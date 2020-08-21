"Антонов" зібрав планер літака Ан-178 для МВС Перу. ФОТО

Державне підприємство "Антонов" завершило збірку планера багатоцільового транспортного літака Ан-178, призначеного для Міністерства внутрішніх справ Республіки Перу.

Про це повідомляє пресслужба "Антонова", інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента "Антонова" Олександра Лося, підготовлено і запущено у виробництво п'ять серійних Ан-178. Ними зацікавилися покупці з Туреччини, країн Азії і Латинської Америки.

Як повідомлялося, в серпні 2019 року ДК "Укроборонпром", до складу якого входить ДП "Антонов", став переможцем оголошеного МВС Перу тендера на купівлю військово-транспортних літаків. За результатами тендеру український Ан-178 замінить літак Національної поліції Перу Ан-32. У перуанському тендері український Ан-178 виграв у C-27 Spartan (США-Італія) і C-295 (Airbus).

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Висота польоту Ан-178 - 12 км, дальність - 5500 км, максимальна швидкість - 825 км/ч. Літак має змінену форму фюзеляжу, рампу для навантаження і вивантаження габаритних вантажів і здатний перевозити до 18 тонн вантажу, зокрема великовантажні морські контейнери. Може здійснювати посадку і зліт із будь-яких аеродромів, зокрема ґрунтових.

Ан-178 виконав перший політ 7 травня 2015 року. У липні 2018 року "Укроборонпром" представив його на міжнародному авіакосмічному салоні Farnborough Airshow, де Ан-178 виконав демонстраційний політ.