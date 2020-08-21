"Антонов" собрал планер самолета Ан-178 для МВД Перу. ФОТО

Государственное предприятие "Антонов" завершило сборку планера многоцелевого транспортного самолета Ан-178, предназначенного для Министерства внутренних дел Республики Перу.

Об этом сообщает пресс-служба "Антонова", информирует Цензор.НЕТ.

По словам президента "Антонова" Александра Лося, подготовлены и запущены в производство пять серийных Ан-178. Ими заинтересовались покупатели из Турции, стран Азии и Латинской Америки.

Как сообщалось, в августе 2019 года ГК "Укроборонпром", в состав которого входит ГП "Антонов", стал победителем объявленного МВД Перу тендера на покупку военно-транспортных самолетов. По результатам тендера украинский Ан-178 заменит самолет Национальной полиции Перу Ан-32. В перуанском тендере украинский Ан-178 выиграл у C-27 Spartan (США-Италия) и C-295 (Airbus).





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Высота полета Ан-178 - 12 км, дальность - 5500 км, максимальная скорость - 825 км/ч. Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн груза, в том числе большегрузные морские контейнеры. Может осуществлять посадку и взлет с любых аэродромов, в том числе грунтовых.

Ан-178 выполнил первый полет 7 мая 2015 года. В июле 2018 года "Укроборонпром" представил его на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow, где Ан-178 выполнил демонстрационный полет.

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