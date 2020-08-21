"Антонов" собрал планер самолета Ан-178 для МВД Перу. ФОТО
Государственное предприятие "Антонов" завершило сборку планера многоцелевого транспортного самолета Ан-178, предназначенного для Министерства внутренних дел Республики Перу.
Об этом сообщает пресс-служба "Антонова", информирует Цензор.НЕТ.
По словам президента "Антонова" Александра Лося, подготовлены и запущены в производство пять серийных Ан-178. Ими заинтересовались покупатели из Турции, стран Азии и Латинской Америки.
Как сообщалось, в августе 2019 года ГК "Укроборонпром", в состав которого входит ГП "Антонов", стал победителем объявленного МВД Перу тендера на покупку военно-транспортных самолетов. По результатам тендера украинский Ан-178 заменит самолет Национальной полиции Перу Ан-32. В перуанском тендере украинский Ан-178 выиграл у C-27 Spartan (США-Италия) и C-295 (Airbus).
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Высота полета Ан-178 - 12 км, дальность - 5500 км, максимальная скорость - 825 км/ч. Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн груза, в том числе большегрузные морские контейнеры. Может осуществлять посадку и взлет с любых аэродромов, в том числе грунтовых.
Ан-178 выполнил первый полет 7 мая 2015 года. В июле 2018 года "Укроборонпром" представил его на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow, где Ан-178 выполнил демонстрационный полет.
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Оце "доцярувався" ЗЕля... Три копійки у базарний день... Сором... і огида...
Очень красиво в воздухе смотрится. Как дельфин...
Новый министр внутренних дел Перу Гастон Родригес был вызван на слушания комиссии по вопросам национальной обороны Конгресса Республики Перу для дачи объяснений по возможной коррупционной составляющей при проведении государственного тендера МВД Перу на замену в авиации Национальной полиции Перу одного эксплуатируемого транспортного самолета Ан-32Б, где победу одержал транспортный самолет Ан-178.
Депутаты перуанского парламента и некоторые общественные активисты обвиняют руководство МВД страны в том, что оно выбрало самолет не производящийся серийно и не прошедший определенные сертификационные мероприятия. Как заявил перуанский военный эксперт Ксавьер Тайбо Аррибос: "Этот самолет всего лишь прототип. Мы купили призрака, на него нет заказов".
https://www.youtube.com/watch?v=0wwBEwUhkuo
А какие там комплектующие российские?