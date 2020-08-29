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Військові США перехопили біля берегів Аляски 6 військових літаків РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Військові США перехопили біля берегів Аляски 6 військових літаків РФ

Американські військові перехопили шість російських військових літаків біля узбережжя Аляски. Ці інциденти сталися в ніч з четверга на п'ятницю.

Про перехоплення повідомило Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Американські винищувачі F-22 за підтримки авіації з дозаправки паливом у небі KC-135 перехопили три групи російських патрульних літаків Ту-142, що увійшли в ідентифікаційну зону повітряної оборони Аляски.

Російська авіація наблизилась на 50 морських миль до берега Аляски і впродовж близько 5-ти годин перебувала у міжнародному повітряному просторі, - заявили у NORAD.

"Наші суперники продовжують розширювати свою військову присутність і випробовують нашу оборону", - заявив у повідомленні командувач аерокосмічної оборони Північної Америки генерал Глен Вангерк.

Перехоплення трапилось через кілька годин після того, як американські військові повідомили про появу російської субмарини неподалік Аляски.

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Топ коментарі
+28
Когда уже сбивать начнут?
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29.08.2020 16:47
+17
Американский портал по военной авиации Airfighters в своем инстаграме трольнул "современную" авиацию России:
"В 50-х бомбардировщик Ту-95 сопровождал наш истребитель 1-го поколения F-104, сейчас - истребитель 5-го поколения F-22 Raptor, а у русских бомбардировщик все тот же"...
Військові США перехопили біля берегів Аляски 6 військових літаків РФ - Цензор.НЕТ 4373
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29.08.2020 18:09
+16
Оказывается у них были учения с пуском крылатой ракеты с подводного положения. Ракета застряла в пусковой шахте. Командир правильно сделал что всплыл. Если она рванет в надводном положении есть шанс спастись, в подводном - нет. Что сделают с командиром ..

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tZE inform

@tZEinform

· 28 авг.

ПЛАРК К-186 «Омск» проекта 949АМ «Антей» (классификация НАТО Oscar-II), дата введения в строй 1994 год (зав. номер 651), дрейфует в надводном положении в международных территориальных водах тихоокеанского побережья Аляски.
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29.08.2020 16:50
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Там они запустить ракету с подлодки не могут. Потому переживают за экипаж, как бы не смылся и не сдался в плен американской береговой охране. Вот самолеты и шлют, на всякий случай.
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29.08.2020 18:13 Відповісти
Сравнение с Турцией вообще не уместно. В данной ситуации, как написано в новости, самолеты нее заходили в воздушное пространство США, как это произошло в Турции. Во вторых, Эрдоган выждал паузу и успешно посадил летчиков в тюрьму во время массовых арестов сторонников оппозиции, когда он заявил о попытке военного переворота.
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29.08.2020 18:25 Відповісти
Ту - 95 жив еще курилка.Гений немецких инжинеров как по двигателю так и по планеру со стреловидным крылом.Советские к тому времени только фанеру могли клепать.
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29.08.2020 19:36 Відповісти
Військові США перехопили біля берегів Аляски 6 військових літаків РФ - Цензор.НЕТ 3769
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29.08.2020 19:45 Відповісти
Даже я, со своим женским умом понимаю, насколько древние у кацапов самолеты. Поэтому неудивительно, что американцы боятся эти корыта. Ведь могут же рассыпаться 50-летние тушки прямо на головы людям.
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29.08.2020 19:52 Відповісти
Сталинские самолеты. Построенные по заимствованным по ленд-лизу технологиям, купленного у американских евреев за Крым и голодомор.
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29.08.2020 20:00 Відповісти
Чкм слабее пезидент США, тем наглее Россия.
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29.08.2020 20:05 Відповісти








tZE inform

@tZEinform

·5 минАмериканская авиация оттеснила из района терпящего бедствие ПЛАРК К-186 "Омск", группу (ведущий группы Ту-142МЗ борт № 53 красный) из шести противолодочных самолетов Ту-142 (по класификации НАТО - Bear-F)

Самое интересное - эта стая противолодочных самолетов летела ремонтировать "Омск" глубинными бомбами?
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29.08.2020 20:15 Відповісти
Самое смешное что масла и другие технические жидкости для ту-95 производятся только на западе.Свое производство обслуживающих компонентов россия давно похерипа.
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29.08.2020 20:18 Відповісти
... самое смешное, когда человек не умея петь , пытается это сделать публично. Если Вы не знаете абсолютно ничего, не показывайте свою безграмотность публично. Тут аплодисментов для Вас не будет. Хотя глупости можно тоже аплодировать!!!))))
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29.08.2020 20:33 Відповісти
Я так понимаю что петь ты умеешь,а думать нет .Мои сведенья то абсолютно точные.Привет дебильное.
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29.08.2020 20:47 Відповісти
Ну..дурачкам мозг не нужен!!! Это для тебя...идиот!!! Для смазывания двигателей НК-12 всех модификаций применяют нефтяные и синтетические масла. Основными смазочными материалами являются маслосмеси, получаемые смешением на местах потребления авиационных масел МС-8п и МС-20 в следующих соотношениях (мае. доля, %): 75:25; 50:50; 25:75. Допускается применение масла МС-8рк в составе маслосмесей. Благодаря применению высоко¬качественного масла МС-8п качество маслосмесей значительно повышается. Маслосмеси готовят и контролируют их качество по ведомственной инструкции ВВС*.
Гидросмесь , используемая на Ту-95 имеет маркировку АМГ-10. НИКОГДА на самолётах дальней авиации не применялись масла и гидросмеси импортного производства. Толко рассеянские. И далее ..идиот безмозглый!!!))) Импортные масла сейчас разрешено применять на транспортных самолётах и только тех, что выведены из категории военных и сертифицированы , как гражданские. И это даже не рассее, а у нас в Украине.
Твои сведения абсолютно брехливые. Пока... тупорылое!!!))))
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29.08.2020 21:30 Відповісти
Поц дпя редукторов соосных винтов применяется вполне конкретное масло,а дебил смеси применяются только у дегенератов.Так покрайней мере так происходит во всем мире.И только полные дегенераты мешают говно с палкой
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29.08.2020 21:45 Відповісти
..что... баранчик... понял...как влип? Ну и какое ЗАПАДНОЕ масло применяют на самолётах Ту-95, Ту-142, Ан-22????? Расскажи...баранчик!!??? Ты.. дурноватое ..даже не понял о чём речь!!!)))))) Ты не понимаешь, что если в двигателе МС-8п, то можно добавлять МС-20 и наоборот... в расчётных долях. Нельзя смешивать минеральные и синтетические масла!! ))))) По крайней мере так работает ВЕСЬ АВИАЦИОННЫЙ мир.... !!! Только полные дегенераты читая, не понимают о чём написано!!!))))))))))))) А что про гидросмеси промолчал?))))) Ты антифриз случайно не находил в самолётах? ))))))
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29.08.2020 21:54 Відповісти
Чё ты блееш баран человеку с паспортом международной корпорации "Хонда".
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29.08.2020 22:00 Відповісти
Засунь этот паспорт себе в задницу!!! Если у тебя нет элементарных понятий , а ещё и отсутствие умения читать и соображать, что написано... то понятно, зачем тебе такой паспорт. Там же в заднице у тебя и школьный аттестат и диплом ПТУ!!! А как взбрыкнул!!!!)))) Паспорт международной корпорации Хонда!!!)))))) Есть собаки с международными дипломами ..... Они то хоть так не позорятся...отчаянно!!!))))))) Какое импортное масло применяется в двигателе самолётов Ту-95, Ту-142 и Ан-22???? Ответь... дипломированный мойщик Хонд!!!(((((
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29.08.2020 22:17 Відповісти
Пока дебильное,-это не мой профиль разбираться в сортах дерьма.Ты слишком тупое.
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29.08.2020 22:21 Відповісти
Удачи...неудавшийся ПТУшник!!! Что ж ты корпорацию Хонда так обгадил своим присутствием? Ну ничего.. Обосрался ты основательно... И главное, ты это прекрасно понял!!! А это очень хорошо!!!
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29.08.2020 22:27 Відповісти
Специально полез проверил))) И первый же попавшийся сайт по продаже указанных вами масел в рашке, выдал и рашкинского производителя и способы применения этих масел в смеси)))
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29.08.2020 23:40 Відповісти
.. ну понимаете, я общался с **обладателем** паспорта международной корпорации "Хонда". Это **величина** ))) Оно точно знает, что его данные абсолютно точные. А просто подумать, что двигатели начала 50-х годов и никакие западные масла тогда туда и близко не лили, не способно.))) Ну это так. Самое смешное, что лезут в тему, в которой ничего не знают,,, но отчаянно бьют себя в грудь. Спецы от признаков родильной гарячки у носорогов, до теории квантовой физики...)))
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30.08.2020 13:23 Відповісти
Надо было их сбить нафиг без опознавательных знаков.
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29.08.2020 20:39 Відповісти
Так перехопили чи тільки рукою москалям помахали? Перехоплення, я так думаю, мало б закінчитись примусовою посадкою москалів на якомусь аеродромі.
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29.08.2020 21:05 Відповісти
они прилетели лодку утопить, шоб у полон не здались
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29.08.2020 21:06 Відповісти
А что может сделать пилотируемое турбовинтовое говно США? Військові США перехопили біля берегів Аляски 6 військових літаків РФ - Цензор.НЕТ 1555
Что сможет сделать США беспилотное турбовинтовое говно (пока еще не создали кацапі)
Авот пассажирский самолет нафаршированній ракетами (и пассажирами граждан США и Европі) даже очень может в условиях гибридной войні
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29.08.2020 21:53 Відповісти
Не мешало бы аккуратно вывести из строя по три движка на каждом Ту-142,
и пусть валит обратно на одном (крайнем) в экономиченом режиме.
************ - ещё на Аляске русского мира не хватало.
Что они о себе возомнили - царя убили. думу разогнали, пришли к власти на красном терроре, и теперь всю дорогу шантажируют остальной мир возможной войной -
пора прижечь этот гнойник на теле планеты.
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29.08.2020 22:17 Відповісти
ну так для чого перехоплювали??? потрібно було дати залетіти в амерський простір і ЗБИТИ БЕЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!!! а пукін-шеломов потім би просто сказав "Ані упалі" і на тому все би закінчилось! АХАХХААХХАХА
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29.08.2020 22:25 Відповісти
"Анкоридж наш!" козломордые уже кричали, или еше нет? Військові США перехопили біля берегів Аляски 6 військових літаків РФ - Цензор.НЕТ 7467
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29.08.2020 23:06 Відповісти
Нужно понимать что все эти перехваты это обычная летная работа ,В советское время летчики с обеих сторон чуть ли не лично знали друг друга и даже состав семьи.Над каждым аэродромом базирования висят спутники разведки,и по ряду показателей определяется состав нагрузки борта.Потом их точно ведут по маршруту,и определяют точки выхода к цели.Ту -95 хорошая но старая машина даже без средств катапультирования.В случае глобального применения это билет в один конец.Они долго запускаются к полету настолько что к ним успеет прилететь еще до взлета,Тем более что все точки базирования хорошо известны.
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29.08.2020 23:20 Відповісти
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