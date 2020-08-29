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Колишнього чиновника "Нафтогазу" спіймали на розкраданні мільйонів, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Події

Колишнього чиновника

Колишнього керівника компанії, засновником якої є НАК "Нафтогаз", підозрюють в розкраданні 1,7 млн грн.

Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"Колишньому керівнику компанії, засновником якого є НАК "Нафтогаз", слідчі повідомили про підозру", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, протягом 2018-2019 років з порушенням вимог чинного законодавства на підставі виданих ним наказів було безпідставно виплачено виробничих премій на загальну суму 1,7 млн ​​грн, з яких понад 960 тис. грн - безпосередньо директору товариства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціна газу для населення зросла на 45%, - "Нафтогаз"

У поліції зазначають, що мають у своєму розпорядженні достатніми доказами причетності чиновника до розтрати та заволодіння коштами компанії.
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Топ коментарі
+6
поймали показали отпустили!! всем хорошо! шоу продолжается!!
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29.08.2020 19:19
+4
фамилийо у бывшего есть?цикаво як вы маман бывшего достанете...
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29.08.2020 19:20
+4
про поймали будите говорить когда СЯДЕТ! а пока он не сел так что это не поймали это просто ЛОХАМ ШОУ!!!
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29.08.2020 19:34
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поймали показали отпустили!! всем хорошо! шоу продолжается!!
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29.08.2020 19:19 Відповісти
Удивительно, что крал в Нафтогазе, да еще удивительнее, что поймали...
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29.08.2020 19:31 Відповісти
про поймали будите говорить когда СЯДЕТ! а пока он не сел так что это не поймали это просто ЛОХАМ ШОУ!!!
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29.08.2020 19:34 Відповісти
фамилийо у бывшего есть?цикаво як вы маман бывшего достанете...
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29.08.2020 19:20 Відповісти
Тот , у кого с маман схема -- оно легализовало оборутки и выходит , шо там только политическая коррупция . За которую нужно судить разве что тех , кто его назначал !
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29.08.2020 19:24 Відповісти
то бубочка не цар? Бывшего чиновника "Нафтогаза" поймали хищении миллионов, - МВД - Цензор.НЕТ 781галимый ссыклобородько...
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29.08.2020 19:27 Відповісти
флаг смени, курчавый...
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29.08.2020 20:47 Відповісти
А по сути что-то есть сказать или нехватка серого вещества не позволяет ?!
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29.08.2020 20:55 Відповісти
Авакова не поймали ещё на хищении миллионов, которые США выделяли на реформу полиции?
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29.08.2020 19:21 Відповісти
хм.. а действующие сотрудники Нефтегаза тырят миллиарды !!! ..МВД - ловить когда будете !? Бывшего чиновника "Нафтогаза" поймали хищении миллионов, - МВД - Цензор.НЕТ 2023
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29.08.2020 19:22 Відповісти
Та ви щоооооо!! Спімали???? Точно????
От ви дурні!!! Відпустіть негайно!!!
Як того звали??? Мілославський??..
Так і він Милославський...Але ЖОРЖ!!! Бывшего чиновника "Нафтогаза" поймали хищении миллионов, - МВД - Цензор.НЕТ 2058
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29.08.2020 19:29 Відповісти
Повесить такого на самой низкой (шоб ему стыдно было) нефтегазовой вышке - в назидание потомкам и так продолжать пока коррупционеры и не кончатся. Как говорил Аугусто Пиночет: "нет коррупционера - нет коррупции" и сдел Чили классной!
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29.08.2020 19:31 Відповісти
Пора бы уже и действующего урода кобелину за яйца брать.
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29.08.2020 19:35 Відповісти
Наворованное он маме отсылал ?
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29.08.2020 19:46 Відповісти
ну...не на пранституток жеж тратил? понять и простить ! их мами - то вне подозрений))))
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29.08.2020 19:54 Відповісти
Не может быть!!!
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29.08.2020 19:50 Відповісти
а это не витренки сыночек? что то его как-то так быстро...ушли с выплатой компенсации и неустоек плюс неиспользованный отпуск... на Барбуда ))))
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29.08.2020 19:53 Відповісти
Ты посмотри! Не может быть!
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29.08.2020 20:23 Відповісти
Сколько посадили? . Уроюай не той шо в поли а той шо в тюремной камере. Но мыши в погонах все сьедают.
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29.08.2020 21:00 Відповісти
Під заставу,чи на поруки?
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29.08.2020 21:12 Відповісти
з верху про Іловайську трагедію. з низу про вбивць Мамчура. а *********** навіть не знає що в Україні війна, воно крало, краде і крало б далі і діти десь в США або Британії теж про війну ні хрена не знають. прикро що ЗЕЛЕНЬ таких самих наставив. ОТ ТАК І ЖИВЕМ, чекаєм покращень
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29.08.2020 21:47 Відповісти
Наші судді і прокурори таких не саджають,ВОНИ ТАКІ САМІ.
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29.08.2020 21:55 Відповісти
И чего ждёте? На площадь и сечь пока жопа не отвалится.
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29.08.2020 23:47 Відповісти
В связи с этим цену на газ для населения следует еще " поднять"
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29.08.2020 23:55 Відповісти
Поймали ворюгу? Так украденные деньги верните в казну и не хрен цену на газ населению на 40% повышать. Или чем больше цену повысим, тем больше украдем??! Одно ворьё наверху. Достали уже всех эти мафиози чертовы!
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30.08.2020 08:29 Відповісти
 
 