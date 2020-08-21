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"Антонов" зібрав планер літака Ан-178 для МВС Перу. ФОТО

Державне підприємство "Антонов" завершило збірку планера багатоцільового транспортного літака Ан-178, призначеного для Міністерства внутрішніх справ Республіки Перу.

Про це повідомляє пресслужба "Антонова", інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента "Антонова" Олександра Лося, підготовлено і запущено у виробництво п'ять серійних Ан-178. Ними зацікавилися покупці з Туреччини, країн Азії і Латинської Америки.

Антонов зібрав планер літака Ан-178 для МВС Перу 01

Антонов зібрав планер літака Ан-178 для МВС Перу 02

Як повідомлялося, в серпні 2019 року ДК "Укроборонпром", до складу якого входить ДП "Антонов", став переможцем оголошеного МВС Перу тендера на купівлю військово-транспортних літаків. За результатами тендеру український Ан-178 замінить літак Національної поліції Перу Ан-32. У перуанському тендері український Ан-178 виграв у C-27 Spartan (США-Італія) і C-295 (Airbus).

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Висота польоту Ан-178 - 12 км, дальність - 5500 км, максимальна швидкість - 825 км/ч. Літак має змінену форму фюзеляжу, рампу для навантаження і вивантаження габаритних вантажів і здатний перевозити до 18 тонн вантажу, зокрема великовантажні морські контейнери. Може здійснювати посадку і зліт із будь-яких аеродромів, зокрема ґрунтових.

Ан-178 виконав перший політ 7 травня 2015 року. У липні 2018 року "Укроборонпром" представив його на міжнародному авіакосмічному салоні Farnborough Airshow, де Ан-178 виконав демонстраційний політ.

Автор: 

авіація (4120) Перу (26) Укроборонпром (1732)


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Топ коментарі
+9
Только Зеленского к нему не подпускайте, а то полетит бомбить.
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21.08.2020 17:24
+7
О сборке планера сообщают как о некоем выдающемся событии, грустно.
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21.08.2020 17:26
+7
Депутаты перуанского парламента и некоторые общественные активисты на зарплате у ********* - (и далее по тексту)
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21.08.2020 18:02
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Только Зеленского к нему не подпускайте, а то полетит бомбить.
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21.08.2020 17:24 Відповісти
Ты уже обнулился бурят?
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21.08.2020 18:26 Відповісти
О сборке планера сообщают как о некоем выдающемся событии, грустно.
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21.08.2020 17:26 Відповісти
Может хоть один продадут, а то уже запарили своими сказками.
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21.08.2020 17:29 Відповісти
Це не планер, це готовий фюзеляж літака. Тільки не викрашений, не оздоблений двигунами та технічними мережами. Це нашталт продажу карпатських смерек у вигляді хмизу.
Оце "доцярувався" ЗЕля... Три копійки у базарний день... Сором... і огида...
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21.08.2020 17:35 Відповісти
Планер -- це і є фюзеляж літака, спеціалісте.
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21.08.2020 17:50 Відповісти
Я видел полёт Ан-178 ещё в 2016 году.
Очень красиво в воздухе смотрится. Как дельфин...
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21.08.2020 17:32 Відповісти
а что такое "планер самолета Ан-178"?
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21.08.2020 17:33 Відповісти
Без начинки, начинка у них своя
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21.08.2020 17:34 Відповісти
А сертификаты уже получены от МКАО?
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21.08.2020 17:36 Відповісти
А чем его тогда транспортировать в таком виде? На тросе за самолётом?
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21.08.2020 18:15 Відповісти
Без двигателей, авионики и всего остального, только планер.
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21.08.2020 17:35 Відповісти
Это самолет, только пока без двигателей...
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21.08.2020 17:35 Відповісти
спасибо всем за разъяснения. в первый раз такое услышал.
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21.08.2020 17:38 Відповісти
В Перу начался политический скандал по факту закупки Национальной полицией страны транспортного самолета Ан-178 у украинского государственного концерна "Укроборонпром".

Новый министр внутренних дел Перу Гастон Родригес был вызван на слушания комиссии по вопросам национальной обороны Конгресса Республики Перу для дачи объяснений по возможной коррупционной составляющей при проведении государственного тендера МВД Перу на замену в авиации Национальной полиции Перу одного эксплуатируемого транспортного самолета Ан-32Б, где победу одержал транспортный самолет Ан-178.

Депутаты перуанского парламента и некоторые общественные активисты обвиняют руководство МВД страны в том, что оно выбрало самолет не производящийся серийно и не прошедший определенные сертификационные мероприятия. Как заявил перуанский военный эксперт Ксавьер Тайбо Аррибос: "Этот самолет всего лишь прототип. Мы купили призрака, на него нет заказов".
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21.08.2020 17:33 Відповісти
Депутаты перуанского парламента и некоторые общественные активисты на зарплате у ********* - (и далее по тексту)
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21.08.2020 18:02 Відповісти
АН-74 грузоподъёмность 10 тонн, дайте Харькову выпускать. Потребность только в Ю.Америке свыше 500 шт.
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21.08.2020 17:39 Відповісти
Даём! Выпускай, Харьков!
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21.08.2020 18:02 Відповісти
Покупай, Ю. Америка!
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21.08.2020 18:57 Відповісти
О. Аж целый самолёт "Антонову" заказали. Лет на 5 работой завод обеспечен
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21.08.2020 17:39 Відповісти
Гиперлупом тоже "интересовались"..
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21.08.2020 17:41 Відповісти
Несуществующий, несертифицированный Ан-178 стоимостью 65 млн. выиграл тендер даже у Airbus C-295M который стоил 55 млн., то есть на 10 млн. меньше. Неудивительно что сделкой заинтересовались компетентные органы в Перу.
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21.08.2020 17:47 Відповісти
а мона якесь посилання..? дяки..
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21.08.2020 17:51 Відповісти
Почему несуществующий?
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21.08.2020 17:52 Відповісти
Кацапу так хочется
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21.08.2020 18:03 Відповісти
Прототип построенный при Яныке из российских комплектующих, да и двигатель другой. Это было замыливание глаз.
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21.08.2020 18:06 Відповісти
Съежджаешь?
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21.08.2020 18:07 Відповісти
Вот несуществующий самолет.
https://www.youtube.com/watch?v=0wwBEwUhkuo
А какие там комплектующие российские?
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21.08.2020 18:12 Відповісти
Первый полет в 2015-м году. И до сих пор ни одного самолета. Вы уверены что он существует?
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21.08.2020 18:16 Відповісти
Абсолютно.
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21.08.2020 18:20 Відповісти
Хотя гораздо интереснее было бы спросить, а какие российские комплектующие в Superjet 100?
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21.08.2020 18:14 Відповісти
Не 55 млн.$,а 40 млн.$ и ещё C-295(Airbus) легкомоторный самолёт, у которого скорость, грузоподъёмность и потолок в два раза меньше, чем у АН-178.
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21.08.2020 20:30 Відповісти
Когда Антонов родился, деревня, где это произошло еще не была частью Москвы, но сейчас эта территория уже относится к Москве.
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21.08.2020 18:03 Відповісти
Несомненно это делает Москву еще более великой.
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21.08.2020 18:09 Відповісти
Запахло зрадой
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21.08.2020 18:21 Відповісти
Скільки ця державна компанія проїдає бюджетних коштів?
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21.08.2020 18:22 Відповісти
448 млн грн чистая прибыль за 2019 г. 117 млн грн. уплачено налога на прибыль
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21.08.2020 19:03 Відповісти
https://censor.net/user/371627 А скільки в нього держава вложила,бюджетних коштів?
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21.08.2020 19:51 Відповісти
0,00. Когда последний раз государство закупало самолёты Антонова? Лет 15 назад.
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22.08.2020 14:06 Відповісти
https://censor.net/user/371627 Скільки держава кинула бюджетних коштів в нього за ці 15 років? Це ж чорна дірка.
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22.08.2020 14:10 Відповісти
Если вам известны цифры, то приведите. Я вам показал итог деятельности за 2019, за 2018 было больше. Когда госпредприятие прибыльное, то не государство ему даёт, а оно государству. Раньше может и кредитовали. Но не путайте госпредприятие с бюджетным. Первым дают в кредит, могут госзаказ разместить, но никто не платит просто так.
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22.08.2020 15:24 Відповісти
прибыльная только авиалинии антонова. у которой 20 советских самолетов делают грузоперевозки. завод антонова - глубоко убыточен.
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21.08.2020 20:00 Відповісти
Завод это подразделение компании. Понятно, что не выпуская самолётов он не может быть прибыльным только на проектно-конструкторских работах и роялти с предыдущих проектов. Нужно хотя бы 10-15 в год собирать. Но в целом, компания на плаву и не за счёт государства. А вопреки.
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22.08.2020 14:08 Відповісти
Лось сохатый, по большому секрету сообщил всему свету - собрали планер. Осталось собрать рогатку и тогда появится возможность запустить самолёт со всем дурдомом на борту.
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22.08.2020 10:07 Відповісти
 
 