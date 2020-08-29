Памятник погибшим под Иловайском открыли в Кривом Роге
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29 августа в Кривом Роге открыли памятник погибшим на Донбассе - "Иловайский крест". На создание монумента ушло более 2 лет.
Об этом журналистам рассказал один из инициаторов создания памятника, бывший куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
Сам памятник и его подножие изготовлены из гранита, остальные элементы - подсолнухи и крест - из бронзы. Общий вес скульптуры составляет 500 килограммов.
"Памятник - это увеличенная в 40 раз копия народной награды "Иловайский крест", которую бойцы, вышедшие из "котла", носят на груди. Фактически - это негосударственный орден, который вручают самым достойным, после тщательной проверки. Еще один важный элемент монумента - подсолнухи. Это они спасали жизнь нашим бойцам, которые выходили по "зеленому коридору". Чтобы воспроизвести их такими, какие они есть именно в это время - уже не желтыми, а черными - скульптор Николай Гапон специально выезжал в поля", - рассказал Колесник.
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Он говорит, что сам нарисовал эскиз памятника. Средства на изготовление памятника собирали два года, это - благотворительные пожертвования бойцов, волонтеров, всех причастных к батальону "Кривбасс".
На церемонии открытия памятника семьям погибших и волонтерам вручили награды Министерства обороны Украины "Знак почета".
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Такими должны быть памятники погибшим воякам !
Смерть російським окупантам!
Ми ідем в невідоме, де чатує скрізь смерть,
Там, де диму завіси і вогню круговерть.
Як здолати той клятий вогняний коридор?
Де стріляють безжально, де стріляють в упор...
На бортах ми - мішені. Черги з куль - точно в ціль.
Ворог, з крові скажений, шле вогню заметіль.
І сповзають "мішені " по бортах до землі,
Вічний спокій відчути у земному теплі.
Кулі рясно мов злива. І зневага і лють,
І пройти коридор нам ніяк не дають.
І тремтіли в руках перегріті стволи,
Пробивалися люто, крок за кроком ішли.
Чи проб'ємось ? Чи зляжем? Та потрібно іти!
Чи бігом, де можливо, чи натужно повзти.
Чуєш , земле, як б'ються українські сини?
Ти прикрий їх,чим можеш, від страхіття війни!
Хилить сонях голівки до самої землі,
Щоби нас приховати у вогненній імлі.
Шиють простір над нами навкруги трасери,
І осколків рої б'ють безжально згори.
Пили воду з землею - це факти живі,
Захлинались від ран, у багряній крові…
Та пройшли! Не зігнулись, xоч багато злягло,
І темніло від горя материнське чоло…
автор - боєць АТО "Коваль" (Рівно)