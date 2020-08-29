Бывшего чиновника "Нафтогаза" поймали на хищении миллионов, - МВД
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Бывшего руководителя компании, учредителем которой является НАК "Нафтогаз", подозревают в хищении 1,7 млн грн.
Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ.
"Бывшему руководителю общества, учредителем которого является НАК "Нафтогаз", следователи сообщили о подозрении", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в течение 2018-2019 годов с нарушением требований действующего законодательства на основании выданных им приказов было безосновательно выплачено производственных премий на общую сумму 1,7 млн грн, из которых более 960 тыс. грн - непосредственно директору общества.
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В полиции отмечают, что располагают достаточными доказательствами причастности чиновника к растрате и завладении средствами компании.
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От ви дурні!!! Відпустіть негайно!!!
Як того звали??? Мілославський??..
Так і він Милославський...Але ЖОРЖ!!!