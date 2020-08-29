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Генштаб ЗС (4596) контракт (225) призов (381)

Генштаб планує восени зменшити кількість призовників

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Генштаб планує восени зменшити кількість призовників

Восени 2020 року кількість призваних на строкову військову службу планують зменшити: контракт із ЗСУ від початку року підписали 25 тис. осіб і стільки призовників, як раніше, вже не потрібно.

Про це повідомляє ГУ персоналу Генерального штабу ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"У Генеральному штабі триває робота з якісного комплектування Збройних Сил України рядовим і сержантами, спрямована на збільшення військовослужбовців військової служби за контрактом", - сказано в повідомленні.

Так, від початку року до військової служби за контрактом залучені 25 тис. осіб (з них понад 2 тис. - офіцерський склад).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Міноборони та ЗСУ призначено службове розслідування через викриття чиновників командування Медсил на хабарі в 1 млн грн, - Генштаб

"Це дає можливість порушити питання про зменшення чисельності громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу в жовтні - грудні цього року. Відповідні пропозиції готуються для подання на розгляд до Кабінету Міністрів України", - повідомили в Генштабі.
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Топ коментарі
+7
Просто сокращают армию...
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29.08.2020 18:34
+7
Найвеличніший каратист вже закінчив війну.
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29.08.2020 18:37
+5
Генштаб планирует осенью уменьшить число призывников - Цензор.НЕТ 6495
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29.08.2020 18:48
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Вообще то когда то планировали что с 2011 года армия перейдёт полностью на контрактную основу)
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29.08.2020 18:24 Відповісти
тогда думали,что роися уважает подписанные ею договора
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29.08.2020 18:59 Відповісти
andriy shevchenko 35d270e5 Справжня контрактна,це найкраща армія.А то виходить,що замість техніки ми буде компенсувати людськими життями.Люди не шмат заліза.Та й в нас в армію не йдуть.хто має гроші і це факт.Виходить,що призов,це кріпацтво.
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29.08.2020 19:24 Відповісти
С 2010 ВОНА обещала. А я тогда помню ещё думал "та до того 2010 ещё столько лет, что все и забудут об этих обещаниях".
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29.08.2020 19:02 Відповісти
главное, что бы тербаты были готовы 24/7/360.
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29.08.2020 18:27 Відповісти
вони взагалі не готові -вже більше 2 років , практично , жодних навчань ...
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29.08.2020 18:33 Відповісти
Приятная ложь.
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29.08.2020 18:37 Відповісти
каждые выходные на стрельбище, согласен маловато будет......
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29.08.2020 19:08 Відповісти
Тербатам надо передать бронетехнику, чтоб отжим урожаев у фермеров вышел на новый качественный уровень
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29.08.2020 19:03 Відповісти
тк фермеры сами у себя ниче отжимать не захотят, а вот техника лишней не была бы, законтаченно-апущенный и лишнехромасомно-скрепный биоматериал к компостной яме перевозить.
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29.08.2020 19:10 Відповісти
Просто сокращают армию...
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29.08.2020 18:34 Відповісти
Найвеличніший каратист вже закінчив війну.
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29.08.2020 18:37 Відповісти
А шо? У бубАчки в голові вже мир, серіали, корпоративи.
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29.08.2020 18:42 Відповісти
Генштаб планирует осенью уменьшить число призывников - Цензор.НЕТ 6495
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29.08.2020 18:48 Відповісти
Генштаб планирует осенью уменьшить число призывников - Цензор.НЕТ 2261
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29.08.2020 19:01 Відповісти
Согласен! сократить до одного Четырежды Янелоха Оманского!
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29.08.2020 18:48 Відповісти
Осенью 2020 года количество призванных на срочную военную службу планируют уменьшить: контракт с ВСУ с начала года подписали 25 тыс. человек, и столько призывников, как раньше, уже не нужно.

Ну то зрозуміло ... Бо податки сплачують контракники а строковики ні...
Далі...Строковики повністю на бюджеті відмінно від контракників...
Далі...За усі порушення дисципліни строковиком(окрім кримінальних) несе у першу чергу командування підрозділу..
Далі... Окрема підготовка строковиків яка не повинна пересікатися з контрактниками...окреме проживання(казарма) окреме фінансування житлового фонду ... і тд і тп...
А грошей на Армію увже зась... навіть займи не перекривають...
А Ви що гадаєте що це усе заради "перемирия"... Генштаб планирует осенью уменьшить число призывников - Цензор.НЕТ 4466
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29.08.2020 18:50 Відповісти
просто , в молоді , зараз популярна така тема - розуміючи , що його все одно призовуть на "срочку" , пацан просто підписує контракт - і на 2 роки йде так само служити , але вже за нормальну зарплатню і повний соцпакет !
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29.08.2020 18:54 Відповісти
А разве так можно? Вы действительно знаете прецеденты?
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29.08.2020 19:00 Відповісти
звісно можна , чому ж ні ..))
так , знаю декількох таких - зараз багато хто так робить ...
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29.08.2020 19:04 Відповісти
Та разогнать эту армию нафиг. С кем собрались воевать? Под чьим командованием? Пусть американцы за Украину воюют. Они обещали в будапештском меморандуме.
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29.08.2020 18:59 Відповісти
Ти, Голубий Зміє, не заблудився? Пєтушарій вже вроді в Литві, так іди на їхні сайти свого партнера шукати.
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30.08.2020 08:45 Відповісти
О! у малороса подгорело . Ты чтоли воевать будешь, чепушила форумный обыкновенный? Или нахиба ты за Зебила голосовал, если воевать с кем-то хочешь? Сиди в своём крыжополе и не вякай.
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30.08.2020 19:22 Відповісти
Про яку ви взагалі призовну армію кажети? Ви що в совці живите? Там відношення як до худоби.А ще політологи розповідають казочки.
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29.08.2020 19:25 Відповісти
пздц .. осенью кацапо-ученья "кавказ 2020" где отрабатываться будет вторжение в Украину(да и у Нас война кста с кацапами) а эти "стратеги с ксивами от фсб" решили сокращать призыв !!! уроды
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29.08.2020 19:26 Відповісти
І не кажіть за Ізраїль чи Швецію,це все балабольство.Гроші на повний контракт є.Попросіть в олігархів і їхніх слуг.
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29.08.2020 19:27 Відповісти
Не все понимают что служба в армии ещё и патриотическое воспитание молодёжи.
Меньше призвали - больше смотрят шария и zik.
От совка бубочки другого ожидать и не следовало.
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29.08.2020 19:40 Відповісти
Принудительный призыв это и есть совок.
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29.08.2020 20:24 Відповісти
Конституция Украины:
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Напомню. В стране идёт война с россией.
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29.08.2020 20:38 Відповісти
Кто объявлял войну? Было АТО, теперь ООС. Этим вообще должно заниматься МВД.
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30.08.2020 00:44 Відповісти
Объявляет войну нападающая сторона.
Может хватить на 7-ом году войны писать такую глупую хрень.
Люди за такой срок получают высшее образование, а вы не можете разобраться что происходит на востоке Украины.
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30.08.2020 14:57 Відповісти
Состояние войны объявляет обороняющаяся сторона в любом случае, даже если нападающая сторона ничего не объявила. Нападающая сторона вообще ничего не обязана объявлять. Только на свое усмотрение. Так что лучше иди собираться в школу, а не пытаться тут отмазать барыгу, который за шесть лет правления так и не смог объявить состояние войны с россией. Генштаб планує восени зменшити кількість призовників - Цензор.НЕТ 2782
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30.08.2020 17:22 Відповісти
А чи знаєш ти вумнику, що з 2018 р. в Швеції теж відновили військовий призов?
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30.08.2020 08:47 Відповісти
ну во время войны это конечно мудрое решение))) а еще нужно продать танки, артилерию, самолеты и платить контрактникам минималку. где то я это уже видел)))) украина 2009-2013 года
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29.08.2020 19:51 Відповісти
Взагалі-то потрібно..
Можливо вдвічі більше..

Виходчи з рішення конституційного суду про незаконність карантинних обмежень..

щоб якось "збити"заражуваність,прийдеться робити Надзвичайний стан майже на всій території західної і частково центральної України Плюс Київ, Одеська і Миколаївська область...
А Це роблять з допомогою в тому числі Армії...
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29.08.2020 20:16 Відповісти
Теперь я знаю кто голосовал за Зеленского. Те кому еще не исполнилось 27.
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29.08.2020 20:24 Відповісти
идиот оманский уклонист
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29.08.2020 21:11 Відповісти
Ворог вже рве державу, а вони скорочують армію. Виродки та зрадники.
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29.08.2020 21:50 Відповісти
Скорее всего наконец то будут набирать в батальон «Конча-Заспа» .
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29.08.2020 22:11 Відповісти
В ЗСУ СИДЯТЬ ЗРАДНИКИ, МИ, ЯК і ІЗРАЇЛЬ, МАЄМО ВІЧНОГО ВОРОГА МОСКОВЩИНУ.! КОЖНІЙ ЧОЛОВІК, ЖІНКА ПОВИНІ ПРОЙТИ ВОЄННУ ПІДГОТОВКУ.!! А ДЕ ЗАГОНИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ - ЗРАДНИКИ КЕРУЮТЬ УКРАЇНОЮ!!!
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29.08.2020 23:58 Відповісти
Зачем, если есть безвиз?
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30.08.2020 00:45 Відповісти
А чого тільки скорочувати? Взагалі розпустіть армію, Зелене Гавно ж - піЗЕдент миру. 25 тис. підписало контракти, а скільки розірвало?
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30.08.2020 08:42 Відповісти
Ну не знаю, а почему эту тему не обсуждают?

Министр обороны Великобритании Роберт Бен Лоббан Уоллес предложил руководству Вооруженных сил Украины развернуть строительство ракетных катеров на одном из украинских судоремонтных заводов.Как пишет "Думская", на командующего ВМСУ Алексея Неижпапу давят сверху с целью вынудить отказаться от британского предложения???
"Вкратце предложение выглядит так… Британцы разворачивают на одном из наших судостроительных заводов производство своих современных быстроходных ракетных катеров. Известны общие характеристики этих единиц (детали, понятное дело, держат в тайне) - длина 50 метров!!!, водоизмещение 400 тонн, скорость 45 узлов!!!!, основное вооружение состоит из восьми противокорабельных ракет", - отметило издание.
По сути, это небольшой корвет. Вопрос финансирования тоже вроде как решен - британская сторона готова предоставить Украине долгосрочный кредит!!.
По данным источника в Минобороны, руководство армии отказывается соглашаться на этот проект и предлагает реализовать проект 30-летней давности.
"Далеко не все из военно-морского начальства и представителей оборонной промышленности настроены принять предложение Лондона. Дошло до того, что из пыльного сейфа николаевского исследовательско-проектного центра кораблестроения вытащили проект катера "Гроза" тридцатилетней давности, который якобы можно модернизировать до современных стандартов. Руководству страны его преподносят как панацею при защите нашего побережья с моря", - добавил автор статьи.
При этом ракетного вооружения для "Грозы" пока нет: предполагаемый Нептун морского базирования еще не создан. Но даже без него цена одного катера - около 110 миллионов долларов США. Это примерно половина корвета типа "Владимир Великий". Британские катера с полным пакетом вооружения будут стоить намного дешевле.
А что мешает развернуть производство.....и тех, и тех?? Пока выйдет из стапеля Гроза, будем иметь уже пятерку британцев....
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30.08.2020 09:25 Відповісти
ну да, зачем армия для капитуляции, да и бабло на оман с экономят.
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30.08.2020 11:52 Відповісти
 
 