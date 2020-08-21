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"Антонов" собрал планер самолета Ан-178 для МВД Перу. ФОТО

Государственное предприятие "Антонов" завершило сборку планера многоцелевого транспортного самолета Ан-178, предназначенного для Министерства внутренних дел Республики Перу.

Об этом сообщает пресс-служба "Антонова", информирует Цензор.НЕТ.

По словам президента "Антонова" Александра Лося, подготовлены и запущены в производство пять серийных Ан-178. Ими заинтересовались покупатели из Турции, стран Азии и Латинской Америки.

Как сообщалось, в августе 2019 года ГК "Укроборонпром", в состав которого входит ГП "Антонов", стал победителем объявленного МВД Перу тендера на покупку военно-транспортных самолетов. По результатам тендера украинский Ан-178 заменит самолет Национальной полиции Перу Ан-32. В перуанском тендере украинский Ан-178 выиграл у C-27 Spartan (США-Италия) и C-295 (Airbus).

Антонов собрал планер самолета Ан-178 для МВД Перу 01
Антонов собрал планер самолета Ан-178 для МВД Перу 02

Читайте на Цензор.НЕТ: Минобороны закупило болгарские минометы без проведения госиспытаний и без допуска на конкурс трех украинских заводов, - СМИ

Высота полета Ан-178 - 12 км, дальность - 5500 км, максимальная скорость - 825 км/ч. Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн груза, в том числе большегрузные морские контейнеры. Может осуществлять посадку и взлет с любых аэродромов, в том числе грунтовых.

Ан-178 выполнил первый полет 7 мая 2015 года. В июле 2018 года "Укроборонпром" представил его на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow, где Ан-178 выполнил демонстрационный полет.

Также на Цензор.НЕТ: "Укроборонпром" в третий раз за несколько лет сообщил о начале производства траков для БМП, - СМИ. ФОТО

Автор: 

авиация (2824) Перу (34) Укроборонпром (1238)


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Топ комментарии
+9
Только Зеленского к нему не подпускайте, а то полетит бомбить.
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21.08.2020 17:24
+7
О сборке планера сообщают как о некоем выдающемся событии, грустно.
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21.08.2020 17:26
+7
Депутаты перуанского парламента и некоторые общественные активисты на зарплате у ********* - (и далее по тексту)
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21.08.2020 18:02
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Только Зеленского к нему не подпускайте, а то полетит бомбить.
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21.08.2020 17:24 Ответить
Ты уже обнулился бурят?
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21.08.2020 18:26 Ответить
О сборке планера сообщают как о некоем выдающемся событии, грустно.
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21.08.2020 17:26 Ответить
Может хоть один продадут, а то уже запарили своими сказками.
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21.08.2020 17:29 Ответить
Це не планер, це готовий фюзеляж літака. Тільки не викрашений, не оздоблений двигунами та технічними мережами. Це нашталт продажу карпатських смерек у вигляді хмизу.
Оце "доцярувався" ЗЕля... Три копійки у базарний день... Сором... і огида...
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21.08.2020 17:35 Ответить
Планер -- це і є фюзеляж літака, спеціалісте.
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21.08.2020 17:50 Ответить
Я видел полёт Ан-178 ещё в 2016 году.
Очень красиво в воздухе смотрится. Как дельфин...
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21.08.2020 17:32 Ответить
а что такое "планер самолета Ан-178"?
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21.08.2020 17:33 Ответить
Без начинки, начинка у них своя
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21.08.2020 17:34 Ответить
А сертификаты уже получены от МКАО?
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21.08.2020 17:36 Ответить
А чем его тогда транспортировать в таком виде? На тросе за самолётом?
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21.08.2020 18:15 Ответить
Без двигателей, авионики и всего остального, только планер.
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21.08.2020 17:35 Ответить
Это самолет, только пока без двигателей...
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21.08.2020 17:35 Ответить
спасибо всем за разъяснения. в первый раз такое услышал.
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21.08.2020 17:38 Ответить
В Перу начался политический скандал по факту закупки Национальной полицией страны транспортного самолета Ан-178 у украинского государственного концерна "Укроборонпром".

Новый министр внутренних дел Перу Гастон Родригес был вызван на слушания комиссии по вопросам национальной обороны Конгресса Республики Перу для дачи объяснений по возможной коррупционной составляющей при проведении государственного тендера МВД Перу на замену в авиации Национальной полиции Перу одного эксплуатируемого транспортного самолета Ан-32Б, где победу одержал транспортный самолет Ан-178.

Депутаты перуанского парламента и некоторые общественные активисты обвиняют руководство МВД страны в том, что оно выбрало самолет не производящийся серийно и не прошедший определенные сертификационные мероприятия. Как заявил перуанский военный эксперт Ксавьер Тайбо Аррибос: "Этот самолет всего лишь прототип. Мы купили призрака, на него нет заказов".
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21.08.2020 17:33 Ответить
Депутаты перуанского парламента и некоторые общественные активисты на зарплате у ********* - (и далее по тексту)
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21.08.2020 18:02 Ответить
АН-74 грузоподъёмность 10 тонн, дайте Харькову выпускать. Потребность только в Ю.Америке свыше 500 шт.
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21.08.2020 17:39 Ответить
Даём! Выпускай, Харьков!
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21.08.2020 18:02 Ответить
Покупай, Ю. Америка!
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21.08.2020 18:57 Ответить
О. Аж целый самолёт "Антонову" заказали. Лет на 5 работой завод обеспечен
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21.08.2020 17:39 Ответить
Гиперлупом тоже "интересовались"..
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21.08.2020 17:41 Ответить
Несуществующий, несертифицированный Ан-178 стоимостью 65 млн. выиграл тендер даже у Airbus C-295M который стоил 55 млн., то есть на 10 млн. меньше. Неудивительно что сделкой заинтересовались компетентные органы в Перу.
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21.08.2020 17:47 Ответить
а мона якесь посилання..? дяки..
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21.08.2020 17:51 Ответить
Почему несуществующий?
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21.08.2020 17:52 Ответить
Кацапу так хочется
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21.08.2020 18:03 Ответить
Прототип построенный при Яныке из российских комплектующих, да и двигатель другой. Это было замыливание глаз.
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21.08.2020 18:06 Ответить
Съежджаешь?
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21.08.2020 18:07 Ответить
Вот несуществующий самолет.
https://www.youtube.com/watch?v=0wwBEwUhkuo
А какие там комплектующие российские?
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21.08.2020 18:12 Ответить
Первый полет в 2015-м году. И до сих пор ни одного самолета. Вы уверены что он существует?
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21.08.2020 18:16 Ответить
Абсолютно.
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21.08.2020 18:20 Ответить
Хотя гораздо интереснее было бы спросить, а какие российские комплектующие в Superjet 100?
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21.08.2020 18:14 Ответить
Не 55 млн.$,а 40 млн.$ и ещё C-295(Airbus) легкомоторный самолёт, у которого скорость, грузоподъёмность и потолок в два раза меньше, чем у АН-178.
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21.08.2020 20:30 Ответить
Когда Антонов родился, деревня, где это произошло еще не была частью Москвы, но сейчас эта территория уже относится к Москве.
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21.08.2020 18:03 Ответить
Несомненно это делает Москву еще более великой.
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21.08.2020 18:09 Ответить
Запахло зрадой
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21.08.2020 18:21 Ответить
Скільки ця державна компанія проїдає бюджетних коштів?
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21.08.2020 18:22 Ответить
448 млн грн чистая прибыль за 2019 г. 117 млн грн. уплачено налога на прибыль
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21.08.2020 19:03 Ответить
https://censor.net/user/371627 А скільки в нього держава вложила,бюджетних коштів?
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21.08.2020 19:51 Ответить
0,00. Когда последний раз государство закупало самолёты Антонова? Лет 15 назад.
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22.08.2020 14:06 Ответить
https://censor.net/user/371627 Скільки держава кинула бюджетних коштів в нього за ці 15 років? Це ж чорна дірка.
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22.08.2020 14:10 Ответить
Если вам известны цифры, то приведите. Я вам показал итог деятельности за 2019, за 2018 было больше. Когда госпредприятие прибыльное, то не государство ему даёт, а оно государству. Раньше может и кредитовали. Но не путайте госпредприятие с бюджетным. Первым дают в кредит, могут госзаказ разместить, но никто не платит просто так.
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22.08.2020 15:24 Ответить
прибыльная только авиалинии антонова. у которой 20 советских самолетов делают грузоперевозки. завод антонова - глубоко убыточен.
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21.08.2020 20:00 Ответить
Завод это подразделение компании. Понятно, что не выпуская самолётов он не может быть прибыльным только на проектно-конструкторских работах и роялти с предыдущих проектов. Нужно хотя бы 10-15 в год собирать. Но в целом, компания на плаву и не за счёт государства. А вопреки.
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22.08.2020 14:08 Ответить
Лось сохатый, по большому секрету сообщил всему свету - собрали планер. Осталось собрать рогатку и тогда появится возможность запустить самолёт со всем дурдомом на борту.
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22.08.2020 10:07 Ответить
 
 