Колишнього чиновника "Нафтогазу" спіймали на розкраданні мільйонів, - МВС

Колишнього керівника компанії, засновником якої є НАК "Нафтогаз", підозрюють в розкраданні 1,7 млн грн.

Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"Колишньому керівнику компанії, засновником якого є НАК "Нафтогаз", слідчі повідомили про підозру", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, протягом 2018-2019 років з порушенням вимог чинного законодавства на підставі виданих ним наказів було безпідставно виплачено виробничих премій на загальну суму 1,7 млн ​​грн, з яких понад 960 тис. грн - безпосередньо директору товариства.

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У поліції зазначають, що мають у своєму розпорядженні достатніми доказами причетності чиновника до розтрати та заволодіння коштами компанії.