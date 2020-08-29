Генштаб планирует осенью уменьшить число призывников
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Осенью 2020 года количество призванных на срочную военную службу планируют уменьшить: контракт с ВСУ с начала года подписали 25 тыс. человек, и столько призывников, как раньше, уже не нужно.
Об этом сообщает ГУ персонала Генерального штаба ВС Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"В Генеральном штабе продолжается работа по качественному комплектованию Вооруженных Сил Украины рядовым и сержантами, направленная на увеличение военнослужащих военной службы по контракту", - сказано в сообщении.
Так, с начала года к военной службе по контракту привлечены 25 тыс. человек (из них более 2 тыс. - офицерский состав).
Читайте на Цензор.НЕТ: Весенний призыв на военную службу завершен, в войска направится более 16 тысяч новобранцев, - Генштаб
"Это дает возможность поставить вопрос об уменьшении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре - декабре этого года. Соответствующие предложения готовятся для представления на рассмотрение в Кабинет Министров Украины", - сообщили в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Ну то зрозуміло ... Бо податки сплачують контракники а строковики ні...
Далі...Строковики повністю на бюджеті відмінно від контракників...
Далі...За усі порушення дисципліни строковиком(окрім кримінальних) несе у першу чергу командування підрозділу..
Далі... Окрема підготовка строковиків яка не повинна пересікатися з контрактниками...окреме проживання(казарма) окреме фінансування житлового фонду ... і тд і тп...
А грошей на Армію увже зась... навіть займи не перекривають...
А Ви що гадаєте що це усе заради "перемирия"...
так , знаю декількох таких - зараз багато хто так робить ...
Меньше призвали - больше смотрят шария и zik.
От совка бубочки другого ожидать и не следовало.
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Напомню. В стране идёт война с россией.
Может хватить на 7-ом году войны писать такую глупую хрень.
Люди за такой срок получают высшее образование, а вы не можете разобраться что происходит на востоке Украины.
Можливо вдвічі більше..
Виходчи з рішення конституційного суду про незаконність карантинних обмежень..
щоб якось "збити"заражуваність,прийдеться робити Надзвичайний стан майже на всій території західної і частково центральної України Плюс Київ, Одеська і Миколаївська область...
А Це роблять з допомогою в тому числі Армії...
Министр обороны Великобритании Роберт Бен Лоббан Уоллес предложил руководству Вооруженных сил Украины развернуть строительство ракетных катеров на одном из украинских судоремонтных заводов.Как пишет "Думская", на командующего ВМСУ Алексея Неижпапу давят сверху с целью вынудить отказаться от британского предложения???
"Вкратце предложение выглядит так… Британцы разворачивают на одном из наших судостроительных заводов производство своих современных быстроходных ракетных катеров. Известны общие характеристики этих единиц (детали, понятное дело, держат в тайне) - длина 50 метров!!!, водоизмещение 400 тонн, скорость 45 узлов!!!!, основное вооружение состоит из восьми противокорабельных ракет", - отметило издание.
По сути, это небольшой корвет. Вопрос финансирования тоже вроде как решен - британская сторона готова предоставить Украине долгосрочный кредит!!.
По данным источника в Минобороны, руководство армии отказывается соглашаться на этот проект и предлагает реализовать проект 30-летней давности.
"Далеко не все из военно-морского начальства и представителей оборонной промышленности настроены принять предложение Лондона. Дошло до того, что из пыльного сейфа николаевского исследовательско-проектного центра кораблестроения вытащили проект катера "Гроза" тридцатилетней давности, который якобы можно модернизировать до современных стандартов. Руководству страны его преподносят как панацею при защите нашего побережья с моря", - добавил автор статьи.
При этом ракетного вооружения для "Грозы" пока нет: предполагаемый Нептун морского базирования еще не создан. Но даже без него цена одного катера - около 110 миллионов долларов США. Это примерно половина корвета типа "Владимир Великий". Британские катера с полным пакетом вооружения будут стоить намного дешевле.
А что мешает развернуть производство.....и тех, и тех?? Пока выйдет из стапеля Гроза, будем иметь уже пятерку британцев....