнародному повітряному просторі, - заявили у NORAD.

"Наші суперники продовжують розширювати свою військову присутність і випробовують нашу оборону", - заявив у повідомленні командувач аерокосмічної оборони Північної Америки генерал Глен Вангерк.

Перехоплення трапилось через кілька годин після того, як американські військові повідомили про появу російської субмарини неподалік Аляски.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Антонов" зібрав планер літака Ан-178 для МВС Перу. ФОТО