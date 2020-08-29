Генштаб планує восени зменшити кількість призовників
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Восени 2020 року кількість призваних на строкову військову службу планують зменшити: контракт із ЗСУ від початку року підписали 25 тис. осіб і стільки призовників, як раніше, вже не потрібно.
Про це повідомляє ГУ персоналу Генерального штабу ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
"У Генеральному штабі триває робота з якісного комплектування Збройних Сил України рядовим і сержантами, спрямована на збільшення військовослужбовців військової служби за контрактом", - сказано в повідомленні.
Так, від початку року до військової служби за контрактом залучені 25 тис. осіб (з них понад 2 тис. - офіцерський склад).
"Це дає можливість порушити питання про зменшення чисельності громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу в жовтні - грудні цього року. Відповідні пропозиції готуються для подання на розгляд до Кабінету Міністрів України", - повідомили в Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Ну то зрозуміло ... Бо податки сплачують контракники а строковики ні...
Далі...Строковики повністю на бюджеті відмінно від контракників...
Далі...За усі порушення дисципліни строковиком(окрім кримінальних) несе у першу чергу командування підрозділу..
Далі... Окрема підготовка строковиків яка не повинна пересікатися з контрактниками...окреме проживання(казарма) окреме фінансування житлового фонду ... і тд і тп...
А грошей на Армію увже зась... навіть займи не перекривають...
А Ви що гадаєте що це усе заради "перемирия"...
так , знаю декількох таких - зараз багато хто так робить ...
Меньше призвали - больше смотрят шария и zik.
От совка бубочки другого ожидать и не следовало.
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Напомню. В стране идёт война с россией.
Может хватить на 7-ом году войны писать такую глупую хрень.
Люди за такой срок получают высшее образование, а вы не можете разобраться что происходит на востоке Украины.
Можливо вдвічі більше..
Виходчи з рішення конституційного суду про незаконність карантинних обмежень..
щоб якось "збити"заражуваність,прийдеться робити Надзвичайний стан майже на всій території західної і частково центральної України Плюс Київ, Одеська і Миколаївська область...
А Це роблять з допомогою в тому числі Армії...
Министр обороны Великобритании Роберт Бен Лоббан Уоллес предложил руководству Вооруженных сил Украины развернуть строительство ракетных катеров на одном из украинских судоремонтных заводов.Как пишет "Думская", на командующего ВМСУ Алексея Неижпапу давят сверху с целью вынудить отказаться от британского предложения???
"Вкратце предложение выглядит так… Британцы разворачивают на одном из наших судостроительных заводов производство своих современных быстроходных ракетных катеров. Известны общие характеристики этих единиц (детали, понятное дело, держат в тайне) - длина 50 метров!!!, водоизмещение 400 тонн, скорость 45 узлов!!!!, основное вооружение состоит из восьми противокорабельных ракет", - отметило издание.
По сути, это небольшой корвет. Вопрос финансирования тоже вроде как решен - британская сторона готова предоставить Украине долгосрочный кредит!!.
По данным источника в Минобороны, руководство армии отказывается соглашаться на этот проект и предлагает реализовать проект 30-летней давности.
"Далеко не все из военно-морского начальства и представителей оборонной промышленности настроены принять предложение Лондона. Дошло до того, что из пыльного сейфа николаевского исследовательско-проектного центра кораблестроения вытащили проект катера "Гроза" тридцатилетней давности, который якобы можно модернизировать до современных стандартов. Руководству страны его преподносят как панацею при защите нашего побережья с моря", - добавил автор статьи.
При этом ракетного вооружения для "Грозы" пока нет: предполагаемый Нептун морского базирования еще не создан. Но даже без него цена одного катера - около 110 миллионов долларов США. Это примерно половина корвета типа "Владимир Великий". Британские катера с полным пакетом вооружения будут стоить намного дешевле.
А что мешает развернуть производство.....и тех, и тех?? Пока выйдет из стапеля Гроза, будем иметь уже пятерку британцев....