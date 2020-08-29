Військові США перехопили біля берегів Аляски 6 військових літаків РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Американські військові перехопили шість російських військових літаків біля узбережжя Аляски. Ці інциденти сталися в ніч з четверга на п'ятницю.
Про перехоплення повідомило Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
Американські винищувачі F-22 за підтримки авіації з дозаправки паливом у небі KC-135 перехопили три групи російських патрульних літаків Ту-142, що увійшли в ідентифікаційну зону повітряної оборони Аляски.
Російська авіація наблизилась на 50 морських миль до берега Аляски і впродовж близько 5-ти годин перебувала у міжнародному повітряному просторі, - заявили у NORAD.
"Наші суперники продовжують розширювати свою військову присутність і випробовують нашу оборону", - заявив у повідомленні командувач аерокосмічної оборони Північної Америки генерал Глен Вангерк.
Перехоплення трапилось через кілька годин після того, як американські військові повідомили про появу російської субмарини неподалік Аляски.
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tZE inform
@tZEinform
·5 минАмериканская авиация оттеснила из района терпящего бедствие ПЛАРК К-186 "Омск", группу (ведущий группы Ту-142МЗ борт № 53 красный) из шести противолодочных самолетов Ту-142 (по класификации НАТО - Bear-F)
Самое интересное - эта стая противолодочных самолетов летела ремонтировать "Омск" глубинными бомбами?
Гидросмесь , используемая на Ту-95 имеет маркировку АМГ-10. НИКОГДА на самолётах дальней авиации не применялись масла и гидросмеси импортного производства. Толко рассеянские. И далее ..идиот безмозглый!!!))) Импортные масла сейчас разрешено применять на транспортных самолётах и только тех, что выведены из категории военных и сертифицированы , как гражданские. И это даже не рассее, а у нас в Украине.
Твои сведения абсолютно брехливые. Пока... тупорылое!!!))))
Что сможет сделать США беспилотное турбовинтовое говно (пока еще не создали кацапі)
Авот пассажирский самолет нафаршированній ракетами (и пассажирами граждан США и Европі) даже очень может в условиях гибридной войні
и пусть валит обратно на одном (крайнем) в экономиченом режиме.
************ - ещё на Аляске русского мира не хватало.
Что они о себе возомнили - царя убили. думу разогнали, пришли к власти на красном терроре, и теперь всю дорогу шантажируют остальной мир возможной войной -
пора прижечь этот гнойник на теле планеты.