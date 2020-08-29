Колишнього чиновника "Нафтогазу" спіймали на розкраданні мільйонів, - МВС
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Колишнього керівника компанії, засновником якої є НАК "Нафтогаз", підозрюють в розкраданні 1,7 млн грн.
Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції, інформує Цензор.НЕТ.
"Колишньому керівнику компанії, засновником якого є НАК "Нафтогаз", слідчі повідомили про підозру", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, протягом 2018-2019 років з порушенням вимог чинного законодавства на підставі виданих ним наказів було безпідставно виплачено виробничих премій на загальну суму 1,7 млн грн, з яких понад 960 тис. грн - безпосередньо директору товариства.
У поліції зазначають, що мають у своєму розпорядженні достатніми доказами причетності чиновника до розтрати та заволодіння коштами компанії.
Топ коментарі
+6 Ruslan Tkachenko
показати весь коментар29.08.2020 19:19
+4 Don Bessam dc0e2bc1
показати весь коментар29.08.2020 19:20
+4 Ruslan Tkachenko
показати весь коментар29.08.2020 19:34
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Будь ласка, зачекайте...
От ви дурні!!! Відпустіть негайно!!!
Як того звали??? Мілославський??..
Так і він Милославський...Але ЖОРЖ!!!