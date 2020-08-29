Генштаб планує восени зменшити кількість призовників

Восени 2020 року кількість призваних на строкову військову службу планують зменшити: контракт із ЗСУ від початку року підписали 25 тис. осіб і стільки призовників, як раніше, вже не потрібно.

Про це повідомляє ГУ персоналу Генерального штабу ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"У Генеральному штабі триває робота з якісного комплектування Збройних Сил України рядовим і сержантами, спрямована на збільшення військовослужбовців військової служби за контрактом", - сказано в повідомленні.

Так, від початку року до військової служби за контрактом залучені 25 тис. осіб (з них понад 2 тис. - офіцерський склад).

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"Це дає можливість порушити питання про зменшення чисельності громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу в жовтні - грудні цього року. Відповідні пропозиції готуються для подання на розгляд до Кабінету Міністрів України", - повідомили в Генштабі.