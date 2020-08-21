"Антонов" зібрав планер літака Ан-178 для МВС Перу. ФОТО
Державне підприємство "Антонов" завершило збірку планера багатоцільового транспортного літака Ан-178, призначеного для Міністерства внутрішніх справ Республіки Перу.
Про це повідомляє пресслужба "Антонова", інформує Цензор.НЕТ.
За словами президента "Антонова" Олександра Лося, підготовлено і запущено у виробництво п'ять серійних Ан-178. Ними зацікавилися покупці з Туреччини, країн Азії і Латинської Америки.
Як повідомлялося, в серпні 2019 року ДК "Укроборонпром", до складу якого входить ДП "Антонов", став переможцем оголошеного МВС Перу тендера на купівлю військово-транспортних літаків. За результатами тендеру український Ан-178 замінить літак Національної поліції Перу Ан-32. У перуанському тендері український Ан-178 виграв у C-27 Spartan (США-Італія) і C-295 (Airbus).
Висота польоту Ан-178 - 12 км, дальність - 5500 км, максимальна швидкість - 825 км/ч. Літак має змінену форму фюзеляжу, рампу для навантаження і вивантаження габаритних вантажів і здатний перевозити до 18 тонн вантажу, зокрема великовантажні морські контейнери. Може здійснювати посадку і зліт із будь-яких аеродромів, зокрема ґрунтових.
Ан-178 виконав перший політ 7 травня 2015 року. У липні 2018 року "Укроборонпром" представив його на міжнародному авіакосмічному салоні Farnborough Airshow, де Ан-178 виконав демонстраційний політ.
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Оце "доцярувався" ЗЕля... Три копійки у базарний день... Сором... і огида...
Очень красиво в воздухе смотрится. Как дельфин...
Новый министр внутренних дел Перу Гастон Родригес был вызван на слушания комиссии по вопросам национальной обороны Конгресса Республики Перу для дачи объяснений по возможной коррупционной составляющей при проведении государственного тендера МВД Перу на замену в авиации Национальной полиции Перу одного эксплуатируемого транспортного самолета Ан-32Б, где победу одержал транспортный самолет Ан-178.
Депутаты перуанского парламента и некоторые общественные активисты обвиняют руководство МВД страны в том, что оно выбрало самолет не производящийся серийно и не прошедший определенные сертификационные мероприятия. Как заявил перуанский военный эксперт Ксавьер Тайбо Аррибос: "Этот самолет всего лишь прототип. Мы купили призрака, на него нет заказов".
https://www.youtube.com/watch?v=0wwBEwUhkuo
А какие там комплектующие российские?