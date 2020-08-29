Генштаб планирует осенью уменьшить число призывников

Осенью 2020 года количество призванных на срочную военную службу планируют уменьшить: контракт с ВСУ с начала года подписали 25 тыс. человек, и столько призывников, как раньше, уже не нужно.

Об этом сообщает ГУ персонала Генерального штаба ВС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"В Генеральном штабе продолжается работа по качественному комплектованию Вооруженных Сил Украины рядовым и сержантами, направленная ​​на увеличение военнослужащих военной службы по контракту", - сказано в сообщении.

Так, с начала года к военной службе по контракту привлечены 25 тыс. человек (из них более 2 тыс. - офицерский состав).

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"Это дает возможность поставить вопрос об уменьшении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре - декабре этого года. Соответствующие предложения готовятся для представления на рассмотрение в Кабинет Министров Украины", - сообщили в Генштабе.