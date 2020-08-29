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Генштаб ВС (4357) контракт (389) призыв (705)

Генштаб планирует осенью уменьшить число призывников

Новости Цензор.НЕТ Общество

Генштаб планирует осенью уменьшить число призывников

Осенью 2020 года количество призванных на срочную военную службу планируют уменьшить: контракт с ВСУ с начала года подписали 25 тыс. человек, и столько призывников, как раньше, уже не нужно.

Об этом сообщает ГУ персонала Генерального штаба ВС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"В Генеральном штабе продолжается работа по качественному комплектованию Вооруженных Сил Украины рядовым и сержантами, направленная ​​на увеличение военнослужащих военной службы по контракту", - сказано в сообщении.

Так, с начала года к военной службе по контракту привлечены 25 тыс. человек (из них более 2 тыс. - офицерский состав).

Читайте на Цензор.НЕТ: Весенний призыв на военную службу завершен, в войска направится более 16 тысяч новобранцев, - Генштаб

"Это дает возможность поставить вопрос об уменьшении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре - декабре этого года. Соответствующие предложения готовятся для представления на рассмотрение в Кабинет Министров Украины", - сообщили в Генштабе.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
Просто сокращают армию...
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29.08.2020 18:34
+7
Найвеличніший каратист вже закінчив війну.
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29.08.2020 18:37
+5
Генштаб планирует осенью уменьшить число призывников - Цензор.НЕТ 6495
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29.08.2020 18:48
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Вообще то когда то планировали что с 2011 года армия перейдёт полностью на контрактную основу)
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29.08.2020 18:24 Ответить
тогда думали,что роися уважает подписанные ею договора
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29.08.2020 18:59 Ответить
andriy shevchenko 35d270e5 Справжня контрактна,це найкраща армія.А то виходить,що замість техніки ми буде компенсувати людськими життями.Люди не шмат заліза.Та й в нас в армію не йдуть.хто має гроші і це факт.Виходить,що призов,це кріпацтво.
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29.08.2020 19:24 Ответить
С 2010 ВОНА обещала. А я тогда помню ещё думал "та до того 2010 ещё столько лет, что все и забудут об этих обещаниях".
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29.08.2020 19:02 Ответить
главное, что бы тербаты были готовы 24/7/360.
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29.08.2020 18:27 Ответить
вони взагалі не готові -вже більше 2 років , практично , жодних навчань ...
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29.08.2020 18:33 Ответить
Приятная ложь.
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29.08.2020 18:37 Ответить
каждые выходные на стрельбище, согласен маловато будет......
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29.08.2020 19:08 Ответить
Тербатам надо передать бронетехнику, чтоб отжим урожаев у фермеров вышел на новый качественный уровень
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29.08.2020 19:03 Ответить
тк фермеры сами у себя ниче отжимать не захотят, а вот техника лишней не была бы, законтаченно-апущенный и лишнехромасомно-скрепный биоматериал к компостной яме перевозить.
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29.08.2020 19:10 Ответить
Просто сокращают армию...
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29.08.2020 18:34 Ответить
Найвеличніший каратист вже закінчив війну.
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29.08.2020 18:37 Ответить
А шо? У бубАчки в голові вже мир, серіали, корпоративи.
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29.08.2020 18:42 Ответить
Генштаб планирует осенью уменьшить число призывников - Цензор.НЕТ 6495
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29.08.2020 18:48 Ответить
Генштаб планирует осенью уменьшить число призывников - Цензор.НЕТ 2261
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29.08.2020 19:01 Ответить
Согласен! сократить до одного Четырежды Янелоха Оманского!
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29.08.2020 18:48 Ответить
Осенью 2020 года количество призванных на срочную военную службу планируют уменьшить: контракт с ВСУ с начала года подписали 25 тыс. человек, и столько призывников, как раньше, уже не нужно.

Ну то зрозуміло ... Бо податки сплачують контракники а строковики ні...
Далі...Строковики повністю на бюджеті відмінно від контракників...
Далі...За усі порушення дисципліни строковиком(окрім кримінальних) несе у першу чергу командування підрозділу..
Далі... Окрема підготовка строковиків яка не повинна пересікатися з контрактниками...окреме проживання(казарма) окреме фінансування житлового фонду ... і тд і тп...
А грошей на Армію увже зась... навіть займи не перекривають...
А Ви що гадаєте що це усе заради "перемирия"... Генштаб планирует осенью уменьшить число призывников - Цензор.НЕТ 4466
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29.08.2020 18:50 Ответить
просто , в молоді , зараз популярна така тема - розуміючи , що його все одно призовуть на "срочку" , пацан просто підписує контракт - і на 2 роки йде так само служити , але вже за нормальну зарплатню і повний соцпакет !
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29.08.2020 18:54 Ответить
А разве так можно? Вы действительно знаете прецеденты?
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29.08.2020 19:00 Ответить
звісно можна , чому ж ні ..))
так , знаю декількох таких - зараз багато хто так робить ...
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29.08.2020 19:04 Ответить
Та разогнать эту армию нафиг. С кем собрались воевать? Под чьим командованием? Пусть американцы за Украину воюют. Они обещали в будапештском меморандуме.
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29.08.2020 18:59 Ответить
Ти, Голубий Зміє, не заблудився? Пєтушарій вже вроді в Литві, так іди на їхні сайти свого партнера шукати.
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30.08.2020 08:45 Ответить
О! у малороса подгорело . Ты чтоли воевать будешь, чепушила форумный обыкновенный? Или нахиба ты за Зебила голосовал, если воевать с кем-то хочешь? Сиди в своём крыжополе и не вякай.
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30.08.2020 19:22 Ответить
Про яку ви взагалі призовну армію кажети? Ви що в совці живите? Там відношення як до худоби.А ще політологи розповідають казочки.
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29.08.2020 19:25 Ответить
пздц .. осенью кацапо-ученья "кавказ 2020" где отрабатываться будет вторжение в Украину(да и у Нас война кста с кацапами) а эти "стратеги с ксивами от фсб" решили сокращать призыв !!! уроды
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29.08.2020 19:26 Ответить
І не кажіть за Ізраїль чи Швецію,це все балабольство.Гроші на повний контракт є.Попросіть в олігархів і їхніх слуг.
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29.08.2020 19:27 Ответить
Не все понимают что служба в армии ещё и патриотическое воспитание молодёжи.
Меньше призвали - больше смотрят шария и zik.
От совка бубочки другого ожидать и не следовало.
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29.08.2020 19:40 Ответить
Принудительный призыв это и есть совок.
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29.08.2020 20:24 Ответить
Конституция Украины:
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Напомню. В стране идёт война с россией.
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29.08.2020 20:38 Ответить
Кто объявлял войну? Было АТО, теперь ООС. Этим вообще должно заниматься МВД.
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30.08.2020 00:44 Ответить
Объявляет войну нападающая сторона.
Может хватить на 7-ом году войны писать такую глупую хрень.
Люди за такой срок получают высшее образование, а вы не можете разобраться что происходит на востоке Украины.
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30.08.2020 14:57 Ответить
Состояние войны объявляет обороняющаяся сторона в любом случае, даже если нападающая сторона ничего не объявила. Нападающая сторона вообще ничего не обязана объявлять. Только на свое усмотрение. Так что лучше иди собираться в школу, а не пытаться тут отмазать барыгу, который за шесть лет правления так и не смог объявить состояние войны с россией. Генштаб планує восени зменшити кількість призовників - Цензор.НЕТ 2782
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30.08.2020 17:22 Ответить
А чи знаєш ти вумнику, що з 2018 р. в Швеції теж відновили військовий призов?
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30.08.2020 08:47 Ответить
ну во время войны это конечно мудрое решение))) а еще нужно продать танки, артилерию, самолеты и платить контрактникам минималку. где то я это уже видел)))) украина 2009-2013 года
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29.08.2020 19:51 Ответить
Взагалі-то потрібно..
Можливо вдвічі більше..

Виходчи з рішення конституційного суду про незаконність карантинних обмежень..

щоб якось "збити"заражуваність,прийдеться робити Надзвичайний стан майже на всій території західної і частково центральної України Плюс Київ, Одеська і Миколаївська область...
А Це роблять з допомогою в тому числі Армії...
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29.08.2020 20:16 Ответить
Теперь я знаю кто голосовал за Зеленского. Те кому еще не исполнилось 27.
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29.08.2020 20:24 Ответить
идиот оманский уклонист
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29.08.2020 21:11 Ответить
Ворог вже рве державу, а вони скорочують армію. Виродки та зрадники.
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29.08.2020 21:50 Ответить
Скорее всего наконец то будут набирать в батальон «Конча-Заспа» .
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29.08.2020 22:11 Ответить
В ЗСУ СИДЯТЬ ЗРАДНИКИ, МИ, ЯК і ІЗРАЇЛЬ, МАЄМО ВІЧНОГО ВОРОГА МОСКОВЩИНУ.! КОЖНІЙ ЧОЛОВІК, ЖІНКА ПОВИНІ ПРОЙТИ ВОЄННУ ПІДГОТОВКУ.!! А ДЕ ЗАГОНИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ - ЗРАДНИКИ КЕРУЮТЬ УКРАЇНОЮ!!!
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29.08.2020 23:58 Ответить
Зачем, если есть безвиз?
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30.08.2020 00:45 Ответить
А чого тільки скорочувати? Взагалі розпустіть армію, Зелене Гавно ж - піЗЕдент миру. 25 тис. підписало контракти, а скільки розірвало?
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30.08.2020 08:42 Ответить
Ну не знаю, а почему эту тему не обсуждают?

Министр обороны Великобритании Роберт Бен Лоббан Уоллес предложил руководству Вооруженных сил Украины развернуть строительство ракетных катеров на одном из украинских судоремонтных заводов.Как пишет "Думская", на командующего ВМСУ Алексея Неижпапу давят сверху с целью вынудить отказаться от британского предложения???
"Вкратце предложение выглядит так… Британцы разворачивают на одном из наших судостроительных заводов производство своих современных быстроходных ракетных катеров. Известны общие характеристики этих единиц (детали, понятное дело, держат в тайне) - длина 50 метров!!!, водоизмещение 400 тонн, скорость 45 узлов!!!!, основное вооружение состоит из восьми противокорабельных ракет", - отметило издание.
По сути, это небольшой корвет. Вопрос финансирования тоже вроде как решен - британская сторона готова предоставить Украине долгосрочный кредит!!.
По данным источника в Минобороны, руководство армии отказывается соглашаться на этот проект и предлагает реализовать проект 30-летней давности.
"Далеко не все из военно-морского начальства и представителей оборонной промышленности настроены принять предложение Лондона. Дошло до того, что из пыльного сейфа николаевского исследовательско-проектного центра кораблестроения вытащили проект катера "Гроза" тридцатилетней давности, который якобы можно модернизировать до современных стандартов. Руководству страны его преподносят как панацею при защите нашего побережья с моря", - добавил автор статьи.
При этом ракетного вооружения для "Грозы" пока нет: предполагаемый Нептун морского базирования еще не создан. Но даже без него цена одного катера - около 110 миллионов долларов США. Это примерно половина корвета типа "Владимир Великий". Британские катера с полным пакетом вооружения будут стоить намного дешевле.
А что мешает развернуть производство.....и тех, и тех?? Пока выйдет из стапеля Гроза, будем иметь уже пятерку британцев....
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30.08.2020 09:25 Ответить
ну да, зачем армия для капитуляции, да и бабло на оман с экономят.
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30.08.2020 11:52 Ответить
 
 