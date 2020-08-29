Бывшего чиновника "Нафтогаза" поймали на хищении миллионов, - МВД

Бывшего руководителя компании, учредителем которой является НАК "Нафтогаз", подозревают в хищении 1,7 млн грн.

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Бывшему руководителю общества, учредителем которого является НАК "Нафтогаз", следователи сообщили о подозрении", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение 2018-2019 годов с нарушением требований действующего законодательства на основании выданных им приказов было безосновательно выплачено производственных премий на общую сумму 1,7 млн грн, из которых более 960 тыс. грн - непосредственно директору общества.

Читайте на Цензор.НЕТ: Офицеров ВСУ, укравших для продажи детали к самолетам МиГ-29, будут судить вместе с предпринимателем, - ГБР

В полиции отмечают, что располагают достаточными доказательствами причастности чиновника к растрате и завладении средствами компании.