РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14041 посетитель онлайн
Новости Общество Годовщина Иловайской трагедии
7 481 28
Кривой Рог (1144) памятник (2209) память (1453) Иловайск (463)

Памятник погибшим под Иловайском открыли в Кривом Роге

Новости Цензор.НЕТ Общество

Памятник погибшим под Иловайском открыли в Кривом Роге

29 августа в Кривом Роге открыли памятник погибшим на Донбассе - "Иловайский крест". На создание монумента ушло более 2 лет.

Об этом журналистам рассказал один из инициаторов создания памятника, бывший куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Сам памятник и его подножие изготовлены из гранита, остальные элементы - подсолнухи и крест - из бронзы. Общий вес скульптуры составляет 500 килограммов.

"Памятник - это увеличенная в 40 раз копия народной награды "Иловайский крест", которую бойцы, вышедшие из "котла", носят на груди. Фактически - это негосударственный орден, который вручают самым достойным, после тщательной проверки. Еще один важный элемент монумента - подсолнухи. Это они спасали жизнь нашим бойцам, которые выходили по "зеленому коридору". Чтобы воспроизвести их такими, какие они есть именно в это время - уже не желтыми, а черными - скульптор Николай Гапон специально выезжал в поля", - рассказал Колесник.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сегодня отмечается День памяти защитников Украины

Он говорит, что сам нарисовал эскиз памятника. Средства на изготовление памятника собирали два года, это - благотворительные пожертвования бойцов, волонтеров, всех причастных к батальону "Кривбасс".

На церемонии открытия памятника семьям погибших и волонтерам вручили награды Министерства обороны Украины "Знак почета".

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Очень красиво и без китча .
Такими должны быть памятники погибшим воякам !
показать весь комментарий
29.08.2020 19:54
+5
Слава Україні!
Смерть російським окупантам!
показать весь комментарий
29.08.2020 20:02
+5
**
Ми ідем в невідоме, де чатує скрізь смерть,
Там, де диму завіси і вогню круговерть.
Як здолати той клятий вогняний коридор?
Де стріляють безжально, де стріляють в упор...

На бортах ми - мішені. Черги з куль - точно в ціль.
Ворог, з крові скажений, шле вогню заметіль.
І сповзають "мішені " по бортах до землі,
Вічний спокій відчути у земному теплі.

Кулі рясно мов злива. І зневага і лють,
І пройти коридор нам ніяк не дають.
І тремтіли в руках перегріті стволи,
Пробивалися люто, крок за кроком ішли.

Чи проб'ємось ? Чи зляжем? Та потрібно іти!
Чи бігом, де можливо, чи натужно повзти.
Чуєш , земле, як б'ються українські сини?
Ти прикрий їх,чим можеш, від страхіття війни!

Хилить сонях голівки до самої землі,
Щоби нас приховати у вогненній імлі.
Шиють простір над нами навкруги трасери,
І осколків рої б'ють безжально згори.

Пили воду з землею - це факти живі,
Захлинались від ран, у багряній крові…
Та пройшли! Не зігнулись, xоч багато злягло,
І темніло від горя материнське чоло…

автор - боєць АТО "Коваль" (Рівно)
показать весь комментарий
29.08.2020 20:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Очень красиво и без китча .
Такими должны быть памятники погибшим воякам !
показать весь комментарий
29.08.2020 19:54 Ответить
Слава Україні!
Смерть російським окупантам!
показать весь комментарий
29.08.2020 20:02 Ответить
С бронзой думаю погорячились.
показать весь комментарий
29.08.2020 20:13 Ответить
Підеш красти бронзу, как-цап?
показать весь комментарий
29.08.2020 20:25 Ответить
В пень, это туда. Пам'ятник загиблим під Іловайськом відкрили в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 5806
показать весь комментарий
29.08.2020 20:36 Ответить
**
Ми ідем в невідоме, де чатує скрізь смерть,
Там, де диму завіси і вогню круговерть.
Як здолати той клятий вогняний коридор?
Де стріляють безжально, де стріляють в упор...

На бортах ми - мішені. Черги з куль - точно в ціль.
Ворог, з крові скажений, шле вогню заметіль.
І сповзають "мішені " по бортах до землі,
Вічний спокій відчути у земному теплі.

Кулі рясно мов злива. І зневага і лють,
І пройти коридор нам ніяк не дають.
І тремтіли в руках перегріті стволи,
Пробивалися люто, крок за кроком ішли.

Чи проб'ємось ? Чи зляжем? Та потрібно іти!
Чи бігом, де можливо, чи натужно повзти.
Чуєш , земле, як б'ються українські сини?
Ти прикрий їх,чим можеш, від страхіття війни!

Хилить сонях голівки до самої землі,
Щоби нас приховати у вогненній імлі.
Шиють простір над нами навкруги трасери,
І осколків рої б'ють безжально згори.

Пили воду з землею - це факти живі,
Захлинались від ран, у багряній крові…
Та пройшли! Не зігнулись, xоч багато злягло,
І темніло від горя материнське чоло…

автор - боєць АТО "Коваль" (Рівно)
показать весь комментарий
29.08.2020 20:17 Ответить
Пам'ятники,знаки пошани це все добре,але чому за розстріляних РФ 366 захисників України ніхто з вищого керівництва не сидить?Якщо головноуомандуючий і його шобла за 6 років не розслідувала всі причини Іловайського котла,треба садити самого Порошенко.Чому ніхто не відповів???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
показать весь комментарий
29.08.2020 21:51 Ответить
Палитесь Пам'ятник загиблим під Іловайськом відкрили в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 9548 У нас не 6 лет длится президентство. Займитесь своим козлом, который отправляет на убой по всему миру, куда только может свой пятак всунуть.
показать весь комментарий
29.08.2020 23:12 Ответить
За то что путлер напал, надо садить своих ?Ну ладно. Может тогда лучше его посипак посадить з 5-й колоньі ? Употре **** слово "котел" вьі палитесь, у нас так не говорят, єто только на рассее так говорят
показать весь комментарий
30.08.2020 01:13 Ответить
Пам'ятник загиблим під Іловайськом відкрили в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 3707
показать весь комментарий
29.08.2020 22:05 Ответить
 
 